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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика


22.09.2021 Tele2 инвестирует 350 миллионов рублей в цифровое развитии Чувашии 4
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
12.04.2021 «ЭР-Телеком холдинг» внедрил пилот мониторинга температуры зерна на складах 1
24.03.2021 Правительство Чувашии и фирма «1С» будут сотрудничать в области ИТ 3
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 3
18.12.2020 «Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга 1
15.12.2020 Арестована банда хакеров, похитившая более 20 миллионов с банковских карт россиян 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
03.11.2020 В МТС назначен директор по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
02.11.2020 Step Logic построила инфраструктуру шестого кассационного суда общей юрисдикции 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
30.09.2020 Культуру и туризм Чувашии прокачали «цифрой» 7
26.08.2020 Организация «Цифровая экономика» поможет правительству Чувашии ускорить цифровую трансформацию республики 4
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 3
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 2
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык 1
20.09.2019 Эвотор, Центросоюз и Sendy внедряют оплату по QR-коду 1
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 1
13.09.2019 «Гэндальф» установила «Скан-Архив» в «Транзит-Ойл» 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 3
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт 1
28.08.2019 Group-IB: уголовное дело участника крупной хакерской группы TipTop завершено приговором 3
25.07.2019 «Тинькофф мобайл» начал работу еще в семи регионах России 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 3

Публикаций - 355, упоминаний - 602

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 46
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 42
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 33
ВолгаТелеком 254 20
3934 13
СМАРТС Компания 236 13
Microsoft Corporation 11628 10
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 105 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
Yandex - Яндекс 4129 9
Samsung Electronics 5878 8
АйТи 771 8
АФК Система ПАО 1057 7
Nokia Networks 54 6
AMD Graphics Product Group - ATI 362 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 6
Ростелеком Связьинвест 773 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Башинформсвязь 83 5
Ростелеком НСС 50 5
Кейсистемс - Keysystems 29 5
Rambler Group - Рамблер ГК 510 4
Alcatel 239 4
Directum - Директум 693 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Сумма Телеком - Sumtel 75 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 4
InterSystems - ИнтерСистемз 74 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 4
Facebook 3796 4
Aquarius - Аквариус 215 4
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
Синтерра - Synterra 602 4
Ericsson 899 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 39
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 25
Почта России ПАО 1586 11
Уралсиб Банк 391 6
Мострансавто 59 5
Ак Барс Банк 174 5
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 4
Единая транспортная карта 12 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 65 3
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Евросеть 939 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
ЕС-лизинг 13 3
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Российские коммунальные системы 8 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
ТЭК-торг 38 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Развитие Иннополиса 3 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Совкомбанк Совесть 27 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Иннополис Архитект 2 1
Sony Pictures Entertainment 84 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
Химпром 5 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 38
Правительство РФ 2226 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 19
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
Федеральное казначейство России 766 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 10
Президент Российской Федерации 1447 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 8
Правительство Чувашской Республики 15 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 6
Правительство Москвы 660 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Правительство Самарской области 48 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 5
Арбитражный суд города Москвы 347 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Правительство Московской области 48 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
TIA - Telecommunications Industry Association 50 1
Союз машиностроителей России 26 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 43
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 32
3G - Стандарт мобильной связи 3835 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 9
Безопасный город 348 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
LTE-смартфон 138 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 297 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 13
Google Android 10752 11
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
Apple iOS 5744 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Стрелка - Транспортная карта 113 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Linux OS 4386 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Apple iPad 3263 3
Apple - App Store 2199 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Яндекс.Ровер 9 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 3
Microsoft SQL Server 814 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
СП.АРМ 18 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
Яндекс.Народная карта 28 2
Microsoft Dynamics CRM 407 2
Microsoft Lync 272 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Тройка - транспортная карта 35 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Esri ArcGIS 108 2
Орловский Виктор 229 33
Четвернин Алексей 652 17
Попов Алексей 319 16
Лысенко Эдуард 209 14
Евраев Михаил 222 13
Авербах Владимир 121 11
Звягина Наталья 64 11
Козырев Алексей 270 11
Громов Иван 96 11
Гуральников Сергей 161 11
Стрельцов Андрей 53 10
Новиков Алексей 39 10
Казарин Станислав 100 10
Медведев Дмитрий 1437 10
Ермолаев Артем 340 10
Шадаев Максут 384 9
Лопаткин Герман 102 9
Елистратов Николай 90 9
Никуличев Андрей 43 9
Фомичев Олег 107 9
Абызов Михаил 64 8
Бойко Елена 151 8
Матвеева Татьяна 83 8
Контрабаев Артур 66 8
Кирюшин Геннадий 34 8
Дюбанов Анатолий 86 8
Власов Сергей 76 8
Нестеренко Татьяна 36 8
Оголь Елена 24 8
Соколов Олег 51 7
Бобиков Дмитрий 14 7
Разумовский Дмитрий 70 7
Кесельбренер Леонид 49 7
Клементьев Андрей 18 7
Прокошев Андрей 30 6
Гайдуков Алексей 24 6
Козлов Александр 54 6
Деянышев Вадим 19 6
Федулов Владислав 58 6
Арсентьев Андрей 54 6
Россия - Российская федерация - РФ 58975 195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 128
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 93
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 81
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 81
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 73
Россия - ЦФО - Тульская область 760 72
Россия - ПФО - Пензенская область 359 71
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 69
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 213 68
Россия - ПФО - Самарская область 580 67
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 59
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 56
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 55
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 51
Россия - УФО - Челябинская область 674 49
Россия - УФО - Свердловская область 822 49
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 48
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 46
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 46
Россия - УФО - Тюменская область 597 46
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 45
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 44
Россия - ПФО - Саратовская область 364 44
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 44
Россия - СФО - Иркутская область 565 44
Россия - СФО - Омская область 395 43
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 42
Россия - СФО - Кемеровская область 496 41
Россия - ЦФО - Калужская область 584 41
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 41
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 37
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 36
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 35
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 32
Россия - ЦФО - Курская область 342 32
Россия - СФО - Красноярский край 691 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
Федеральное законодательство 254 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 4
Образование в России 381 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
Региональное законодательство 45 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Русский язык 1028 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
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