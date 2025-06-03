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Благоразумов Андрей


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Партнерство ГК Softline и SimpleOne усилит экосистему ITAM-решений в России 1
02.09.2024 Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облаков 1
02.09.2024 ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement 1
04.06.2024 Microsoft кошмарит российский бизнес. За две недели из «облаков» изгнаны более половины российских клиентов 1
21.05.2024 ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA 1
17.05.2024 Microsoft ударила исподтишка. Начались веерные отключения россиян от ее облаков. Какие сервисы под ударом? 2
13.05.2024 Microsoft внезапно отменил санкции против России. Россиянам вернули доступ к обновлениям Windows, MS Office и облачным сервисам 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
12.04.2024 ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций 1
18.03.2024 Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов 1
02.08.2023 ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
26.05.2023 «Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка 1
23.05.2023 Softline и Cloud объявили о начале стратегического партнерства 1
12.04.2023 «Базальт СПО» и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
29.09.2022 Softline и TrueConf заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.06.2022 Microsoft и SAP в августе отключат российские компании от обновлений ПО 1
15.03.2019 Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Благоразумов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2985 17
Microsoft Corporation 24859 8
Google LLC 11957 5
Базальт СПО - BaseALT 700 4
Amazon Inc - Amazon.com 3049 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 3
Yandex - Яндекс 7742 3
TrueConf - ТруКонф 408 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2074 2
ICL ГК 407 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 2
Softline - Polymatica - Полиматика 179 2
Крок - Croc 1785 1
Merlion - Мерлион 843 1
SoftwareONE Group 105 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 1
SAP SE 5331 1
8491 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Ред Софт - Red Soft 796 1
КАН АВТО 5 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Develonica - Девелоника 136 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 266 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 75 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Unsplash 1026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 199 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16232 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26030 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13806 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10449 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5001 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4889 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1114 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4643 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13022 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8374 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11893 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11486 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7355 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2624 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5947 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7485 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1989 2
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 100 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 345 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 883 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4647 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 689 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1549 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1614 1
Softline Enterprise Agreement 12 6
Microsoft Windows 15911 5
Softline - Премьер сервисы 20 4
Microsoft Azure 1428 3
Microsoft Office 365 955 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 184 3
Microsoft Teams - MS Teams 577 3
Microsoft Windows 11 617 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 2
НКТ - Р7-Офис 412 2
FreePik 1142 2
Microsoft Outlook 1409 2
Microsoft Office 3822 2
Microsoft Visio - MS Visio 154 2
Statista 236 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 2
Microsoft Windows 10 1806 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 1
Softline Подписки - Softline Market 3 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Новые облачные технологии - МойОфис 812 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 207 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 197 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 183 1
Linux OS 10241 1
Apple macOS 2113 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 442 1
Microsoft Azure DevOps 18 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 29 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5456 1
Smith Brad - Смит Брэд 95 3
Степанюк Михаил 70 1
Агаев Сергей 24 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Козырев Вадим 1 1
Мыскин Роман 38 1
Трандин Сергей 94 1
Зотов Андрей 33 1
Афанасьев Денис 71 1
Соколов Евгений 14 1
Перов Евгений 75 1
Смирнов Алексей 243 1
Тимофеев Артем 1 1
Козлов Андрей 28 1
Крючков Андрей 25 1
Макаров Владимир 73 1
Кочепасов Сергей 13 1
Вагизов Ильдар 24 1
Луковкин Николай 4 1
Крынина Евгения 20 1
Маркова Дарья 6 1
Аниканова Мария 15 1
Хачатурян Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52605 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3096 2
Европа 24389 2
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Европа Восточная 3109 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Италия - Итальянская Республика 4381 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 9
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4779 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4776 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3558 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 986 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1366 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3205 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Энергетика - Energy - Energetically 5236 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2814 1
Импортозамещение - параллельный импорт 521 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9085 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5016 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 948 1
Bloomberg 1322 1
Известия ИД 656 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 324 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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