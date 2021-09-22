Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Чувашия
Чувашская Республика
Публикаций - 355, упоминаний - 602
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 33
|Четвернин Алексей 652 17
|Попов Алексей 319 16
|Лысенко Эдуард 209 14
|Евраев Михаил 222 13
|Авербах Владимир 121 11
|Звягина Наталья 64 11
|Козырев Алексей 270 11
|Громов Иван 96 11
|Гуральников Сергей 161 11
|Стрельцов Андрей 53 10
|Новиков Алексей 39 10
|Казарин Станислав 100 10
|Медведев Дмитрий 1437 10
|Ермолаев Артем 340 10
|Шадаев Максут 384 9
|Лопаткин Герман 102 9
|Елистратов Николай 90 9
|Никуличев Андрей 43 9
|Фомичев Олег 107 9
|Абызов Михаил 64 8
|Бойко Елена 151 8
|Матвеева Татьяна 83 8
|Контрабаев Артур 66 8
|Кирюшин Геннадий 34 8
|Дюбанов Анатолий 86 8
|Власов Сергей 76 8
|Нестеренко Татьяна 36 8
|Оголь Елена 24 8
|Соколов Олег 51 7
|Бобиков Дмитрий 14 7
|Разумовский Дмитрий 70 7
|Кесельбренер Леонид 49 7
|Клементьев Андрей 18 7
|Прокошев Андрей 30 6
|Гайдуков Алексей 24 6
|Козлов Александр 54 6
|Деянышев Вадим 19 6
|Федулов Владислав 58 6
|Арсентьев Андрей 54 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786105, в очереди разбора - 689781.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786105, в очереди разбора - 689781.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru