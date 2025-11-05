Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Транспорт Аэропорт Airport Аэровокзал Аэровокзальный комплекс Аэродром

Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром

Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64) Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64)
Плакат 1920-х "Пользуйтесь воздушным транспортом!" (с выставки Минтранса РФ в музее Современной политической истории) Плакат 1920-х "Пользуйтесь воздушным транспортом!" (с выставки Минтранса РФ в музее Современной политической истории)
Дорога в аэропорт. 1973 г. Штеренберг Давид Давидович (1931 - 2014) Дорога в аэропорт. 1973 г. Штеренберг Давид Давидович (1931 - 2014)
Плакат "На воздушных трассах" (Архипова А.И., 1970-е) Плакат "На воздушных трассах" (Архипова А.И., 1970-е)
Юрий Атланов "Диспетчерская" (1973) Юрий Атланов "Диспетчерская" (1973)
Обложка журнала "Техника-Молодежи" №3 1976 г., посвященная авиадиспетчерам Обложка журнала "Техника-Молодежи" №3 1976 г., посвященная авиадиспетчерам
Валерий Русаков "Портрет диспетчера Геннадия Макарова" (1973) Валерий Русаков "Портрет диспетчера Геннадия Макарова" (1973)
Вилли Мокрожицкий "Перед полётом" (1984) Вилли Мокрожицкий "Перед полётом" (1984)
Игорь Григорьев "Руководитель полетов" (1970-е) Игорь Григорьев "Руководитель полетов" (1970-е)
Виктор Евсеев "Диспетчеры неба" (1981) Виктор Евсеев "Диспетчеры неба" (1981)
"Аэропорт", 1970-е годы Иовлев Анатолий Михайлович "Аэропорт", 1970-е годы Иовлев Анатолий Михайлович
Виктор Бундин "Аэропорт" (1986) Виктор Бундин "Аэропорт" (1986)
Юрий Шальнов "Самолет уходит в Москву", из серии "О моем городе" (1967) Юрий Шальнов "Самолет уходит в Москву", из серии "О моем городе" (1967)
Михаил Козел "Шереметьево. Все флаги будут в гости к нам!" (1982) Михаил Козел "Шереметьево. Все флаги будут в гости к нам!" (1982)
Петр Карнаух "Самолеты" (1987) Петр Карнаух "Самолеты" (1987)
Групповой портрет лётного экипажа Тюменского аэропорта, 1977 Худ.: Куколь Виктор Саввич Групповой портрет лётного экипажа Тюменского аэропорта, 1977 Худ.: Куколь Виктор Саввич
Н.Х. "Медосмотр в аэропорту" (б/д) Н.Х. "Медосмотр в аэропорту" (б/д)
Константин Михаленко "Перед дальней дорогой" (1960-е) Константин Михаленко "Перед дальней дорогой" (1960-е)
Георгий Абрамов "На заполярном аэродроме" (1965) Георгий Абрамов "На заполярном аэродроме" (1965)
И я полечу! 1982г. Сергей Овсепян И я полечу! 1982г. Сергей Овсепян
Виктор Кречетов "Аэропорт Толмачево" (1968) Виктор Кречетов "Аэропорт Толмачево" (1968)
"Самолёт, самолёт, забери меня в полёт" ВК 04.2026 "Самолёт, самолёт, забери меня в полёт" ВК 04.2026
Александр Петров "Аэропорт" (1983) Александр Петров "Аэропорт" (1983)
«Рейс № 307» 1965 г. Заринь Индулис Августович «Рейс № 307» 1965 г. Заринь Индулис Августович
Альберт Фурсеев "Аэропорт" (1977) Альберт Фурсеев "Аэропорт" (1977)
Георгий Нисский "Аэродром" (1961) Георгий Нисский "Аэродром" (1961)
"Дальняя дорога" 1959 г. Юрий Пименов "Дальняя дорога" 1959 г. Юрий Пименов
Александр Кучеров "Пути-дороги" (1972) Александр Кучеров "Пути-дороги" (1972)
Алексей Гапоненко "Аэродромное свидание" (1969) Алексей Гапоненко "Аэродромное свидание" (1969)
Это Бакшаев Виталий "Студенты" (1978) Это Бакшаев Виталий "Студенты" (1978)
Рыжих Виктор Аэропорт. 1979 Рыжих Виктор Аэропорт. 1979
Аэропорт 1984г. Гасюнас Йонас Аэропорт 1984г. Гасюнас Йонас
Игорь Жмайлов "Кафе", из серии "Аэропорт" (1980) Игорь Жмайлов "Кафе", из серии "Аэропорт" (1980)
Саркис Мурадян "Рейс Ереван - Москва" (1973) Саркис Мурадян "Рейс Ереван - Москва" (1973)
Михаил Аникеев "Ожидание", из серии "Аэропорт" (1986) Михаил Аникеев "Ожидание", из серии "Аэропорт" (1986)
Виктор Барвенко "В ожидании рейса" (1973) Виктор Барвенко "В ожидании рейса" (1973)
Аэропорт. 1961 Георгий Нисский Аэропорт. 1961 Георгий Нисский
"Николаев. Новый аэродром", 1969 год. Художник — Задвицкий Борис Эммануилович (1924-1980). "Николаев. Новый аэродром", 1969 год. Художник — Задвицкий Борис Эммануилович (1924-1980).
Михаил Ройтер "Перед полетом" (1973) Михаил Ройтер "Перед полетом" (1973)
Давид Генин "В аэропорту" (1959) Давид Генин "В аэропорту" (1959)
Георгий Нисский "Аэродром" (1955) Георгий Нисский "Аэродром" (1955)
Вячеслав Стекольщиков "На аэродроме" (1960-е) Вячеслав Стекольщиков "На аэродроме" (1960-е)
Николай Варламов "Следуйте за мной" (1987) Николай Варламов "Следуйте за мной" (1987)
Геннадий Голобоков "Гражданский воздушный флот" (1969) Геннадий Голобоков "Гражданский воздушный флот" (1969)
Ян Крыжевский "На краю континента" (1983) Ян Крыжевский "На краю континента" (1983)
"У самолёта" 1960-е гг. А. Ю. Щербинин "У самолёта" 1960-е гг. А. Ю. Щербинин
На взлётной полосе, 1980-е Худ.: Гапоненко Алексей Тарасович На взлётной полосе, 1980-е Худ.: Гапоненко Алексей Тарасович
Мюд Мечев "Аэропорт ранним утром. Домодедово" (1969) Мюд Мечев "Аэропорт ранним утром. Домодедово" (1969)
Николай Белянов "Грузовой гигант. Север" (1982) Николай Белянов "Грузовой гигант. Север" (1982)
Карен Папикян "Воздушный транспорт Сахалина" (1988) Карен Папикян "Воздушный транспорт Сахалина" (1988)
В рейс.1965 г. Евмешкин Юрий Петрович (1937 - 2010) В рейс.1965 г. Евмешкин Юрий Петрович (1937 - 2010)
Петр Гавриленко "Аэропорт ночью" (1983) Петр Гавриленко "Аэропорт ночью" (1983)
Василий Каменский "Аэропорт" (1965) Василий Каменский "Аэропорт" (1965)
Любовь Решетникова "Встречают самолет" (1969) Любовь Решетникова "Встречают самолет" (1969)
Алексей Гапоненко "На взлетной полосе" (1965) Алексей Гапоненко "На взлетной полосе" (1965)
«Аэропорт» 1983 год Петров Александр Николаевич «Аэропорт» 1983 год Петров Александр Николаевич
Тимур Новиков "Аэропорт Пулково" (1983) Тимур Новиков "Аэропорт Пулково" (1983)
Виктор Вальцефер "На летном поле" (1963) Виктор Вальцефер "На летном поле" (1963)
Александр Девяткин "На взлётной полосе" (1963) Александр Девяткин "На взлётной полосе" (1963)
Юрий Пименов "Транзит в аэропорту" (1964) Юрий Пименов "Транзит в аэропорту" (1964)
Борис Медведкин "Нелетная погода" (1970) Борис Медведкин "Нелетная погода" (1970)
Леонид Оскорбин "Аэропорт в Тюмени. На Самотлор" (1973) Леонид Оскорбин "Аэропорт в Тюмени. На Самотлор" (1973)
Михаил Мишарин "Оссорский аэропорт" (1991) Михаил Мишарин "Оссорский аэропорт" (1991)
Август Ланин "Аэропорт" (1961) Август Ланин "Аэропорт" (1961)
Анатолий Павлов "В аэропорту" (1964) Анатолий Павлов "В аэропорту" (1964)
Игорь Жмайлов "На посадку", из серии "Аэропорт" (1980) Игорь Жмайлов "На посадку", из серии "Аэропорт" (1980)
Пчелко И.И. "Летчик" (1976) Пчелко И.И. "Летчик" (1976)
Марк Бронштейн "Северные трассы. Прощание" (1984) Марк Бронштейн "Северные трассы. Прощание" (1984)
Виктор Вальцефер "Регулировщик" (1963) Виктор Вальцефер "Регулировщик" (1963)
С.М. Обухов "Расставание" (1979) С.М. Обухов "Расставание" (1979)
Александр Девяткин "Перед взлетом" (1973) Александр Девяткин "Перед взлетом" (1973)
Александр Девяткин "Перед взлетом" (1963) Александр Девяткин "Перед взлетом" (1963)
Геннадий Скворцов "Шереметьево" (1977) Геннадий Скворцов "Шереметьево" (1977)
Станислав Белов "Дорога в аэропорт" (1965) Станислав Белов "Дорога в аэропорт" (1965)
Валентин Качалов "Сельский аэропорт" (1972) Валентин Качалов "Сельский аэропорт" (1972)
Алексей Катышев "На родной земле" (1970) Алексей Катышев "На родной земле" (1970)
Сергей Якобчук "Аэропорт в Усть-Усе" (1984) Сергей Якобчук "Аэропорт в Усть-Усе" (1984)
Юрий Селецкий "Аэропорт Елизово" (1965) Юрий Селецкий "Аэропорт Елизово" (1965)
Георгий Ковенчук "Аэропорт в сибирском селе" (1982) Георгий Ковенчук "Аэропорт в сибирском селе" (1982)
Владимир Френц "Приезд экспедиции" (1968) Владимир Френц "Приезд экспедиции" (1968)
Итак, Николай Сапач "Заполярье" (1983) Итак, Николай Сапач "Заполярье" (1983)
Кирилл Шебеко "Аэропорт на Камчатке" (1965) Кирилл Шебеко "Аэропорт на Камчатке" (1965)
Вадим Кислых "Север" (1965) Вадим Кислых "Север" (1965)
Григорий Минский "Летчица" (1973) Григорий Минский "Летчица" (1973)
Виктор Ни "Экипаж местной линии" (1973) Виктор Ни "Экипаж местной линии" (1973)
Гариф Басыров "Вечером на местном аэродроме" (1973) Гариф Басыров "Вечером на местном аэродроме" (1973)
Весенние полёты. 1984 Винокуров Евгений Александрович Весенние полёты. 1984 Винокуров Евгений Александрович
Владимир Павликов "Прилетели" (1970) Владимир Павликов "Прилетели" (1970)
Анатолий Тумбасов "Заправка самолёта АН-2" (1964) Анатолий Тумбасов "Заправка самолёта АН-2" (1964)
Юрий Подляский "Полевой аэродром" (1967) Юрий Подляский "Полевой аэродром" (1967)
Герман Мазурин "Цыгане шумною толпою" (1973) Герман Мазурин "Цыгане шумною толпою" (1973)
«Новый аэропорт» 1978 год Пономаренко Олег Григорьевич «Новый аэропорт» 1978 год Пономаренко Олег Григорьевич
«Пассажирский самолет», 1939 г. Дейнека Александр Александрович Бумага, гуашь, белила 40 x 29.5 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки «Пассажирский самолет», 1939 г. Дейнека Александр Александрович Бумага, гуашь, белила 40 x 29.5 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки
Михаил Никонов "Первый перелёт. Москва - Нижний Новгород" (1973) Михаил Никонов "Первый перелёт. Москва - Нижний Новгород" (1973)
Евгений Самсонов "В самолёте" (1960-е) Евгений Самсонов "В самолёте" (1960-е)
Игорь Жмайлов "Стюардесса" из серии "Аэропорт" (1980) Игорь Жмайлов "Стюардесса" из серии "Аэропорт" (1980)
Юрий Пименов "Стюардесса" (1973) Юрий Пименов "Стюардесса" (1973)
Виктор Прошкин "Стюардесса" (1966) Виктор Прошкин "Стюардесса" (1966)
Матушка, Царица Небесная! 1977 г. Тутунджан Джанна Таджатовна (1931 - 2011) Матушка, Царица Небесная! 1977 г. Тутунджан Джанна Таджатовна (1931 - 2011)
Герман Травников Ночной рейс. 1987 Герман Травников Ночной рейс. 1987
Станислав Торлопов "Рядом с космосом. Полет на заре" (1984) Станислав Торлопов "Рядом с космосом. Полет на заре" (1984)
Алексей Гапоненко "Первый полёт" (1963) Алексей Гапоненко "Первый полёт" (1963)
Борис Медведкин "Будни авиации" (1967) Борис Медведкин "Будни авиации" (1967)
Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64)

СОБЫТИЯ


05.11.2025 Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации

строился в инновационную инфраструктуру заказчика – пользователями стали почти три тыс. сотрудников аэропорта «Шереметьево». Об этом CNews сообщили представители eXpress. Будучи аэропортом феде
27.10.2025 «Ростелеком» модернизировал публичный Wi-Fi в международном аэропорту Сочи

кной способностью до 10 Гбит/с, что гарантирует бесперебойную работу связи даже при высокой нагрузке. За два месяца пилотного тестирования в рамках проекта перехода на услуги «Ростелекома» посетители аэропорта совершили более 360 тыс. подключений к беспроводной сети. Публичный Wi-Fi доступен бесплатно на всей территории аэровокзального комплекса — в залах ожидания, VIP-терминале и в бизнес-
27.10.2025 Международный аэропорт Владивосток ввел в эксплуатацию новое орнитологическое оборудование

ссажиров и экипажей является для нас абсолютным приоритетом. Орнитологическое обеспечение полетов в аэропорту Владивосток организовано в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утве
16.10.2025 «Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула

«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэропорта Стамбула (IST). Обновление поможет туристам пост
26.09.2025 Wildberries купила аэропорт

Wildberries стала владельцем аэропорта Магас Структура группы Wildberries - Russ купила АО «Международный Аэропорт Магас»

23.09.2025 T2 усилила сеть в аэропорту Краснодара к старту международного сообщения

оборудование, оптимизировали параметры сети и повысили качество передачи данных на всей территории аэропорта. Скорость, с которой абоненты T2 могут пользоваться цифровыми сервисами, составляет
22.09.2025 Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард

укты должны решить следующие задачи: отказаться от использования иностранных решений в деятельности аэропорта; оптимизировать процессы обслуживания рейсов, воздушных судов, искусственных взлетн
17.09.2025 2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов

2ГИС представил на карте реалистичную 3D-модель Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II и обновил поэтажные планы аэровокзала. Теперь в геосе
15.09.2025 В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8»

Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической независимости от зарубежн
12.09.2025 К открытию аэропорта Краснодара ускорили мобильный интернет

спечив стабильное покрытие и высокую скорость интернета. Это позволит пассажирам пользоваться онлайн-сервисами, совершать бесконтактные платежи и поддерживать связь без перебоев. «Новость об открытии аэропорта в краевой столице стала по-настоящему значимой для жителей региона. Аэропорт — это не только транспортный узел, но и важный объект региональной экономики, который влияет на развитие б
14.08.2025 «МегаФон» первым из операторов запустил 4G-оборудование внутри аэропорта Кирова

лать онлайн-покупки. Для того чтобы сигнал связи проходил через многочисленные перегородки в здании аэропорта, инженеры установили телеком-оборудование непосредственно внутри помещений. Телеком
01.08.2025 «Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов

«Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов Пассажирский телетрап оборудован специальными приводами, системой управления и безопасности и может менять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с самолетом. Об этом CNews сообщи
31.07.2025 «МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

енты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылетов, правилам провоза багажа и животных, погоде в городе-курорте и дополнительным услугам аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Это решение особенно актуально в разгар туристического сезона: 18 июля 2025 г. аэропорт Геленджика после длительного перерыва вновь с
25.07.2025 Dinord завершила внедрение «1С Управление Холдингом 3.2» для крупного аэропорта

еализован в сжатые сроки — за восемь месяцев — и позволил автоматизировать ключевые бизнес-процессы аэропорта. Об этом CNews сообщили представители Dinord. Заказчик столкнулся с необходимостью

22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

Поиск исполнителя Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки да
21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

системы в режиме 24/7. Универсальное решение для всех объектов КИИ Хотя в статье рассмотрен пример аэропорта, платформа виртуализации «Базис» прекрасно подходит для любых объектов критической

16.07.2025 IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки

S в рекордные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта ста
14.07.2025 ИИ не даст посетителям аэропортов забрести в опасные зоны

ые зоны или ситуации. Решение может использоваться как в самом здании аэровокзала, так и на перроне аэропорта. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Искусственный интеллект анализирует
10.07.2025 «Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска

мпания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году. Площадь возведенного объ
08.07.2025 УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ

УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о реализации научно-исследовательского проекта разработки прототипа газоанализатора взрывчатых веществ. Устройство, получившее название «Эле
03.07.2025 «МегаФон» обеспечил цифровую связь в аэропорту острова Итуруп

Пассажиры аэропорта «Ясный» на острове Итуруп Сахалинской области теперь могут использовать мобильную связь в сети «МегаФона». Инженеры оператора запустили в воздушной гавани базовую станцию с поддержкой
11.06.2025 «Яндекс Go» будет находить такси в аэропорту быстрее

аранее получил предложение от сервиса приехать в аэропорт в часы высокого спроса, когда прибывает множество рейсов. Спрос на такси в аэропортах прогнозирует ML-модель, обученная на истории заказов из аэропортов. Она учитывает актуальное расписание прилета и число потенциальных пассажиров этих рейсов. Модель делает прогноз на полчаса вперед. Если водителей рядом с аэропортом недостаточно, то
09.06.2025 В аэропорту «Байкал» стал доступен интернет до 100 Мбит/с

Скорость интернета до 100 Мбит/с и стабильную мобильную связь получили посетители нового терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. К началу летнего отпускного сезона инженеры «МегаФона» поставили на территории воздушной гавани дополнительную базовую станцию, которая значительно улучшила телек
03.06.2025 МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи

а строительство и обслуживание выделенной технологической сети связи LTE/5G-Ready для международный аэропорта Сочи. Директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин о
02.06.2025 В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения

ли центр управления потоками пассажиров и транспорта, в котором круглосуточно проводится мониторинг аэропорта для контроля нагрузки на инфраструктуру. В процессе запуска проекта появилась необх
30.05.2025 Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков

онентов скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью в новом здании международного аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, а также улучшила LTE-покрытие в международном

28.05.2025 Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в
28.05.2025 Аэропорты и города: «МегаФон» ускорил интернет в важных локациях Иркутской области

Более высокие скорости загрузки стали доступны абонентам «МегаФона» в районе аэропорта Нижнеудинска и на окраине Усть-Илимска. Технические специалисты оператора построили дополнительные базовые станции, снизившие нагрузку на существующую сеть и повысившие качество телек
26.05.2025 Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт»

значимый вклад в развитие российского технологического стека авиационной отрасли. ИТ-инфраструктура аэропорта отвечает высоким стандартам качества и технологической эффективности», — сказал Сер
15.05.2025 В самом красивом аэропорту страны абоненты активно пользуются интернетом «МегаФона»

авители «МегаФона». Indoor-решение обеспечило высокую скорость мобильного интернета в здании нового аэропорта. Тысячи гостей и сотрудники терминала могут выходить в Сеть на средней интернет-ско
05.05.2025 Оборудование компании «Азимут» обеспечит управление воздушным движением в аэропорту Сухума

ушным движением», — отметил генеральный директор компании «Азимут» Аскер Саидов. В рамках оснащения аэропорта компания также приняла участие в летных проверках. После монтажа, пуско-наладочных

24.04.2025 «МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана

Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную б
23.04.2025 МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска

пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящегося нового терминала аэропорта. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая ВОЛС с пропускной способностью 10

04.04.2025 В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности

бнаружение запрещенных предметов, что создавало потенциальные риски. Испытания системы в московском аэропорту подтвердили ее высокую эффективность. Внедрение «ВеКО» станет важным шагом в развит
31.03.2025 МТС запустила базовую станцию в аэропорту Читы к сезону летних отпусков

ПАО «МТС» запустила базовую станцию в районе международного аэропорта Читы (Кадала). Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость м
27.03.2025 «Яндекс Карты» добавили информацию о доступности более чем 900 вокзалов, аэропортов и станций метро в крупных городах России

по теме». «Яндекс Карты» получают данные о доступности организаций из официальных источников. К примеру, информация о пандусах на вокзалах предоставлена РЖД. Кроме того, отметить доступность вокзала, аэропорта или станции помогают отзывы и фотографии пользователей. Команда контента анализирует их и обновляет сведения в карточке. Пользователи также могут сами добавить информацию о доступност
10.03.2025 «Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска

Аэрофлот» установил мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) в аэропорту Красноярска. Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или перед посадко
21.02.2025 «Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта

ернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показали тенденцию: несмотря на общее предпочтение пассажиров цифровым сервисам, в аэропорту Кургана наблюдается стабильный спрос на услуги голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропо
12.02.2025 Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик

Пассажиры главной воздушной гавани Камчатки — аэропорта Елизово — этой зимой активно пользуются мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона»

06.02.2025 Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности

Внуково и Пулково. Системный интегратор «Авиапортал» собирает, обрабатывает и предоставляет информацию о воздушном и наземном движении. Это позволяет повысить эффективность операционной деятельности аэропортов. В рамках соглашения также предусмотрены внедрение инновационных технологий в производственную деятельность аэропортов, увеличение пропускной способности и повышение пунктуаль

Публикаций - 1904, упоминаний - 2507

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 145
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 136
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 81
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 66
Microsoft Corporation 25775 65
Ростелеком 10948 59
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 54
Yandex - Яндекс 9216 53
SAP SE 5601 44
9594 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Google LLC 12688 38
Apple Inc 13154 35
Intel Corporation 12811 32
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 31
Cisco Systems 5372 31
Promobot - Промобот 168 31
Samsung Electronics 11064 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
Siemens AG - Siemens Group 2673 28
Oracle Corporation 7074 27
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 27
Крок - Croc 1964 26
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 25
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 21
Huawei 4676 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 19
HP Inc. 5883 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 22 16
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 242
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 171
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 120
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 95
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 92
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 68
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Почта России ПАО 2370 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 35
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 35
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 35
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 33
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 32
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 29
Dubai Mall - Дубай Молл 51 26
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 26
Boeing 1031 24
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 22
Deutsche Lufthansa AG 121 20
British Airways - British Midland International 127 20
Airbus Group - Airbus Industries 249 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 18
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 18
Газпром ПАО 1493 17
Газпром нефть 725 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Lockheed Martin 777 16
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
АльфаСтрахование СГ 394 15
Аэропорты регионов УК 24 14
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 72
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 62
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 42
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 41
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 31
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 21
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 20
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 11
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 38
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 32
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 27
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 10
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 5
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ЛДПР 116 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
AEA - Association of European Airlines - Ассоциация европейских авиакомпаний 1 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Международная Академия транспорта 5 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 409
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 280
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 199
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 192
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 191
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 186
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 184
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 164
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 161
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 160
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 158
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 137
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 133
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 129
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 125
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 122
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 111
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 107
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 98
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 96
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 93
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 90
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 87
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 85
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 84
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 83
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 82
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 82
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 81
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 79
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 79
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 78
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 77
Google Android 15243 58
Apple iOS 8583 50
Microsoft Windows 16882 50
Microsoft Windows 2000 8678 49
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 35
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Linux OS 11533 22
Apple iPad 4011 21
Apple iPhone 6 4861 20
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 19
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Apple - App Store 3109 17
Астерос Контакт Авиа 18 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 16
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 16
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 15
Астерос Бизнес Контакт 29 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
FreePik 1841 13
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 12
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 12
Microsoft Azure 1526 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 11
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 10
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 10 9
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 23 9
Кивокурцев Олег 100 28
Путин Владимир 3454 23
Хохлов Игорь 25 21
Черемных Андрей 30 16
Натрусов Артем 313 11
Богданов Кирилл 112 11
Цыганов Вячеслав 79 10
Шевченко Владимир 153 10
Педоренко Андрей 43 10
Левиков Антон 69 10
Арлазаров Владимир 290 9
Шадаев Максут 1210 9
Урьяс Вадим 98 9
Кравченко Константин 101 9
Сергеев Леонид 13 9
Евтушенко Олег 145 8
Кирюшин Сергей 91 8
Семенов Александр 166 8
Шелепов Владимир 25 8
Бяков Юрий 42 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Шакиров Марат 61 8
Широких Алексей 72 8
Мишустин Михаил 787 7
Никифоров Николай 1138 7
Соколов Максим 27 7
Колесников Александр 27 7
Ковалев Виктор 40 7
Гревцев Владимир 22 7
Ганин Виктор 11 7
Лемешева Татьяна 10 7
Фирстов Сергей 9 7
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 7
Трофимов Дмитрий 43 6
Ильин Дмитрий 42 6
Асратян Петр 36 6
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 6
Мартынов Михаил 11 6
Куликов Кирилл 9 5
Челышев Илья 45 5
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1048
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 494
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 330
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 199
Европа 24964 159
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 122
Земля - планета Солнечной системы 10865 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 102
Германия - Федеративная Республика 13221 101
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 89
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 84
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 80
Россия - СФО - Новосибирск 4876 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 75
Япония 13807 62
Украина 7928 60
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 57
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 54
Беларусь - Белоруссия 6289 53
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 53
Франция - Французская Республика 8177 52
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 47
Великобритания - Лондон 2432 46
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 45
Казахстан - Республика 6048 43
Индия - Bharat 5869 41
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 41
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 40
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 40
Азия - Азиатский регион 5920 39
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 36
Израиль 2856 35
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 35
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 34
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 34
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Канада 5081 34
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 508
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 494
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 389
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 338
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 250
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 191
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 191
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 164
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 153
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 141
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 120
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 118
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 110
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 92
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 92
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 79
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 77
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 77
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 76
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 69
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 69
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 63
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 63
Английский язык 7030 58
Паспорт - Паспортные данные 2848 58
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 51
Энергетика - Energy - Energetically 5855 49
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 46
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 46
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 46
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 45
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 44
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 44
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 97
AP - Associated Press 2007 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 25
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 23
Ведомости 1466 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 9
New Scientist 1448 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
РИА Новости 1033 8
Известия ИД 770 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
The Verge - Издание 619 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Bloomberg 1627 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
Flight Global 79 5
Wikipedia - Википедия 650 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
Silicon 494 4
Авиатранспортное обозрение 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Forbes - Форбс 1002 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
BleepingComputer - Издание 458 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Telegraph 199 3
Sky News - Телеканал 30 3
Silicon.com 364 3
USA Today 153 3
Открытые системы ИД 176 3
Euronews - телеканал 52 3
Казахстан Сегодня 310 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 90
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Gartner - Гартнер 3658 15
IDC - International Data Corporation 4975 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Markets&Markets Research 113 3
Strategy Analytics 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Forrester Research 834 2
Frost & Sullivan 207 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Dell'Oro Group 66 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок видеоаналитики 2 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
Российский рынок ERP 24 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Discovery Research Group 22 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
HFS Research 49 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 3
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 3
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 51
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 44
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 40
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 17
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 13
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
Авиационный IT форум 7 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
CeBIT 614 5
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
CNews ИТ-стратегия 32 4
Biometrics AIA 17 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
VK Fest 20 3
Земля из космоса 51 2
Airshow China - международная аэрокосмическая выставка 4 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Биометрия в авиационной безопасности 2 2
ИТАБ - Информационные технологии в авиационном бизнесе 2 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Крылья Сахалина - фестиваль 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще