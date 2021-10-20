Единое окно

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20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 1
13.10.2021 В Ростовской области планируют запустить проект киберателье для удаленного производства одежды 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
28.09.2021 «Корус консалтинг» представила омниканальное приложение для консультантов розничных магазинов 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 1
23.09.2021 Oberon представил обновленную концепцию бизнеса 1
21.09.2021 Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 1
17.09.2021 SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
07.09.2021 «Мотив» с помощью Naumen создал центр управления клиентским опытом и внутренними процессами 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
27.08.2021 Евгений Сабиров: Что сегодня понимают под TestOps 1
26.08.2021 Представлена цифровая платформа Farmlink для аграриев 2
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 1
17.08.2021 Merlion стала дистрибьютором Huawei по направлению видеонаблюдения 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
10.08.2021 DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома» 1
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве 1
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
19.07.2021 На портале госуслуг при участии БФТ запущен социальный суперсервис для инвалидов 2
15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ 1
08.07.2021 «Сберсервис» запустил цифровую сервисную платформу для малого бизнеса и физлиц 1
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 1
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 2
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит» 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
15.06.2021 Calltouch запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1

Публикаций - 680, упоминаний - 832

Единое окно упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 74
Microsoft Corporation 10997 25
SAP SE 3207 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Астерос - Asteros 531 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 8
Cisco Systems 2035 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 8
Ланит ГК 1154 7
Yandex - Яндекс 4098 7
VK - Mail.ru Group 2482 7
3726 7
IBM 3524 6
АйТи 748 6
Brocade Communications Systems 141 5
Синтерра - Synterra 562 5
Google LLC 7124 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Крок 1219 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
iTeco - Ай-Теко 713 4
VMware 1828 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Oracle Corporation 3331 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Lenovo Group 1635 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 4
Ланит - Норбит - Norbit 202 4
Рексофт - Reksoft 198 3
АФК Система ПАО 990 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Альфа-Банк 1122 6
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1570 4
Открытие ФК 538 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 3
Газпром межрегионгаз 30 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Быстроденьги МФК 22 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Global CIO 28 2
ВТБ24 583 2
Геобанк КБ 30 2
Аэрофлот 492 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Газпром ПАО 518 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Uber Technologies 258 1
Почта Банк 289 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Sapato.ru 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 49
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Правительство РФ 2198 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Счётная палата РФ 459 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Правительство и губернатор Омской области 14 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Ставропольского края 23 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 14
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 5
OpenStack 347 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Kubernetes 307 3
Безопасный город 347 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 22
Google Android 10750 16
Apple iOS 5741 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Microsoft Excel 435 6
WhatsApp Messenger 654 6
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Windows 10 6602 5
R-Style Softlab - RS-Bank 228 4
Microsoft Dynamics CRM 384 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Office 365 769 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Microsoft SQL Server 789 4
Linux OS 4236 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 4
Microsoft Exchange 677 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
Adrenta 3 3
Microsoft Office 1916 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Terrasoft Creatio 44 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Rakuten Viber 429 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Путин Владимир 1820 11
Медведев Дмитрий 1433 9
Гоков Дмитрий 31 7
Козырев Алексей 270 7
Балуев Евгений 28 5
Сапельников Сергей 100 4
Шмид Александр 18 4
Коробов Евгений 22 4
Щербаков Сергей 14 4
Кесельбренер Леонид 49 3
Акимов Максим 167 3
Емельченков Сергей 83 3
Никифоров Николай 1126 3
Силкина Елена 8 3
Козлов Александр 54 3
Елистратов Николай 90 3
Четвернин Алексей 651 3
Самедов Тимур 19 2
Шипов Савва 70 2
Беглов Александр 9 2
Самойлов Дмитрий 8 2
Кузяев Андрей 59 2
Бычков Александр 39 2
Чукарин Алексей 56 2
Кузнецов Александр 75 2
Машуков Барасби 15 2
Соловьев Сергей 24 2
Ефремов Александр 12 2
Херсонцев Алексей 48 2
Тютрюмов Александр 3 2
Меркушина Светлана 2 2
Попов Сергей 72 2
Паршин Максим 141 2
Шадаев Максут 384 2
Бегун Платон 8 2
Иванов Александр 71 2
Южаков Алексей 23 2
Ахапкина Татьяна 3 2
Батюшенков Дмитрий 6 2
Яшин Илья 5 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 336
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 18
Украина 3344 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Казахстан - Республика 2618 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 10
Россия - ПФО - Казань 1507 10
Россия - Волгоградская область 395 7
Россия - Ростовская область 859 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Япония 2752 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Калининградская область 531 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 5
Индия - Республика 2156 5
Россия - Кировск - Кировская область 301 5
Восточная Европа 1667 4
Бразилия - Федеративная Республика 1120 4
Россия - Республика Алтай 681 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Россия - Республика Мордовия 386 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Россия - Свердловская область 804 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Рязанская область 313 2
Россия - Калининград 659 2
Россия - Тверская область 246 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 10
Информационное общество - Государственная программа 282 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Образование в России 328 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Федеральное законодательство 254 3
Региональное законодательство 45 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 2
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Кодекс этики использования данных 8 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
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