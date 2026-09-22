Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Видеопотребление в России в первом полугодии росло в основном за счет YouTube. Так, на крупнейших видеоплощадках время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%, а без учета YouTube - упало на 5%. Рост показателей онлайн-сервиса связан в том числе с тем, что рынок достиг своего пика. Российские площадки в целом показали снижение или замедление динамики, а рынок, по оценкам экспертов, достиг пика после периода перераспределения аудитории.

Рост спроса на контент

Видеопотребление в России в первом полугодии росло в основном за счет YouTube, пишет «Коммерсант».

По данным Future Lab (входит в группу компаний Starlink), в России на крупнейших видеоплощадках среднее время просмотра в день на одного пользователя в первом полугодии 2026 г. выросло на 6% и достигло 87,7 минуты. Однако без учета YouTube показатель, напротив, снизился на 5%. Таким образом, фактически весь рост видеопотребления в стране обеспечил YouTube.

Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. все онлайн-площадки вместе показали падение на 27%, а без учета YouTube - рост на 32%.

Magnific - natanaelginting YouTube стал драйвером роста просмотров на видеоплощадках России

Сам YouTube в первом полугодии 2026 г. увеличил среднее время просмотра на 24% - до 99 минут в день на пользователя. В 2025 г. за аналогичный период показатель, напротив, сократился на 28,6%.

Данные Future Lab основаны на Mediascope Cross Web и охватывают пользователей в России. Учитывались десктопные и мобильные версии видеохостингов, без показателей Smart TV и без эмбедированных просмотров. Само же исследование не включало «VK Видео», поскольку Mediascope предоставляет данные по VK как по единой платформе всех сервисов группы.

Замедление YouTube

Разговоры о замедлении или даже закрытии YouTube в России активно велись с 2022 г., тогда это подавалась как ответная мера на блокировки каналов российских ведомств, например, Госдумы, блогеров, музыкантов и других.

В конце 2023 г. россиян предупредили, что работа видеосервиса может замедлиться из-за износа ИТ-оборудования, принадлежащего Google.

Ограничения в отношении YouTube ввели летом 2024 г., а в марте 2026 г. Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу на YouTube и в Telegram незаконной, но решила не запрещать ее до конца 2026 г., писал CNews.

Ситуация на российских площадках

Сокращению роста у отечественных онлайн-сервисов способствовало снижение видеопотребления на некоторых из них. В частности, у Rutube впервые за полугодие уменьшилось время просмотра с учетом эмбедированных просмотров - на 4,7 %, до 41 минуты. Без учета эмбедов показатель, напротив, вырос на 9,5%, до 62,8 минуты.

В Rutube с этой оценкой не согласились и заявили, что не видят снижения видеопотребления. По данным Mediascope, время просмотра платформы в расчете на население с учетом эмбедированных просмотров в первом полугодии 2026 г. выросло на 9,1%.

В VK сообщили, что среднее время просмотра в отдельном приложении «VK Видео» увеличилось на 65% к первому полугодию 2025 г. и приблизилось к 100 минутам.

В «Яндексе» рост на ИТ-площадке связывают с качеством поиска и подбора контента.

В Wink отметили, что на просмотры с мобильных устройств влияли ограничения мобильного интернета, введенные для обеспечения безопасности. При этом доля просмотров на Smart TV, по словам представителей сервиса, динамично растет, в том числе за счет телеканалов.

В Start заявили, что начали глубже анализировать контент и точнее прогнозировать интерес аудитории, что уже дало результаты.

Почему рынок достиг пика

Генеральный директор Sky Rocket Agency Азалия Идрисова отмечает, что рост 2024-2025 гг. не был органическим. Он обеспечивался перераспределением аудитории, которая уходила с замедленного YouTube и пробовала все подряд. В сентябре 2026 г. рост YouTube на фоне сокращения других онлайн-сервисов связан с большим количеством качественного контента и более эффективной работой алгоритмов.

«У российских видеоплатформ алгоритмы не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке», - считает руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета» Александр Туник.

Директор по Digital и Social Media агентства PR Partner Дамир Фейзуллов добавляет, что платформы теперь в основном перераспределяют уже существующее видеопотребление между собой, а не создают новое. Снижение показателей Rutube он объясняет тем, что после замедления YouTube площадка Rutube получила большой приток пробных пользователей, но не все они сформировали устойчивую привычку к российской видеоплатформе.

У Rutube сохраняются сложности с привлечением создателей контента, соглашается генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. У запрещенных медиаплатформ темпы роста меньше, чем до замедлений, но аудитория не уходит из каналов, отмечает эксперт.