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Благоразумов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Благоразумов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 745 1
|АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 3
|Степанюк Михаил 70 1
|Агаев Сергей 24 1
|Одинцов Дмитрий 115 1
|Козырев Вадим 1 1
|Мыскин Роман 38 1
|Трандин Сергей 94 1
|Зотов Андрей 33 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Соколов Евгений 14 1
|Перов Евгений 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Козлов Андрей 28 1
|Крючков Андрей 25 1
|Макаров Владимир 73 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Вагизов Ильдар 24 1
|Луковкин Николай 4 1
|Крынина Евгения 20 1
|Маркова Дарья 6 1
|Аниканова Мария 15 1
|Хачатурян Михаил 1 1
|Bloomberg 1322 1
|Известия ИД 656 1
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