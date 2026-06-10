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Россия ПФО Чувашия Чувашская Республика

Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика

СОБЫТИЯ


10.06.2026 МТС: промышленность Чувашии внедряет технологии видеоаналитики

ремя наибольшей активности посетителей и рассчитать нагрузку на персонал. «Всё больше предприятий в Чувашии стремятся к цифровой трансформации. В этом процессе видеоаналитика становится комплек
05.06.2026 Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе

тву сортировочного центра. Об этом CNews сообщил представитель Ozon. «Более 4 тыс. предпринимателей Чувашии уже успешно продают свои товары на Ozon, многие предлагают уникальную чувашскую проду
27.05.2026 МТС улучшила сеть на месте гнездования цапель в Чувашии

обеспечить жителей современной качественной связью. Моргаушский округ находится недалеко от столицы Чувашии и привлекает туристов не только волжскими просторами, но и достопримечательностями —

19.05.2026 Три года без сбоев: первый зарядный комплекс E‑Prom в Чувашии стал моделью для тиражирования

распределенного зарядного комплекса большой мощности в регионах еще не был распространен — в самой Чувашии тогда работало лишь несколько отдельных зарядных станций. Сегодня, по данным отраслев
14.05.2026 В Чувашии «МегаФон» улучшил связь для сельчан и автотуристов

ости. В Александровке и близлежащих селах потребность в расширении сети была высока: загрузка мобильных данных здесь в сравнении с зимними месяцами уже выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин. Как показывают большие данные оператора, сельские жители в регионе в среднем используют по 32 ГБ мобильного трафика в месяц. В окрестностях Александровки пока
28.04.2026 Охотники и рыболовы Чувашии получили новые скорости мобильного интернета

банков. А ежемесячный интернет-трафик в поселении вырос уже на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.
16.04.2026 Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

Компания BI.Zone сообщила о том, что Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty. Независ
09.04.2026 В Чувашии усилили связь у памятников археологии всемирного значения

гаФона». Именно в честь Абашево названа группа памятников археологии в лесостепных и лесных пространствах Восточной Европы. Их исследуют с 1920 гг., когда историк Виктор Смолин раскопал на территории Чувашии три кургана с орудиями труда, предметами вооружения, украшениями, керамикой. Сейчас на месте одного из этих курганов установлен памятный знак. Любители истории, приехав сюда, могут дели
11.03.2026 «МегаФон» в Чувашии и Марий Эл возглавил Алексей Кошкин

сильную команду и достичь всех поставленных целей», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл. Алексей Кошкин окончил Поволжский государственный технологический универс
16.02.2026 Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии

сообщили представители компании «Рикор». Проект, реализованный в сотрудничестве с АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, стал одной из самых масштабных инициатив по обновлению ИТ-инфраструктуры госучрежден
29.01.2026 Мобильный интернет «МегаФона» набрал скорость на дороге в Чувашию

еперь, проезжая мимо Кочетовки, в 150 километрах от Нижнего Новгорода и в 170 километрах от столицы Чувашии, водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ус
13.01.2026 Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Чувашской Республики

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Чувашской Республики. Основой для разработки классификатора стали Технические требования к ГИСОГД. Этот документ регламентирует состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объект
11.11.2025 Медицинский центр Чувашии внедрил современную систему корпоративной почты DeepMail

Компания «Иридиум» совместно с «ЯСофт» завершила проект по импортозамещению корпоративной электронной почты Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «Иридиум». В рамках проекта был приобретен почтовый сервер DeepMail на 2,2 тыс. пользователей. Система, включенная в Единый реестр российского ПО,

16.10.2025 В Чувашии разогнали интернет вблизи Белого озера

ом-оборудование обслуживает сразу три населенных пункта: село Новые Шимкусы и деревни Белое Озеро и Полевые Буртасы. Улицы последних двух проходят как раз вдоль водоема, где отдыхают и рыбачат жители Чувашии. Инженеры «МегаФона» задействовали здесь сразу низкие и средние диапазоны частот. Такое решение дает широкое покрытие и оптимальную емкость для обслуживания большого числа абонентов. По
09.10.2025 «Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии

для повышения эффективности выращивания хмеля, что напрямую соответствует стратегии развития АПК в Чувашии. Пока российские хмелеводческие хозяйства обеспечивают лишь небольшую часть потребнос
03.07.2025 Робот «МТС Exolve» поможет с выбором транспортной карты в Чувашии

голосового робота для ООО «Единая транспортная карта» (ЕТК) – оператора безналичной оплаты проезда Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Робот от «МТС Exolve
27.06.2025 Быстрый мобильный интернет пришел на родину старинных промыслов Чувашии

малые населенные пункты известны с XVIII-XIX веков, когда здесь занимались традиционными промыслами чувашского народа. В частности, кулеткачеством — изготовлением кулей и рогож из лыка, мочала

28.05.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Ядринском районе Чувашии

днее потребление одного абонента увеличилось с 25 до 33 ГБ в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Напомним, около 35% населения республики проживает в сельской местности
14.02.2025 Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Чувашии

Каждое из поселений насчитывает от двух до четырех с лишним столетий и известно своими историческими местами. К примеру, в селе Ковали расположено здание школы начала ХХ века, включенное Минкультуры Чувашии в перечень выявленных объектов культурного наследия, в деревне Кудеснеры находится курган с предметами бронзового века, в Тегешево — археологический памятник XVI-XVII веков. Теперь люби
05.02.2025 В Чувашии генеалогические документы оцифруют на «ЭларСкан»

В Государственный исторический архив Чувашии поставлен новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС50», - модель идеально подходит

23.01.2025 При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление

государственном управлении представил Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики». Он рассказал, как эта технология применяется в МФЦ Чувашии, региональн
10.12.2024 Еще 28 сел в Чувашии получили доступ к мобильной связи «МегаФона»

олее восьми тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Помимо расширения покрытия в рамках УЦН 2.0, компания также модернизировала действующие базовые станции в сельской местности. В течение года инженеры охватили более 110 по
15.11.2024 «МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии

втодороги жители республики начали пользоваться ею достаточно стабильно: почти равный поток наблюдается в течение года. Тем не менее, были и пики — в отпускные июль и август число путешественников из Чувашии вырастало на 30% в сравнении со средними показателями. В свою очередь на участке М-12 в республике чаще всего можно встретить водителей из регионов Поволжья и Урала. В первую очередь, э
14.11.2024 Документы об истории Чувашии переведут в цифру

составляют документы политической истории Чувашии ХХ века, образовавшиеся в результате деятельности Чувашского обкома КПСС и ВЛКСМ, городских, районных комитетов, редакций газет и журналов, пер
18.10.2024 Чувашия переходит на российские технологии «Группы Астра»

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и «Группа Астра» подписали соглашение, направленное на ускорение цифрово
03.10.2024 «Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике

нальная интеграционная платформа «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики», которое определяет цель и задачи, функции и состав АПК, а также порядо
26.09.2024 «МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов

высокой нагрузкой на сеть. Так, инженеры «МегаФона» расширили инфраструктуру связи вблизи корпусов Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на улице Академика Кр
26.09.2024 В Чувашии МТС обеспечила современной связью 50 малых сел и деревень

жизни, поэтому постоянно расширяем сеть в округах республики. Делаем это как по своим программам развития, так и по проекту устранения цифрового неравенства. В этом году не осталось ни одного округа Чувашии, где бы наша компания не провела работ по запуску нового телеком-оборудования. Мы анализируем нагрузку на сеть и будем постоянно улучшать качество мобильной связи в регионе», – сказал д
13.08.2024 ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак

ГК «Солар» и правительство Чувашской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасно
07.06.2024 Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии

Такая договоренность достигнута между главой Чувашии Олегом Николаевым и генеральным директором ООО «НТех Лаб» Алексеем Паламарчуком. «Мы

27.03.2024 МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии

МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-оборудование на территории шест
25.03.2024 «МегаФон» расширил сеть домашнего интернета в городах Чувашии

лю Канаш, где в этом году вырос спрос на фиксированную связь. Работы здесь продолжаются: другие здания в квартале улицы Машиностроителей также будут подключены к сети», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. В республике универсальный продукт оператора, включающий домашний интернет, телевидение и мобильную связь, действует с 2019 г. За последний год число его пользователей выр
13.03.2024 На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет

и обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оплатить топливо и дру
15.02.2024 Жители сел и деревень Цивильского района Чувашии получили доступ к 4G

т жителям местных населенных пунктов оставаться на связи и с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. МегаФон запустил телеком-оборудование четвертого поколения (4G) на северо-востоке Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Работы охватили отдельные улицы административного центра Цивильск, более крупные поселения Вторые Вурманкасы, Конар, Чурачики и совсем

24.01.2024 В Чувашии «МегаФон» увеличил площадь покрытия сетью LTE на 30%

вания государственных услуг, виртуального общения. Значительное расширение LTE-покрытия также поможет раскрыть туристический потенциал небольших населенных пунктов и открыть новые маршруты для гостей Чувашии. «Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни в республике — только за последний год data-трафик в нашей сети вырос на 20%. Проведенные работы позволили обеспеч
06.09.2023 «Мегафон» усилил LTE в старинном поселении в Чувашии

жнее, что объемы трафика сельчан в республике растут. Если год назад одному пользователю в среднем нужно было 19,1 ГБ в месяц, то сейчас цифра составляет уже 22,3 ГБ», — отметил директор «Мегафона» в Чувашии Антон Перцев. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и шир
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии

Региональное отделение «Мегафона» в Чувашии возглавил Антон Перцев. Ранее он занимал руководящие должности в телекоме на территор
13.07.2023 «Мегафон» ускорил интернет в железнодорожной столице Чувашии

рость мобильного интернета в смартфонах жителей и гостей города выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Канаш является третьим по численности населенным пунктом Чувашии. Его пересекают железнодорожные магистрали, объединяющие республику с другими регионами страны: от Москвы до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Адлера. Развитие инфраструктуры позволя
15.06.2023 VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации

что мы сможем реализовать совместно с VK много интересных и полезных цифровых сервисов для жителей Чувашии». «Технологии помогают определять инсайты и проверять гипотезы при развитии туристиче
08.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии

развития инфраструктуры, и охватили в этом году около 40 малых поселений. Наиболее масштабные работы прошли в Чебоксарском, Вурнарском, Цивильском и Ядринском районах», — сказал директор «Мегафона» в Чувашии Михаил Русинов. В столице региона оператор также усилил покрытие: в зоне внимания технических специалистов оказались ул. Ленинского комсомола, Радужная, Пристанционная, Богдана Хмельниц

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СМАРТС Астрахань-GSM 30 8
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РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ГосИнформСистемы 160 1
Ассоциация Бочче клубов России - Российская федерация бочча 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 198
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 123
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 97
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 97
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 93
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 77
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 68
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 60
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 47
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 26
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 102
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 29
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 24
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
Microsoft Windows 2000 8678 17
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Google Android 15243 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 13 11
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 10
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Apple iOS 8583 9
Linux OS 11533 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 7
МТС EnergyTool 32 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Microsoft Windows 16882 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 57 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 5
ЕПБ - Единый проездной билет 71 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Орловский Виктор 408 56
Лысенко Эдуард 317 35
Шадаев Максут 1210 33
Власов Сергей 101 28
Петрушин Андрей 110 25
Попов Алексей 339 21
Разумовский Дмитрий 125 21
Евраев Михаил 266 19
Федулов Владислав 86 19
Херсонцев Алексей 93 19
Дюбанов Анатолий 95 18
Перцев Антон 18 18
Албычев Александр 168 17
Козырев Алексей 328 17
Ермолаев Артем 379 17
Звягина Наталья 64 17
Авербах Владимир 127 17
Казарин Станислав 175 17
Гуральников Сергей 164 17
Громов Иван 102 17
Стрельцов Андрей 62 16
Чернышенко Дмитрий 580 16
Фомичев Олег 139 15
Никуличев Андрей 43 15
Лопаткин Герман 104 15
Елистратов Николай 90 15
Майнина Кристина 18 15
Кирюшин Геннадий 91 15
Куртяник Надежда 441 15
Терещенко Денис 95 15
Паршин Максим 323 15
Ципорин Павел 103 15
Нестеренко Татьяна 42 14
Меджитов Тимур 85 14
Шпак Василий 279 14
Оголь Елена 24 14
Мартынова Елена 90 14
Сорокин Даниил 33 14
Скиба Владимир 42 14
Матвеева Татьяна 110 14
Россия - РФ - Российская федерация 166166 511
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 315
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 241
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 185
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 184
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 179
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 171
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 166
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 156
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 300
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 134
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 118
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 97
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 78
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
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РИА Новости 1033 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Комсомольская правда ИД 83 3
Российская газета 290 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
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Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
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ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
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Рен ТВ - телеканал 82 1
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Regnum - Регнум 114 1
Мобильные системы 118 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 83
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
comScore Networks 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 3
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
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