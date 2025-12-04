Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITAM IT Asset Management Information Asset Management Управление ИТ-активами
ИТ-актив – это любой ИТ-ресурс или совокупность способностей осуществления ИТ-деятельности, предоставляющие ценность для основной деятельности организации (ISO / IEC 19770-1 IT Asset Management).
Цели:
- Контроль затрат
- Поддержка принятия решений о покупке, повторном использовании
- Контроль соответствия регуляторным требованиям (импортозамещение и др.)
Задачи:
- Поддержка процессов управления жизненным циклом всех ИТ-активов организации (от сбора потребностей и технического обслуживания до вывода из эксплуатации)
- Учет затрат (прямых и косвенных)
- Преднастроенные шаблоны для типовых ИТ-услуг и автоматизированных систем
- Автоматизированный сбор сведений о всех ИКТ-активах предприятия
СОБЫТИЯ
|04.12.2025
|
Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах
ачности и экономии Tikitrik Asset Management помогает компаниям стратегически управлять всем парком ИТ-активов — пользовательским и серверным оборудованием, лицензиями на ПО, расходниками и даж
|29.09.2025
|
SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.6.0 с функциональностью визуализации иерархии ИТ-активов
TAM 1.6.0. Главное нововведение — инструменты графической и списочной визуализации сложных иерархий ИТ-активов, которые повышают прозрачность учёта оборудования и ускоряют работу с составными а
|16.09.2025
|
SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками
ения) выпустила новую версию SimpleOne ITAM 1.5.0. Обновление добавляет модуль управления закупками ИТ-активов и автоматизирует планирование потребностей в оборудовании. Об этом CNews сообщили
|03.09.2025
|
Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО
ы внедрения в госсекторе и крупном бизнесе. «ОдинХаб» — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой, созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудо
|07.08.2025
|
АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox
ые об инфраструктуре в едином замкнутом контуре. Продукт ориентирован на компании, которым важны технологическая независимость, соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, а также прозрачность в управлении ИТ-активами.
|22.07.2025
|
«Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен»
льной информацией о состоянии ИТ-инфраструктуры и упростит ее контроль. Статус отправки отчетов отображается в разделе «Мои отчеты». В разделе «История изменений ПО» появилась возможность фильтровать ИТ-активы по месяцам и кварталам. Это поможет ИТ-специалистам быстрее анализировать изменения в инфраструктуре за нужный период. Улучшено отображение истории изменений программного обеспечения
|02.07.2025
|
«Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами
орпорацию ITG) объявили о расширении стратегического сотрудничества в области решений по управлению ИТ-активами. «Системный софт» возьмет на себя задачи по внедрению и адаптации SimpleOne ITAM
|30.06.2025
|
КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО
impleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на дол
|03.06.2025
|
Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России
отрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по разработке гибких инструментов для контроля ИТ-активов на базе современной low-code платформы», — сказал Андрей Благоразумов, директор уп
|29.05.2025
|
SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений
ацию ITG, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» расширяют сотрудничество в области систем для управления ИТ-активами. Это откроет новые возможности для развития ITAM-решений. А объединенный опыт и э
|29.05.2025
|
«Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1
техники и лицензий. Интерфейс продукта стал удобнее, а отчеты – информативнее, что упрощает анализ ИТ-активов и планирование бюджета для ИТ-отделов. Развитие продукта отвечает стратегии ГК Sof
|21.04.2025
|
Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»
жания актуальной информации об ИТ-активах реализован механизм автообнаружения. Создан классификатор ИТ-активов, справочник моделей программного обеспечения и оборудования. Для отслеживания взаи
|21.04.2025
|
SimpleOne ITAM 1.4.0 объединяет дискаверинг и управление активами в единый процесс
в сети устройств с последующей проверкой специалистом, что упрощает первоначальное наполнение базы ИТ-активов и поддержку ее актуальности. Второе нововведение — гибкое управление номенклатурой
|19.03.2025
|
В Tikitrik Asset Management добавлены новые возможности для управления ИТ-активами
ый акцент сделан на улучшении пользовательского опыта для ускорения процессов учета и сопровождения ИТ-активов. В частности, реализовано определение ролей пользователей, а также функции «Корзин
|10.02.2025
|
ITglobal.com и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений
цессов SimpleOne, входят в корпорацию ITG, расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. ITglobal.com внедряет решения
|17.01.2025
|
«Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM
е входят услуги по внедрению и сопровождению комплексного инструмента SimpleOne ITAM для управления ИТ-активами организации и SimpleOne B2B CRM для оптимизации и управления корпоративными прода
|27.12.2024
|
SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе
требностями» мы опирались на опыт наших клиентов. Компаниям важно не просто навести порядок в учете ИТ-активов, им нужен инструмент для принятия стратегических решений. Новая функциональность п
|20.12.2024
|
В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру
енения не планируются. Источник «Коммерсант» уточняет, что в перспективе MWS могут вывести на биржу, однако конкретные сроки не называет. Mts В МТС началась реструктуризация бизнеса, компания выводит ИТ-активы в самостоятельную структуру За реструктуризацией может последовать привлечение в ИТ‑направление стратегического инвестора, финансовый ресурс которого будет использоваться до тех пор,
|11.12.2024
|
ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений
по внедрению и сопровождению ITAM-решения, которое обеспечит заказчикам прозрачность использования ИТ-активов на протяжении всего жизненного цикла, снижение затрат и автоматизацию бизнес-проце
|11.12.2024
|
Как управление жизненным циклом активов влияет на бизнес-показатели
очему ITAM-решения актуальны в 2024 году Компаниям становится все сложнее управлять растущим числом ИТ-активов без четкой системности и автоматизации. При этом ужесточаются правила регуляторов
|02.12.2024
|
SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM
Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входящий в корпорацию ITG, расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM в новой версии 1.3.0. Обновление затрагивает процесс планирования потребностей, анализа запасов и формирования закупок структурных подразделений компаний. Изменения SimpleOne ITAM в
|02.10.2024
|
SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений
ые решения. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на прот
|30.09.2024
|
«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro
продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу решений SkyV IT Asset Management и SkyV Monitoring с СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и
|17.05.2024
|
Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM
impleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами организации: от учета и планирования до обслуживания, модернизации и утилизации в
|13.02.2024
|
«Мегафон» объединяет свои ИТ-активы для усиления разработки телекоммуникационного ПО
Объединение ИТ-активов Как выяснил CNews, «Мегафон» объединяет свои ИТ-активы в одной компании. Об этом с
|25.12.2023
|
SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации
дставители SimpleOne. «Многие компании сталкиваются с неудобствами или отсутствием унификации учета ИТ-активов, разрозненностью и непрозрачностью задач по их инвентаризации, что зачастую может
|11.04.2023
|
ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты
нил CNews, государственное информационное агентство ТАСС собирается провести импортозамещение своих ИТ-активов. Проект коснется ИТ-мощностей агентства в Москве, в коммерческих ЦОДах, в российск
|09.02.2023
|
«Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве
й, подготовка спецификаций и формирование заказов, отслеживание приобретения); управление портфелем ИТ-активов (процедуры управления жизненным циклом ИТ-активов от принятия к учету до сп
|01.12.2022
|
ПО для управления ИТ-активами A-Tracker вошло в экосистему «Ред ОС»
ционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения и предназначено для обеспечения процессов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств, связанных с ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». A- Tracker – российский программный продукт, предназначенный для эффективного управления ИТ-активами в организациях. Позволя
|14.07.2022
|
Мария Бартенева, «Скайфолл Лабс»: «К ИТ-активам сейчас все больше внимания»
авать собственное решение. От наших клиентов поступали и поступают новые запросы. К учету и анализу ИТ-активов все больше внимания: ведь доля бюджетных расходов, которое тратит современное пред
|03.03.2022
|
Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов
тон Черепенников. Об этом со ссылкой на сообщение USM пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается. По данным издания, в сообщении USM говорится, что оформление сделки завершится в ближайшее время. Ряд ИТ-активов «Юэсэм телеком» за собой все же сохранит. Среди них «Форпост», провайдер BSS-решений Nexign и разработчик платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для разв
|07.12.2021
|
Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО
овели анализ инфраструктуры университета, а также настроили процессы поиска, обнаружения и контроля ИТ-активов вуза. Ожидается, что внедряемая система впоследствии позволит КНИТУ проводить не т
|09.08.2021
|
Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen
ыми в офисах Abbyy по всему миру. Платформа Naumen внедрена как замена различных инструментов учета ИТ-активов в локальных офисах. В новой системе автоматизировано управление полным жизненным ц
|13.07.2020
|
Какую выгоду приносит автоматизация управления ИТ-активами
еобходимыми, когда речь идет о крупном, территориально распределенном предприятии с десятками тысяч ИТ-активов и сложной организационной структурой. Изначально ИТ-активами управляли с помощью с
|16.09.2019
|
Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами
и объеме, в зависимости от требований ситуации. Основной модуль Ядро решения, его основной модуль — IT Asset Portfolio Management. Это своего рода командный центр управления полетами, который с
|29.05.2017
|
Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP
2017) – представили проектные практики автоматизации процессов сервисного обслуживания и управления ИТ-активами, реализованные на базе универсальной отечественной платформы в крупных российских
|04.04.2017
|
СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе
а отечественный Naumen Service Desk. И более того, на этом же решении реализовали систему поддержки ИТ-активов. CNews: Это интересно, потому что ITAM-проекты вообще не очень распространены в Ро
|24.03.2017
|
«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM
истему управления ИТ-деятельностью компании, контролировать затраты на всех этапах жизненного цикла ИТ-активов и детально обосновывать их перед бизнесом. Разработка «1С-Раруса» позволяет органи
|08.02.2017
|
Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО
леживаем лицензий для серверов исчезли», - отметил Иан Айчинсон (Ian Aitchison), директор дивизиона ITAM в компании Ivanti. «Наше решение позволит трансформировать процесс управления лицензиями
|24.10.2016
|
Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса»
ровано управление ИТ-инфраструктурой предприятия, и заказчик получил инструмент для анализа и учета ИТ-активов, сообщили CNews в Softline. АК «Алроса» — производитель алмазов в каратах. Компани
