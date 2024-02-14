Россия ЮФО Краснодарский край Сочи Сочинский регион

Татарстанцы на 19% чаще стали выбирать Сочи для отпуска вая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала поездки россиян в Сочи за 2023 г. Если в целом по стране турпоток в горный кластер Сочи увеличился по ср

МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду туристов из Новосибирска ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. С каждым годом все больше новосибирцев предпочитают отдыхать и кататься на лыжах именно здесь. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета н

Нижегородские туристы - в числе наиболее активных путешественников в Горный Сочи ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. количество поездок в регион выросло на 3%. Нижний Новгород вошел в топ-15 направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС. По

Петербург — в топе городов, откуда чаще всего ездят отдыхать в горный Сочи ПАО «МТС» , цифровая экосистема вместе с сервисом бронирования отелей «МТС Travel» проанализировали поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В 2023 г. на 3% по стране вырос турпоток в регион. Санкт-Петербург — в топе направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным «

МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи МТС проанализировала поездки россиян в Сочи в 2023 г. По данным аналитиков, Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наибольшим приростом интереса туристов к горному кластеру Сочи. Жители Кабардино-Балкарии совершили на 36

Пермяки вошли в десятку путешественников в Горный Сочи ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. Пермский край вошел в топ-10 регионов по количеству поездок. В среднем количество путешествий из Прикамья за год выросло на 5,7%, а доля поездок пермяков из общего числа других р

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры в горах Сочи МТС завершила масштабный этап развития инфраструктуры связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла на порядок. Территория покрытия увеличи

Кировчане стали чаще путешествовать в Горный Сочи ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала данные туропотока в Горный Сочи в 2023 г. В среднем количество путешествий из Кировской области за год выросло на 7%, а общий турпоток по стране в горный кластер Сочи увеличился на 2,7%. Об этом CNews сообщили пре

ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО ФГУП «Росморпорт» завершило работы по оснащению Системы управления движением судов (СУДС) Сочи отечественным программным обеспечением (ПО). По результатам внеочередного освидетельствования СУДС Сочи ФГУП «Морсвязьспутник» составлен акт о соответствии берегового объекта всем т

УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи «Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района и Семеновка Хостинского района в Сочи. Современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G), теперь доступна для более 500 человек, проживающих в этих двух населенных пунктах. Они стали первыми объектами, введе

«Электронный Сочи» перейдет на импортонезависимые решения «Группы Астра» Отечественный разработчик «Группа Астра» подписал соглашение о сотрудничестве с МКУ «Электронный Сочи». Партнеры планируют совместно осуществить перевод Администрации города Сочи и других муниципальных учреждений на продукты экосистемы вендора. В рамках сотрудничества «Электронный <

Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» обеспечила сервис беспроводного доступа в интернет для пассажиров и посетителей международного аэропорта Сочи. Специалисты макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» выполнили подключение и настройку сервиса публичного Wi-Fi в аэровокзальном комплексе аэропорта на скорости до 500 Мегабит в секунд

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G Смартфоны превратились в «кирпич» Жители и гости Сочи и Адлера стали массово жаловаться на отсутствие мобильного интернета, притом вне зависимости от оператора связи или домашнего региона (региона подключения). Как пишет «Коммерсант» со ссылк

Sitronics Group оснастит морской порт Сочи отечественной СУДС Sitronics Group и ФГУП «Росморпорт» подписали контракт на оснащение морского порта Сочи системой управления движением судов (СУДС) на отечественном ПО. Система управления движением судов (СУДС) – базовый элемент инфраструктуры Системы обеспечения безопасности мореплавания в с

«Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи открытие и закрытие Олимпийских игр-2014 и матчи чемпионата мира по футболу-2018, и «Чаша Олимпийского огня», которую сотни тысяч людей успели посетить лично с 2014 г., и знаменитый развлекательный «Сочи парк». Для многочисленных посетителей этих мест мы увеличили емкость сети 4G и за 2022 г. на 24% ускорили мобильный интернет». В результате клиенты «Билайна» могут отправлять и получать фо

«Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан Администрация Сочи совместно с компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управлен

«Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города» Администрация Сочи и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой с

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Сочи аздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи. Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без по

МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных цифровых аудиогидов по черноморскому побережью страны. Маршрут аудиогидов начинается из Сочи и проходит до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Мы создаем цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь как

«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи ила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличить пропускную

Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи В рамках благотворительной инициативы поставщик ИТ-решений и сервисов Softline оборудовал компьютерный класс в школе г. Сочи. Теперь ученики общеобразовательного учреждения смогут заниматься на уроках информатики на современном производительном оборудовании – компания Softline предоставила компьютеры собственног

Юлия Хлуднева, Nedvex Group: Технологии помогают нам бороться с проблемой «фонарей» — недостоверных агентских объявлений с ценами на новостройки в Сочи ной информации от застройщиков» CNews: Как родилась идея Nedvex App? Какие вызовы вы преодолели на старте? Юлия Хлуднева: Мы хотели создать удобную платформу для специалистов в области недвижимости в Сочи. Рынок в этом регионе имеет свои особенности. Мы видели, что в этом сегменте недостает качественной базы данных с полной информацией о новых объектах в городе. На старте мы столкнулись с н

«Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи Пользователям «Драйва» в Петербурге стали доступны новые автомобили: парк каршеринга в Северной столице пополнился кроссоверами Haval Jolion. Кроме того, как и анонсировалось ранее, в Сочи появляются Geely Coolray в комплектации Luxury. Всего в двух городах «Драйв» выводит более ста новых авто. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Арендовать Haval Jolion могут пол

Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи на экологически чистый муниципальный транспорт – важная часть экологического проекта администрации Сочи, уже сейчас на территории города курсирует более 100 автобусов, работающих на метане. По

Первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи Первый умный домофон «Ростелекома» с системой Face ID (распознавание лиц) заработал в Сочи. Устройство автоматически сравнивает лицо посетителя с биометрической базой данных жильцов и открывает дверь только тем, кто действительно проживает в доме. Процесс биометрической идентифи

В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru Что известно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отправился в район Имеретинского курорта. Обратно мужчина не вернулся, на звонки родных не отвечает. Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ори

«Позитроника» открывает пункт выдачи заказов в Сочи Федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники «Позитроника» открыла новое подразделение в г. Сочи. Магазин будет работать в формате Поинт – точки выдачи и оформления заказов, по адресу: ул. Горького, д. 20А. Поинт занимает 20 кв.м торговой площади, в ассортименте представлена мобильная

«Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи ств по этому вопросу завершилось в октябре 2020 г. в Арбитражном суде Москвы. Из заключения служителей Фемиды следует, что эта история тянется без малого семь лет и относится к проведению Олимпиады в Сочи 2014 г. В январе 2014 г. «Ростеклеком» получил право на использование товарного знака Паралимпийского комитета России (ПКР). Это регулировалось сублицензионным договором между оператором и

В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона В Сочи и курортном поселке Красная Поляна появились зарядные станции «Бери Заряд!» — сервиса, который дает возможность взять в аренду портативное зарядное устройство (пауэрбэнк), если у вас разря

Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото Любовь Apple к советской архитектуре Компании Apple очень нравится архитектура Сочи времен СССР. В ее активе как минимум два здания, как две капли воды похожих на знамениты

«Яндекс» запускает каршеринг в Сочи В конце июня 2020 г. в Сочи начнет работать каршеринг «Яндекс.Драйв». Машины Hyundai Creta с кондиционером, автоматической коробкой передач и вместительным багажником будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи

Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи нных холдингов, специализирующегося на рекламе и спортивном маркетинге, и управлял им в течение 12 лет. В 2005-2014 гг. Чернышенко реализовал проект по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр «Сочи 2014». Под его руководством в 2005-2007 гг. была осуществлена заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. С 2007 по 2014 гг. Чернышенко непосредственно руководи

Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи на предотвращении кибератак, обнаружила активную сеть сайтов-клонов популярных отелей и гостиниц в Сочи. Помимо перекупщиков сайты-клоны активно используют интернет-мошенники для кражи денег и

«Ростелеком» создаст в Сочи систему «умного города» «Ростелеком» заключил соглашение с администрацией Сочи о создании системы «умного города». Соответствующий документ был подписан директором Краснодарского филиала компании Сергеем Поляковым и мэром города Анатолием Пахомовым. Стороны договорил

В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов «Цифровая долина Сочи» Частные инвесторы могут вложить в создание акселератора ИТ-проектов Sochi. Digital Valley («Цифровая долина Сочи») до 250 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Фонда

«Ростелеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание СИТЕС в Сочи елеком» обеспечил услугами связи 70-е заседание Постоянного комитета СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие прошло в Сочи с 1 по 5 октября 2018 г. Для участников заседания компания организовала wi-fi с возможностью более чем двух тыс. одновременных подключений. Также телеком-оператор построил высокоскоростные

«Корус Консалтинг» подвела итоги проекта фан-зоны на ЧМ 2018 в Сочи ГК «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта по инсталляции и комплексной поддержке инженерных систем и систем безопасности на площадке фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в Сочи. Территория фан-зоны болельщиков в Сочи прямо на берегу моря у Южного мола морского порта в пиковые периоды вмещала в себя более 10 тыс. посетителей. Помимо трансляции матчей на пло

«Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами «Лантер» (входит в ГК «Ланит») объявил о завершении проекта по оснащению автобусов города Сочи оборудованием для оплаты проезда банковскими картами. Пассажиры сочинских автобусов тепе

«Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи ою территорию, где одновременно отдыхают до 1000 туристов.«Популярные точки гостеприимства Большого Сочи уже обеспечены бесплатным скоростным Wi-Fi-доступом, в том числе и наиболее востребованн