Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Дом.РФ Технологии Дом.РФ Цифровые технологии



20.01.2025 ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства 1
27.12.2024 Антон Петухов, Дом.рф: У нас накопилось столько компетенций по российским решениям, что мы готовы ими делиться с рынком 1
23.12.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы крупнейшего в РФ строительного акселератора 1
20.12.2024 ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан 1
12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой 1
11.12.2024 Число уникальных пользователей сервисов наш.дом.рф превысило 700 тыс. в месяц 1
05.12.2024 К экосистеме цифровых сервисов ДОМ.РФ подключились застройщики 68 регионов страны 1
27.11.2024 ДОМ.РФ представил концепцию платформы данных для развития ИИ в строительстве 1
14.11.2024 ДОМ.РФ представил девелоперам Подмосковья цифровые инструменты контроля и управления строительством 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
25.10.2024 ДОМ.РФ и «Сколково» оценят цифровую зрелость девелоперов 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
20.09.2024 ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию сервисов для жилищной сферы 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
11.09.2024 В ДОМ.РФ искусственный интеллект теперь помогает тестировать ИТ-решения 2
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
29.08.2024 Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч 1
28.08.2024 ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» расширит спектр услуг для бизнеса 2
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
08.07.2024 Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
21.06.2024 Цифровые сервисы ДОМ.РФ будут интегрированы в работу ГК ФСК 1
20.06.2024 В ДОМ.РФ поделились опытом импортозамещения в ИТ на CNews FORUM Кейсы 1
06.06.2024 ДОМ.РФ займётся разработками в сфере искусственного интеллекта на базе «Сколково» 1
21.05.2024 «Цифровой дом для бизнеса»: Банк «Дом.РФ» запустил собственное решение для получения финансовых услуг 1
17.04.2024 ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria 1
05.04.2024 ДОМ.РФ: доля расходов на российское «железо» в 2023 году увеличилась вдвое 2

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Дом.РФ Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 28
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 27
8213 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 27
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
R-Vision - Р-Вижн 153 26
Ланит Интеграция 190 26
Polymedia - Полимедиа 138 26
Газинформсервис - ГИС 272 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Diasoft - Диасофт 870 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 12
Северсталь Инфоком 63 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
МегаФон 8803 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 7
Microsoft Corporation 24623 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Ростелеком 9699 5
SAP SE 5276 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 5
Telegram Group 1983 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Oracle Corporation 6687 4
Цифра ГК 2426 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 69
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 28
РЖД - Российские железные дороги 1903 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 27
ВТБ - Почта Банк 466 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 17
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
ФосАгро 126 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
Finn Flare - ФФ Стайл 43 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
Cotton Club - Коттон Клаб 21 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 12
Альфа-Банк 1769 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Восток-Сервис ГК 52 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 11
Hansa - Ханса 114 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 28
Федеральное казначейство России 1772 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 36
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 29
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 27
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 27
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 26
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 9
НКТ - Р7-Офис 380 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 27
Новые облачные технологии - МойОфис 777 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
НКТ - Р7-графика 31 26
Протек - Здравсити 26 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 8
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 6
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 21 6
Linux OS 9936 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 5
OpenAI ChatGPT 338 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Microsoft Windows 15656 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Terrasoft Creatio 96 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Atlassian - Confluence 113 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Петухов Антон 44 33
Врацкий Андрей 135 30
Натрусов Артем 284 28
Шадаев Максут 1008 28
Воронин Павел 136 28
Абакумов Евгений 205 27
Ульянов Николай 112 27
Артюхов Сергей 42 27
Чаркин Евгений 296 26
Нестеров Алексей 143 26
Малышев Сергей 83 26
Никитин Сергей 72 26
Новикова Елена 88 26
Теплицкий Дмитрий 73 26
Урусов Виктор 127 26
Нальский Максим 36 26
Соловьев Виталий 36 26
Каушанский Александр 33 26
Калякин Павел 66 26
Денисов Анатолий 35 26
Распопов Алексей 34 26
Харитонов Вадим 28 26
Шмаков Антон 44 26
Шаев Виталий 43 26
Аксенов Олег 44 26
Оберемок Надежда 30 26
Аникин Дмитрий 44 26
Милованов Андрей 31 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Белан Иван 26 26
Желнова Алина 27 26
Козак Николай 161 18
Глазков Александр 137 16
Михалев Евгений 89 15
Галкин Николай 104 15
Замаруев Владимир 40 15
Суровец Дмитрий 76 14
Краснов Александр 74 14
Цыганков Дмитрий 24 14
Кузнецов Евгений 52 14
Россия - РФ - Российская федерация 144186 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Европа 21767 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Узбекистан - Республика 1726 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2942 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Америка Латинская 1811 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 44
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 43
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 33
Экономический эффект 1067 30
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 26
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 18
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 5
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 4
Ведомости 996 1
Мобильные системы 115 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 26
CNews Инновация года - награда 111 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Гартнер 3556 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Forrester Research 821 1
РАН - Российская академия наук 1870 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Государственный Русский музей 47 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Дом.РФ - Цифровая академия 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 30
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 26
CNews AWARDS - награда 519 24
CNews FORUM Кейсы 225 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
CNews Баттл 64 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще