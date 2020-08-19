ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики

«ТЭК-Торг» объявляет о запуске проекта по автоматизации закупочных процедур малого объема для Чувашской Республики. Новое решение - «Портал закупок малого объема» - начнет работу 1 сентября 2020 г. и позволит представителям малого и среднего бизнеса региона открыто работать с потенциальными заказчиками в цифровом формате.

Для государственных и муниципальных заказчиков портал закупок — это возможность осуществлять выбор качественной продукции у надежных поставщиков в электронном виде, а также повышение эффективности и прозрачности проведения «малых» закупок. Для поставщиков – это единый центр для продвижения продукции и услуг местных производителей. Новая площадка заметно расширит рынок сбыта, предоставив доступ к закупкам, как своего региона, так и всей России.

«Портал – это удобная площадка для совершения сделок между физическими, юридическими лицами и государственными заказчиками. Функционально ресурс будет консолидировать все закупочные процедуры малого объема, содержать единый справочник позиций и базу поставщиков. Автоматизация закупок позволит получить существенную экономию бюджетных средств за счет повышения конкуренции. Как показывает практика, закупки с использованием электронного сервиса позволяют сэкономить ежегодно 12% средств», – сказал генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

В числе других преимуществ – повышение открытости и прозрачности закупок у единственного поставщика, создание дополнительных рабочих мест, а также повышение финансовой устойчивости бизнеса за счет единого канала сбыта.

«По поручению врио Главы Чувашии все заказчики Чувашской Республики переходят на цифровизацию закупочной деятельности, что позволит обеспечить открытость и прозрачность закупок, повысить эффективность всего закупочного процесса для реализации потребностей государственных заказчиков, минимизировать риски для подготовки и размещения закупочных процедур, а также будет способствовать снижению коррупционных рисков. Электронный ресурс «Портал закупок малого объема» станет мощным инструментом поддержки региональных товаропроизводителей и создаст дополнительные условия для развития малого бизнеса», – отметила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.