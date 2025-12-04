Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

ITAM IT Asset Management Information Asset Management Управление ИТ-активами


ИТ-актив – это любой ИТ-ресурс или совокупность способностей осуществления ИТ-деятельности, предоставляющие ценность для основной деятельности организации (ISO / IEC 19770-1 IT Asset Management).

Цели:

  • Контроль затрат
  • Поддержка принятия решений о покупке, повторном использовании
  • Контроль соответствия регуляторным требованиям (импортозамещение и др.) 

Задачи:

  • Поддержка процессов управления жизненным циклом всех ИТ-активов организации (от сбора потребностей и технического обслуживания до вывода из эксплуатации)
  • Учет затрат (прямых и косвенных)
  • Преднастроенные шаблоны для типовых ИТ-услуг и автоматизированных систем
  • Автоматизированный сбор сведений о всех ИКТ-активах предприятия

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.12.2025 Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

ачности и экономии Tikitrik Asset Management помогает компаниям стратегически управлять всем парком ИТ-активов — пользовательским и серверным оборудованием, лицензиями на ПО, расходниками и даж
29.09.2025 SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.6.0 с функциональностью визуализации иерархии ИТ-активов

TAM 1.6.0. Главное нововведение — инструменты графической и списочной визуализации сложных иерархий ИТ-активов, которые повышают прозрачность учёта оборудования и ускоряют работу с составными а
16.09.2025 SimpleOne выпустила новую версию ITAM 1.5.0 с функциональностью для управления закупками

ения) выпустила новую версию SimpleOne ITAM 1.5.0. Обновление добавляет модуль управления закупками ИТ-активов и автоматизирует планирование потребностей в оборудовании. Об этом CNews сообщили

03.09.2025 Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО

ы внедрения в госсекторе и крупном бизнесе. «ОдинХаб» — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой, созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудо
07.08.2025 АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox

ые об инфраструктуре в едином замкнутом контуре. Продукт ориентирован на компании, которым важны технологическая независимость, соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, а также прозрачность в управлении ИТ-активами.
22.07.2025 «Инферит» представил обновленную версию ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен»

льной информацией о состоянии ИТ-инфраструктуры и упростит ее контроль. Статус отправки отчетов отображается в разделе «Мои отчеты». В разделе «История изменений ПО» появилась возможность фильтровать ИТ-активы по месяцам и кварталам. Это поможет ИТ-специалистам быстрее анализировать изменения в инфраструктуре за нужный период. Улучшено отображение истории изменений программного обеспечения

02.07.2025 «Системный софт» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами

орпорацию ITG) объявили о расширении стратегического сотрудничества в области решений по управлению ИТ-активами. «Системный софт» возьмет на себя задачи по внедрению и адаптации SimpleOne ITAM

30.06.2025 КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО

impleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на дол
03.06.2025 Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России

отрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по разработке гибких инструментов для контроля ИТ-активов на базе современной low-code платформы», — сказал Андрей Благоразумов, директор уп
29.05.2025 SimpleOne и «Инфосистемы Джет» объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений

ацию ITG, и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» расширяют сотрудничество в области систем для управления ИТ-активами. Это откроет новые возможности для развития ITAM-решений. А объединенный опыт и э
29.05.2025 «Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1

техники и лицензий. Интерфейс продукта стал удобнее, а отчеты – информативнее, что упрощает анализ ИТ-активов и планирование бюджета для ИТ-отделов. Развитие продукта отвечает стратегии ГК Sof
21.04.2025 Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»

жания актуальной информации об ИТ-активах реализован механизм автообнаружения. Создан классификатор ИТ-активов, справочник моделей программного обеспечения и оборудования. Для отслеживания взаи
21.04.2025 SimpleOne ITAM 1.4.0 объединяет дискаверинг и управление активами в единый процесс

в сети устройств с последующей проверкой специалистом, что упрощает первоначальное наполнение базы ИТ-активов и поддержку ее актуальности. Второе нововведение — гибкое управление номенклатурой
19.03.2025 В Tikitrik Asset Management добавлены новые возможности для управления ИТ-активами

ый акцент сделан на улучшении пользовательского опыта для ускорения процессов учета и сопровождения ИТ-активов. В частности, реализовано определение ролей пользователей, а также функции «Корзин
10.02.2025 ITglobal.com и SimpleOne объявили о стратегическом сотрудничестве в области ITAM-решений

цессов SimpleOne, входят в корпорацию ITG, расширяют сотрудничество в области решений по управлению ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com. ITglobal.com внедряет решения
17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM

е входят услуги по внедрению и сопровождению комплексного инструмента SimpleOne ITAM для управления ИТ-активами организации и SimpleOne B2B CRM для оптимизации и управления корпоративными прода
27.12.2024 SimpleOne представила новый модуль управления потребностями в ITAM-системе

требностями» мы опирались на опыт наших клиентов. Компаниям важно не просто навести порядок в учете ИТ-активов, им нужен инструмент для принятия стратегических решений. Новая функциональность п
20.12.2024 В МТС началась реструктуризация. Компания выводит ИТ-активы в отдельную структуру

енения не планируются. Источник «Коммерсант» уточняет, что в перспективе MWS могут вывести на биржу, однако конкретные сроки не называет. Mts В МТС началась реструктуризация бизнеса, компания выводит ИТ-активы в самостоятельную структуру За реструктуризацией может последовать привлечение в ИТ‑направление стратегического инвестора, финансовый ресурс которого будет использоваться до тех пор,

11.12.2024 ГК Softline и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области ITAM-решений

по внедрению и сопровождению ITAM-решения, которое обеспечит заказчикам прозрачность использования ИТ-активов на протяжении всего жизненного цикла, снижение затрат и автоматизацию бизнес-проце
11.12.2024 Как управление жизненным циклом активов влияет на бизнес-показатели

очему ITAM-решения актуальны в 2024 году Компаниям становится все сложнее управлять растущим числом ИТ-активов без четкой системности и автоматизации. При этом ужесточаются правила регуляторов

02.12.2024 SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входящий в корпорацию ITG, расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM в новой версии 1.3.0. Обновление затрагивает процесс планирования потребностей, анализа запасов и формирования закупок структурных подразделений компаний. Изменения SimpleOne ITAM в
02.10.2024 SimpleOne и компания-партнер «Медиа-тел» расширяют стратегическое партнерство в области ITAM-решений

ые решения. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. SimpleOne ITAM – система для управления ИТ-активами организации. Она помогает бизнесу эффективно использовать ресурсы активов на прот
30.09.2024 «Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro

продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу решений SkyV IT Asset Management и SkyV Monitoring с СУБД Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и
17.05.2024 Российский разработчик SimpleOne выпустил бесплатный онлайн-курс по работе с ITAM

impleOne ITAM — это новое решение на базе low-code-платформы SimpleOne для полного цикла управления ИТ-активами организации: от учета и планирования до обслуживания, модернизации и утилизации в
13.02.2024 «Мегафон» объединяет свои ИТ-активы для усиления разработки телекоммуникационного ПО

Объединение ИТ-активов Как выяснил CNews, «Мегафон» объединяет свои ИТ-активы в одной компании. Об этом с
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации

дставители SimpleOne. «Многие компании сталкиваются с неудобствами или отсутствием унификации учета ИТ-активов, разрозненностью и непрозрачностью задач по их инвентаризации, что зачастую может

11.04.2023 ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

нил CNews, государственное информационное агентство ТАСС собирается провести импортозамещение своих ИТ-активов. Проект коснется ИТ-мощностей агентства в Москве, в коммерческих ЦОДах, в российск
09.02.2023 «Айтеко» и «Проект итам2ру» заключили соглашение о партнерстве

й, подготовка спецификаций и формирование заказов, отслеживание приобретения); управление портфелем ИТ-активов (процедуры управления жизненным циклом ИТ-активов от принятия к учету до сп
01.12.2022 ПО для управления ИТ-активами A-Tracker вошло в экосистему «Ред ОС»

ционной системой «Ред ОС». Решение соответствует требованиям импортозамещения и предназначено для обеспечения процессов физического учета, финансового контроля и контрактных обязательств, связанных с ИТ-активами. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». A- Tracker – российский программный продукт, предназначенный для эффективного управления ИТ-активами в организациях. Позволя
14.07.2022 Мария Бартенева, «Скайфолл Лабс»: «К ИТ-активам сейчас все больше внимания»

авать собственное решение. От наших клиентов поступали и поступают новые запросы. К учету и анализу ИТ-активов все больше внимания: ведь доля бюджетных расходов, которое тратит современное пред
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

тон Черепенников. Об этом со ссылкой на сообщение USM пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается. По данным издания, в сообщении USM говорится, что оформление сделки завершится в ближайшее время. Ряд ИТ-активов «Юэсэм телеком» за собой все же сохранит. Среди них «Форпост», провайдер BSS-решений Nexign и разработчик платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для разв
07.12.2021 Softline внедрит в КНИТУ комплексную систему мониторинга оборудования и ПО

овели анализ инфраструктуры университета, а также настроили процессы поиска, обнаружения и контроля ИТ-активов вуза. Ожидается, что внедряемая система впоследствии позволит КНИТУ проводить не т
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen

ыми в офисах Abbyy по всему миру. Платформа Naumen внедрена как замена различных инструментов учета ИТ-активов в локальных офисах. В новой системе автоматизировано управление полным жизненным ц
13.07.2020 Какую выгоду приносит автоматизация управления ИТ-активами

еобходимыми, когда речь идет о крупном, территориально распределенном предприятии с десятками тысяч ИТ-активов и сложной организационной структурой. Изначально ИТ-активами управляли с помощью с
16.09.2019 Чем грозит бизнесу плохое управление ИТ-активами

и объеме, в зависимости от требований ситуации. Основной модуль Ядро решения, его основной модуль — IT Asset Portfolio Management. Это своего рода командный центр управления полетами, который с
29.05.2017 Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP

2017) – представили проектные практики автоматизации процессов сервисного обслуживания и управления ИТ-активами, реализованные на базе универсальной отечественной платформы в крупных российских
04.04.2017 СО ЕЭС построила управление ИТ-активами на российской ITSM-платформе

а отечественный Naumen Service Desk. И более того, на этом же решении реализовали систему поддержки ИТ-активов. CNews: Это интересно, потому что ITAM-проекты вообще не очень распространены в Ро
24.03.2017 «1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM

истему управления ИТ-деятельностью компании, контролировать затраты на всех этапах жизненного цикла ИТ-активов и детально обосновывать их перед бизнесом. Разработка «1С-Раруса» позволяет органи
08.02.2017 Ivanti представила License Optimizer для управления сложным серверным и облачным ПО

леживаем лицензий для серверов исчезли», - отметил Иан Айчинсон (Ian Aitchison), директор дивизиона ITAM в компании Ivanti. «Наше решение позволит трансформировать процесс управления лицензиями
24.10.2016 Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса»

ровано управление ИТ-инфраструктурой предприятия, и заказчик получил инструмент для анализа и учета ИТ-активов, сообщили CNews в Softline. АК «Алроса» — производитель алмазов в каратах. Компани

Публикаций - 659, упоминаний - 887

ITAM и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3261 84
Microsoft Corporation 25236 84
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 193 49
IBM - International Business Machines Corp 9551 41
Oracle Corporation 6867 41
8983 40
HP Inc. 5761 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 28
SAP SE 5426 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 26
Naumen - Наумен 684 25
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 24
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 23
Ростелеком 10306 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 22
Broadcom - VMware 2490 19
NVision Group - Энвижн Груп 685 19
OpenText - Micro Focus 113 19
Cisco Systems 5222 19
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 26 18
МегаФон 9892 18
Крок - Croc 1814 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 16
ServiceNow 93 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 15
Telegram Group 2571 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 14
Google LLC 12255 14
Dell EMC 5092 14
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 14
Ivanti - ранее LANDesk 93 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 13
РТИ 146 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 11
R-Vision - Р-Вижн 215 11
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 11
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 27 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 11
РЖД - Российские железные дороги 2001 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 11
Почта России ПАО 2245 9
Роснефть НК - нефтяная компания 528 9
Газпром нефть 670 8
Альфа-Банк 1868 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 8
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 7
Газпром ПАО 1416 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 7
ВТБ - ВТБ24 668 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Лента - Сеть розничной торговли 2267 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 4
Новард УК - Novard 72 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
ПСБ - Промсвязьбанк 901 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 315 4
Ингосстрах СПАО 451 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 21
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 9
Федеральное казначейство России 1879 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 4
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 3
Ассоциация менеджеров 99 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
VeriSM Foundation 1 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 469
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 288
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 220
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 192
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 189
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 129
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 115
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 104
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 92
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 88
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 82
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 75
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 68
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 64
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 62
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 61
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 256 59
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 59
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 58
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 57
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 56
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 55
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 52
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 50
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 47
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1900 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 46
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 44
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 42
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 80
Microsoft Windows 16327 56
Linux OS 10896 47
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 32
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 32
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 23
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 40 22
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 22
Microsoft Azure 1460 21
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 21
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 54 20
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 19
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 18
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 17 17
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 182 16
Microsoft Office 3952 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 12
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 11
Apple macOS 2248 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 10
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 10
Microsoft Office 365 981 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 10
Microsoft Windows 2000 8662 10
Rikitlab - Tikitrik 15 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 9
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 56 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 8
Naumen ITSM365 45 8
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 7
Veritas Symantec Altiris 60 7
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 39 7
Чуканов Сергей 104 39
Глотов Алексей 25 11
Сушкевич Антон 67 11
Малофеев Константин 117 10
Тараба Дмитрий 27 10
Хижний Артем - Хижный Артем 17 9
Сотин Денис 216 9
Бартенева Мария 32 8
Лялеко Владимир 15 8
Рубин Дмитрий 52 8
Шадаев Максут 1146 8
Черепенников Антон 86 8
Назаренко Ирина 45 7
Трусов Данила 9 7
Натрусов Артем 312 7
Усманов Алишер 304 7
Путин Владимир 3349 6
Фомичев Андрей 73 6
Волошин Евгений 64 6
Кузовкин Алексей 155 5
Ованесян Георгий 15 5
Гурьев Василий 8 5
Быков Андрей 22 5
Рахметов Руслан 60 5
Щеголев Игорь 698 5
Калинин Александр 175 5
Крутских Сергей 7 5
Шевченко Владимир 150 5
Воронин Павел 179 5
Левиков Антон 69 4
Аншина Марина 79 4
Гольденберг Леонид 62 4
Строкович Антон 53 4
Лачков Евгений 39 4
Шпигарева Алена 8 4
Семчуков Валерий 7 4
Кривоносов Евгений 17 4
Игнатьев Дмитрий 9 4
Асосков Евгений 4 4
Боровиков Игорь 135 4
Россия - РФ - Российская федерация 156831 451
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 35
Европа 24634 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 20
Европа Восточная 3121 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
Германия - Федеративная Республика 12936 13
Индия - Bharat 5697 12
Украина 7793 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 9
Ближний Восток 3030 9
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 8
Америка Латинская 1880 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 8
Азия - Азиатский регион 5748 8
Чехия - Чешская Республика 1333 8
Россия - СФО - Новосибирск 4650 7
Казахстан - Республика 5792 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Африка - Африканский регион 3570 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 6
Франция - Французская Республика 7975 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 5
Бразилия - Федеративная Республика 2450 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 5
Япония 13547 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 5
Бельгия - Королевство 1169 4
Великобритания - Лондон 2407 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 180
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 175
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 171
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 162
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 116
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 107
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 75
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 72
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 57
Аудит - аудиторский услуги 3111 52
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 47
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 42
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 37
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 29
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 28
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 27
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 26
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 23
Энергетика - Energy - Energetically 5524 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 22
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 20
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 8
Forbes - Форбс 910 5
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Ведомости 1233 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
РБК ТВ - телеканал 82 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
The Register - The Register Hardware 1696 2
Vogue 23 1
СК Пресс 17 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Silicon.com 364 1
The Economist 48 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Госрасходы - портал 70 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Marie Claire 8 1
Ars Technica 435 1
BleepingComputer - Издание 410 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 46
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 40
Gartner - Гартнер 3608 27
IDC - International Data Corporation 4943 21
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 9
Forrester Research 828 7
Juniper Research 551 4
CNews Инновация года - награда 133 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
Quocirca 12 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P 500 562 1
Dimensional Research 16 1
CNews Мишень 172 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 9 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
In-Stat 115 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Coleman Parkes 11 1
KPMG Cloud Threat Report 1 1
Gartner TCO Manager - Gartner Total Cost of Ownership 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Naumen Research 1 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Sucuri 6 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Fortune Global 500 287 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 43 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
АГМУ - Алтайский государственный медицинский университет 4 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 24 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 8 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
АлтГТУ БТИ - Бийский технологический институт 1 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 1 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 5
CNews AWARDS - награда 549 5
CNews FORUM Кейсы 280 5
itSMF - IT Service Management Forum 34 3
Oracle AppsForum 24 2
Hitachi Information Forum 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Международный женский день - 8 марта 371 1
Гайдаровский форум 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Городские технологии - выставка-форум 11 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Национальная банковская премия 2 1
ITMF - IT Management Forum 1 1
Docflow 147 1
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Cyber Polygon 7 1
1С:Проект года 28 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще