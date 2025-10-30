ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО

Подтверждена совместимость Innostage Cardinal PAM с операционной системой «Ред ОС» программного продукта Innostage Privileged Access Management (In PAM) c операционной системой «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Пользователи системы управления привилегированным доступом получ

Открыт доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» для раннего тестирования Компания «Открытая мобильная платформа» предоставила своим партнерам-разработчикам доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» в преддверии выхода новой версии доверенной операционной

RDW Computers и «Ред Софт» объявили о совместимости ПК и АРМ серии «Нордвик» с «Ред ОС» версий 7.3 и 8 АРМ серии «Нордвик» и объявляют о полной совместимости этих устройств с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Сертификаты совместимости удостоверяют техническую готовность ПК и АРМ се

Облачная коммуникационная платформа Unibell совместима с «Ред ОС» тестирование облачной коммуникационной платформы Unibell версии 7.81.1 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Результаты испытаний подтвердили корректную работу и зафиксированы в офиц

Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС» атым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Р

Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub Компания-разработчик российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» «Открытая мобильная платформа» перенесла ключевые проекты с открытым исходным кодом на столичную облачную платформу для разработчиков программного обеспечения Mos.Hub. Об этом CNew

Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro Импортозамещение в метро Московский метрополитен импортозамещает иностранные операционные системы (ОС) и систему управления базами данных (СУБД) в устройствах пассажирской автоматики билетной

Innostage Cardinal PAM и ОС Astra Linux Special Edition прошли испытания на совместимость функциональности, производительности и надежности. Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система, обладающая встроенными средствами защиты информации. Она подходит для о

Операционная система «АльтерОС» совместима с геоинформационной системой «Панорама» опасную платформу для работы с пространственными данными. «АльтерОС» — сертифицированная российская операционная система на базе Linux, соответствующая требованиям информационной безопасности.

Подтверждена полная совместимость СУБД Haribda и «Ред ОС» Софт» объявляют об успешном завершении испытаний СУБД Haribda в связке с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies. Испытания совместимости «Ре

«Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9 Разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «АКВИС Лаб» сообщают об успешном завершении тес

SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак естимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работает корректн

Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП» аем регулярные обновления, синхронизируя жизненные циклы продуктов Arenadata с выходом новых версий ОС наших технологических партнеров, в частности „Базальт СПО“. Это позволяет клиентам свободн

Innostage Cardinal PAM продемонстрировал совместимость с серверной операционной системой РОСА е класса PAM может быть успешно интегрировано в ИТ-ландшафт предприятия, работающий под управлением ОС РОСА. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Система Innostage Privileged Access

Вышла новая версия системы централизованного управления «РОСА Центр Управления» 2.4.0 равления» 2.4.0. В новой версии реализованы инструменты, упрощающие и ускоряющие процесс миграции с ОС Windows на отечественные решения и сокращающие время ввода рабочих мест в эксплуатацию. Та

Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос Вы кто такие? Я вас не звала Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, некоторые владельцы ПК и ноутбуков на базе этой ОС начали сталкиваться с проблемами при аутентификации. Система не дает им залогиниться и выдает различные ошибки. Пользоваться компьютером становится невозможно. Проблему нельзя назвать постоя

Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт» ия САПР «Компас-3D» для операционных систем на ядре Linux. Тестируемая версия создана для работы на ОС с ядром Linux в нативном режиме, без применения WINE или WINE@Etersoft. Об этом CNews сооб

Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с ОС РОСА Хром 12 еслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Мы строим экосистему, в которой операционные системы, средства виртуализации, управления доменами и инфраструктурой работают

«Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений фт» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управле

ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем нова», и компания «Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасн

Подтверждена совместимость «Конвертум» и операционной системы «Ред ОС 8» ерка корректности установки и функционирования продукта Конвертум в среде операционной системы «Ред ОС 8». Решение показало полную совместимость с операционной системой, что позволяет российски

«Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили полную совместимость Компании «Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили совместимость продуктов «Ред ОС» и livedigital. Компании провели тестирование и выяснили, что продукты полностью совместим

Подтверждена совместимость службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro и ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит» го вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошли проверку совместимости c ОС «МСВСфера Сервер» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). По результатам

«Спикател» включил в портфель российскую операционную систему «Ред ОС» ском сотрудничестве. Теперь клиенты партнера смогут приобрести российскую операционную систему «Ред ОС» для серверов и рабочих станций. Об этом CNews сообщили представители «Спикател». «Спикате

Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт» шла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили предс

Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8 на базе 13-го поколения (Raptor Lake) процессоров Intel Core i7 под управлением современных релизов ОС Astra Linux Special Edition. Испытания подтвердили корректность работы целевого оборудован

Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года ям. Спецпредложение для государственного и корпоративного сектора Для государственных компаний, органов власти и предприятий с критической информационной инфраструктурой (КИИ) предлагается защищенная операционная система «Альт СП», имеющая сертификаты ФСТЭК России. Корпоративным заказчикам доступны продукты для развертывания комплексной ИТ-инфраструктуры: «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабо

DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС» ктность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. Организации, стремящиеся

Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux ограммное обеспечение (ПО). Первым продуктом в рамках импортозамещения станет операционная система (ОС) Astra Linux — флагман «Группы Астра», отечественного производителя инфраструктурного ПО.

KasperskyOS на ПК, смартфонах и серверах. Компания думает о возможностях установки ОС на самые разные устройства сроки и вложения в компании не раскрывают. Однако называют этот этап следующей вехой развития своей ОС. Сейчас KasperskyOS (Kaspersky Thin Client) портируется на тонкие клиенты. Количество внед

Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05» процедуру сертификации ФСТЭК. «АльтерОфис» — офисный пакет, полностью совместимый с отечественными ОС и набором прикладных решений. В 2025 г. продукт получил сертификат ФСТЭК, официально подтв

Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности и

Отечественная операционная система «Аврора» обновилась до версии 5.1.6 Компания «Открытая мобильная платформа» представила ОС «Аврора» версии 5.1.6. Актуальная версия операционной системы используется в биометрически

Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A65 с предустановленной «Ред ОС М». Подтверждена полная совместимость устройства и российской мобильной операционной системы. «Ред ОС М» обеспечивает защищенную среду для обработки конфиденциальной информации и рабо

КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора» В КБ «Панорама» разработан ГИС «Конструктор» версии 1.5 для отечественной мобильной ОС «Аврора». Новая версия позволяет визуализировать информацию в форматах GeoPackage, Mbtiles и BIR, получаемую как с удаленных сервисов, так и локальных источников. Отображение данных работает

Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» ивостью Innostage Cardinal Platform получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (сертифицированная редакция) и 8. Документы выданы на основании совместных испытаний,

«Страховой Дом ВСК» запустит сервисы на доверенной ОС «Аврора» «Страховой Дом ВСК» и «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных техн

Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS тирования. Продукт Bi.Zone Secure DNS стабильно работает на отечественной операционной системе «Ред ОС» 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости. Об э

Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт» в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт», прошла в 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «Р