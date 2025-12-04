Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах ачности и экономии Tikitrik Asset Management помогает компаниям стратегически управлять всем парком ИТ-активов — пользовательским и серверным оборудованием, лицензиями на ПО, расходниками и даж

SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.6.0 с функциональностью визуализации иерархии ИТ-активов TAM 1.6.0. Главное нововведение — инструменты графической и списочной визуализации сложных иерархий ИТ-активов, которые повышают прозрачность учёта оборудования и ускоряют работу с составными а

SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками ения) выпустила новую версию SimpleOne ITAM 1.5.0. Обновление добавляет модуль управления закупками ИТ-активов и автоматизирует планирование потребностей в оборудовании. Об этом CNews сообщили

Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО ы внедрения в госсекторе и крупном бизнесе. «ОдинХаб» — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой, созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудо

АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox ые об инфраструктуре в едином замкнутом контуре. Продукт ориентирован на компании, которым важны технологическая независимость, соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, а также прозрачность в управлении ИТ-активами.

«Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» льной информацией о состоянии ИТ-инфраструктуры и упростит ее контроль. Статус отправки отчетов отображается в разделе «Мои отчеты». В разделе «История изменений ПО» появилась возможность фильтровать ИТ-активы по месяцам и кварталам. Это поможет ИТ-специалистам быстрее анализировать изменения в инфраструктуре за нужный период. Улучшено отображение истории изменений программного обеспечения

«Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами орпорацию ITG) объявили о расширении стратегического сотрудничества в области решений по управлению ИТ-активами. «Системный софт» возьмет на себя задачи по внедрению и адаптации SimpleOne ITAM

КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО impleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на дол

Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России отрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по разработке гибких инструментов для контроля ИТ-активов на базе современной low-code платформы», — сказал Андрей Благоразумов, директор уп

SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений ацию ITG, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» расширяют сотрудничество в области систем для управления ИТ-активами. Это откроет новые возможности для развития ITAM-решений. А объединенный опыт и э

«Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1 техники и лицензий. Интерфейс продукта стал удобнее, а отчеты – информативнее, что упрощает анализ ИТ-активов и планирование бюджета для ИТ-отделов. Развитие продукта отвечает стратегии ГК Sof

Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть» жания актуальной информации об ИТ-активах реализован механизм автообнаружения. Создан классификатор ИТ-активов, справочник моделей программного обеспечения и оборудования. Для отслеживания взаи

SimpleOne ITAM 1.4.0 объединяет дискаверинг и управление активами в единый процесс в сети устройств с последующей проверкой специалистом, что упрощает первоначальное наполнение базы ИТ-активов и поддержку ее актуальности. Второе нововведение — гибкое управление номенклатурой

В Tikitrik Asset Management добавлены новые возможности для управления ИТ-активами ый акцент сделан на улучшении пользовательского опыта для ускорения процессов учета и сопровождения ИТ-активов. В частности, реализовано определение ролей пользователей, а также функции «Корзин

ITglobal.com и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений цессов SimpleOne, входят в корпорацию ITG, расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. ITglobal.com внедряет решения

«Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM е входят услуги по внедрению и сопровождению комплексного инструмента SimpleOne ITAM для управления ИТ-активами организации и SimpleOne B2B CRM для оптимизации и управления корпоративными прода

SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе требностями» мы опирались на опыт наших клиентов. Компаниям важно не просто навести порядок в учете ИТ-активов, им нужен инструмент для принятия стратегических решений. Новая функциональность п

В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру енения не планируются. Источник «Коммерсант» уточняет, что в перспективе MWS могут вывести на биржу, однако конкретные сроки не называет. Mts В МТС началась реструктуризация бизнеса, компания выводит ИТ-активы в самостоятельную структуру За реструктуризацией может последовать привлечение в ИТ‑направление стратегического инвестора, финансовый ресурс которого будет использоваться до тех пор,

ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений по внедрению и сопровождению ITAM-решения, которое обеспечит заказчикам прозрачность использования ИТ-активов на протяжении всего жизненного цикла, снижение затрат и автоматизацию бизнес-проце

Как управление жизненным циклом активов влияет на бизнес-показатели очему ITAM-решения актуальны в 2024 году Компаниям становится все сложнее управлять растущим числом ИТ-активов без четкой системности и автоматизации. При этом ужесточаются правила регуляторов

SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входящий в корпорацию ITG, расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM в новой версии 1.3.0. Обновление затрагивает процесс планирования потребностей, анализа запасов и формирования закупок структурных подразделений компаний. Изменения SimpleOne ITAM в

SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений ые решения. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на прот

«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу решений SkyV IT Asset Management и SkyV Monitoring с СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и

Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM impleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами организации: от учета и планирования до обслуживания, модернизации и утилизации в

«Мегафон» объединяет свои ИТ-активы для усиления разработки телекоммуникационного ПО Объединение ИТ-активов Как выяснил CNews, «Мегафон» объединяет свои ИТ-активы в одной компании. Об этом с

SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации дставители SimpleOne. «Многие компании сталкиваются с неудобствами или отсутствием унификации учета ИТ-активов, разрозненностью и непрозрачностью задач по их инвентаризации, что зачастую может

ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты нил CNews, государственное информационное агентство ТАСС собирается провести импортозамещение своих ИТ-активов. Проект коснется ИТ-мощностей агентства в Москве, в коммерческих ЦОДах, в российск

«Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве й, подготовка спецификаций и формирование заказов, отслеживание приобретения); управление портфелем ИТ-активов (процедуры управления жизненным циклом ИТ-активов от принятия к учету до сп

ПО для управления ИТ-активами A-Tracker вошло в экосистему «Ред ОС» ционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения и предназначено для обеспечения процессов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств, связанных с ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». A- Tracker – российский программный продукт, предназначенный для эффективного управления ИТ-активами в организациях. Позволя

Мария Бартенева, «Скайфолл Лабс»: «К ИТ-активам сейчас все больше внимания» авать собственное решение. От наших клиентов поступали и поступают новые запросы. К учету и анализу ИТ-активов все больше внимания: ведь доля бюджетных расходов, которое тратит современное пред

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов тон Черепенников. Об этом со ссылкой на сообщение USM пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается. По данным издания, в сообщении USM говорится, что оформление сделки завершится в ближайшее время. Ряд ИТ-активов «Юэсэм телеком» за собой все же сохранит. Среди них «Форпост», провайдер BSS-решений Nexign и разработчик платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для разв

Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО овели анализ инфраструктуры университета, а также настроили процессы поиска, обнаружения и контроля ИТ-активов вуза. Ожидается, что внедряемая система впоследствии позволит КНИТУ проводить не т

Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen ыми в офисах Abbyy по всему миру. Платформа Naumen внедрена как замена различных инструментов учета ИТ-активов в локальных офисах. В новой системе автоматизировано управление полным жизненным ц

Какую выгоду приносит автоматизация управления ИТ-активами еобходимыми, когда речь идет о крупном, территориально распределенном предприятии с десятками тысяч ИТ-активов и сложной организационной структурой. Изначально ИТ-активами управляли с помощью с

Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами и объеме, в зависимости от требований ситуации. Основной модуль Ядро решения, его основной модуль — IT Asset Portfolio Management. Это своего рода командный центр управления полетами, который с

Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP 2017) – представили проектные практики автоматизации процессов сервисного обслуживания и управления ИТ-активами, реализованные на базе универсальной отечественной платформы в крупных российских

СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе а отечественный Naumen Service Desk. И более того, на этом же решении реализовали систему поддержки ИТ-активов. CNews: Это интересно, потому что ITAM-проекты вообще не очень распространены в Ро

«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM истему управления ИТ-деятельностью компании, контролировать затраты на всех этапах жизненного цикла ИТ-активов и детально обосновывать их перед бизнесом. Разработка «1С-Раруса» позволяет органи

Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО леживаем лицензий для серверов исчезли», - отметил Иан Айчинсон (Ian Aitchison), директор дивизиона ITAM в компании Ivanti. «Наше решение позволит трансформировать процесс управления лицензиями