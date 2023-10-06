Индексная книга CNews*
Программный стек
Публикаций - 145, упоминаний - 145
Программный стек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 18
|Яценко Вадим 15 9
|Бугрецов Антон 21 9
|Рудевский Антон 35 5
|Мылицын Роман 103 4
|Трандин Сергей 56 4
|Климов Андрей 39 3
|Кирдяшов Федор 23 3
|Шмаков Антон 6 2
|Семенов Александр 124 2
|Булгаков Кирилл 69 2
|Стоянов Алексей 25 2
|Орловский Михаил 7 2
|Бурилов Андрей 78 2
|Чурсин Дмитрий 45 2
|Натрусов Артем 227 2
|Мухин Денис 13 2
|Ульянычев Матвей 19 2
|Сотин Денис 182 2
|Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
|Путин Владимир 2834 2
|Александров Александр 50 2
|Сергеева Наталья 17 2
|Шадаев Максут 747 2
|Сизоненко Григорий 35 2
|Ульянов Николай 58 2
|Смирнов Алексей 209 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 59 2
|Азаров Дмитрий 8 1
|Жидков Виктор 6 1
|Мишустин Михаил 548 1
|Галкина Татьяна 23 1
|Карпенко Владимир 18 1
|Беляева Мария 10 1
|Карпов Сергей 29 1
|Шу Заурбек 2 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Аксенов Михаил 4 1
|Фомичев Андрей 63 1
|Щербак Николай 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
|Ars Technica 394 1
|EWeek 179 1
|NE Asia Online 313 1
|WCCFTech - Издание 47 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 37 1
|Silicon 511 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.