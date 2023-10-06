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Программный стек



06.10.2023 ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества 1

06.10.2023 Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9 1

04.10.2023 Группа «Астра» инвестирует в поставщика платформ для корпоративного обучения Knomary 1

03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro 1

28.09.2023 Демостенд с устройствами на мобильной Astra Linux развернут в «IQ-квартале» Москва-Сити 1

Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать 1

26.09.2023 Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux 1

22.09.2023 Группа «Астра» объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 1

20.09.2023 Упаковка имеет значение - ГК «Астра» развивает направление ПАК 1

15.09.2023 Холдинг «ТАГРАС» переходит на ОС Astra Linux 1

14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1

13.09.2023 Дальневосточный государственный аграрный университет открывает первый на Дальнем Востоке авторизованный учебный центр ГК «Астра» на базе аграрного вуза 1

13.09.2023 Тихоокеанский государственный медицинский университет и ГК «Астра» будут обучать отечественным ИТ-решениям в Приморье 1

12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 1

08.09.2023 Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux 1

06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1

05.09.2023 Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 1

30.08.2023 Продуктами ГК «Астра» будет пользоваться одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга 1

29.08.2023 Российская ERP-платформа «Ма-3» работает под ОС Astra Linux 1

25.08.2023 Beeline Cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке 1

24.08.2023 «Астра» запустит на BI.ZONE Bug Bounty первую в России программу по поиску уязвимостей операционных систем 1

21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 1

16.08.2023 ALD Pro 2.1.0 «подружили» с Microsoft 1

10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 1

09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux 1

07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1

03.08.2023 Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных 1

02.08.2023 Агрохолдинг «АСБ» перешел на ИТ-продукты от ГК «Астра» 1

20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал 1

13.07.2023 Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux 1

12.07.2023 ГК «Астра» и «Центр импортозамещения» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве 1

07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1

04.07.2023 Вышла новая версия платформы Tantor 2.1 1

03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition 1

30.06.2023 Госструктуры Тувы переходят на российскую операционную систему Astra Linux 1

29.06.2023 ГК «Астра» анализирует код своего ПО с помощью Solar appScreener 1

28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1

27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1

26.06.2023 Платформа InOne расширит линейку совместимых с ОС Astra Linux IoT-решений 1

22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1


Публикаций - 145, упоминаний - 145

Программный стек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 157 86
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 121 68
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 3 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 7 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 65 31
Intel Corporation 11750 10
Microsoft Corporation 23868 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 8
Nvidia Corp 3265 7
7342 7
Базальт СПО - BaseALT 449 7
Oracle Corporation 6389 5
5nine Software 1875 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Dell EMC 4946 4
Red Hat 1259 4
Ред Софт - Red Soft 467 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 4
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 3
Dell Technologies - Dell Computer 825 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
VMware 2216 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 2 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 2
Philips 2032 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 169 2
Открытые технологии 574 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 134 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 2
Orion soft - Орион софт - Infoland - Инфолэнд 10 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 32 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 103 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
Газпром нефть 511 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Газпром ПАО 1179 3
Шереметьево Хэндлинг 19 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 73 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 2
ПГК - Первая грузовая компания 113 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 2
Силовые машины 83 2
Открытие ФК - Росгосстрах 299 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Транснефть 268 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 1
ПСБ - Промсвязьбанк 759 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 0 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 6 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 9 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 108 1
Меркури - Mercury 232 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
Татнефть 212 1
ГПБ - Газпромбанк 974 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 94
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
Президент Российской Федерации 3373 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 12 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 56 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 4 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 7 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 30 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
Linux Foundation 168 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 109
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 108
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 86
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 231 81
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 65
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 446 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 32
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 22
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 19
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 14
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 7
Linux OS 8523 111
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 44 78
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 114 78
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 57 77
MobilityLab WorksPad 168 77
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 126 69
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 151 63
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 129 61
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 134 59
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 48
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 326 45
Microsoft Windows 14705 16
Ред ОС 544 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 132 6
Intel x86 - архитектура процессора 1587 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 101 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 5
Microsoft Windows 2000 940 4
Microsoft Exchange 1305 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 136 4
Oracle Java - язык программирования 2642 4
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 88 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 4
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 113 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 3
Google Android 12999 3
Linux - Debian GNU 375 3
Red Hat Ansible 79 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 3
Microsoft SQL Server 1259 3
Python - высокоуровневый язык программирования 643 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 134 2
HPE GreenLake 51 2
JavaScript - JS - язык программирования 930 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 71 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 585 2
Red Hat - Linux Fedora 184 2
Сивцев Илья 90 18
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Путин Владимир 2834 2
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Россия - РФ - Российская федерация 127081 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 11
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 312 2
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 374 2
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Китай - Пекин - Beijing 907 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 408 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 1
Россия - СФО - Республика Тыва 231 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 1
Ближний Восток 2717 1
США - Калифорния 3459 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 97
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 87
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 21
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1467 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 10 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 9
Энергетика - Energy - Energetically 2431 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 881 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 5
Образование в России 816 4
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 882 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1070 2
TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
Ars Technica 394 1
EWeek 179 1
NE Asia Online 313 1
WCCFTech - Издание 47 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 37 1
Silicon 511 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
CNews Инновация года - награда 86 2
Gartner - Гартнер 3316 1
IDC - International Data Corporation 4775 1
ABI Research 232 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 9 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 105 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 4 1
Омский АТК БПОУ - Омский автотранспортный колледж БПОУ 1 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 16 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 2 1
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 2 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 5 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 12 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 13 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 7 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 18 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 73 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 36 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 44 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 70 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 48 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 15 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 84 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 60 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 2
CNews FORUM Кейсы 147 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 2
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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