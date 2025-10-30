ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.10.2025
|
Подтверждена совместимость Innostage Cardinal PAM с операционной системой «Ред ОС»
программного продукта Innostage Privileged Access Management (In PAM) c операционной системой «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Пользователи системы управления привилегированным доступом получ
|30.10.2025
|
Открыт доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» для раннего тестирования
Компания «Открытая мобильная платформа» предоставила своим партнерам-разработчикам доступ к ОС «Аврора Developer Preview 5.2.0» в преддверии выхода новой версии доверенной операционной
|30.10.2025
|
RDW Computers и «Ред Софт» объявили о совместимости ПК и АРМ серии «Нордвик» с «Ред ОС» версий 7.3 и 8
АРМ серии «Нордвик» и объявляют о полной совместимости этих устройств с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Сертификаты совместимости удостоверяют техническую готовность ПК и АРМ се
|29.10.2025
|
Облачная коммуникационная платформа Unibell совместима с «Ред ОС»
тестирование облачной коммуникационной платформы Unibell версии 7.81.1 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Результаты испытаний подтвердили корректную работу и зафиксированы в офиц
|29.10.2025
|
Сервер RDW «Алтай-TMA» стал 20 аппаратным решением, совместимым с операционной системой «Ред ОС»
атым по счету аппаратным решением в линейке RDW Computers, совместимым с операционной системой «Ред ОС», стал сервер RDW «Алтай-TMA». Его тестовые испытания подтвердили корректность работы с «Р
|29.10.2025
|
Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub
Компания-разработчик российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» «Открытая мобильная платформа» перенесла ключевые проекты с открытым исходным кодом на столичную облачную платформу для разработчиков программного обеспечения Mos.Hub. Об этом CNew
|28.10.2025
|
Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro
Импортозамещение в метро Московский метрополитен импортозамещает иностранные операционные системы (ОС) и систему управления базами данных (СУБД) в устройствах пассажирской автоматики билетной
|28.10.2025
|
Innostage Cardinal PAM и ОС Astra Linux Special Edition прошли испытания на совместимость
функциональности, производительности и надежности. Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система, обладающая встроенными средствами защиты информации. Она подходит для о
|28.10.2025
|
Операционная система «АльтерОС» совместима с геоинформационной системой «Панорама»
опасную платформу для работы с пространственными данными. «АльтерОС» — сертифицированная российская операционная система на базе Linux, соответствующая требованиям информационной безопасности.
|28.10.2025
|
Подтверждена полная совместимость СУБД Haribda и «Ред ОС»
Софт» объявляют об успешном завершении испытаний СУБД Haribda в связке с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители Smart technologies. Испытания совместимости «Ре
|27.10.2025
|
«Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9
Разработчик «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания «АКВИС Лаб» сообщают об успешном завершении тес
|23.10.2025
|
SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак
естимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работает корректн
|23.10.2025
|
Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»
аем регулярные обновления, синхронизируя жизненные циклы продуктов Arenadata с выходом новых версий ОС наших технологических партнеров, в частности „Базальт СПО“. Это позволяет клиентам свободн
|23.10.2025
|
Innostage Cardinal PAM продемонстрировал совместимость с серверной операционной системой РОСА
е класса PAM может быть успешно интегрировано в ИТ-ландшафт предприятия, работающий под управлением ОС РОСА. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Система Innostage Privileged Access
|23.10.2025
|
Вышла новая версия системы централизованного управления «РОСА Центр Управления» 2.4.0
равления» 2.4.0. В новой версии реализованы инструменты, упрощающие и ускоряющие процесс миграции с ОС Windows на отечественные решения и сокращающие время ввода рабочих мест в эксплуатацию. Та
|22.10.2025
|
Нечего сидеть за компьютером. Microsoft сломала Windows 11 – теперь в нее нельзя даже зайти. Опрос
Вы кто такие? Я вас не звала Windows 11 перестала «узнавать» своих пользователей. Как пишет портал Bleeping Computer, некоторые владельцы ПК и ноутбуков на базе этой ОС начали сталкиваться с проблемами при аутентификации. Система не дает им залогиниться и выдает различные ошибки. Пользоваться компьютером становится невозможно. Проблему нельзя назвать постоя
|22.10.2025
|
Бета-версия «Компас-3D» успешно прошла тестирование на ОС «Альт»
ия САПР «Компас-3D» для операционных систем на ядре Linux. Тестируемая версия создана для работы на ОС с ядром Linux в нативном режиме, без применения WINE или WINE@Etersoft. Об этом CNews сооб
|22.10.2025
|
Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с ОС РОСА Хром 12
еслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Мы строим экосистему, в которой операционные системы, средства виртуализации, управления доменами и инфраструктурой работают
|22.10.2025
|
«Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений
фт» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управле
|22.10.2025
|
ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba представили комплексное решение для импортозамещения корпоративных систем
нова», и компания «Газинформсервис» объявляют о выпуске на рынок совместного решения, объединяющего ОС «ОСнова» и СУБД Jatoba. Новая разработка направлена на обеспечение информационной безопасн
|21.10.2025
|
Подтверждена совместимость «Конвертум» и операционной системы «Ред ОС 8»
ерка корректности установки и функционирования продукта Конвертум в среде операционной системы «Ред ОС 8». Решение показало полную совместимость с операционной системой, что позволяет российски
|21.10.2025
|
«Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили полную совместимость
Компании «Ред Софт» и «ЛайвДиджитал» подтвердили совместимость продуктов «Ред ОС» и livedigital. Компании провели тестирование и выяснили, что продукты полностью совместим
|21.10.2025
|
Подтверждена совместимость службы каталогов Avanpost DS Public и Avanpost DS Pro и ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит»
го вендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошли проверку совместимости c ОС «МСВСфера Сервер» 9 от ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). По результатам
|21.10.2025
|
«Спикател» включил в портфель российскую операционную систему «Ред ОС»
ском сотрудничестве. Теперь клиенты партнера смогут приобрести российскую операционную систему «Ред ОС» для серверов и рабочих станций. Об этом CNews сообщили представители «Спикател». «Спикате
|20.10.2025
|
Cloud Networks переводит ИТ-инфраструктуру на решения «Ред Софт»
шла на линейку решений «Ред Софт». В качестве основной серверной операционной системы внедрена «Ред ОС», а в качестве платформы виртуализации – «Ред Виртуализация». Об этом CNews сообщили предс
|20.10.2025
|
Российские промышленные компьютеры Blok сертифицированы для Аstra Linux 1.8
на базе 13-го поколения (Raptor Lake) процессоров Intel Core i7 под управлением современных релизов ОС Astra Linux Special Edition. Испытания подтвердили корректность работы целевого оборудован
|16.10.2025
|
Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года
ям. Спецпредложение для государственного и корпоративного сектора Для государственных компаний, органов власти и предприятий с критической информационной инфраструктурой (КИИ) предлагается защищенная операционная система «Альт СП», имеющая сертификаты ФСТЭК России. Корпоративным заказчикам доступны продукты для развертывания комплексной ИТ-инфраструктуры: «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабо
|15.10.2025
|
DLP-система Falcongaze SecureTower совместима с «Ред ОС»
ктность работы программного продукта Falcongaze SecureTower версии 7.0 с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze. Организации, стремящиеся
|14.10.2025
|
Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux
ограммное обеспечение (ПО). Первым продуктом в рамках импортозамещения станет операционная система (ОС) Astra Linux — флагман «Группы Астра», отечественного производителя инфраструктурного ПО.
|14.10.2025
|
KasperskyOS на ПК, смартфонах и серверах. Компания думает о возможностях установки ОС на самые разные устройства
сроки и вложения в компании не раскрывают. Однако называют этот этап следующей вехой развития своей ОС. Сейчас KasperskyOS (Kaspersky Thin Client) портируется на тонкие клиенты. Количество внед
|14.10.2025
|
Подтверждена совместимость «АльтерОС 2025» и «Колибри-АРМ 25.05»
процедуру сертификации ФСТЭК. «АльтерОфис» — офисный пакет, полностью совместимый с отечественными ОС и набором прикладных решений. В 2025 г. продукт получил сертификат ФСТЭК, официально подтв
|14.10.2025
|
Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получила сертификат ФСТЭК России
Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) получил сертификат соответствия требованиям безопасности и
|13.10.2025
|
Отечественная операционная система «Аврора» обновилась до версии 5.1.6
Компания «Открытая мобильная платформа» представила ОС «Аврора» версии 5.1.6. Актуальная версия операционной системы используется в биометрически
|13.10.2025
|
Смартфон MIG A65 под управлением «Ред ОС М» теперь доступен корпоративным пользователям
Компания Mobile Inform Group (MIG) объявила о старте продаж корпоративного защищенного смартфона MIG A65 с предустановленной «Ред ОС М». Подтверждена полная совместимость устройства и российской мобильной операционной системы. «Ред ОС М» обеспечивает защищенную среду для обработки конфиденциальной информации и рабо
|13.10.2025
|
КБ «Панорама» выпустило ГИС «Конструктор» версии 1.5 для ОС «Аврора»
В КБ «Панорама» разработан ГИС «Конструктор» версии 1.5 для отечественной мобильной ОС «Аврора». Новая версия позволяет визуализировать информацию в форматах GeoPackage, Mbtiles и BIR, получаемую как с удаленных сервисов, так и локальных источников. Отображение данных работает
|13.10.2025
|
Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС»
ивостью Innostage Cardinal Platform получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (сертифицированная редакция) и 8. Документы выданы на основании совместных испытаний,
|10.10.2025
|
«Страховой Дом ВСК» запустит сервисы на доверенной ОС «Аврора»
«Страховой Дом ВСК» и «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных техн
|10.10.2025
|
Подтверждена совместимость «Ред ОС» и Bi.Zone Secure DNS
тирования. Продукт Bi.Zone Secure DNS стабильно работает на отечественной операционной системе «Ред ОС» 7.3 и 8. Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости. Об э
|10.10.2025
|
Здравоохранение Амурской области переходит на операционную систему «Ред софт»
в медицинских организациях Амурской области. Плановая работа по установке операционной системы «Ред ОС», разработанной «Ред софт», прошла в 2023-2024 гг. Об этом CNews сообщили представители «Р
|09.10.2025
|
Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога
ой программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». «ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов до рабочих мест
