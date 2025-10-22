«Ред Софт» и R-Vision подтвердили совместимость своих решений

Компании «Ред Софт» и R-Vision сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость операционной системы «Ред ОС» 8 c решением для мониторинга безопасности инфраструктуры R-Vision SIEM и системой управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

R-Vision SIEM выполняет централизованный сбор и корреляцию событий безопасности из различных источников, включая журналы операционной системы, приложений, сетевых устройств и баз данных, анализирует аномалии и формирует инциденты для последующего расследования и реагирования.

R-Vision VM представляет собой систему для управления уязвимостями, осуществляющую полный цикл действий: от инвентаризации ИТ-активов и обнаружения уязвимостей до автоматизированного назначения задач и контроля их исполнения. Решение обладает встроенным сканером и обширной базой уязвимостей для комплексного покрытия ИТ-инфраструктуры.

Совместное использование «Ред ОС» 8 с R-Vision SIEM и R-Vision VM обеспечивает возможность построения современной отказоустойчивой инфраструктуры для ключевых компонентов киберзащиты компании. Заказчики получают предсказуемую работу систем, упрощение развертывания и эксплуатации, оптимизацию нагрузки на ИТ- и ИБ-ресурсы, а также возможность масштабирования и долгосрочную поддержку решений.

Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision: «Для нас важно не только обеспечить высокий уровень защиты корпоративных систем, но и сделать переход на отечественное ПО максимально комфортным для бизнеса. Совместимость с «Ред ОС» 8 подтверждает, что компании могут строить инфраструктуру на базе российских решений без компромиссов в безопасности и производительности».

«Комментарий Владимира Оралова о «комфортном переходе без компромиссов» точно отражает суть нашей совместной работы. Со своей стороны, мы как разработчик операционной системы обеспечили тот самый стабильный и безопасный фундамент, который позволяет продуктам R-Vision раскрывать потенциал своих решений в полной мере. Вместе мы предлагаем рынку зрелую, готовую к работе в различных инфраструктурах связку», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости ««Ред Софт»».

Совместимость решений «Ред ОС» 8 с R-Vision SIEM и R-Vision VM подтверждена официальными сертификатами. Отметим, что ранее компании также обеспечили интеграцию «Ред ОС» 7.3 с R-Vision SIEM и R-Vision VM.