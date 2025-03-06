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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сивцев Илья


06.03.2025 «СберТех» и «Группа Астра» расширят линейку совместимых продуктов для бизнеса 1
30.10.2024 «Группа Астра» и ИТ-холдинг Lansoft займутся совместной разработкой ПО 1
23.10.2024 «Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех» 1
23.10.2024 Гигантский российский завод отворачивается от западного софта. Тысячи ПК мигрируют с Windows на отечественный Linux и СУБД 1
18.10.2024 «Диасофт» и «Группа Астра» расширяют возможности разработчиков для решения задач импортозамещения 1
26.09.2024 Санкции Запада дали трещину. В России пойдут в серию суверенные лазеры для производства процессоров. Сроки уже известны 1
20.09.2024 Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 2
01.07.2024 Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки 2
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 2
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 2
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
07.06.2024 «Группа Астра» стала ИТ-партнером ПАО «НОВАТЭК» 1
06.06.2024 «Нацпроектстрой» и «Группа Астра» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных технологий 1
06.06.2024 «Группа Астра» и Bi.Zone поддержат переход российского бизнеса на отечественное ПО решениями по кибербезопасности 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
05.06.2024 «Группа Астра» и Страховой Дом ВСК договорились о сотрудничестве 2
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 2
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 2
28.05.2024 «Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами 1
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 1
24.05.2024 «Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами 1
24.05.2024 «Группа Астра» и группа компаний «Гарда» поддержат российский бизнес при переходе на отечественный технологический стек 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1
23.05.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
22.05.2024 «Группа Астра» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.05.2024 «Группа Астра» стала стратегическим партнером ПАО «РусГидро» 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 2
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 2
19.04.2024 Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК 1
19.04.2024 Владелец Astra Linux заработает на бирже 11,6 миллиарда 1
19.04.2024 Доля акций в свободном обращении «Группы Астра» увеличивается до 15% по итогам вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) 1
15.04.2024 Хозяин Astra Linux заработает на бирже до 12 миллиардов 1
15.04.2024 «Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже» 1

Публикаций - 141, упоминаний - 182

Сивцев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 138
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 46
Ред Софт - Red Soft 734 40
8292 30
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 30
Корус Консалтинг ГК 1228 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 116 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 29
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 239 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 24
Microsoft Corporation 24695 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 21
Biocad - Биокад 82 16
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 15
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 14
Базальт СПО - BaseALT 665 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 10
Yandex - Яндекс 7463 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 8
Ростелеком 9780 7
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 7
Intel Corporation 12231 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 6
Red Hat 1317 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 5
ICL ГК 389 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 5
Oracle Corporation 6719 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 107 4
IBM - International Business Machines Corp 9450 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 37 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 29
Силовые машины 111 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 18
Лента - Сеть розничной торговли 2096 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2407 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 878 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 50 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 15
Восток-Сервис ГК 52 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
РЖД - Российские железные дороги 1916 10
Почта России ПАО 2122 7
Газпром нефть 625 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 3
Газпром ПАО 1347 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 65
Федеральное казначейство России 1787 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 113 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 685 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 44 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 6
АФТ - Ассоциация Финтех 171 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 133 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 116 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 108
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 56
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 42
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 40
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 603 34
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 30
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 15
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14474 13
Linux OS 10049 85
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 351 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 273 29
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 537 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 16
Microsoft Windows 15756 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 970 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 9
Новые облачные технологии - МойОфис 792 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 202 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 7
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 5
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 5
НКТ - Р7-Офис 385 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 4
Google Android 14094 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 837 4
Microsoft Exchange 1745 4
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 15 4
РусБИТех - Astra Automation 16 4
Oracle Java - язык программирования 3098 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 3
Шадаев Максут 1018 31
Рустамов Рустам 418 31
Ульянов Николай 112 30
Булгаков Кирилл 105 30
Климов Андрей 72 30
Евдокимов Игорь 50 29
Александров Александр 70 29
Семенов Александр 148 29
Натрусов Артем 284 29
Сотин Денис 205 29
Ульянычев Матвей 36 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Бурилов Андрей 105 29
Стоянов Алексей 41 29
Сергеева Наталья 39 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Добровинский Александр 35 29
Спирин Антон 64 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 62 29
Маркова Светлана 32 29
Тятюшев Максим 101 29
Долгов Александр 33 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 44 29
Иванец Евгений 29 29
Легостаева Светлана 88 19
Фролов Денис 54 18
Колесов Александр 58 16
Григоренко Вадим 40 16
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Демидов Сергей 127 15
Сергеев Сергей 138 15
Россия - РФ - Российская федерация 145861 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 10
Китай - Тайвань 4004 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 848 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 5
Беларусь - Белоруссия 5733 4
Украина 7638 4
Казахстан - Республика 5577 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2998 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 944 3
Европа Восточная 3099 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Россия - СФО - Омская область 679 2
Россия - УФО - Челябинская область 1238 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 2
Узбекистан - Республика 1750 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1582 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 470 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13357 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 2
Африка - Африканский регион 3492 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 579 2
Россия - УФО - Свердловская область 1527 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 2
Россия - ЦФО - Курская область 657 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
Россия - ПФО - Самарская область 1332 2
Япония 13313 2
Франция - Французская Республика 7868 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 85
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 74
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 40
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6199 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 34
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 31
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 752 17
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7551 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1972 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2281 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4701 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5008 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 9
Энергетика - Energy - Energetically 5139 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 7
Рыночная капитализация - Market capitalization 526 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 6
Английский язык 6673 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1962 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 683 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 4
Ведомости 1033 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 2
Forbes - Форбс 837 2
TAdviser - Центр выбора технологий 396 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
RusProfile 11 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 23 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 14
CNews Инновация года - награда 111 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 694 3
Gartner - Гартнер 3562 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Медиалогия 31 1
S&P 500 558 1
A2:Research 10 1
Рустелеком ТК 304 1
INFOLine-Аналитика 58 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 377 17
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 945 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 2
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 2
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 81 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 604 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 6 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 252 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 2 1
Омский АТК БПОУ - Омский автотранспортный колледж БПОУ 1 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 4 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
CNews FORUM Кейсы 225 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 31
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 2
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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