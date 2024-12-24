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Softline Sl Soft Сл Софт

Softline - Sl Soft - Сл Софт

SL Soft создана в 2023 году. Компания объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Входит в ГК Softline. Портфель SL Soft включает в себя продукты в направлениях:

 

 

"ИТ-импортозамещение: новые вызовы для заказчиков, новый ландшафт рынка поставщиков"  Георгий Подбуцкий, Коммерческий директор, SL Soft, CNews FORUM 2023


24.12.2024 HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО

HCM-система «Босс» компании SL Soft (ГК Softline) внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №25563 от 20 декабря 2024 г., наименование — HR платформа

18.12.2024 SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ

Компания SL Soft (ГК Softline) презентовала новый релиз бизнес-платформы Polymatica EPM. Продукт предназначен для цифровизации управленческих процессов планирования, мониторинга и контроля достижения фи
06.12.2024 Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

едицинских специалистов, и улучшить клиентский сервис. Однако боты – универсальный инструмент, и кейс сети клиник это подтверждает, – сказал Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Платформа Robovoice дает возможность создать голосового помощника для конкретной компании с учетом ее специфики и потребностей. При этом не требуется участие программистов, с запуско
02.12.2024 ЮЗЭДО-решение «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) используется для обмена договорными документами с внешними контрагентами в ПАО «Газпром нефть»

. Также исключаются потери документов при передаче контрагентам. Это повышает операционную эффективность и экономит время сотрудников, — отметил Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft. — Мы очень ценим доверие со стороны коллег корпоративного центра ПАО «Газпром нефть», выбравших нас в качестве партнера для реализации этого важного проекта».
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта

ИИ и цифровая трансформация «Искусственный интеллект проникает в нашу жизнь в три раза быстрее, чем облака», — уверен Георгий Подбуцкий, коммерческий директор SL Soft. Он уверен, что через 4-5 лет уровень использования генеративного ИИ достигнет 10%. При этом искусственный интеллект коренным образом меняет подход к автоматизации — появляется возможно
22.11.2024 В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата

С. «Цитрос ЮЗ ЭДО» собирает полноценный документ из полученных данных для его подписания электронной подписью и отправки через оператора ЭДО внешним контрагентам. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. В феврале 2024 г. вступил в силу приказ Ф
21.11.2024 IBS и SL Soft расширяют партнерство

Группа компаний IBS и разработчик бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft объявили о расширении своего партнерства в сфере интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и интеллектуальной обработки документов. Партнерство с SL Soft позволяет IBS расш
18.11.2024 SL Soft обновила платформу Citeck

удобнее и прозрачнее, а интеграция с Git позволит пользователям без специальных знаний работать с репозиториями на уровне разработчика», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck, компания SL Soft (ГК Softline). Citeck — Low-Code BPM платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает большое количество готовых модулей и проектных решений, а также инстр
13.11.2024 SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс»

Компания SL Soft (ГК Softline) подтвердила высокое качество работы HRM-системы «Босс» в рамках нагрузочного тестирования, выполненного на ресурсах заказчика. Разработка собственного ПО, включая решения

30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда

ne) стала единоличным владельцем компании «Полиматика», разрабатывающего инструменты бизнес-аналитики и машинного обучения. Как следует из данных базы «Контур.Фокус», структура «Софтлайна» «СЛ Софт» (SL Soft) консолидировала 100% долю в ООО «Полиматика.рус», юридическом лице «Полиматики». Softline в конце 2022 г. приобрел 51% долю в «Полиматике». Сумма сделки составила 239 млн руб. Исходя и
17.10.2024 Использование инструмента MD Audit от SL Soft (ГК Softline) в 10 раз сократило количество претензий к фотоотчетам отдела мерчендайзинга торговой сети «Магнолия»

уже не сможет. Также в MD Audit можно попросить сотрудника прикрепить и видео, то есть скрыть недочеты будет практически невозможно», — сказал Андрей Подгорнов, управляющий директор MD Audit компании SL Soft. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Торговая сеть объединяет более 200 маг
14.10.2024 Безопасные внешние порталы — новый модуль Low-Code платформы Citeck от SL Soft (ГК Softline)

ки программирования, а защищенность внутренней информации обеспечивается за счет изолированности порталов от основного экземпляра системы», — сказал Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft. Citeck — Low-Code платформа для управления бизнес-процессами и корпоративным контентом. Включает 18 готовых модулей и проектных решений, а также инструменты для создания бизнес-приложе
11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin

развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономить 3 44 часа трудозатрат и 3,5 млн руб. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по развити
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

ктор «1С» мы можем удовлетворить потребности большего числа заказчиков – расширить пул задач в аналитике и упростить их выполнение», – отметил Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica компании SL Soft. «Сегодня любая компания стремится к data-driven подходу в управлении, и интеграция Экстрактора «1С» с BI-платформой Polymatica предоставляет для этого все необходимые инструменты. Бизн
25.09.2024 Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux

По результатам совместных испытаний, проведенных SL Soft и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отече
24.09.2024 SL Soft (ГК Softline) и «АйДи — Технологии управления» подтвердили совместимость своих продуктов

Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедрения технологии российского вендора. Сотрудничество способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте
23.09.2024 «Айди — Технологии управления» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

Компания «Айди — Технологии управления» доказала совместимость ECM-системы Documino c платформой интеллектуальной обработки информации «Преферентум» от SL Soft. Интегратор получил статус партнера за профессиональный уровень внедрения технологии российского вендора. Сотрудничество способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте
17.09.2024 SL Soft внедряет программных роботов Robin в Иркутской нефтяной компании

19 программных роботов, разработанных на базе платформы Robin от SL Soft, внедрены в девяти филиалах Иркутской нефтяной компании (ИНК). С помощью Robin ИНК автоматизирует рутинные процессы, экономит время сотрудников, а также исключает ошибки, связанные с че
04.09.2024 SL Soft (ГК Softline) представила Robovoice 2.0 для создания ИИ-ботов с помощью GPT и базы знаний

Компания SL Soft выпустила новую версию платформы Robovoice для разработки интеллектуальных голосовых ботов и чат-ботов. Платформа обогащена набором функциональности, который повышает конверсионность и

02.09.2024 SL Soft участвует в CNews Forum

Разработчик бизнес-приложений SL Soft примет участие в CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра. Коммерческий директор вендора Георгий Подбуцкий выступит в секции «Цифровая трансформация», где расскажет об интелле
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB

Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны
26.08.2024 Сервис «Нормирование операций» расширяет спектр услуг MD Audit от компании SL Soft

тоящем виде сервис уже показывает отличные результаты, при этом мы активно работаем над еще большим расширением его возможностей», — отметил Андрей Подгорнов, управляющий директор «МД Аудит» компании SL Soft.
21.08.2024 Портал для Service Desk и ускорение работы пользователей — новый релиз платформы Citeck от компании SL Soft (ГК Softline)

ice Desk — в нем реализован портал для внешних пользователей. Также релиз включает ряд улучшений, призванных сделать совместную работу еще удобнее. Таком образом, ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Модуль Service De
20.08.2024 «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius

Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тест
14.08.2024 IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение

Группа компаний IBS и разработчик бизнес‑приложений для государственных и корпоративных клиентов SL Soft (ГК Softline) заключили партнерское соглашение, которое позволит предложить заказчикам отраслевую и технологическую экспертизу в сочетании с цифровыми решениями. Сотрудничество также сп
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft выпустила новый релиз решения «Цитрос ЮЗ ЭДО». Обновления касаются поддержки нового формата универсальных передаточных документов (версия 5.02, приказ ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26
06.08.2024 SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум»

Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информа
29.07.2024 OCR-платформа SOICA от компании SL Soft (ГК Softline) получила статус ИИ-продукта

Компания SL Soft (ГК Softline) сообщает о получении отметки об отнесении платформы SOICA к сфере искусственного интеллекта. Соответствующий признак внесен в Реестр российского программного обеспечения.

26.07.2024 SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

ту более эффективной, и в целом их использование в условиях глобальной конкуренции может стать для компаний дополнительным преимуществом», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС» компании SL Soft (ГК Softline). Сейчас HR-платформа «БОСС-НСM» проходит процедуру регистрации и включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры.
23.07.2024 SL Soft и Konica Minolta Business Solutions Russia реализовали проект по роботизации для компании «Генериум»

Konica Minolta Business Solutions Russia, ИТ-провайдер и технологический партнер компании SL Soft (ГК Softline), разработала четыре программных робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для биотехнологической компании «Генериум». Разработка собственного ПО, включая ре
22.07.2024 «Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

корпоративных заказчиков и государственных учреждений мы реализуем проекты под ключ не только в облаке, но и в контуре заказчика», — отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice компании SL Soft. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогаще
18.07.2024 Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга»

Сотрудники налоговых органов, обучающиеся в «Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России — Волга» используют ПО Polymatica компании SL Soft для изучения аналитики данных. «Академия ФНС ЛАБ — Волга» включила в свои образовательные программы повышения квалификации модуль по работе с ПО Polymatica. В рамках курсов учащиеся пол
17.07.2024 Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году

омогает упростить и ускорить процесс получения медицинской помощи, а также повысить качество медицинских услуг даже для пациентов в отдаленных населенных пунктах. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. «Мы особенно гордимся тем, что голос
15.07.2024 Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»

цируют звонок, мгновенно маршрутизируют на конкретных специалистов или фиксируют информацию в CRM и передают в работу сотрудникам, – отметил Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Наряду с этим интеллектуальные боты Robovoice могут взять на себя консультацию и самостоятельно ответить на стандартные вопросы, чтобы не отвлекать на рутину квалифицированных сотруд
11.07.2024 SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме»

роцесса снизилась в среднем на 15-25%) и оптимизировать работу сотрудников», – отметила Вероника Бурова, операционный директор Summit Group. «Проекты для финансовых организаций – одни из ключевых для SL Soft, поэтому мы были рады предложить нашу экспертизу «ДоброЗайму, – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin. – Внедрение программных роботов Robin позволяет выполнять стандартные

10.07.2024 Продукты «Цитрос» компании SL Soft (ГК Softline) обогатились интеллектуальными сервисами

Компания SL Soft дополнила продукты «Цитрос» новыми интеллектуальными сервисами для работы с цифровым контентом. Среди них функции распознавания документов, классификации, подсказок и рекомендаций по ма
28.06.2024 HR Tech компания «Эвола» и вендор SL Soft (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве

Сотрудничество будет направлено на внедрение и продвижение новых интеллектуальных сервисов в области HR на базе системы управления персоналом «Босс» от SL Soft. Замещение ПО международных поставщиков собственными решениями отвечает целям ГК Softline, обозначенным в стратегии группы. Об этом CNews сообщили представители Softline. Совместно S
26.06.2024 Структура ГК Softline приобретает контролирующую долю в «МД Аудит»

Компания SL Soft (разработчик российских бизнес-приложений в периметре ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусо
21.06.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «DатаРу Консалтинг» стали партнерами

обладающие потенциалом для синергии. Сотрудничество с консалтинговой практикой “DатаРу Консалтинг” позволит укрепить позиции наших компаний в ИТ-индустрии», – отметил директор по работе с партнерами SL Soft Алексей Моисеенко. «Для нас важно, что Polymatica, как основная система бизнес-анализа, будет включена в портфолио компании “DатаРу Консалтинг”, признанного поставщика высоконагруженных
20.06.2024 Wibedo автоматизировал общение с соискателями с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

Cервис Wibedo для быстрого поиска и найма персонала продолжает автоматизировать коммуникации с соискателями с помощью голосового бота, разработанного на платформе Robovoice от компании SL Soft. Это сотрудничество отвечает одному из стратегических направлений деятельности ГК Softline по развитию собственного бизнеса ПО и отраслевых ИТ-решений, нацеленному на капитализацию раст

Публикаций - 231, упоминаний - 233

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 184
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 123
Softline - Polymatica - Полиматика 172 105
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 94
Softline - Develonica - Девелоника 132 92
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 86
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 64
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 62
SoftClub - СофтКлуб 156 62
Softline - Инженер ТЦ 68 62
ЦВТ 71 62
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 35 31
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 29
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 27
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 26
8213 25
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 23
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 13
Oracle Corporation 6687 12
Microsoft Corporation 24624 11
Diasoft - Диасофт 870 11
SAP SE 5276 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 10
АйТи - Аплана Группа компаний 173 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 9
МегаФон 8804 9
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 8
Yandex - Яндекс 7339 8
Терн ГК - Tern Group 75 8
Ростелеком 9700 7
R-Vision - Р-Вижн 153 7
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 7
UIPath 101 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 6
Ланит Интеграция 190 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
Газинформсервис - ГИС 272 6
Softline Holding - Noventiq 59 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 8
Альфа-Банк 1769 8
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 7
Альфа-Капитал УК 102 7
Восток-Сервис ГК 52 7
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 6
Ингосстрах СПАО 421 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
ВТБ - Почта Банк 466 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 5
Синара ГК - Sinara Group 100 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 5
Finn Flare - ФФ Стайл 43 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 5
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 5
Кофемания 51 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 49
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
Федеральное казначейство России 1772 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
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Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
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Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 3
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ФРИИ Акселератор 50 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 162
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 110
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 60
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 55
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 42
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 37
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 33
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 29
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 26
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 24
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 23
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 22
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 22
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 20
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 19
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 19
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 16
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 16
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 96
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 68
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 62
Softline - DeskWork 117 62
Softline - WorkFlowSoft 64 62
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 56
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 49
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 18
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 16
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 16
Softline - Polymatica Dashboards 32 16
Linux OS 9936 15
Softline - Sl Soft - Robin RPA 34 14
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 9
Softline Universe - SLU 29 9
НКТ - Р7-Офис 380 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 8
NVision Барьер 648 8
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 7
Microsoft Office 3734 7
Новые облачные технологии - МойОфис 778 7
Python - высокоуровневый язык программирования 927 7
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 7
СалютДевайсы - GigaChat 190 7
Microsoft Windows 15656 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 6
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 6
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 6
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 5
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 5
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 5
Примо РПА - Primo RPA 31 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 5
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Softline - Polymatica ML 13 5
Борченко Павел 36 19
Соколов Кирилл 29 18
Подбуцкий Георгий 44 16
Шадаев Максут 1008 13
Яппаров Тагир 102 11
Павлов Александр 88 11
Гусев Михаил 23 10
Лавров Владимир 68 9
Вайнштейн Виктор 34 9
Крот Иван 9 9
Моисеенко Алексей 8 8
Иванов Антон 74 8
Федечкин Эдуард 55 8
Нестеров Алексей 143 7
Панченко Иван 138 7
Власов Максим 20 7
Лежнев Федор 28 7
Лобанов Максим 45 7
Князев Андрей 15 7
Григоренко Вадим 40 7
Крутько Иван 21 7
Руденко Антон 7 7
Аксенов Олег 44 6
Абакумов Евгений 205 6
Ульянов Николай 112 6
Аникин Дмитрий 44 6
Натрусов Артем 284 6
Чаркин Евгений 296 6
Кирьянова Александра 135 6
Урусов Виктор 127 6
Нерадовский Константин 18 6
Тржаскал Николай 6 6
Батай Илья 55 6
Погорелов Руслан 8 6
Врацкий Андрей 135 5
Харитонов Вадим 28 5
Калякин Павел 66 5
Оберемок Надежда 30 5
Нальский Максим 36 5
Малышев Сергей 83 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 21
Казахстан - Республика 5525 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 7
Беларусь - Белоруссия 5638 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Индия - Bharat 5432 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - ЦФО - Калужская область 979 3
Россия - СЗФО - Псковская область 629 3
Россия - ЦФО - Орловская область 320 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Индийский океан - Персидский залив 204 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Ближний Восток 2943 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Европа 21767 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Америка Латинская 1812 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баунтовский эвенкийский район - Багдарин 12 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 123
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