Рейтинг Рунета Всероссийский конкурс сайтов и приложений
«Рейтинг Рунета» — это онлайн-сервис, который помогает заказчикам оценивать и подбирать подрядчиков, оказывающих цифровые услуги: веб-студии, разработчики мобильных приложений и корпоративных решений, рекламные, брендинговые и PR-агентства.
|13.11.2024
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«Рейтинг Рунета» запустил телеграмм-бот подбора digital-подрядчиков
рошло 10 месяцев. Стоимость разработки составила 1,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета». Телеграмм-бот имитирует разговор с консультантом: задает вопросы, чтобы пон
|05.09.2024
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«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга
«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать б
|24.11.2023
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Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»
Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проекты и компании, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета. В 2023 году после успешной трансформац
|11.09.2015
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«Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование
178 500), CS-Cart (p148 774) и NetCat (p112 927). Число разработчиков интернет-магазинов По данным «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine, общее количество студий, занимающихся разработкой интернет-м
|09.07.2012
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Проект «Рейтинг Рунета» открыл тендерную площадку по контекстной рекламе
Проект «Рейтинг Рунета» объявил о том, что открыл новую тендерную площадку, ее направление — контекстная реклама. Автор идеи новой тендерной площадки — проект «Рейтинг Рунета», технический партн
Рейтинг Рунета и организации, системы, технологии, персоны:
|Денисов Анатолий 35 31
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Урусов Виктор 127 26
|Абакумов Евгений 205 26
|Аксенов Олег 44 26
|Шадаев Максут 1008 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Нестеров Алексей 143 26
|Ульянов Николай 112 26
|Калякин Павел 66 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Аникин Дмитрий 44 26
|Нальский Максим 36 26
|Милованов Андрей 31 26
|Воронин Павел 136 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Новикова Елена 88 26
|Шмаков Антон 45 26
|Натрусов Артем 284 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Петухов Антон 44 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шаев Виталий 43 26
|Замаруев Владимир 40 15
|Краснов Александр 74 14
|Суровец Дмитрий 76 14
|Глазков Александр 137 14
|Михалев Евгений 89 14
|Галкин Николай 104 14
|Цыганков Дмитрий 24 14
|Кузнецов Евгений 52 14
|Ермаков Николай 16 14
|CMS Magazine 19 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|The Banker 6 1
|Мобильные системы 115 1
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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