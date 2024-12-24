Softline - Sl Soft - Сл Софт

HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО HCM-система «Босс» компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №25563 от 20 декабря 2024 г., наименование — HR платформа

SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения фи

Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) едицинских специалистов, и улучшить клиентский сервис. Однако боты – универсальный инструмент, и кейс сети клиник это подтверждает, – сказал Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Платформа Robovoice дает возможность создать голосового помощника для конкретной компании с учетом ее специфики и потребностей. При этом не требуется участие программистов, с запуско

ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть» . Также исключаются потери документов при передаче контрагентам. Это повышает операционную эффективность и экономит время сотрудников, — отметил Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft. — Мы очень ценим доверие со стороны коллег корпоративного центра ПАО «Газпром нефть», выбравших нас в качестве партнера для реализации этого важного проекта».

Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта ИИ и цифровая трансформация «Искусственный интеллект проникает в нашу жизнь в три раза быстрее, чем облака», — уверен Георгий Подбуцкий, коммерческий директор SL Soft. Он уверен, что через 4-5 лет уровень использования генеративного ИИ достигнет 10%. При этом искусственный интеллект коренным образом меняет подход к автоматизации — появляется возможно

В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата С. «Цитрос ЮЗ ЭДО» собирает полноценный документ из полученных данных для его подписания электронной подписью и отправки через оператора ЭДО внешним контрагентам. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. В феврале 2024 г. вступил в силу приказ Ф

IBS и SL Soft расширяют партнерство Группа компаний IBS и разработчик бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft объявили о расширении своего партнерства в сфере интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и интеллектуальной обработки документов. Партнерство с SL Soft позволяет IBS расш

SL Soft обновила платформу Citeck удобнее и прозрачнее, а интеграция с Git позволит пользователям без специальных знаний работать с репозиториями на уровне разработчика», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, компания SL Soft (ГК Softline). Citeck — Low-Code BPM платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает большое количество готовых модулей и проектных решений, а также инстр

SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс» Компания SL Soft (ГК Softline) подтвердила высокое качество работы HRM-системы «Босс» в рамках нагрузочного тестирования, выполненного на ресурсах заказчика. Разработка собственного ПО, включая решения

Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда ne) стала единоличным владельцем компании «Полиматика», разрабатывающего инструменты бизнес-аналитики и машинного обучения. Как следует из данных базы «Контур.Фокус», структура «Софтлайна» «СЛ Софт» (SL Soft) консолидировала 100% долю в ООО «Полиматика.рус», юридическом лице «Полиматики». Softline в конце 2022 г. приобрел 51% долю в «Полиматике». Сумма сделки составила 239 млн руб. Исходя и

Использование инструмента MD Audit от SL Soft (ГК Softline) в 10 раз сократило количество претензий к фотоотчетам отдела мерчендайзинга торговой сети «Магнолия» уже не сможет. Также в MD Audit можно попросить сотрудника прикрепить и видео, то есть скрыть недочеты будет практически невозможно», — сказал Андрей Подгорнов, управляющий директор MD Audit компании SL Soft. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Торговая сеть объединяет более 200 маг

Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline) ки программирования, а защищенность внутренней информации обеспечивается за счет изолированности порталов от основного экземпляра системы», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft. Citeck — Low-Code платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает 18 готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложе

SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономить 3 44 часа трудозатрат и 3,5 млн руб. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по развити

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов ктор «1С» мы можем удовлетворить потребности большего числа заказчиков – расширить пул задач в аналитике и упростить их выполнение», – отметил Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica компании SL Soft. «Сегодня любая компания стремится к data-driven подходу в управлении, и интеграция Экстрактора «1С» с BI-платформой Polymatica предоставляет для этого все необходимые инструменты. Бизн

Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux По результатам совместных испытаний, проведенных SL Soft и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отече

SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедрения технологии российского вендора. Сотрудничество способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте

«Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедрения технологии российского вендора. Сотрудничество способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте

SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании 19 программных роботов, разработанных на базе платформы Robin от SL Soft, внедрены в девяти филиалах Иркутской нефтяной компании (ИНК). С помощью Robin ИНК автоматизирует рутинные процессы, экономит время сотрудников, а также исключает ошибки, связанные с че

SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и

SL Soft участвует в CNews Forum Разработчик бизнес-приложений SL Soft примет участие в CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра. Коммерческий директор вендора Георгий Подбуцкий выступит в секции «Цифровая трансформация», где расскажет об интелле

SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны

Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft тоящем виде сервис уже показывает отличные результаты, при этом мы активно работаем над еще большим расширением его возможностей», — отметил Андрей Подгорнов, управляющий директор «МД Аудит» компании SL Soft.

Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline) ice Desk — в нем реализован портал для внешних пользователей. Также релиз включает ряд улучшений, призванных сделать совместную работу еще удобнее. Таком образом, ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Модуль Service De

«Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тест

IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение Группа компаний IBS и разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) заключили партнерское соглашение, которое позволит предложить заказчикам отраслевую и технологическую экспертизу в сочетании с цифровыми решениями. Сотрудничество также сп

Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (версия 5.02, приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26

SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум» Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информа

OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения.

SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM» ту более эффективной, и в целом их использование в условиях глобальной конкуренции может стать для компаний дополнительным преимуществом», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС» компании SL Soft (ГК Softline). Сейчас HR-платформа «БОСС-НСM» проходит процедуру регистрации и включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры.

SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум» Konica Minolta Business Solutions Russia, ИТ-провайдер и технологический партнер компании SL Soft (ГК Softline), разработала четыре программных робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для биотехнологической компании «Генериум». Разработка собственного ПО, включая ре

«Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) корпоративных заказчиков и государственных учреждений мы реализуем проекты под ключ не только в облаке, но и в контуре заказчика», — отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice компании SL Soft. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогаще

Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга» Сотрудники налоговых органов, обучающиеся в «Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России — Волга» используют ПО Polymatica компании SL Soft для изучения аналитики данных. «Академия ФНС ЛАБ — Волга» включила в свои образовательные программы повышения квалификации модуль по работе с ПО Polymatica. В рамках курсов учащиеся пол

Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году омогает упростить и ускорить процесс получения медицинской помощи, а также повысить качество медицинских услуг даже для пациентов в отдаленных населенных пунктах. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. «Мы особенно гордимся тем, что голос

Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд» цируют звонок, мгновенно маршрутизируют на конкретных специалистов или фиксируют информацию в CRM и передают в работу сотрудникам, – отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Наряду с этим интеллектуальные боты Robovoice могут взять на себя консультацию и самостоятельно ответить на стандартные вопросы, чтобы не отвлекать на рутину квалифицированных сотруд

SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме» роцесса снизилась в среднем на 15-25%) и оптимизировать работу сотрудников», – отметила Вероника Бурова, операционный директор Summit Group. «Проекты для финансовых организаций – одни из ключевых для SL Soft, поэтому мы были рады предложить нашу экспертизу «ДоброЗайму, – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin. – Внедрение программных роботов Robin позволяет выполнять стандартные

Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами Компания SL Soft дополнила продукты «Цитрос» новыми интеллектуальными сервисами для работы с цифровым контентом. Среди них функции распознавания документов, классификации, подсказок и рекомендаций по ма

HR Tech компания «Эвола» и вендор SL Soft (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве Сотрудничество будет направлено на внедрение и продвижение новых интеллектуальных сервисов в области HR на базе системы управления персоналом «Босс» от SL Soft. Замещение ПО международных поставщиков собственными решениями отвечает целям ГК Softline, обозначенным в стратегии группы. Об этом CNews сообщили представители Softline. Совместно S

Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит» Компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусо

Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директор по работе с партнерами SL Soft Алексей Моисеенко. «Для нас важно, что Polymatica, как основная система бизнес-анализа, будет включена в портфолио компании “DатаРу Консалтинг”, признанного поставщика высоконагруженных