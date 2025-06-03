Разделы

Цифровизация
|

Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, подписали соглашение о технологическом партнерстве в сфере управления ИТ-активами. В соответствии с ним ГК Softline сможет размещать собственные продукты на маркетплейсе разработчика. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Компании объединяет многолетнее сотрудничество. ГК Softline одной из первых в России начала оказывать услуги по внедрению ITAM-систем. За это время группа компаний реализовала проекты по управлению ИТ-активами в крупных организациях различных отраслей.

Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

«Статус технологического партнера SimpleOne открывает новые возможности для создания инновационных решений в области управления ИТ-активами. Сотрудничество с SimpleOne расширяет наши возможности по разработке гибких инструментов для контроля ИТ-активов на базе современной low-code платформы», — сказал Андрей Благоразумов, директор управления по развитию отраслевых, бизнес- и продуктово-сервисных решений ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline в области ITAM-решений — стратегически важный шаг для расширения нашей партнерской экосистемы. Многолетняя экспертиза ГК Softline в управлении ИТ-активами и накопленный опыт команды по внедрению решений на базе нашей платформы обеспечат создание качественных продуктов для рынка управления ИТ-активами», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще