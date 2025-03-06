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Сивцев Илья
Сивцев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 31
|Рустамов Рустам 418 31
|Ульянов Николай 112 30
|Булгаков Кирилл 105 30
|Климов Андрей 72 30
|Евдокимов Игорь 50 29
|Александров Александр 70 29
|Семенов Александр 148 29
|Натрусов Артем 284 29
|Сотин Денис 205 29
|Ульянычев Матвей 36 29
|Чурсин Дмитрий 61 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Стоянов Алексей 41 29
|Сергеева Наталья 39 29
|Леонов Алексей 79 29
|Гузовский Денис 68 29
|Добровинский Александр 35 29
|Спирин Антон 64 29
|Гаврилов Евгений 43 29
|Карпов Роман 62 29
|Маркова Светлана 32 29
|Тятюшев Максим 101 29
|Долгов Александр 33 29
|Сазонов Максим 29 29
|Лукавенко Олег 35 29
|Гуренков Михаил 30 29
|фон Розен Александр 32 29
|Сельдемиров Александр 44 29
|Иванец Евгений 29 29
|Легостаева Светлана 88 19
|Фролов Денис 54 18
|Колесов Александр 58 16
|Григоренко Вадим 40 16
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Демидов Сергей 127 15
|Сергеев Сергей 138 15
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