Кибербезопасность ASRTM Application security requirements and threat management Требования к безопасности приложений и управление угрозами


04.12.2025 Четверть московских компаний тратят на ИБ от 1 до 5 млн руб. в год 2
22.10.2025 Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования 2
20.10.2025 «Спортмастер» внедрил платформу корпоративного обучения Knomary TMS для сотрудников розничной сети 1
30.05.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 2
19.02.2025 Система управления доступом Solar inRights работает под ОС Astra Linux 1
08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса 1
24.10.2024 «Единый ЦУПИС» создал корпоративную среду коммуникаций на базе eXpress 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1
07.06.2024 «Группа Астра» стала ИТ-партнером ПАО «НОВАТЭК» 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 1
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL 1
08.02.2024 Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах 1
28.12.2023 «Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала 1
14.12.2023 «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 1
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой 1
13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений 1
07.11.2023 «T1 Сloud» подтвердила надежность облачной инфраструктуры аттестатом соответствия ФСТЭК по первому уровню защищенности 1
11.04.2023 Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех» 1
23.03.2023 Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран 1
26.10.2022 OCS Distribution и «Антифишинг» заключили соглашение о сотрудничестве 1
27.10.2016 Компания бывшего гендиректора «Информзащиты» обзавелась сервисной «дочкой» 1
18.12.2013 Как ECM и оптимизация процессов повышают эффективность компании 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 10
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 2
Start X - Антифишинг 10 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 501 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 62 1
Microsoft Corporation 25236 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 1
8983 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Telegram Group 2571 1
Nvidia Corp 3731 1
GitHub 963 1
Selectel - Селектел 439 1
Broadcom - VMware 2490 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 4
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
DevOps - Development и Operations 1067 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 427 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 999 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 437 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 339 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 377 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 1
Linux OS 10896 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Google Android 14679 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
VK RuStore - Рустор 507 1
Apple iOS 8242 1
FreePik 1435 1
Комаровская Ирина 1 1
Вощуков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
