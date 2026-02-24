BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников Чтобы превратить хаос в слаженную систему, BGS Group внедрила платформу «Тил Эйчар» как единое окно для управления корпоративной валютой и мотивацией сотрудников. Цель — освободить время команды HR-отдела и дать новую жизнь трудоемким процессам. Об этом CNews сообщили представител

Управление графиками ППР в одном окне: «Деснол» выпустил релиз «1С:ТОИР КОРП» 3.0.20.3 я и ремонта оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Деснол». Управление графиками ППР в одном окне Инженеры по планированию теперь могут работать со всеми графиками планово-предупре

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна «Одно окно» для двух банков Соглашение позволит предпринимателям, обслуживающимся сразу в двух

СДЭК предлагает готовые подключения по модели DBS к Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в рамках одного окна гичных комплексных решений от других логистических операторов – СДЭК формирует новый сегмент услуг. Единое окно интеграций дополняет экосистему услуг СДЭК для онлайн-торговли, обеспечивая нашим

«Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне «Сбер» запустил сервис «Портал бухгалтера», который позволяет работать с клиентами быстро, безопасно и в одном окне. Теперь бухгалтеры, которые обслуживают несколько компаний, теперь могут забыть про пароли, токены и переключения между аккаунтами. Решение «Портал бухгалтера» доступно к подключен

Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне ных организаций с распределенной инфраструктурой и большим объемом данных; убрали необходимость переключаться между модулями: теперь вся информация об ИТ-активе и связанных с ним уязвимостях хранится в едином окне; реализовали возможность собирать и отображать списки установленного программного обеспечения, а также пакетов на активах. Это упрощает контроль лицензирования и соответствия треб

«Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании и, стоящие перед проектной командой, включали повышение привлекательности и удобства корпоративного портала за счет новой функциональности и более современного интерфейса. Наконец, внедрение сервиса «Единое окно», интегрированного с внутренними и внешними сервисами компании, было призвано увеличить производительность сотрудников. «Нам было важно создать эффективную цифровую экосистему, кото

«Первый Бит» создал «Единое окно» для 500 сотрудников научно-производственного объединения «Композит» ции, гусеничных лент для снегоходов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также цельнолитых шин. Согласно запроса руководства компании, корпоративный портал на «Битрикс24» должен был стать «Единым окном» для доступа к корпоративной информации и сократить количество дублирующих операций между системами. Решение интегрировали с решениями «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Докумен

Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager РРЕМ устроен по принципу «единого окна» и позволяет работать с целевым ландшафтом баз данных через браузер. С помощью РРЕМ администратор баз данных может выполнять весь спектр задач гораздо проще и быстрее — не тратя вр

Как управлять различными базами данных в одном окне – вебинар СберТеха . Иван Пушкарь, владелец продукта Platform V Kintsugi, аналитик Platform V Pangolin, расскажет о том, как сделать так, чтобы сопровождение СУБД не прерывалось ни на минуту, а вся работа происходила в режиме одного окна, как убедиться в том, что с пользовательскими данными все в порядке и избежать аврала и переработок сотрудников при миграции с одной СУБД на другую.

Сбербанк предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах лизировать данные по остаткам, убыточным товарам, заказам и другим показателям всех онлайн-площадок в одном окне; управление продажами — можно менять остатки и цены на площадках, обрабатывать з

«Первый Бит» выпустил приложение «Единое окно» для настройки «Битрикс24» ИТ-интегратор «Первый Бит» представил новую разработку — приложение «Единое окно» для платформы «Битрикс24». С его помощью можно удобно организовать рабочее прост

Клиенты сервиса «Точка маркетплейсы» смогут управлять заказами на «Мегамаркете» из единого окна ез интерфейс сервиса можно полноценно обрабатывать заказы FBS (со своего склада): изменять статусы заказов, печатать листы подбора, ленту этикеток, составлять акты. «Сервис «Точка маркетплейсы» — это единое окно управления несколькими площадками. Продавцу не нужно постоянно переключаться между интерфейсами разных площадок, чтобы оценить статус заказов на каждом из них — все это можно увидет

«Диасофт» автоматизирует информационный обмен банков с ИС «Одно окно» 1 января 2024 г. вступит в силу Федеральный закон №353-ФЗ от 14 июля 2022 г., который обязывает банки обмениваться данными с информационной системой «Одно окно». Заранее наладить обмен данными с информационной системой в сфере внешней торговли поможет решение «Взаимодействие с ИС «Одно окно» компании «Диасофт». В состав решения входят

«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна «Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна. Расследование по платежу производится, если не удалось определить получателя входящего платежа, найдены противоречия в реквизитах, а также если получен запрос со стороны кли

Работа банков с участниками ВЭД станет эффективней Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, объявляет о выходе нового продукта для автоматизации информационного обмена с цифровой платформой «Одно окно». Платформа объединяет участников внешнеэкномической деятельности и предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Об этом

Суперапп не взлетит без единого окна для всех функций и сервисов но сделать мобильными. Важно: просто залить в приложение набор сервисов недостаточно. Чтобы суперапп прижился, он должен быть таким же удобным, как привычные консьюмерские приложения. Для этого нужно единое окно, где собраны все кнопки, которые нажимает сотрудник. Главная страница — must have В потребительских супераппах («Сбер», «Яндекс», «Тинькофф») она отвечает за быстрый доступ к основн

«Диасофт» разработал продукт для автоматизации взаимодействия с ИС «Одно окно» В соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ от 14.07.2022 г., при осуществлении перевода денежных средств на основании распоряжения, составленного клиентом через Информационную систему (ИС) «Одно окно», банки должны незамедлительно направить информацию о таком переводе в ИС «Одно окно». Также банки обязаны по поручению клиента, полученному посредством ИС «Одно окно»,

«Почта России» запустила «единое окно» цифровых услуг для физлиц та России» запустила на своем сайте личный кабинет для физических лиц, который устроен по принципу «одного окна». Теперь оформить посылки и письма онлайн, заказать доставку, а также посмотреть

Новое решение Directum помогает оформлять обращения в сервисные службы в режиме единого окна емы Directum RX. Администратор системы может вносить изменения в каталог услуг по мере необходимости; навыков программирования для этого не требуется. «Сервисные заявки» от Directum и «Акелон» — это: единое окно заказа корпоративных услуг с удобным интерфейсом; прозрачный контроль исполнения запросов; удобство для пользователей и высокая лояльность сотрудников; простота и низкая стоимость н

Принцип «одного окна» для резидентов внедрят в ОЭЗ «Технополис Москва» в себя консалтинг, инновационную инфраструктуру, транспорт и логистику, хозяйственное обеспечение, цифровизацию многих процессов. В 2021 г. для удобства резидентов более 150 сервисов перевели в режим одного окна и оцифровали, ими уже воспользовались свыше 2000 раз», - отметил Геннадий Дегтев. На встрече резиденты и представители управляющей компании ОЭЗ обсуждали вопрос о промышленной коопе

Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД Правительство России приняло постановление «О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности». Документ разработан Российским экспортным центром совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и другими органами власти. В постановлен

Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг CNews: Насколько 11 месяцев работы «Одного окна» на портале «Мой экспорт» позволяют хотя бы предварительно оценить результаты и п

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД м, определенным Правительством в июле 2020 г. Михаил Мишустин подписал документы о запуске системы «одного окна» для участников ВЭД В первоначальную версию перечня входило 24 услуги, в том числ

РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров ости РЭЦ по взаимодействию с государственными учреждениями и компаниями в цифровой формат в рамках «Одного окна». Речь идет о комплексной цифровой экосистеме, которая по определению должна быть

«Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk В сервисной компании «Медиа бизнес солюшенс» завершился проект по созданию службы «Единое окно» на базе комплексной платформы Naumen Service Desk. Новая автоматизированная сист

«ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области «ЭР-Телеком Холдинг» и Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова (ИнЭС) объявляют о начале совместного проекта по внедрению региональной системы «единого окна» для субъектов ЖКХ Свердловской области. Внедрение интеллектуальной системы «МаРС» («Матрица РесурсоСбережения») на базе реализуемого проекта позволит обеспечить дистанционный учет

НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов ми заказчика. Проработанный интерфейс, расширенная функциональность и общее информационное пространство дают возможность сотрудникам пользоваться практически всеми информационными сервисами в режиме «единого окна». Решение представляет собой интегрированное web-приложение, обеспечивающее пользователям единую точку доступа к распределенным информационным ресурсам, например, к ERP-системе, эл

«Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке» «Динамика» объявила о завершении процесса внедрения системы «Dynamika-Единое окно» в «Связь-Банке». В настоящий момент в ней можно осуществить более 200 операций н

В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций рующаяся в области информационных технологий для банков — объявила о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике»,

R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банк

Inline Technologies внедрила систему единого окна в контакт-центре «Связь-Банка» Компания Inline Technologies завершила проект по созданию системы единого окна в контакт-центре АКБ «Связь-Банк» (группа Внешэкономбанка). Целью проекта было повышение скорости обслуживания вызовов за счет автоматизации стандартных процедур операторов контакт

Служба «одного окна» Департамента городского имущества Москвы оснащена сканерами «Элар ПланСкан» Сотрудники службы «одного окна» Департамента городского имущества (ДГИ) г. Москвы будут переводить в электронный вид документы на российских сканерах марки «ПланСкан». Об этом CNews сообщили в корпорации «Элар».

Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества Москвичи теперь могут заранее спланировать свое посещение службы «одного окна» для получения госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений. На московском портале госуслуг pgu.mos.ru заработал сервис предварительной записи в службу «одного окна» Деп

В АБС RS-Bank V.6 появился модуль «Единое окно обслуживания клиентов» Компания R-Style Softlab выпустила модуль АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживания клиентов», который призван упростить работу операционистов банка. Но

С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна» стра по Ивановской области посетили региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь они оценили степень готовности учреждения к реализации принципа «одного окна» при предоставлении услуг заявителям. Данный принцип, в частности, предусматривает, что ряд федеральных и региональных государственных услуг будут оказываться на территории учрежден

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«Элар» создает электронные ресурсы для «одного окна» Москвы ионных ресурсов ЮАО в актуальном состоянии. Электронная база архивных документов активно используется подразделениями префектуры как в повседневной работе, так и для выдачи копий документов в режиме «одного окна». Актуализация электронных информационных ресурсов Южного административного округа г. Москвы способствует повышению эффективности работы сотрудников префектуры при работе с архивным