Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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технология предоставления услуг для граждан и бизнеса
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Публикаций - 680, упоминаний - 832
Единое окно упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 11
|Медведев Дмитрий 1433 9
|Гоков Дмитрий 31 7
|Козырев Алексей 270 7
|Балуев Евгений 28 5
|Сапельников Сергей 100 4
|Шмид Александр 18 4
|Коробов Евгений 22 4
|Щербаков Сергей 14 4
|Кесельбренер Леонид 49 3
|Акимов Максим 167 3
|Емельченков Сергей 83 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Силкина Елена 8 3
|Козлов Александр 54 3
|Елистратов Николай 90 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Самедов Тимур 19 2
|Шипов Савва 70 2
|Беглов Александр 9 2
|Самойлов Дмитрий 8 2
|Кузяев Андрей 59 2
|Бычков Александр 39 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Машуков Барасби 15 2
|Соловьев Сергей 24 2
|Ефремов Александр 12 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Тютрюмов Александр 3 2
|Меркушина Светлана 2 2
|Попов Сергей 72 2
|Паршин Максим 141 2
|Шадаев Максут 384 2
|Бегун Платон 8 2
|Иванов Александр 71 2
|Южаков Алексей 23 2
|Ахапкина Татьяна 3 2
|Батюшенков Дмитрий 6 2
|Яшин Илья 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754506, в очереди разбора - 658207.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754506, в очереди разбора - 658207.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru