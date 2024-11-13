«Рейтинг Рунета» запустил телеграмм-бот подбора digital-подрядчиков рошло 10 месяцев. Стоимость разработки составила 1,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета». Телеграмм-бот имитирует разговор с консультантом: задает вопросы, чтобы пон

«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать б

Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета» Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проекты и компании, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета. В 2023 году после успешной трансформац

«Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование 178 500), CS-Cart (p148 774) и NetCat (p112 927). Число разработчиков интернет-магазинов По данным «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine, общее количество студий, занимающихся разработкой интернет-м