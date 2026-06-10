Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика

МТС: промышленность Чувашии внедряет технологии видеоаналитики ремя наибольшей активности посетителей и рассчитать нагрузку на персонал. «Всё больше предприятий в Чувашии стремятся к цифровой трансформации. В этом процессе видеоаналитика становится комплек

Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе тву сортировочного центра. Об этом CNews сообщил представитель Ozon. «Более 4 тыс. предпринимателей Чувашии уже успешно продают свои товары на Ozon, многие предлагают уникальную чувашскую проду

МТС улучшила сеть на месте гнездования цапель в Чувашии обеспечить жителей современной качественной связью. Моргаушский округ находится недалеко от столицы Чувашии и привлекает туристов не только волжскими просторами, но и достопримечательностями —

Три года без сбоев: первый зарядный комплекс E‑Prom в Чувашии стал моделью для тиражирования распределенного зарядного комплекса большой мощности в регионах еще не был распространен — в самой Чувашии тогда работало лишь несколько отдельных зарядных станций. Сегодня, по данным отраслев

В Чувашии «МегаФон» улучшил связь для сельчан и автотуристов ости. В Александровке и близлежащих селах потребность в расширении сети была высока: загрузка мобильных данных здесь в сравнении с зимними месяцами уже выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин. Как показывают большие данные оператора, сельские жители в регионе в среднем используют по 32 ГБ мобильного трафика в месяц. В окрестностях Александровки пока

Охотники и рыболовы Чувашии получили новые скорости мобильного интернета банков. А ежемесячный интернет-трафик в поселении вырос уже на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.

Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty Компания BI.Zone сообщила о том, что Чувашская Республика запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty. Независ

В Чувашии усилили связь у памятников археологии всемирного значения гаФона». Именно в честь Абашево названа группа памятников археологии в лесостепных и лесных пространствах Восточной Европы. Их исследуют с 1920 гг., когда историк Виктор Смолин раскопал на территории Чувашии три кургана с орудиями труда, предметами вооружения, украшениями, керамикой. Сейчас на месте одного из этих курганов установлен памятный знак. Любители истории, приехав сюда, могут дели

«МегаФон» в Чувашии и Марий Эл возглавил Алексей Кошкин сильную команду и достичь всех поставленных целей», — сказал Алексей Кошкин, директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл. Алексей Кошкин окончил Поволжский государственный технологический универс

Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии сообщили представители компании «Рикор». Проект, реализованный в сотрудничестве с АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, стал одной из самых масштабных инициатив по обновлению ИТ-инфраструктуры госучрежден

Мобильный интернет «МегаФона» набрал скорость на дороге в Чувашию еперь, проезжая мимо Кочетовки, в 150 километрах от Нижнего Новгорода и в 170 километрах от столицы Чувашии, водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ус

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Чувашской Республики Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Чувашской Республики. Основой для разработки классификатора стали Технические требования к ГИСОГД. Этот документ регламентирует состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объект

Медицинский центр Чувашии внедрил современную систему корпоративной почты DeepMail Компания «Иридиум» совместно с «ЯСофт» завершила проект по импортозамещению корпоративной электронной почты Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «Иридиум». В рамках проекта был приобретен почтовый сервер DeepMail на 2,2 тыс. пользователей. Система, включенная в Единый реестр российского ПО,

В Чувашии разогнали интернет вблизи Белого озера ом-оборудование обслуживает сразу три населенных пункта: село Новые Шимкусы и деревни Белое Озеро и Полевые Буртасы. Улицы последних двух проходят как раз вдоль водоема, где отдыхают и рыбачат жители Чувашии. Инженеры «МегаФона» задействовали здесь сразу низкие и средние диапазоны частот. Такое решение дает широкое покрытие и оптимальную емкость для обслуживания большого числа абонентов. По

«Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии для повышения эффективности выращивания хмеля, что напрямую соответствует стратегии развития АПК в Чувашии. Пока российские хмелеводческие хозяйства обеспечивают лишь небольшую часть потребнос

Робот «МТС Exolve» поможет с выбором транспортной карты в Чувашии голосового робота для ООО «Единая транспортная карта» (ЕТК) – оператора безналичной оплаты проезда Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve». Робот от «МТС Exolve

Быстрый мобильный интернет пришел на родину старинных промыслов Чувашии малые населенные пункты известны с XVIII-XIX веков, когда здесь занимались традиционными промыслами чувашского народа. В частности, кулеткачеством — изготовлением кулей и рогож из лыка, мочала

«МегаФон» расширил покрытие 4G в Ядринском районе Чувашии днее потребление одного абонента увеличилось с 25 до 33 ГБ в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Напомним, около 35% населения республики проживает в сельской местности

Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места Чувашии Каждое из поселений насчитывает от двух до четырех с лишним столетий и известно своими историческими местами. К примеру, в селе Ковали расположено здание школы начала ХХ века, включенное Минкультуры Чувашии в перечень выявленных объектов культурного наследия, в деревне Кудеснеры находится курган с предметами бронзового века, в Тегешево — археологический памятник XVI-XVII веков. Теперь люби

В Чувашии генеалогические документы оцифруют на «ЭларСкан» В Государственный исторический архив Чувашии поставлен новый планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС50», - модель идеально подходит

При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление государственном управлении представил Дмитрий Харитонов, директор АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики». Он рассказал, как эта технология применяется в МФЦ Чувашии, региональн

Еще 28 сел в Чувашии получили доступ к мобильной связи «МегаФона» олее восьми тысяч жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Помимо расширения покрытия в рамках УЦН 2.0, компания также модернизировала действующие базовые станции в сельской местности. В течение года инженеры охватили более 110 по

«МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии втодороги жители республики начали пользоваться ею достаточно стабильно: почти равный поток наблюдается в течение года. Тем не менее, были и пики — в отпускные июль и август число путешественников из Чувашии вырастало на 30% в сравнении со средними показателями. В свою очередь на участке М-12 в республике чаще всего можно встретить водителей из регионов Поволжья и Урала. В первую очередь, э

Документы об истории Чувашии переведут в цифру составляют документы политической истории Чувашии ХХ века, образовавшиеся в результате деятельности Чувашского обкома КПСС и ВЛКСМ, городских, районных комитетов, редакций газет и журналов, пер

Чувашия переходит на российские технологии «Группы Астра» Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и «Группа Астра» подписали соглашение, направленное на ускорение цифрово

«Искра Технологии» запустила АПК «Безопасный город» на базе платформ экосистемы Digital Q в Чувашской Республике нальная интеграционная платформа «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики», которое определяет цель и задачи, функции и состав АПК, а также порядо

«МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов высокой нагрузкой на сеть. Так, инженеры «МегаФона» расширили инфраструктуру связи вблизи корпусов Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на улице Академика Кр

В Чувашии МТС обеспечила современной связью 50 малых сел и деревень жизни, поэтому постоянно расширяем сеть в округах республики. Делаем это как по своим программам развития, так и по проекту устранения цифрового неравенства. В этом году не осталось ни одного округа Чувашии, где бы наша компания не провела работ по запуску нового телеком-оборудования. Мы анализируем нагрузку на сеть и будем постоянно улучшать качество мобильной связи в регионе», – сказал д

ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак ГК «Солар» и правительство Чувашской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасно

Диагностику заболеваний головного мозга с использованием искусственного интеллекта отпилотируют в Чувашии Такая договоренность достигнута между главой Чувашии Олегом Николаевым и генеральным директором ООО «НТех Лаб» Алексеем Паламарчуком. «Мы

МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-оборудование на территории шест

«МегаФон» расширил сеть домашнего интернета в городах Чувашии лю Канаш, где в этом году вырос спрос на фиксированную связь. Работы здесь продолжаются: другие здания в квартале улицы Машиностроителей также будут подключены к сети», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. В республике универсальный продукт оператора, включающий домашний интернет, телевидение и мобильную связь, действует с 2019 г. За последний год число его пользователей выр

На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет и обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оплатить топливо и дру

Жители сел и деревень Цивильского района Чувашии получили доступ к 4G т жителям местных населенных пунктов оставаться на связи и с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. МегаФон запустил телеком-оборудование четвертого поколения (4G) на северо-востоке Чувашии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Работы охватили отдельные улицы административного центра Цивильск, более крупные поселения Вторые Вурманкасы, Конар, Чурачики и совсем

В Чувашии «МегаФон» увеличил площадь покрытия сетью LTE на 30% вания государственных услуг, виртуального общения. Значительное расширение LTE-покрытия также поможет раскрыть туристический потенциал небольших населенных пунктов и открыть новые маршруты для гостей Чувашии. «Быстрый мобильный интернет стал неотъемлемой частью комфортной жизни в республике — только за последний год data-трафик в нашей сети вырос на 20%. Проведенные работы позволили обеспеч

«Мегафон» усилил LTE в старинном поселении в Чувашии жнее, что объемы трафика сельчан в республике растут. Если год назад одному пользователю в среднем нужно было 19,1 ГБ в месяц, то сейчас цифра составляет уже 22,3 ГБ», — отметил директор «Мегафона» в Чувашии Антон Перцев. *** «Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и шир

«Мегафон» представил нового директора в Чувашии Региональное отделение «Мегафона» в Чувашии возглавил Антон Перцев. Ранее он занимал руководящие должности в телекоме на территор

«Мегафон» ускорил интернет в железнодорожной столице Чувашии рость мобильного интернета в смартфонах жителей и гостей города выросла более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Канаш является третьим по численности населенным пунктом Чувашии. Его пересекают железнодорожные магистрали, объединяющие республику с другими регионами страны: от Москвы до Владивостока, от Санкт-Петербурга до Адлера. Развитие инфраструктуры позволя

VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации что мы сможем реализовать совместно с VK много интересных и полезных цифровых сервисов для жителей Чувашии». «Технологии помогают определять инсайты и проверять гипотезы при развитии туристиче