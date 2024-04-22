В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России

2ГИС представил первую реалистичную 3D-модель аэропорта — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Теперь в геосервисе можно в деталях рассмотреть архитектуру аэровокзала и прилегающей территории — вплоть до того, какие деревья растут рядом. Такое погружение в городской ландшафт одного из самых популярных курортных городов сделает ориентирование в нем более удобным. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Объект отрисован комплексно — главное здание аэропорта, VIP-терминал и железнодорожный туннель можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. Кроме того, на перроне в реалистичном виде отображаются телескопические трапы и даже 3D-модели самолетов. В зависимости от времени суток на карте меняется режим отображения реалистичной модели аэропорта: как и в настоящем городе, ночью он выглядит иначе, чем днем.

2ГИС В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России

«2ГИС продолжает развивать карты будущего и непрерывно улучшать геосервис. Год назад мы запустили первые 3D-модели в иммерсивном формате, а сегодня в геосервисе доступны около тысячи реалистичных моделей главных зданий и достопримечательностей страны, — сказал руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко. — Первым иммерсивным аэропортом на картах стал Международный аэропорт Сочи, который находится в одном из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России и занимает в стране пятое место по пассажирообороту. Работа над детализацией карт продолжается, постепенно на картах 2ГИС будут отрисованы реалистичные модели и других аэровокзалов, которые помогут пользователям погрузиться в городской ландшафт еще до посещения города, оценить масштаб и красоту в предвкушении полета».

«Мы стремимся сделать пребывание наших гостей максимально комфортным. Поэтому совместно с геосервисом 2ГИС мы создали уникальную 3D-модель нашего аэропорта в иммерсивном формате. Теперь каждый пассажир может легко сориентироваться в пространстве, что поможет найти необходимые локации в аэропорту еще до прибытия в Сочи», — отметил управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

На картах 2ГИС отрисованы и поэтажные планы аэропорта, которые помогают посетителям ориентироваться внутри терминалов, показывая расположение входов и выходов, лестниц, лифтов. Сервис подскажет нужный из 30 выходов на посадку, сориентирует, где находится любая из более 150 организаций, среди которых представительства авиакомпаний, предприятия общепита, магазины, службы такси, банкоматы, аптека и Aero hotel с указанием режима работы, отзывами посетителей и другой полезной информацией. С помощью 2ГИС посетители аэропорта смогут не только найти важные объекты инфраструктуры аэропорта, но и построить к ним маршрут внутри здания — сервис подскажет, где лучше подняться или свернуть, чтобы дойти до нужного места.

Сейчас в 2ГИС доступны реалистичные модели более чем в 100 городах России. Среди них, например, ВДНХ, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Ледовый Дворец спорта Айсберг (Сочи).

Реалистичная 3D-модель аэропорта уже доступна на сайте 2gis.ru, а также в мобильном приложении для iOS и Android. Размер скачиваемых карт городов не увеличится — реалистичные 3D-модели подгружаются онлайн при наличии интернета.

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2ГИС — компания, разработчик одноименного геосервиса, который помогает ориентироваться в городе, выбирать компании и места, строить к ним маршруты на общественном транспорте, авто, самокатах, велосипедах или пешком.