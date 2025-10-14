Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05»

Компании «АЛМИ Партнер» и ICL Services подтвердили, что новая версия операционной системы «АльтерОС 2025» совместима с последним релизом системы управления инфраструктурой «Колибри-АРМ». В ходе комплексных испытаний стандартные функции работали корректно, а дополнительные возможности показали эффективность использования в корпоративных и государственных организациях. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

В рамках тестирования были проверены все основные функции «Колибри-АРМ 25.05»: автоматизированная инвентаризация устройств, развертывание операционной системы и прикладного программного обеспечения по сети, удаленное подключение к сессиям пользователей и установка обновлений безопасности. Специалисты «АЛМИ Партнер» и ICL Services создали шаблон для автоматизированной миграции рабочих мест с Windows на «АльтерОС». Во время проверки запуск механизма прошел без сбоев, что подтверждает готовность решения к масштабированию.

Особое внимание при тестировании уделили массовой установке офисного пакета «АльтерОфис 2025» с помощью «Колибри-АРМ», включая быстрые сценарии развертывания. Проверка показала, что заказчики смогут устанавливать офисный пакет вместе с переходом на новую операционную систему. Это упрощает комплексный переход на российское ПО и значительно ускоряет создание защищенной и независимой инфраструктуры.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включена в реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России. Система обеспечивает широкий набор инструментов администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах. В настоящее время новая версия «АльтерОС 2025» проходит процедуру сертификации ФСТЭК.

«АльтерОфис» — офисный пакет, полностью совместимый с отечественными ОС и набором прикладных решений. В 2025 г. продукт получил сертификат ФСТЭК, официально подтверждающий его соответствие требованиям информационной безопасности.

«Колибри-АРМ» — решение для централизованного управления автоматизированными рабочими местами, серверами и сетевыми устройствами. Оно позволяет в едином интерфейсе осуществлять администрирование корпоративной инфраструктуры, развертывать программное обеспечение и операционные системы по сети, настраивать процессы обновлений и интегрироваться с внешними информационными системами. Продукт поддерживает управление устройствами на базе Windows и Linux, включая ведущие российские дистрибутивы, и с 2023 г. включен в реестр отечественного ПО.

Сотрудничество «АЛМИ Партнер» и ICL Services выходит за рамки точечных интеграций и направлено на формирование комплексных решений для рынка. В планах компаний — создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) на базе оборудования ICL Techno, операционной системы «АльтерОС», офисного пакета «АльтерОфис» и системы «Колибри-АРМ». Решение будет разрабатываться с учетом требований регуляторов и изменений в законодательстве, касающихся индивидуальной сертификации каждого ПАК. Такой подход позволит предложить заказчикам полностью отечественные цифровые продукты, обеспечивающие независимость и устойчивость национальной ИТ-инфраструктуры.

«Совместимость "АльтерОС 2025" и "Колибри-АРМ 25.05" открывает новые возможности для российских компаний: это не только корректная работа стандартных функций управления инфраструктурой, но и готовые решения для миграции рабочих мест с Windows, а также массовой установки офисных приложений. Мы готовы демонстрировать заказчикам комплексные варианты и тем самым ускорять переход на отечественные продукты», — отметила Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Мы видим стратегическую задачу в создании надежных ПАКов, которые объединяют отечественное оборудование и сертифицированный программный стек. Интеграция "Колибри-АРМ" с "АльтерОС" и "АльтерОфис" — это реальный шаг к формированию универсальных решений, соответствующих всем требованиям информационной безопасности и позволяющих заказчикам строить долгосрочные проекты без зависимости от зарубежных технологий», — сказал Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ».