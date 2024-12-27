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Индексная книга (каталог) CNews*
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Денисов Анатолий



27.12.2024 «Рейтинг Рунета»: количество digital-подрядчиков в России уменьшится в ближайшие два года 1
26.12.2024 В России работает втрое меньше интернет-рекламщиков, чем ожидалось 1
27.11.2024 Исследование «Рейтинга Рунета»: торговые компании, банки и разработчики ПО лидируют по расходам на цифровые услуги 1
13.11.2024 «Рейтинг Рунета» запустил телеграмм-бот подбора digital-подрядчиков 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2024 «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
19.02.2014 Опубликован рейтинг агентств контекстной рекламы 2013 г. 1
25.05.2011 Российской рынок веб-разработки в 2010 г. вырос на треть 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Денисов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 27
8213 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 20
Polymedia - Полимедиа 138 20
ФинГрад - FinGrad 33 20
Аусферр ИТЦ 28 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Diasoft - Диасофт 870 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 7
МегаФон 8805 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком 9700 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Oracle Corporation 6688 4
Microsoft Corporation 24625 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
SAP SE 5277 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 22
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 20
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1769 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Абсолют Банк 230 8
Русагро Группа Компаний 277 8
Ингосстрах СПАО 421 8
ФосАгро 126 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 8
Cotton Club - Коттон Клаб 21 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Федеральное казначейство России 1772 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 27
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 26
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 26
Новые облачные технологии - МойОфис 778 26
НКТ - Р7-Офис 380 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
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НКТ - Р7-графика 31 23
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 20
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Протек - Здравсити 26 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
OpenAI ChatGPT 338 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft Windows 15656 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 2
Linux OS 9936 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
Atlassian - Confluence 113 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Урусов Виктор 127 26
Абакумов Евгений 205 26
Шадаев Максут 1008 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Натрусов Артем 284 25
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Белан Иван 26 23
Врацкий Андрей 135 22
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Воронин Павел 136 21
Соловьев Виталий 36 20
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Нестеров Алексей 143 20
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Калякин Павел 66 20
Оберемок Надежда 30 20
Аникин Дмитрий 44 20
Нальский Максим 36 20
Милованов Андрей 31 20
Чаркин Евгений 296 20
Артюхов Сергей 42 20
Новикова Елена 88 20
Шмаков Антон 45 20
Малышев Сергей 83 20
Никитин Сергей 72 20
Теплицкий Дмитрий 73 20
Петухов Антон 44 20
Распопов Алексей 34 20
Шаев Виталий 43 20
Замаруев Владимир 40 14
Суровец Дмитрий 76 14
Глазков Александр 137 14
Галкин Николай 104 14
Смирнов Вячеслав 41 14
Кирьянова Александра 135 13
Джабиев Георгий 45 13
Глухов Иван 27 12
Киселев Сергей 59 12
Кибалко Кирилл 34 12
Россия - РФ - Российская федерация 144197 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Испания - Мадрид 169 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
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Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 27
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 26
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 12
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
CMS Magazine 19 3
Мобильные системы 115 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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