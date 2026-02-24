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Единое окно Одно окно технология предоставления услуг для граждан и бизнеса

СОБЫТИЯ

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24.02.2026 BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников

Чтобы превратить хаос в слаженную систему, BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников. Цель — освободить время команды HR-отдела и дать новую жизнь трудоемким процессам. Об этом CNews сообщили представител
28.10.2025 Управление графиками ППР в одном окне: «Деснол» выпустил релиз «1С:ТОИР КОРП» 3.0.20.3

я и ремонта оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Деснол». Управление графиками ППР в одном окне Инженеры по планированию теперь могут работать со всеми графиками планово-предупре
10.10.2025 ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

«Одно окно» для двух банков Соглашение позволит предпринимателям, обслуживающимся сразу в двух
16.09.2025 СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна

гичных комплексных решений от других логистических операторов – СДЭК формирует новый сегмент услуг. Единое окно интеграций дополняет экосистему услуг СДЭК для онлайн-торговли, обеспечивая нашим
10.09.2025 «Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне

«Сбер» запустил сервис «Портал бухгалтера», который позволяет работать с клиентами быстро, безопасно и в одном окне. Теперь бухгалтеры, которые обслуживают несколько компаний, теперь могут забыть про пароли, токены и переключения между аккаунтами. Решение «Портал бухгалтера» доступно к подключен
06.08.2025 Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне

ных организаций с распределенной инфраструктурой и большим объемом данных; убрали необходимость переключаться между модулями: теперь вся информация об ИТ-активе и связанных с ним уязвимостях хранится в едином окне; реализовали возможность собирать и отображать списки установленного программного обеспечения, а также пакетов на активах. Это упрощает контроль лицензирования и соответствия треб
13.02.2025 «Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании

и, стоящие перед проектной командой, включали повышение привлекательности и удобства корпоративного портала за счет новой функциональности и более современного интерфейса. Наконец, внедрение сервиса «Единое окно», интегрированного с внутренними и внешними сервисами компании, было призвано увеличить производительность сотрудников. «Нам было важно создать эффективную цифровую экосистему, кото
24.10.2024 «Первый Бит» создал «Единое окно» для 500 сотрудников научно-производственного объединения «Композит»

ции, гусеничных лент для снегоходов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также цельнолитых шин. Согласно запроса руководства компании, корпоративный портал на «Битрикс24» должен был стать «Единым окном» для доступа к корпоративной информации и сократить количество дублирующих операций между системами. Решение интегрировали с решениями «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Докумен
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager

РРЕМ устроен по принципу «единого окна» и позволяет работать с целевым ландшафтом баз данных через браузер. С помощью РРЕМ администратор баз данных может выполнять весь спектр задач гораздо проще и быстрее — не тратя вр
26.04.2024 Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха

. Иван Пушкарь, владелец продукта Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin, расскажет о том, как сделать так, чтобы сопровождение СУБД не прерывалось ни на минуту, а вся работа происходила в режиме одного окна, как убедиться в том, что с пользовательскими данными все в порядке и избежать аврала и переработок сотрудников при миграции с одной СУБД на другую.
11.03.2024 Сбербанк предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах

лизировать данные по остаткам, убыточным товарам, заказам и другим показателям всех онлайн-площадок в одном окне; управление продажами — можно менять остатки и цены на площадках, обрабатывать з
26.12.2023 «Первый Бит» выпустил приложение «Единое окно» для настройки «Битрикс24»

ИТ-интегратор «Первый Бит» представил новую разработку — приложение «Единое окно» для платформы «Битрикс24». С его помощью можно удобно организовать рабочее прост
24.10.2023 Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна

ез интерфейс сервиса можно полноценно обрабатывать заказы FBS (со своего склада): изменять статусы заказов, печатать листы подбора, ленту этикеток, составлять акты. «Сервис «Точка маркетплейсы» — это единое окно управления несколькими площадками. Продавцу не нужно постоянно переключаться между интерфейсами разных площадок, чтобы оценить статус заказов на каждом из них — все это можно увидет
12.10.2023 «Диасофт» автоматизирует информационный обмен банков с ИС «Одно окно»

1 января 2024 г. вступит в силу Федеральный закон №353-ФЗ от 14 июля 2022 г., который обязывает банки обмениваться данными с информационной системой «Одно окно». Заранее наладить обмен данными с информационной системой в сфере внешней торговли поможет решение «Взаимодействие с ИС «Одно окно» компании «Диасофт». В состав решения входят
28.07.2023 «Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна

«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна. Расследование по платежу производится, если не удалось определить получателя входящего платежа, найдены противоречия в реквизитах, а также если получен запрос со стороны кли
23.06.2023 Работа банков с участниками ВЭД станет эффективней

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, объявляет о выходе нового продукта для автоматизации информационного обмена с цифровой платформой «Одно окно». Платформа объединяет участников внешнеэкномической деятельности и предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Об этом

30.03.2023 Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов

но сделать мобильными. Важно: просто залить в приложение набор сервисов недостаточно. Чтобы суперапп прижился, он должен быть таким же удобным, как привычные консьюмерские приложения. Для этого нужно единое окно, где собраны все кнопки, которые нажимает сотрудник. Главная страница — must have В потребительских супераппах («Сбер», «Яндекс», «Тинькофф») она отвечает за быстрый доступ к основн
13.03.2023 «Диасофт» разработал продукт для автоматизации взаимодействия с ИС «Одно окно»

В соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 14.07.2022 г., при осуществлении перевода денежных средств на основании распоряжения, составленного клиентом через Информационную систему (ИС) «Одно окно», банки должны незамедлительно направить информацию о таком переводе в ИС «Одно окно». Также банки обязаны по поручению клиента, полученному посредством ИС «Одно окно»,

22.12.2022 «Почта России» запустила «единое окно» цифровых услуг для физлиц

та России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу «одного окна». Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, а также посмотреть

09.08.2022 Новое решение Directum помогает оформлять обращения в сервисные службы в режиме единого окна

емы Directum RX. Администратор системы может вносить изменения в каталог услуг по мере необходимости; навыков программирования для этого не требуется. «Сервисные заявки» от Directum и «Акелон» — это: единое окно заказа корпоративных услуг с удобным интерфейсом; прозрачный контроль исполнения запросов; удобство для пользователей и высокая лояльность сотрудников; простота и низкая стоимость н
22.02.2022 Принцип «одного окна» для резидентов внедрят в ОЭЗ «Технополис Москва»

в себя консалтинг, инновационную инфраструктуру, транспорт и логистику, хозяйственное обеспечение, цифровизацию многих процессов. В 2021 г. для удобства резидентов более 150 сервисов перевели в режим одного окна и оцифровали, ими уже воспользовались свыше 2000 раз», - отметил Геннадий Дегтев. На встрече резиденты и представители управляющей компании ОЭЗ обсуждали вопрос о промышленной коопе
08.02.2022 Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД

Правительство России приняло постановление «О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности». Документ разработан Российским экспортным центром совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и другими органами власти. В постановлен
01.11.2021 Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг

CNews: Насколько 11 месяцев работы «Одного окна» на портале «Мой экспорт» позволяют хотя бы предварительно оценить результаты и п
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

м, определенным Правительством в июле 2020 г. Михаил Мишустин подписал документы о запуске системы «одного окна» для участников ВЭД В первоначальную версию перечня входило 24 услуги, в том числ
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров

ости РЭЦ по взаимодействию с государственными учреждениями и компаниями в цифровой формат в рамках «Одного окна». Речь идет о комплексной цифровой экосистеме, которая по определению должна быть
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk

В сервисной компании «Медиа бизнес солюшенс» завершился проект по созданию службы «Единое окно» на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. Новая автоматизированная сист
02.04.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области

«ЭР-Телеком Холдинг» и Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова (ИнЭС) объявляют о начале совместного проекта по внедрению региональной системы «единого окна» для субъектов ЖКХ Свердловской области. Внедрение интеллектуальной системы «МаРС» («Матрица РесурсоСбережения») на базе реализуемого проекта позволит обеспечить дистанционный учет
11.12.2018 НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов

ми заказчика. Проработанный интерфейс, расширенная функциональность и общее информационное пространство дают возможность сотрудникам пользоваться практически всеми информационными сервисами в режиме «единого окна». Решение представляет собой интегрированное web-приложение, обеспечивающее пользователям единую точку доступа к распределенным информационным ресурсам, например, к ERP-системе, эл
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке»

«Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций н
06.06.2017 В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций

рующаяся в области информационных технологий для банков — объявила о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике»,
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»

Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банк
05.02.2016 Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка»

Компания Inline Technologies завершила проект по созданию системы единого окна в контакт-центре АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка). Целью проекта было повышение скорости обслуживания вызовов за счет автоматизации стандартных процедур операторов контакт
02.07.2015 Служба «одного окна» Департамента городского имущества Москвы оснащена сканерами «Элар ПланСкан»

Сотрудники службы «одного окна» Департамента городского имущества (ДГИ) г. Москвы будут переводить в электронный вид документы на российских сканерах марки «ПланСкан». Об этом CNews сообщили в корпорации «Элар».

13.05.2015 Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества

Москвичи теперь могут заранее спланировать свое посещение службы «одного окна» для получения госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений. На московском портале госуслуг pgu.mos.ru заработал сервис предварительной записи в службу «одного окна» Деп
16.09.2014 В АБС RS-Bank V.6 появился модуль «Единое окно обслуживания клиентов»

Компания R-Style Softlab выпустила модуль АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживания клиентов», который призван упростить работу операционистов банка. Но
18.07.2014 С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна»

стра по Ивановской области посетили региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь они оценили степень готовности учреждения к реализации принципа «одного окна» при предоставлении услуг заявителям. Данный принцип, в частности, предусматривает, что ряд федеральных и региональных государственных услуг будут оказываться на территории учрежден
31.03.2014 «Одно окно» от AT Consulting: автоматизация МФЦ по-новому

азания услуг. Мы можем помочь субъектам РФ в достижении поставленных целей путем внедрения системы «Одно окно», которая прошла апробацию в субъектах РФ, соответствует всем требованиям Постановл
04.09.2013 В Новосибирской области более 12 тыс. госуслуг теперь доступны в режиме «одного окна»

х возникающих в связи с этим вопросов. МФЦ становится фронт-офисом электронного правительства, предоставляя возможность каждому гражданину получить государственные и муниципальные услуги посредством «одного окна».
21.03.2013 «Элар» создает электронные ресурсы для «одного окна» Москвы

ионных ресурсов ЮАО в актуальном состоянии. Электронная база архивных документов активно используется подразделениями префектуры как в повседневной работе, так и для выдачи копий документов в режиме «одного окна». Актуализация электронных информационных ресурсов Южного административного округа г. Москвы способствует повышению эффективности работы сотрудников префектуры при работе с архивным
18.01.2013 Медведев: к концу 2015 г. доля граждан, имеющих доступ к госуслугам по принципу одного окна, должна составить 90%

о том, что к концу 2015 г. доля граждан, которые должны иметь доступ к получению услуг по принципу единого окна по стране, должна составить 90%. «Если я не ошибаюсь, в начале 2011 г. в стране


Публикаций - 3127, упоминаний - 3485

Единое окно и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 209
Microsoft Corporation 25774 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 129
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 112
Yandex - Яндекс 9215 106
Telegram Group 2940 105
Oracle Corporation 7074 103
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 89
SAP SE 5601 83
Softline - Софтлайн 3743 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 77
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
Google LLC 12687 62
МегаФон 10742 53
Naumen - Наумен 752 53
Broadcom - VMware 2610 52
Cisco Systems 5372 52
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 51
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 50
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 43
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 43
Крок - Croc 1964 40
Directum - Директум 1268 40
Diasoft - Диасофт 1144 39
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 38
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 38
VK - Mail.ru Group 3602 37
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 36
Meta Platforms - Facebook 4621 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 34
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 34
Huawei 4675 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 28
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 28
Intel Corporation 12811 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 27
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 176
Почта России ПАО 2370 85
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 74
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 56
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 41
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 41
Альфа-Банк 1979 40
Газпром ПАО 1493 33
ГПБ - Газпромбанк 1273 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
ПСБ - Промсвязьбанк 963 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 28
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
Газпром нефть 725 26
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 26
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 25
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 23
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
НСПК - Национальная система платежных карт 948 15
Русагро Группа Компаний 379 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 14
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 249
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 100
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 97
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 96
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 88
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 80
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 12
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ГосИнформСистемы 160 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1369
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1052
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 797
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 622
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 552
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 506
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 490
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 472
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 453
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 449
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 430
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 424
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 348
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 327
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 317
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 316
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 314
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 292
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 285
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 275
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 271
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 244
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 243
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 238
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 235
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 223
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 222
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 217
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 214
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 210
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 204
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 202
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 197
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 195
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 193
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 193
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 187
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 186
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 185
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 180
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 341
Linux OS 11533 124
Microsoft Windows 16882 116
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 109
Microsoft Office 4170 83
Google Android 15243 82
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 77
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 73
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 70
Apple iOS 8583 66
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 57
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Microsoft Teams - MS Teams 670 44
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 43
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 43
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 40
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 38
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 37
Microsoft Dynamics 1197 36
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 34
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 34
Microsoft Windows 2000 8678 33
1С:ERP Управление предприятием 841 33
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 33
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 32
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 31
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 31
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 31
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 31
Microsoft Dynamics CRM 564 30
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 29
Oracle Java - язык программирования 3469 28
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 28
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 28
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 28
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 27
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 26
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 26
Шадаев Максут 1210 43
Путин Владимир 3454 40
Медведев Дмитрий 1665 35
Коробова Анна 25 22
Мишустин Михаил 787 22
Паршин Максим 323 21
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Бар-Бирюкова Мария 105 19
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Врацкий Андрей 175 17
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Козырев Алексей 328 16
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Чернышенко Дмитрий 580 14
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The Economist Intelligence Unit 41 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Vanson Bourne 49 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
НМГ - Медиалогия 37 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 29
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
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