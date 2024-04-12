ГК Softline заключила стратегическое партнерство с Яндексом для расширенной дистрибуции «Яндекс Браузера» для организаций

Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности подписала соглашение о партнерстве с «Яндексом», российской интернет-компанией и разработчиком «Яндекс Браузера» для организаций. Теперь Softline займется дистрибуцией расширенной версии «Яндекс Браузера» для организаций и оказанием консалтинговых услуг в области интеграции браузера в ИТ-инфраструктуру клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство позволит Softline предлагать своим клиентам «Яндекс Браузер», разработанный для использования в корпоративной среде как небольших, так крупных организаций. Команда Softline будет оказывать экспертное сопровождение по полному спектру запросов в области информационных технологий — проводить технический пресейл и консультировать по оптимизации использования продукта, помогая клиентам максимально эффективно внедрять и использовать его в своей деятельности.

Также «Яндекс Браузер» для организаций обеспечивает информационную безопасность организации. Он имеет встроенную защиту от вредоносных файлов и сайтов, специальный защищенный режим для работы с критически важными ресурсам (например, банковскими сайтам и интерфейсами ДБО). Кроме того, браузер поддерживает десятки групповых политик, позволяющих администраторам и сотрудникам службы информационной безопасности (СИБ) организаций реализовать дополнительные возможности: в частности, защитить конфиденциальную корпоративную информацию от утечек или интегрировать браузер с корпоративными защитными решениями. Продукт адаптирован для использования в Рунете: он по умолчанию поддерживает работу с протоколом ГОСТ TLS, подходит для работы с электронными цифровыми подписям, а кроме того, обладает инструментами администрирования и возможностью интеграции с облачными сервисами «Яндекс 360 для бизнеса».

«Сотрудничество с «Яндекс Браузером» для организаций открывает новые перспективы для расширения спектра предлагаемых услуг Softline. Мы получаем доступ к уже зарекомендовавшим себя на рынке технологиям и возможности углубленного взаимодействия с клиентами. Сочетание качественного продукта от вендора, глубокой экспертизы и отлаженных сервисов Softline позволит еще более эффективно закрывать потребности наших заказчиков», — сказал Андрей Благоразумов, директор управления развития продаж ГК Softline.

«В последние годы мы внедрили немало функций, превративших браузер в полноценную платформу для организации безопасного доступа к корпоративным веб-ресурсам и в интернет. Мы уверены, ИТ-администраторы и СИБ при помощи коллег из Softline оценят возможности для администрирования и обеспечения информационной безопасности, которые дает «Яндекс Браузер» для организаций», — сказал Евгений Соколов, директор по enterprise-коммерции команды «Яндекс».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), Группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

«Яндекс Браузер» для организаций — решение с выделенной техподдержкой и инструментами администрирования для компаний любого масштаба. Он входит в реестр российского ПО, работает на Windows, macOS и совместим с российскими ОС на базе Linux. Корпоративный «Браузер» полноценно работает в закрытых сетевых контурах, предлагает множество групповых политик для настройки и поддерживает электронные подписи «КриптоПро», сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ.