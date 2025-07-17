SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию Citeck CRM

Вышла новая версия CRM-системы Citeck российского вендора SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline). Решение построено на Low-Code BPM-платформе, соответствующей требованиям импортозамещения. Обновление включает расширенные функциональные возможности, обновлённый интерфейс и новые инструменты на базе ИИ — всё это позволяет компаниям из разных отраслей еще точнее адаптировать систему под задачи продаж и повысить эффективность работы команд.

Citeck CRM теперь покрывает все задачи менеджеров по продажам: от первого касания до повторных заказов. Добавлена воронка для обработки лидов. Прямо в карточках сделок пользователь может управлять заказами, продуктами и услугами, платежами. Виджеты оптимизированы для удобной и максимально быстрой работы: документы, связанные объекты, история взаимодействия, информация по заказчику и многое другое всегда под рукой в едином окне. Настройка воронок, карточек, бизнес-процессов осуществляется с помощью No-Code-инструментов.

Генерация документов по шаблону — стандартная функциональность платформы Citeck — также расширена для CRM. Теперь за пару кликов мышкой, помимо договоров, можно создать коммерческое предложение, счет и акт. Файлы автоматически привязываются к карточкам сделок и заказам. Шаблоны можно оформить в фирменном стиле компании.

Команда Citeck активно внедряет искусственный интеллект в свои продукты. В новой версии Citeck CRM с помощью ИИ можно генерировать ответы заказчикам, анализировать договоры, проверять контрагентов, дорабатывать коммерческие предложения и многое другое.

«CRM для российского рынка давно не новинка, и даже после ухода зарубежных решений, таких как Salesforce и Microsoft Dynamics 365, у отечественных заказчиков остался широкий выбор продуктов. Однако мы предлагаем бо́льшую вариативность во всем: в поставке решения, его настройке, доработке. Мы остаемся сторонниками отсутствия vendor lock-in, у CRM-системы открытый исходный код, а встроенные ИИ-функции сделали ее умнее, проще и еще удобнее. Более того, с нашими продуктами легко настроить сквозные процессы и контролировать весь жизненный цикл заказчиков», — отметил Антон Иванов, управляющий директор Citeck компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).