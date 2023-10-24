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Транспорт Аэропорт Airport Аэровокзал Аэровокзальный комплекс Аэродром

Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром

"Аэропорт", 1970-е годы Иовлев Анатолий Михайлович "Аэропорт", 1970-е годы Иовлев Анатолий Михайлович
И я полечу! 1982г. Сергей Овсепян И я полечу! 1982г. Сергей Овсепян
Аэропорт 1984г. Гасюнас Йонас Аэропорт 1984г. Гасюнас Йонас
Аэропорт. 1961 Георгий Нисский Аэропорт. 1961 Георгий Нисский
«Аэропорт» 1983 год Петров Александр Николаевич «Аэропорт» 1983 год Петров Александр Николаевич
«Новый аэропорт» 1978 год Пономаренко Олег Григорьевич «Новый аэропорт» 1978 год Пономаренко Олег Григорьевич
"Аэропорт", 1970-е годы Иовлев Анатолий Михайлович


24.10.2023 билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево

проводной сети превысило 5 млн. билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервисов. Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 авиахабов Европы. Это крупнейший ро
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи

Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» обеспечила сервис беспроводного доступа в интернет для пассажиров и посетителей международного аэропорта Сочи. Специалисты макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» выполнили подключение и настройку сервиса публичного Wi-Fi в аэровокзальном комплексе аэропорта на скорости до 500
27.09.2023 Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем

ормации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инже
18.08.2023 «Мегафон» подключил к LTE архангельский аэропорт Васьково

Специалисты «Мегафона» разместили станцию связи на территории аэропорта Васьково, который стал главным воздушным хабом Архангельска. Ежедневно транспортная
17.08.2023 Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С»

RP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «1С». На эти цели компания готова потратить 386,3 млн руб. «Пулково» переводит на российскую платформу почти все важные информационные системы аэропорта. Как следует из портала госзакупок, проект был инициирован в связи с потребностью в импортозамещении SAP S4/HANA. Системы начнут работать на российской платформе к концу апреля 2025 г
07.08.2023 МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке

лужебных помещениях, в центре обработки данных и других. «Для комфорта пассажиров в новом терминале аэропорта мы построили сеть, с учетом возможности подключения к нашей телеком-инфраструктуре

28.06.2023 Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта

управления мобильными ресурсами (mobile resourse managment system – MRMS). Комплексное импортонезависимое решение позволяет осуществлять планирование и управление персоналом и техническими ресурсами аэропорта для обеспечения полного цикла обслуживания воздушных судов: с момента приземления до момента взлета, включая подготовку данных для взаиморасчетов с авиакомпаниями и контрагентами. Раз
16.05.2023 Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа

зычный интерфейс. Александр Ковширко, начальник службы по информационным технологиям Международного аэропорта Владивосток: «Год назад, в условиях санкций, мы оказались без нужных для нас инстру
06.04.2023 Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково

нащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта. «По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходи
29.03.2023 Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа»

Контроль багажа — для «Пулково» Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные ворота северной столицы» — готов потратить 39,1 млн руб.
23.03.2023 «Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ»

инял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компани
22.02.2023 «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор»

«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет
10.02.2023 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

ому статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования Big Data и других технологий для цифровизации аэр
01.02.2023 Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ»

й доступности и развитии стратегического региона, в целях обеспечения технологического суверенитета аэропорта от иностранного программного обеспечения планомерно реализовывает стратегию его имп
31.01.2023 Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel

Экономия на 5+ Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете проекта в 56,2 млн руб. договор с поставщиком был подписан на 11,8 млн руб., таким образом
17.01.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы

«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Оператор запустил новую базовую станцию 4G в поселке Аэропорт. В результате удалось ускорить передачу данных и расшири
22.12.2022 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое

комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительство сетевой инфраструктуры обеспечило доступ к высокоскоростной передаче данных пользователей внутри аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Масштабные работы позволили в несколько раз разогнать скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и п
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта

ия «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково». Компания «РИВЦ-Пулково» завер
15.11.2022 «Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика

Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика, а также жителям ближайших городских кварталов. Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз

01.11.2022 «Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске

гафон» завершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость моб
27.10.2022 «Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО

чественные решения. Эксперт «Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на базе решения ТУРБО, которое позволяет формализовать генеральный план аэропорт
18.10.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги

вители «Мегафона». Технические специалисты «Мегафона» модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и

11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet

ших оказался международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Отключен был и сайт международного аэропорта Лос-Анджелеса – но утром его удалось восстановить. Сотрудники воздушных гаваней отм
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту

сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироватьс
25.08.2022 МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале

зволит жителям и гостям города с комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС. Модернизация сети проведена северо-восточной части города – в районе местного аэропорта, Администрации Пуровского района и прилегающих улиц Республики, Ленина, Авиаторов, Труда. МТС установила на базовой станции современное оборудование с улучшенными техническими характе
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта

b. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. Шереметьево стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению

06.06.2022 В Пермском аэропорту появился робот-консультант

модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облегчая работу сотрудникам аэропорта. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле
25.05.2022 «Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды»

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, приняла участие в проекте переустройства и технического переоснащения павильона вылета аэропорта «Минеральные Воды». «Рексофт» в партнерстве с компанией «Конветроник» выполнил проект по модернизации существующей системы обработки багажа. В этом тандеме «Рексофт» отвечала за разра
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска

бортовой номер, высота полета, остаток топлива. «Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую очередь с увеличением его пропускной способности. Характерист
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»

Компания «Неолабс», резидент Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), перевела оборудование Международного аэропорта Уфы с иностранной платформы на отечественную. Система «АИСТ» ускорила обработку дан
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта

е и приложения — на 90%. Собственная ИТ-экосистема способна дальше обеспечивать устойчивое развитие аэропорта. А все управленческие решения принимаются на основе глубокого анализа данных. Измен
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево

После завершения плановых работ клиентам оператора стали доступны непрерывный мобильный интернет и голосовая связь во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта. Специалисты компании установили новые базовые станции и модернизировали существующие для улучшения работы мобильной связи внутри и возле терминалов D, B, C, F и E, на парковках, а та
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик

ент МТС – единственный сотовый оператор связи в новом аэровокзальном комплексе. При этом сеть разработана с учетом последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Геленджик. Мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек охвачены все помещения аэропорта общей площадью более 16 тыс. квадратных метров. Это не только сам пассажирс
26.11.2021 Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6

акомпаний. Кроме того, данное решение позволяет свести к минимуму контакты пассажира с сотрудниками аэропорта. Пассажиры могут оценить преимущества от использования киосков самообслуживания: от
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске

«Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории России аэропортом, построенным для города с населением менее 500 тыс. человек. Специалисты национального цифрового

13.09.2021 МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин»

Компания МТС обеспечила здание терминала аэропорта «Гагарин» фиксированным доступом в интернет на скорости до 300 Мбит/сек с перспективой расширения канала до 1 Гбит/сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково

нием всех операций. «Пулково – один из наиболее загруженных аэропортов России. Управляющая компания аэропорта ежедневно ведет объемный документооборот с большим числом контрагентов, обрабатывая
16.08.2021 Как безопасно использовать зарядные станции в аэропорту

Пополнять заряд смартфона от общественной зарядной станции в людном месте наподобие аэропорта — мероприятие довольно рискованное, можно подарить свои личные данные хакерам. Но есть способы защитить свое устройство от возможных злоумышленников, и они довольно простые. Во многих
26.05.2021 «Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств

и приложения «Авиасейлс» — их посещают 15 илн пользователей в месяц. «Авиастатс» позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется, — сказал Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами «Авиасейлс», — Авиастатс пока
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска

составит более 20 км. Проектируемая система будет включать в себя радиолокаторы, видеокамеры, модульный центр обработки данных и рабочие места операторов. Радары позволят обеспечить охрану периметра аэропорта в любое время суток и при любых метеоусловиях. Использование технологий радиолокации и обработки данных на основе искусственного интеллекта позволит в автоматическом режиме выполнять


Публикаций - 1481, упоминаний - 1903

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 212
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10387 94
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7551 87
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 79
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 123 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8333 59
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10558 50
Microsoft Corporation 23928 45
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2989 41
SAP SE 5060 39
IBM - International Business Machines Corp 9305 34
Google LLC 11294 31
Yandex - Яндекс 6291 31
Apple Inc 11531 28
Samsung Electronics 9900 27
Intel Corporation 11828 27
Cisco Systems 4974 27
7492 27
Promobot - Промобот 121 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1400 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2651 25
Oracle Corporation 6458 24
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 89 24
Крок - Croc 1756 23
Siemens AG - Siemens Group 2545 22
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1038 20
Цифра ГК 2239 19
HP Inc. 5605 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 56 17
Huawei 3647 16
Sabre Corporation - Sabre Holdings 164 16
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 456 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1978 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4437 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 13
5nine Software 1916 13
Астерос Лабс 25 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 12
Ростех - Автоматика Концерн 1529 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 400 191
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 148
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 183 84
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 178 71
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 70
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6349 58
РЖД - Российские железные дороги 1744 42
Почта России ПАО 1977 36
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 33
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 136 29
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 28
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 45 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2574 26
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 39 25
Boeing 990 24
Аэродинамика - Базэл Аэро 35 24
British Airways - British Midland International 125 19
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 117 18
Airbus Group - Airbus Industries 221 17
Deutsche Lufthansa AG 115 17
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 17
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 23 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
Газпром ПАО 1206 16
Lockheed Martin 751 16
Открытие ФК - Банк Открытие 523 15
Газпром нефть 541 15
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 231 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 984 13
Трансаэро - авиакомпания 58 12
АльфаСтрахование СГ 287 12
Лента - Сеть розничной торговли 1860 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 399 12
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 14 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 11
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 11
Северсталь ПАО - Severstal 402 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1983 11
Air France–KLM - Air France - KLM 77 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5023 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2662 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10117 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3127 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2870 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 28
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 857 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3079 27
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 26
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 68 24
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5379 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3380 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 18
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4632 17
Президент Российской Федерации 3951 16
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1729 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4076 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2567 12
Правительство Москвы 2126 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2514 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2180 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 147 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 259 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1005 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2087 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 7
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 55 7
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 27
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 22
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 10
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 5
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 5 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1384 3
4CIO 760 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
ЛДПР 100 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 3
Единая Россия - Политическая партия 279 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
8K Association - Ассоциация 8K 170 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 521 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
Электрокабель 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AEA - Association of European Airlines - Ассоциация европейских авиакомпаний 1 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57273 474
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42810 226
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27525 195
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26352 152
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19509 145
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11915 134
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11081 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14720 126
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13398 120
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23083 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23050 112
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10743 105
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22401 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27193 96
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13815 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18660 95
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6164 91
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10630 91
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10094 88
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9418 87
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7384 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22399 84
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9602 81
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14253 76
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8941 75
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11480 71
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2741 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9497 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13194 67
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12062 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9955 66
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15305 66
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3639 65
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13637 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11540 62
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7758 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9722 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11617 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6667 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8763 58
Microsoft Windows 2000 8661 47
Google Android 13222 36
Apple iOS 7228 34
Microsoft Windows 14841 31
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2574 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 28
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1280 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4494 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6800 20
Apple iPad 3781 18
Apple iPhone 6 4862 17
Астерос Контакт Авиа 18 17
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 17
Астерос Бизнес Контакт 28 15
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 124 13
Apple - App Store 2736 13
Google Play - Google Store - Android Market 3119 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2992 12
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 572 12
Linux OS 8883 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 265 11
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 11
Google Maps - Карты Google 778 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси 503 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 9
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2150 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 832 9
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 37 8
Microsoft Azure 1355 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 8
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 7
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 83 7
Microsoft Skype 2003 7
Microsoft SQL Server 1515 7
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 21 7
Кивокурцев Олег 81 23
Хохлов Игорь 25 21
Путин Владимир 2892 16
Черемных Андрей 29 15
Богданов Кирилл 112 11
Шевченко Владимир 144 10
Цыганов Вячеслав 64 10
Левиков Антон 68 10
Педоренко Андрей 42 10
Урьяс Вадим 98 9
Кравченко Константин 78 9
Натрусов Артем 246 9
Сергеев Леонид 9 8
Семенов Александр 125 8
Медведев Дмитрий 1639 8
Шакиров Марат 49 8
Никифоров Николай 1173 8
Шелепов Владимир 24 8
Широких Алексей 71 8
Кирюшин Сергей 72 8
Ковалев Виктор 40 7
Соколов Максим 25 7
Бяков Юрий 42 7
Фирстов Сергей 8 7
Евтушенко Олег 142 7
Ганин Виктор 11 7
Гревцев Владимир 22 7
Лемешева Татьяна 7 7
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 7
Трофимов Дмитрий 37 6
Колесников Александр 21 6
Мартынов Михаил 10 6
Асратян Петр 36 6
Кабилов Зафар 5 5
Эренбург Михаил 39 5
Орловский Виктор 351 5
Никифоров Игорь 31 5
Kennedy John - Кеннеди Джон 34 5
Корнеев Сергей 83 5
Романов Алексей 46 5
Россия - РФ - Российская федерация 130100 764
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40006 378
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50664 274
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15835 129
Европа 21261 124
Земля - планета Солнечной системы 10067 91
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13787 87
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13571 84
Германия - Федеративная Республика 12332 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15787 79
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13074 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1362 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6681 58
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2533 53
Япония 13068 52
Россия - СФО - Новосибирск 3877 52
Великобритания - Лондон 2364 44
Украина 7407 43
Франция - Французская Республика 7657 42
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1358 38
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2440 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 34
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1301 34
США - Колумбия - Вашингтон 1357 33
Россия - УФО - Екатеринбург 3520 32
Финляндия - Финляндская Республика 3516 31
Казахстан - Республика 5182 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2686 30
Израиль 2658 30
Беларусь - Белоруссия 4886 30
Индия - Bharat 5207 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1659 29
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1224 28
Канада 4764 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2425 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2497 28
США - Калифорния 4540 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1956 26
Италия - Итальянская Республика 4250 26
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16354 340
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4349 121
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4958 119
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25706 109
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9367 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9185 61
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6365 60
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5099 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10242 56
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11867 55
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4934 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4183 49
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Английский язык 6313 44
Паспорт - Паспортные данные 2271 44
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Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3256 34
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4825 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11065 94
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2679 24
AP - Associated Press 1994 24
CNews RND - R&D.CNews 2273 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5819 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 879 9
New Scientist 1447 9
TAdviser - Центр выбора технологий 344 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 7
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Flight Global 78 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 752 5
РИА Новости 840 5
Bloomberg 1168 4
CNews - ZOOM.CNews 1798 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 4
Ведомости 708 4
Silicon 480 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 4
Silicon.com 364 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 274 3
Казахстан Сегодня 308 3
Telegraph 192 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 588 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 3
Прайм - Агентство экономической информации 868 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 302 3
Euronews - телеканал 46 3
USA Today 125 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 232 3
F-16.net 126 3
23ABC News 169 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1489 2
Space Daily 528 2
BleepingComputer - Издание 256 2
ZDnet 595 2
FT - Financial Times 1183 2
The Verge - Издание 519 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7668 80
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2644 21
Gartner - Гартнер 3501 13
IDC - International Data Corporation 4878 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 948 5
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 103 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 541 2
Медиалогия 21 2
Frost & Sullivan 199 2
Forrester Research 814 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 130 2
In-Stat/MDR 64 1
In-Stat 115 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Allied Business Intelligence 16 1
Gartner - Dataquest 347 1
Markets&Markets Next Generation Biometric Technologies Market 1 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 103 1
Berg Insight 19 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 63 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 14 1
Dell'Oro Group 60 1
Harris Interactive 81 1
HFS Research 46 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Synergy Research Group 41 1
TAdviser 100 4 1
Strategy Analytics 283 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Fast рейтинг 44 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 676 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1373 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 464 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 243 4
РАН - Российская академия наук 1737 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 155 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 330 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 107 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 786 3
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 140 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 43 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 140 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 38 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 28 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 521 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 2
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University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
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