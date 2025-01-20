Дом.РФ Технологии Дом.РФ Цифровые технологии
Дом.РФ Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Петухов Антон 44 33
|Врацкий Андрей 135 30
|Натрусов Артем 284 28
|Шадаев Максут 1008 28
|Воронин Павел 136 28
|Абакумов Евгений 205 27
|Ульянов Николай 112 27
|Артюхов Сергей 42 27
|Чаркин Евгений 296 26
|Нестеров Алексей 143 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Новикова Елена 88 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Урусов Виктор 127 26
|Нальский Максим 36 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Каушанский Александр 33 26
|Калякин Павел 66 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Шмаков Антон 44 26
|Шаев Виталий 43 26
|Аксенов Олег 44 26
|Оберемок Надежда 30 26
|Аникин Дмитрий 44 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Козак Николай 161 18
|Глазков Александр 137 16
|Михалев Евгений 89 15
|Галкин Николай 104 15
|Замаруев Владимир 40 15
|Суровец Дмитрий 76 14
|Краснов Александр 74 14
|Цыганков Дмитрий 24 14
|Кузнецов Евгений 52 14
|Ведомости 996 1
|Мобильные системы 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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