Индексная книга (каталог) CNews*
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Программный стек
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 247, упоминаний - 247
Программный стек и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 174 20
|Яценко Вадим 104 18
|Трубочев Алексей 34 12
|Синьков Кирилл 73 10
|Бугрецов Антон 23 9
|Рустамов Рустам 548 7
|Кирдяшов Федор 30 5
|Климов Андрей 88 5
|Борисов Роман 32 5
|Рудевский Антон 41 5
|Мылицын Роман 111 4
|Трандин Сергей 128 4
|Геллерман Михаил 77 4
|Кудж Станислав 52 3
|Карпов Роман 80 3
|Шмаков Антон 72 3
|Путин Владимир 3454 3
|Натрусов Артем 313 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Сотин Денис 216 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Семенов Александр 166 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Леонов Алексей 96 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Кузнецов Андрей 115 2
|Хрулев Андрей 17 2
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Добровинский Александр 48 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Ульянов Николай 176 2
|Степанов Владимир 91 2
|Ларин Дмитрий 46 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Александров Александр 86 2
|Булгаков Кирилл 133 2
|Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
|Спирин Антон 88 2
|Орловский Михаил 12 2
|NE Asia Online 313 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Ведомости 1466 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|Wired - Издание 276 1
|9to5Google 60 1
|Ars Technica 450 1
|Фонтанка 39 1
|Physical Review Letters 164 1
|9to5Mac 70 1
|Silicon 494 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.