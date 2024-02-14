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Россия ЮФО Краснодарский край Сочи Сочинский регион

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион


14.02.2024 Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска

вая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки россиян в Сочи за 2023 г. Если в целом по стране турпоток в горный кластер Сочи увеличился по ср
14.02.2024 МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. С каждым годом все больше новосибирцев предпочитают отдыхать и кататься на лыжах именно здесь. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета н
13.02.2024 Нижегородские туристы - в числе наиболее активных путешественников в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. количество поездок в регион выросло на 3%. Нижний Новгород вошел в топ-15 направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС. По

13.02.2024 Петербург — в топе городов, откуда чаще всего ездят отдыхать в горный Сочи

ПАО «МТС» , цифровая экосистема вместе с сервисом бронирования отелей «МТС Travel» проанализировали поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. на 3% по стране вырос турпоток в регион. Санкт-Петербург — в топе направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным «
13.02.2024 МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи

МТС проанализировала поездки россиян в Сочи в 2023 г. По данным аналитиков, Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наибольшим приростом интереса туристов к горному кластеру Сочи. Жители Кабардино-Балкарии совершили на 36
13.02.2024 Пермяки вошли в десятку путешественников в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству поездок. В среднем количество путешествий из Прикамья за год выросло на 5,7%, а доля поездок пермяков из общего числа других р
13.02.2024 МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи

МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличи
13.02.2024 Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. В среднем количество путешествий из Кировской области за год выросло на 7%, а общий турпоток по стране в горный кластер Сочи увеличился на 2,7%. Об этом CNews сообщили пре
29.12.2023 ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО

ФГУП «Росморпорт» завершило работы по оснащению Системы управления движением судов (СУДС) Сочи отечественным программным обеспечением (ПО). По результатам внеочередного освидетельствования СУДС Сочи ФГУП «Морсвязьспутник» составлен акт о соответствии берегового объекта всем т
19.12.2023 УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи

«Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района и Семеновка Хостинского района в Сочи. Современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G), теперь доступна для более 500 человек, проживающих в этих двух населенных пунктах. Они стали первыми объектами, введе
28.11.2023 «Электронный Сочи» перейдет на импортонезависимые решения «Группы Астра»

Отечественный разработчик «Группа Астра» подписал соглашение о сотрудничестве с МКУ «Электронный Сочи». Партнеры планируют совместно осуществить перевод Администрации города Сочи и других муниципальных учреждений на продукты экосистемы вендора. В рамках сотрудничества «Электронный <
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи

Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» обеспечила сервис беспроводного доступа в интернет для пассажиров и посетителей международного аэропорта Сочи. Специалисты макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» выполнили подключение и настройку сервиса публичного Wi-Fi в аэровокзальном комплексе аэропорта на скорости до 500 Мегабит в секунд
08.06.2023 Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

Смартфоны превратились в «кирпич» Жители и гости Сочи и Адлера стали массово жаловаться на отсутствие мобильного интернета, притом вне зависимости от оператора связи или домашнего региона (региона подключения). Как пишет «Коммерсант» со ссылк
01.06.2023 Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС

Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном ПО. Система управления движением судов (СУДС) – базовый элемент инфраструктуры Системы обеспечения безопасности мореплавания в с
29.05.2023 «Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи

открытие и закрытие Олимпийских игр-2014 и матчи чемпионата мира по футболу-2018, и «Чаша Олимпийского огня», которую сотни тысяч людей успели посетить лично с 2014 г., и знаменитый развлекательный «Сочи парк». Для многочисленных посетителей этих мест мы увеличили емкость сети 4G и за 2022 г. на 24% ускорили мобильный интернет». В результате клиенты «Билайна» могут отправлять и получать фо
11.05.2023 «Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан

Администрация Сочи совместно с компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управлен
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»

Администрация Сочи и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой с
22.12.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Сочи

аздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи. Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без по
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи

цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных цифровых аудиогидов по черноморскому побережью страны. Маршрут аудиогидов начинается из Сочи и проходит до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Мы создаем цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь как
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

ила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличить пропускную

03.10.2022 Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи

В рамках благотворительной инициативы поставщик ИТ-решений и сервисов Softline оборудовал компьютерный класс в школе г. Сочи. Теперь ученики общеобразовательного учреждения смогут заниматься на уроках информатики на современном производительном оборудовании – компания Softline предоставила компьютеры собственног
15.09.2022 Юлия Хлуднева, Nedvex Group: Технологии помогают нам бороться с проблемой «фонарей» — недостоверных агентских объявлений с ценами на новостройки в Сочи

ной информации от застройщиков» CNews: Как родилась идея Nedvex App? Какие вызовы вы преодолели на старте? Юлия Хлуднева: Мы хотели создать удобную платформу для специалистов в области недвижимости в Сочи. Рынок в этом регионе имеет свои особенности. Мы видели, что в этом сегменте недостает качественной базы данных с полной информацией о новых объектах в городе. На старте мы столкнулись с н
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи

Пользователям «Драйва» в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице пополнился кроссоверами Haval Jolion. Кроме того, как и анонсировалось ранее, в Сочи появляются Geely Coolray в комплектации Luxury. Всего в двух городах «Драйв» выводит более ста новых авто. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Арендовать Haval Jolion могут пол
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи

на экологически чистый муниципальный транспорт – важная часть экологического проекта администрации Сочи, уже сейчас на территории города курсирует более 100 автобусов, работающих на метане. По
23.12.2020 Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи

Первый умный домофон «Ростелекома» с системой Face ID (распознавание лиц) заработал в Сочи. Устройство автоматически сравнивает лицо посетителя с биометрической базой данных жильцов и открывает дверь только тем, кто действительно проживает в доме. Процесс биометрической идентифи
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

Что известно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отправился в район Имеретинского курорта. Обратно мужчина не вернулся, на звонки родных не отвечает. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ори
02.11.2020 «Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи

Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А. Поинт занимает 20 кв.м торговой площади, в ассортименте представлена мобильная
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи

ств по этому вопросу завершилось в октябре 2020 г. в Арбитражном суде Москвы. Из заключения служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарного знака Паралимпийского комитета России (ПКР). Это регулировалось сублицензионным договором между оператором и
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона

В Сочи и курортном поселке Красная Поляна появились зарядные станции «Бери Заряд!» — сервиса, который дает возможность взять в аренду портативное зарядное устройство (пауэрбэнк), если у вас разря
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

Любовь Apple к советской архитектуре Компании Apple очень нравится архитектура Сочи времен СССР. В ее активе как минимум два здания, как две капли воды похожих на знамениты
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи

В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вместительным багажником будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи

29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи

нных холдингов, специализирующегося на рекламе и спортивном маркетинге, и управлял им в течение 12 лет. В 2005-2014 гг. Чернышенко реализовал проект по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005-2007 гг. была осуществлена заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. С 2007 по 2014 гг. Чернышенко непосредственно руководи
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи

на предотвращении кибератак, обнаружила активную сеть сайтов-клонов популярных отелей и гостиниц в Сочи. Помимо перекупщиков сайты-клоны активно используют интернет-мошенники для кражи денег и
15.02.2019 «Ростелеком» создаст в Сочи систему «умного города»

«Ростелеком» заключил соглашение с администрацией Сочи о создании системы «умного города». Соответствующий документ был подписан директором Краснодарского филиала компании Сергеем Поляковым и мэром города Анатолием Пахомовым. Стороны договорил
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов

«Цифровая долина Сочи» Частные инвесторы могут вложить в создание акселератора ИТ-проектов Sochi. Digital Valley («Цифровая долина Сочи») до 250 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Фонда

08.10.2018 «Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи

елеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание Постоянного комитета СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие прошло в Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. Для участников заседания компания организовала wi-fi с возможностью более чем двух тыс. одновременных подключений. Также телеком-оператор построил высокоскоростные
16.08.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта фан-зоны на ЧМ 2018 в Сочи

ГК «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта по инсталляции и комплексной поддержке инженерных систем и систем безопасности на площадке фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в Сочи. Территория фан-зоны болельщиков в Сочи прямо на берегу моря у Южного мола морского порта в пиковые периоды вмещала в себя более 10 тыс. посетителей. Помимо трансляции матчей на пло
19.03.2018 «Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами

«Лантер» (входит в ГК «Ланит») объявил о завершении проекта по оснащению автобусов города Сочи оборудованием для оплаты проезда банковскими картами. Пассажиры сочинских автобусов тепе
06.07.2017 «Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи

ою территорию, где одновременно отдыхают до 1000 туристов.«Популярные точки гостеприимства Большого Сочи уже обеспечены бесплатным скоростным Wi-Fi-доступом, в том числе и наиболее востребованн
14.03.2017 «Мегафон» включил мобильный интернет 4G+ на горнолыжных курортах постолимпийской столицы

еретинской низменности (в том числе - набережную и Олимпийский парк) и центральных районах Большого Сочи.«Мы продолжаем развивать технологическое лидерство, достигнутое во время подготовки Олим

Публикаций - 1408, упоминаний - 1507

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 7807 183
Ростелеком 10705 146
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 136
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 102
Yandex - Яндекс 6463 58
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 55
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 50
Microsoft Corporation 24053 44
7642 42
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 41
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 36
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 36
Samsung Electronics 9975 33
АФК Система ПАО 1768 27
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 24
Ситроникс - Sitronics 1191 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3282 21
IBM - International Business Machines Corp 9346 21
Cisco Systems 5007 20
NVision Group - Энвижн Груп 675 19
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1028 18
HP Inc. 5625 18
Oracle Corporation 6508 18
Ростех - Автоматика Концерн 1557 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 18
VK - Mail.ru Group 3280 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 17
Прогноз 1581 17
Huawei 3696 16
SAP SE 5108 16
Siemens AG - Siemens Group 2557 16
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 15
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 248 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2041 13
Крок - Croc 1763 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 75
РЖД - Российские железные дороги 1782 46
Красная Роза - бизнес-центр Москва 75 46
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 30
Газпром ПАО 1242 30
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Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 39 28
Почта России ПАО 1997 23
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 320 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 21
Аэродинамика - Базэл Аэро 36 21
МТС Трэвел - MTS Travel 96 18
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 110 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 16
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 192 16
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 16
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 181 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1028 14
Лента - Сеть розничной торговли 1906 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 13
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 494 12
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Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 62 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 24 2
WiMAX Forum 68 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 42 2
Единая Россия - Политическая партия 286 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 3 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 530
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 272
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 181
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 179
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 156
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 149
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 138
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 124
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 124
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 119
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 115
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 104
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 102
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 101
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 92
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 89
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 86
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 82
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 80
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 75
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 72
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 71
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 67
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 65
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2878 65
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11725 63
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16516 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9071 55
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3718 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9912 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9652 53
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6300 53
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13776 52
Google Android 13393 63
Apple iOS 7344 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 30
Microsoft Windows 15013 27
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 26
Google Play - Google Store - Android Market 3151 20
Microsoft Windows 2000 8660 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 18
Apple - App Store 2770 18
Linux OS 9085 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 16
Apple iPhone 6 4861 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 14
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 523 13
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 40 12
C# - C Sharp - Язык программирования 289 11
Microsoft Azure 1360 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 10
Oracle Java - язык программирования 2886 10
Microsoft Skype 2010 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 383 9
ВГТРК - Смотрим 577 9
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 87 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 992 9
МТС 3G-сеть 115 8
Apple Pay 479 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 886 8
МегаФон 4G+/LTE-сеть 41 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 8
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 41 8
Apple iPad 3801 8
Python - высокоуровневый язык программирования 715 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 395 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1471 7
Nissan Leaf - электромобиль 49 7
Microsoft Office 3557 7
Путин Владимир 2948 31
Медведев Дмитрий 1642 20
Чернышенко Дмитрий 529 19
Горбунов Анатолий 18 18
Свердлов Денис 199 15
Никифоров Николай 1134 15
Погосян Тигран 22 12
Орловский Виктор 357 11
Шадаев Максут 815 11
Рейман Леонид 1037 10
Шелепов Владимир 24 10
Щеголев Игорь 696 10
Греф Герман 390 10
Осеевский Михаил 294 10
Попов Алексей 331 9
Черемных Андрей 29 8
Чувичкина Марина 16 8
Катамадзе Анна 74 8
Бяков Юрий 42 8
Мишустин Михаил 581 7
Кореш Виктор 81 7
Поляков Сергей 70 7
Артемьев Денис 14 6
Солдатенков Сергей 160 6
Гурко Александр 136 6
Сурков Антон 9 6
Похлебаев Александр 7 6
Иванов Андрей 52 6
Новиков Андрей 32 6
Селиванов Дмитрий 51 6
Прянишников Николай 289 6
Богданов Александр 19 6
Матвеева Татьяна 88 6
Шипулин Александр 29 6
Фишер Андрей 71 6
Жаров Александр 174 6
Cычев Алексей 8 6
Сардар Лориана 6 5
Козак Дмитрий 22 5
Приданцев Сергей 145 5
Россия - РФ - Российская федерация 132985 1023
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 627
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 455
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1727 291
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1546 229
Россия - УФО - Екатеринбург 3616 192
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2624 191
Россия - СФО - Новосибирск 3960 173
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2025 171
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2787 162
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2498 139
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1236 117
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1410 111
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 923 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 98
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1304 95
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1036 90
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1510 86
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 137 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 76
Европа 21389 76
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1413 72
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1364 70
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 105 68
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1328 66
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 219 65
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1071 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 60
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 422 54
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 770 52
Беларусь - Белоруссия 5170 52
Россия - СФО - Омская область - Омск 1048 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 51
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 98 50
Украина 7442 47
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 606 46
Германия - Федеративная Республика 12395 45
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 805 45
Россия - ЮФО - Ростовская область 1394 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 357
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 260
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 208
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5270 193
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 155
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 139
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 131
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 123
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4477 116
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 92
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 85
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4776 83
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 74
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1576 67
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 66
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4304 61
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2518 61
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3490 56
Абонентская база - Абонентская плата 5562 54
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 47
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5672 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 45
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3269 43
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2162 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 42
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 42
Аренда 2242 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4526 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 38
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2307 38
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2100 36
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3714 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 33
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1930 32
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 227 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 35
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 10
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 9
TAdviser - Центр выбора технологий 352 7
Forbes - Форбс 711 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 6
Стрим-ТВ - телекомпания 157 6
CNews - ZOOM.CNews 1816 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 4
Открытые системы ИД 173 4
РИА Новости 850 4
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 277 3
Ведомости 760 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 2
Discovery Channel 33 2
ComputerWorld 144 2
Известия ИД 553 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 2
CNews Журнал 166 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 2
Bloomberg 1188 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Newsweek 38 2
AP - Associated Press 1995 2
Axel Springer 11 2
FT - Financial Times 1188 1
Wikipedia - Википедия 456 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 1
Sports.ru - Спортс.ру 25 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 166 1
IEEE Spectrum 12 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 237 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 69
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 36
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 12
IDC - International Data Corporation 4883 12
Gartner - Гартнер 3508 11
Автостат 20 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 2
Mobile Research Group 70 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 71 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Research and Markets 24 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 109 1
Forrester Research 819 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 1
OpenSignal 5 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Moody's Investors Service 135 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 1
SmartMarketing 73 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Net Applications 115 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 117 1
GSMA Intelligence 10 1
Медиалогия 21 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 52 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 101 1
GfK Rus - ГФК-Русь 205 1
IHS iSuppli 397 1
NPD DisplaySearch 284 1
comScore 379 1
CNews Инновация года - награда 107 1
VDC Research 6 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 59 30
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 27
РАН - Российская академия наук 1766 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 72 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 201 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 4
РГБ - Российская государственная библиотека 91 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 4
VK Skillbox - Скилбокс 90 4
СГУ - Сочинский государственный университет 5 4
КубГУ - Кубанский государственный университет 23 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 87 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 301 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 150 3
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 98 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 3
Государственный Русский музей 45 3
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 25 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 68 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 2
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ТГУ - Томский государственный университет 150 2
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Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 2
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