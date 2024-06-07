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Цифровизация Внедрения
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«Группа Астра» стала ИТ-партнером ПАО «НОВАТЭК»

«Группа Астра» и ПАО «НОВАТЭК» заключили соглашение о партнерстве в сфере ИТ. В церемонии подписания документа приняли участие генеральный директор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Целями сотрудничества заявлены создание базового ПО для управления ИТ-инфраструктурой компании «НОВАТЭК» и обеспечение ее работы с использованием продуктов вендора. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Чтобы их достигнуть, участники соглашения выстроят взаимодействие сразу по нескольким направлениям. После исследования ИТ-ландшафта заказчика эксперты определят перспективные направления применения решений «Группы Астра», при этом разработчик планирует не только формировать дорожные карты их развития с учетом потребностей партнера, но и предоставит ему возможность расширенной апробации продуктов.

Для сокращения затрат и снижения технологических и других рисков при внедрении ПО специалисты «Группы Астра» намерены задействовать проверенные механизмы бесшовной миграции, благодаря которым непрерывность бизнес-процессов сохраняется даже во время проведения работ.

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Кроме того, компания позаботится о том, чтобы персонал ПАО «НОВАТЭК» мог по максимуму использовать преимущества обновленной ИТ-системы и не испытывал каких-либо затруднений. Вместе с услугами расширенной технической поддержки и обучением сотрудников клиент получит доступ к закрытой базе знаний «Группы Астра». Также стороны планируют проработать вопросы, связанные с организацией совместного центра компетенций по ИТ-импортозамещению и с возможностью использовать для «НОВАТЭК» схему централизованного лицензирования внедряемых продуктов.

«Промышленность исключительно значима для всей экономики, и наша компания стремится обеспечить ее надежными и эффективными технологиями, не зависящими от внешней конъюнктуры. Мы ставим перед собой цель: наш софт должен отвечать всем отраслевым и ИБ-требованиям, а его использование содействовать развитию бизнеса. Мы тщательно собираем, анализируем обратную связь и опираемся на нее при дальнейших доработках, так как нам важно, чтобы наш программный стек отвечал потребностям индустриальных компаний в полном объеме», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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