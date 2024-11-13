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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рейтинг Рунета Всероссийский конкурс сайтов и приложений


«Рейтинг Рунета» — это онлайн-сервис, который помогает заказчикам оценивать и подбирать подрядчиков, оказывающих цифровые услуги: веб-студии, разработчики мобильных приложений и корпоративных решений, рекламные, брендинговые и PR-агентства.

 


13.11.2024 «Рейтинг Рунета» запустил телеграмм-бот подбора digital-подрядчиков

рошло 10 месяцев. Стоимость разработки составила 1,3 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Рейтинга Рунета». Телеграмм-бот имитирует разговор с консультантом: задает вопросы, чтобы пон
05.09.2024 «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга

«Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» объединяют усилия для создания первого в России рейтинга агентств, работающих с блогерами. Создание такого рейтинга призвано структурировать б
24.11.2023 Мобильное приложение ВТБ Онлайн получило серебро «рейтинга Рунета»

Версия приложения ВТБ Онлайн на Android заняла второе место в рамках Всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2023» в номинации «Финансы и бизнес». Традиционно награду получают проекты и компании, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета. В 2023 году после успешной трансформац
11.09.2015 «Заказная разработка интернет-магазинов: как устроен рынок и к чему все идет». Исследование

178 500), CS-Cart (p148 774) и NetCat (p112 927). Число разработчиков интернет-магазинов По данным «Рейтинга Рунета» & CMS Magazine, общее количество студий, занимающихся разработкой интернет-м
09.07.2012 Проект «Рейтинг Рунета» открыл тендерную площадку по контекстной рекламе

Проект «Рейтинг Рунета» объявил о том, что открыл новую тендерную площадку, ее направление — контекстная реклама. Автор идеи новой тендерной площадки — проект «Рейтинг Рунета», технический партн

Публикаций - 63, упоминаний - 73

Рейтинг Рунета и организации, системы, технологии, персоны:

8213 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 27
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Аусферр ИТЦ 28 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Diasoft - Диасофт 870 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Ростелеком 9700 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 7
МегаФон 8804 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Oracle Corporation 6687 4
Microsoft Corporation 24624 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
NetCAT - НетКэт 39 3
Сбер - InSales - Инсейлс 51 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 27
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 16
Альфа-Банк 1769 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 14
Кофемания 51 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
ФосАгро 126 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Cotton Club - Коттон Клаб 21 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Hansa - Ханса 114 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 29
Федеральное казначейство России 1772 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 37
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 29
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 28
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 27
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 26
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Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
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Протек - Здравсити 26 12
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Google Android 13994 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
Microsoft Windows 15656 4
OpenAI ChatGPT 338 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
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Apple iOS 7809 3
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Япония 13282 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 26
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 26
Экономический эффект 1067 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 18
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