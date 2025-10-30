Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ОС Операционная система OS Operating system Общесистемное ПО

ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


30.10.2025 Подтверждена совместимость Innostage Cardinal PAM с операционной системой «Ред ОС»

программного продукта Innostage Privileged Access Management (In PAM) c операционной системой «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Пользователи системы управления привилегированным доступом получ
30.10.2025 Открыт доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» для раннего тестирования

Компания «Открытая мобильная платформа» предоставила своим партнерам-разработчикам доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» в преддверии выхода новой версии доверенной операционной

30.10.2025 RDW Computers и «Ред Софт» объявили о совместимости ПК и АРМ серии «Нордвик» с «Ред ОС» версий 7.3 и 8

АРМ серии «Нордвик» и объявляют о полной совместимости этих устройств с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Сертификаты совместимости удостоверяют техническую готовность ПК и АРМ се
29.10.2025 Облачная коммуникационная платформа Unibell совместима с «Ред ОС»

тестирование облачной коммуникационной платформы Unibell версии 7.81.1 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Результаты испытаний подтвердили корректную работу и зафиксированы в офиц
29.10.2025 Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС»

атым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Р
29.10.2025 Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub

Компания-разработчик российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» «Открытая мобильная платформа» перенесла ключевые проекты с открытым исходным кодом на столичную облачную платформу для разработчиков программного обеспечения Mos.Hub. Об этом CNew
28.10.2025 Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro

Импортозамещение в метро Московский метрополитен импортозамещает иностранные операционные системы (ОС) и систему управления базами данных (СУБД) в устройствах пассажирской автоматики билетной

28.10.2025 Innostage Cardinal PAM и ОС Astra Linux Special Edition прошли испытания на совместимость

функциональности, производительности и надежности. Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система, обладающая встроенными средствами защиты информации. Она подходит для о
28.10.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с геоинформационной системой «Панорама»

опасную платформу для работы с пространственными данными. «АльтерОС» — сертифицированная российская операционная система на базе Linux, соответствующая требованиям информационной безопасности.

28.10.2025 Подтверждена полная совместимость СУБД Haribda и «Ред ОС»

Софт» объявляют об успешном завершении испытаний СУБД Haribda в связке с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies. Испытания совместимости «Ре
27.10.2025 «Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9

Разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «АКВИС Лаб» сообщают об успешном завершении тес
23.10.2025 SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак

естимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работает корректн
23.10.2025 Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»

аем регулярные обновления, синхронизируя жизненные циклы продуктов Arenadata с выходом новых версий ОС наших технологических партнеров, в частности „Базальт СПО“. Это позволяет клиентам свободн
23.10.2025 Innostage Cardinal PAM продемонстрировал совместимость с серверной операционной системой РОСА

е класса PAM может быть успешно интегрировано в ИТ-ландшафт предприятия, работающий под управлением ОС РОСА. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Система Innostage Privileged Access

23.10.2025 Вышла новая версия системы централизованного управления «РОСА Центр Управления» 2.4.0

равления» 2.4.0. В новой версии реализованы инструменты, упрощающие и ускоряющие процесс миграции с ОС Windows на отечественные решения и сокращающие время ввода рабочих мест в эксплуатацию. Та
22.10.2025 Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос

Вы кто такие? Я вас не звала Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, некоторые владельцы ПК и ноутбуков на базе этой ОС начали сталкиваться с проблемами при аутентификации. Система не дает им залогиниться и выдает различные ошибки. Пользоваться компьютером становится невозможно. Проблему нельзя назвать постоя
22.10.2025 Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»

ия САПР «Компас-3D» для операционных систем на ядре Linux. Тестируемая версия создана для работы на ОС с ядром Linux в нативном режиме, без применения WINE или WINE@Etersoft. Об этом CNews сооб
22.10.2025 Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с ОС РОСА Хром 12

еслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Мы строим экосистему, в которой операционные системы, средства виртуализации, управления доменами и инфраструктурой работают

22.10.2025 «Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений

фт» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управле
22.10.2025 ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем

нова», и компания «Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасн
21.10.2025 Подтверждена совместимость «Конвертум» и операционной системы «Ред ОС 8»

ерка корректности установки и функционирования продукта Конвертум в среде операционной системы «Ред ОС 8». Решение показало полную совместимость с операционной системой, что позволяет российски
21.10.2025 «Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили полную совместимость

Компании «Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили совместимость продуктов «Ред ОС» и livedigital. Компании провели тестирование и выяснили, что продукты полностью совместим
21.10.2025 Подтверждена совместимость службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro и ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит»

го вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошли проверку совместимости c ОС «МСВСфера Сервер» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). По результатам
21.10.2025 «Спикател» включил в портфель российскую операционную систему «Ред ОС»

ском сотрудничестве. Теперь клиенты партнера смогут приобрести российскую операционную систему «Ред ОС» для серверов и рабочих станций. Об этом CNews сообщили представители «Спикател». «Спикате
20.10.2025 Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»

шла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили предс
20.10.2025 Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8

на базе 13-го поколения (Raptor Lake) процессоров Intel Core i7 под управлением современных релизов ОС Astra Linux Special Edition. Испытания подтвердили корректность работы целевого оборудован
16.10.2025 Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года

ям. Спецпредложение для государственного и корпоративного сектора Для государственных компаний, органов власти и предприятий с критической информационной инфраструктурой (КИИ) предлагается защищенная операционная система «Альт СП», имеющая сертификаты ФСТЭК России. Корпоративным заказчикам доступны продукты для развертывания комплексной ИТ-инфраструктуры: «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабо
15.10.2025 DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС»

ктность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. Организации, стремящиеся
14.10.2025 Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux

ограммное обеспечение (ПО). Первым продуктом в рамках импортозамещения станет операционная система (ОС) Astra Linux — флагман «Группы Астра», отечественного производителя инфраструктурного ПО.

14.10.2025 KasperskyOS на ПК, смартфонах и серверах. Компания думает о возможностях установки ОС на самые разные устройства

сроки и вложения в компании не раскрывают. Однако называют этот этап следующей вехой развития своей ОС. Сейчас KasperskyOS (Kaspersky Thin Client) портируется на тонкие клиенты. Количество внед
14.10.2025 Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05»

процедуру сертификации ФСТЭК. «АльтерОфис» — офисный пакет, полностью совместимый с отечественными ОС и набором прикладных решений. В 2025 г. продукт получил сертификат ФСТЭК, официально подтв
14.10.2025 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности и
13.10.2025 Отечественная операционная система «Аврора» обновилась до версии 5.1.6

Компания «Открытая мобильная платформа» представила ОС «Аврора» версии 5.1.6. Актуальная версия операционной системы используется в биометрически
13.10.2025 Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям

Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A65 с предустановленной «Ред ОС М». Подтверждена полная совместимость устройства и российской мобильной операционной системы. «Ред ОС М» обеспечивает защищенную среду для обработки конфиденциальной информации и рабо
13.10.2025 КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора»

В КБ «Панорама» разработан ГИС «Конструктор» версии 1.5 для отечественной мобильной ОС «Аврора». Новая версия позволяет визуализировать информацию в форматах GeoPackage, Mbtiles и BIR, получаемую как с удаленных сервисов, так и локальных источников. Отображение данных работает
13.10.2025 Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС»

ивостью Innostage Cardinal Platform получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (сертифицированная редакция) и 8. Документы выданы на основании совместных испытаний,
10.10.2025 «Страховой Дом ВСК» запустит сервисы на доверенной ОС «Аврора»

«Страховой Дом ВСК» и «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных техн
10.10.2025 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS

тирования. Продукт Bi.Zone Secure DNS стабильно работает на отечественной операционной системе «Ред ОС» 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости. Об э
10.10.2025 Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»

в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт», прошла в 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «Р
09.10.2025 Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога

ой программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов до рабочих мест

Публикаций - 27182, упоминаний - 37495

ОС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 6908
Apple Inc 12628 2906
Intel Corporation 12541 2686
Google LLC 12255 2636
Samsung Electronics 10625 1874
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 1744
IBM - International Business Machines Corp 9551 1217
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1082
HP Inc. 5761 1021
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 953
Oracle Corporation 6867 916
AMD - Advanced Micro Devices 4468 864
Nvidia Corp 3731 838
Huawei 4221 794
Dell EMC 5092 794
Ред Софт - Red Soft 995 748
Sony 6634 744
Lenovo Group 2361 714
Acer Group - Acer Inc 2657 694
Red Hat 1344 625
8983 625
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 621
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 608
Yandex - Яндекс 8434 606
HTC Corporation 1505 602
LG Electronics 3675 586
Meta Platforms - Facebook 4531 545
Ростелеком 10306 524
Broadcom - VMware 2490 517
HP - Hewlett-Packard 3644 505
X Corp - Twitter 2907 494
Qualcomm Technologies 1909 470
Xiaomi 1971 463
Lenovo Motorola 3530 439
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 424
Softline - Софтлайн 3261 421
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 416
Cisco Systems 5222 405
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 405
SAP SE 5426 397
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 439
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 290
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 258
РЖД - Российские железные дороги 2001 215
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 184
Лента - Сеть розничной торговли 2267 176
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 172
Почта России ПАО 2245 156
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 130
Связной ГК 1384 124
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 114
Россети Ленэнерго 1699 112
Visa International 1972 110
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 105
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 102
Альфа-Банк 1868 99
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 97
Газпром ПАО 1416 94
Евросеть 1417 91
Carl Zeiss AG 304 90
Microsoft - LinkedIn 684 79
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 77
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 73
НСПК - Национальная система платежных карт 900 72
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 72
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 70
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 67
ГПБ - Газпромбанк 1174 64
eBay Inc 1631 62
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 62
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 62
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 61
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 61
Royal Dutch Shell - Шелл 223 53
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 52
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 52
Hyundai Motor Company 419 51
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 50
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 49
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1896
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1807
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 589
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 557
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 453
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 390
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 358
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 341
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 332
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 311
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 231
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 206
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 193
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 187
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 180
Судебная власть - Judicial power 2412 164
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 161
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 133
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 125
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 125
Федеральное казначейство России 1879 120
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 105
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 104
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 103
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 101
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 97
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 88
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 87
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 84
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 79
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 75
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 74
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 71
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 70
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 68
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 68
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 65
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 63
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 61
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 59
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 563
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 270
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 138
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 135
Linux Foundation 189 86
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 67
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 65
Apache Software Foundation - ASF 221 54
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 44
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 42
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 40
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 39
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 36
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 31
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 29
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 24
Symbian Foundation 38 24
OLPC - One Laptop per Child 81 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 21
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 21
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 19
OSI - Open Source Initiative 76 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 17
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 17
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 17
ГосИнформСистемы 155 17
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 14
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 13
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 13
OWASP - Open Web Application Security Project 118 13
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 13
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 12
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 12
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 12
Единая Россия - Политическая партия 316 12
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 12
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7097
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6535
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6330
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6051
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5489
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4506
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4346
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 4015
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3925
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3476
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 3458
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3327
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3315
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 3218
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 2727
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 2702
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2627
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2614
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 2589
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 2578
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2506
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 2460
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2366
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2253
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 2109
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 2085
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 2047
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2046
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2033
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1971
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1841
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 1783
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1710
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1676
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1676
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1668
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 1610
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 1575
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1558
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 1508
Microsoft Windows 16327 8451
Linux OS 10896 6682
Google Android 14679 5780
Apple iOS 8242 2374
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1658
Microsoft Windows XP 2419 1431
Microsoft Windows 10 1874 1392
Microsoft Windows 7 1993 1357
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1233
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1201
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1172
Apple macOS 2248 1141
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 1059
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1051
Microsoft Windows 2000 8662 1044
Apple iPad 3936 1039
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1026
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 979
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 948
Microsoft Office 3952 913
Intel x86 - архитектура процессора 1982 802
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 777
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 755
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 751
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 732
Nokia Symbian OS 1403 730
Oracle Java - язык программирования 3328 727
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 721
Google Chrome - браузер 1648 713
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 694
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 607
Mozilla Firefox - браузер 1918 591
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 589
Apple iPhone 6 4862 585
Microsoft Windows 11 712 584
Apple - App Store 3008 576
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 571
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 554
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 540
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 527
Рустамов Рустам 513 409
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 255
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 220
Путин Владимир 3349 201
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 196
Шадаев Максут 1146 145
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 139
Смирнов Алексей 253 137
Ксенин Алекс 311 124
Сивцев Илья 164 112
Мылицын Роман 111 102
Медведев Дмитрий 1662 89
Трандин Сергей 104 89
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 86
Эйгес Павел 107 82
Новодворский Алексей 110 77
Мишустин Михаил 734 77
Никифоров Николай 1136 71
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 69
Комиссаров Дмитрий 238 69
Карпицкий Олег 80 66
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 64
Касперский Евгений 330 62
Синьков Кирилл 69 62
Чернышенко Дмитрий 575 59
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 57
Прянишников Николай 311 57
Мельникова Анастасия 431 57
Рейман Леонид 1058 56
Кадомский Вячеслав 78 54
Тараканов Дмитрий 51 49
Smith Brad - Смит Брэд 99 49
Зайцев Михаил 308 48
Паршин Максим 321 47
Панченко Иван 172 46
Белоусов Сергей 247 45
Орлов Станислав 49 44
Тятюшев Максим 160 43
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 42
Массух Илья 235 40
Россия - РФ - Российская федерация 156831 12461
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3805
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2189
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1738
Европа 24634 1491
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 905
Япония 13547 871
Германия - Федеративная Республика 12936 854
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 743
Южная Корея - Республика 6858 683
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 645
Китай - Тайвань 4136 590
Франция - Французская Республика 7975 495
Индия - Bharat 5697 457
Азия - Азиатский регион 5748 435
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 411
Украина 7793 406
Финляндия - Финляндская Республика 3658 391
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 357
Беларусь - Белоруссия 6023 335
Канада 4985 334
Испания - Королевство 3760 290
Казахстан - Республика 5792 281
США - Калифорния 4775 261
Италия - Итальянская Республика 4429 252
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 242
Земля - планета Солнечной системы 10658 202
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 196
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 193
Африка - Африканский регион 3570 189
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 178
Ближний Восток 3030 178
Россия - СФО - Новосибирск 4650 177
США - Нью-Йорк 3151 175
Бразилия - Федеративная Республика 2450 173
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 171
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 171
Швеция - Королевство 3715 165
Европа Восточная 3121 159
Нидерланды 3631 150
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4570
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3268
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2718
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2092
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2036
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1644
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1121
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 1081
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1059
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 983
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 859
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 845
Английский язык 6876 681
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 673
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 612
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 611
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 569
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 556
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 538
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 499
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 497
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 494
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 484
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 473
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 461
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 459
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 452
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 451
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 426
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 419
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 408
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 390
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 386
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 366
Энергетика - Energy - Energetically 5524 353
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 351
Ergonomics - Эргономика 1688 346
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 333
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 330
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 328
CNews - ZOOM.CNews 1854 608
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 333
The Register - The Register Hardware 1696 233
The Verge - Издание 591 206
ZDnet 662 185
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 183
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 165
Bloomberg 1417 156
Reddit 356 127
DigiTimes - Издание 1326 124
BleepingComputer - Издание 410 122
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 122
Engadget - Блог о технологиях 424 121
Ведомости 1233 114
CNET Networks - CNET News 1643 114
Tom’s Hardware 516 110
Neowin 177 110
AP - Associated Press 2006 104
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 98
NYT - The New York Times 1086 90
Ars Technica 435 87
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 76
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 67
Silicon.com 364 65
Forbes - Форбс 910 64
AppleInsider 398 61
FT - Financial Times 1259 60
Wikipedia - Википедия 585 58
Computer Weekly 376 57
Silicon 490 53
Inquirer 463 52
TechnologyAdvice - eWeek 230 50
GizmoChina 152 49
VNUNet.com 214 49
Известия ИД 704 46
Liliputing 71 46
InformationWeek 241 44
РИА Новости 984 44
TechSpot 158 41
TAdviser - Центр выбора технологий 425 39
IDC - International Data Corporation 4943 693
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 560
Gartner - Гартнер 3608 528
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 400
Juniper Research 551 64
Forrester Research 828 62
Net Applications 127 59
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 55
Strategy Analytics 284 52
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 45
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 42
ABI Research 235 40
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 35
CNews Инновация года - награда 133 35
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 33
Gartner - Dataquest 353 32
NetMarketShare Web Analytics 29 27
HFS Research 49 24
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 22
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 22
SmartMarketing 73 20
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 19
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 19
Fortune Global 500 287 19
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 17
CNews Мишень 172 17
Counterpoint Research 97 16
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 56 15
Fortune Global 100 142 15
NPD DisplaySearch 284 15
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 15
IDC Russia - IDC Россия 183 15
Microsoft Research 140 14
AV-Test Institute 40 14
NPD Group 140 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 14
Informa - Ovum - Omdia 138 13
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 13
РАН - Российская академия наук 2014 125
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 97
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 75
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 69
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 60
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 56
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 55
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 53
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 39
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 33
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 29
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 27
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 26
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 26
Базальт СПО - Альт академия 31 26
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 25
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 24
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 24
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 23
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 23
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 19
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 18
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 18
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 17
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 17
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 17
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 16
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 16
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 15
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 15
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 14
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 14
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 563
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 475
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 242
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 134
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 133
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 117
CeBIT 612 87
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 81
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 76
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 72
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 71
CNews AWARDS - награда 549 70
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 59
CNews FORUM Кейсы 280 56
День молодёжи - 27 июня 998 54
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 43
Intel Developer Forum - IDF 278 42
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 32
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 32
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 31
Black Hat - Конференция 117 28
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 26
Microsoft Build - конференция 37 23
LinuxWorld 52 22
Международный женский день - 8 марта 371 17
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 16
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 15
MacWorld Expo 35 12
Oracle OpenWorld 65 12
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 10
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 9
Samsung Unpacked 33 9
Gartner Symposium ITxpo 27 8
Microsoft Ignite 44 8
Docflow 147 8
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 7
Единый день голосования 138 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще