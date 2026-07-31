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Программный стек

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 Новый высокопроизводительный квантовый сопроцессор SnowDrop 8Q в облаке Bauman Octillion 1
28.07.2026 RUVDS обеспечит связь для возвращаемой стратосферной платформы в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» 1
27.07.2026 T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку «Ред ОС» 1
08.06.2026 Курс на эффективность: «Боцман» и Directum RX идут вместе по бурному морю цифровизации 1
29.05.2026 Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра» 1
21.05.2026 «Аквариус» и ITFB Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения 1
19.05.2026 «Аквариус» и «Киберпротект» создадут импортонезависимый программно-аппаратный комплекс объектного хранения данных для КИИ и ЦОД 1
30.04.2026 GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с «Ред ОС» 8 1
27.04.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с программами подготовки отчетности 1
17.04.2026 «Хи-Квадрат» и «Трамплин Электроникс» договорились о сотрудничестве 1
08.04.2026 Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому 1
30.03.2026 «Системный софт»: рынок NGFW в России достиг 54 млрд рублей 1
10.03.2026 Петр Дубенсков -

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

 1
10.12.2025 «Контур.Толк» и WorksPad представили интеграцию для быстрого создания встреч в календаре 1
25.11.2025 Argo.Tech представила локальное S3-хранилище с запуском от одного узла — решение для среднего сегмента, совместимое с российскими платформами 1
20.11.2025 «РуПост» представила универсальное цифровое рабочее место нового поколения Desktop X 2.0 1
31.10.2025 «Группа Астра» поделится кейсами на CNews FORUM 1
23.10.2025 SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак 1
14.10.2025 Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux 1
14.10.2025 Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05» 1
10.10.2025 BI-платформа Insight получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres 1
23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 1
17.09.2025 Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и платформы управления корпоративными учетными данными 1IDM 1
12.09.2025 Платформу «Боцман» «подружили» с PT Container Security 1
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1
25.08.2025 Цифровизация строительства на российском ПО: Pilot-BIM работает на Astra Linux 1
22.08.2025 Завершено тестирование Astra Linux в связке с Termit и ALD Pro 1
20.06.2025 «Группа Астра» предоставила БГМУ 1600 лицензий программного обеспечения своей продуктовой экосистемы 1
13.05.2025 Подтверждена совместимость GitFlic и Engee 1
24.03.2025 Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные 1
17.03.2025 SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами 1
28.01.2025 Microsoft открывает исходный код своей мощной СУБД DocumentDB 1
27.01.2025 Подтверждена совместимость МИС «Интерин PROMIS Alpha PG» с ОС Astra Linux 1.8 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость Luxms BI v10 и Astra Linux 1.8 1
19.12.2024 Оборудование «ICL Техно» и СДЗ Dallas Lock полностью совместимы 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость платформы Docsvision и операционной системы «Ред ОС 8» 1
05.12.2024 PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт» 1
08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса 1
05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» 1

Публикаций - 247, упоминаний - 247

Программный стек и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 173
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 127
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 113
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 98
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 42
Microsoft Corporation 25775 13
Intel Corporation 12811 11
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
Nvidia Corp 4002 8
9594 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 5
Ростелеком 10948 5
Broadcom - VMware 2610 5
Dell EMC 5180 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Oracle Corporation 7074 5
Red Hat 1378 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Luxms 120 4
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 3
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 54 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 3
Системы и Технологии ГК 129 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
BMW Group 482 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Газпром нефть 725 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
ФосАгро 176 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 2
Силовые машины 166 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
Шереметьево Хэндлинг 50 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Альфа-Банк 1979 1
Hyundai Motor Company 436 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 149
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
ГосИнформСистемы 160 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 199
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 187
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 142
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 142
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 132
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 123
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 121
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 119
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 24
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 12
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 12
Linux OS 11533 176
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 127
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 127
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 126
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 125
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 122
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 122
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 122
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 72
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 57
Microsoft Windows 16882 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Microsoft Outlook 1506 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15243 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
Luxms BI 119 4
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 4
Сивцев Илья 174 20
Яценко Вадим 104 18
Трубочев Алексей 34 12
Синьков Кирилл 73 10
Бугрецов Антон 23 9
Рустамов Рустам 548 7
Кирдяшов Федор 30 5
Климов Андрей 88 5
Борисов Роман 32 5
Рудевский Антон 41 5
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ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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