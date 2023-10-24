Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром

билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево проводной сети превысило 5 млн. билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервисов. Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 авиахабов Европы. Это крупнейший ро

Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» обеспечила сервис беспроводного доступа в интернет для пассажиров и посетителей международного аэропорта Сочи. Специалисты макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» выполнили подключение и настройку сервиса публичного Wi-Fi в аэровокзальном комплексе аэропорта на скорости до 500

Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем ормации и информационной безопасности, провела обследование Microsoft SQL Server для международного аэропорта Хабаровск на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям безопасности. Инже

«Мегафон» подключил к LTE архангельский аэропорт Васьково Специалисты «Мегафона» разместили станцию связи на территории аэропорта Васьково, который стал главным воздушным хабом Архангельска. Ежедневно транспортная

Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С» RP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «1С». На эти цели компания готова потратить 386,3 млн руб. «Пулково» переводит на российскую платформу почти все важные информационные системы аэропорта. Как следует из портала госзакупок, проект был инициирован в связи с потребностью в импортозамещении SAP S4/HANA. Системы начнут работать на российской платформе к концу апреля 2025 г

МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке лужебных помещениях, в центре обработки данных и других. «Для комфорта пассажиров в новом терминале аэропорта мы построили сеть, с учетом возможности подключения к нашей телеком-инфраструктуре

Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта управления мобильными ресурсами (mobile resourse managment system – MRMS). Комплексное импортонезависимое решение позволяет осуществлять планирование и управление персоналом и техническими ресурсами аэропорта для обеспечения полного цикла обслуживания воздушных судов: с момента приземления до момента взлета, включая подготовку данных для взаиморасчетов с авиакомпаниями и контрагентами. Раз

Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа зычный интерфейс. Александр Ковширко, начальник службы по информационным технологиям Международного аэропорта Владивосток: «Год назад, в условиях санкций, мы оказались без нужных для нас инстру

Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково нащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта. «По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходи

Один из главных аэропортов России внедрит отечественное ПО, подружив его с «зоопарком» западного «железа» Контроль багажа — для «Пулково» Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные ворота северной столицы» — готов потратить 39,1 млн руб.

«Рексофт» приняла участие в автоматизации нового терминала аэропорта «Владикавказ» инял участие в создании и запуске высокопроизводительной системы обработки багажа в новом терминале аэропорта «Владикавказ». В этом проекте «Рексофт» выступала технологическим партнером компани

«РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» «РИВЦ-Пулково» предлагает аэропортам автоматизированную систему звукового информирования пассажиров аэропорта «Диктор» (Часть системы автоматизации аэропорта «КОБРА»). «Диктор» позволяет

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево ому статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования Big Data и других технологий для цифровизации аэр

Международный аэропорт Владивосток перешел на платформу «АИСТ» й доступности и развитии стратегического региона, в целях обеспечения технологического суверенитета аэропорта от иностранного программного обеспечения планомерно реализовывает стратегию его имп

Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel Экономия на 5+ Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете проекта в 56,2 млн руб. договор с поставщиком был подписан на 11,8 млн руб., таким образом

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы «Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. Оператор запустил новую базовую станцию 4G в поселке Аэропорт. В результате удалось ускорить передачу данных и расшири

МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС. Строительство сетевой инфраструктуры обеспечило доступ к высокоскоростной передаче данных пользователей внутри аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Масштабные работы позволили в несколько раз разогнать скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и п

«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта ия «Визинформ». Система повышает качество обслуживания пассажиров и оптимизирует работу сотрудников аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково». Компания «РИВЦ-Пулково» завер

«Мегафон» расширил покрытие сети LTE в международном аэропорту Нальчика Быстрый мобильный интернет от «Мегафона» теперь доступен пассажирам и сотрудникам аэропорта Нальчика, а также жителям ближайших городских кварталов. Инженеры компании завершили работы по строительству и запуску очередной базовой станции LTE в Кабардино-Балкарии. На этот раз

«Мегафон» ускорил 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске гафон» завершил первый этап цифровизации ключевого транспортного авиахаба Сибири — нового терминала аэропорта Толмачево. Оператор установил дополнительные базовые станции, увеличил скорость моб

«Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на ТУРБО чественные решения. Эксперт «Консист Бизнес Групп» расскажет об управлении имущественным комплексом аэропорта на базе решения ТУРБО, которое позволяет формализовать генеральный план аэропорт

«Мегафон» обеспечил связью LTE международный аэропорт Калуги вители «Мегафона». Технические специалисты «Мегафона» модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и

Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet ших оказался международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Отключен был и сайт международного аэропорта Лос-Анджелеса – но утром его удалось восстановить. Сотрудники воздушных гаваней отм

Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироватьс

МТС разогнала скорость мобильного интернета в районе аэропорта города Тарко-Сале зволит жителям и гостям города с комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС. Модернизация сети проведена северо-восточной части города – в районе местного аэропорта, Администрации Пуровского района и прилегающих улиц Республики, Ленина, Авиаторов, Труда. МТС установила на базовой станции современное оборудование с улучшенными техническими характе

«Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта b. Новая функция позволяет пользователям быстро ориентироваться внутри всех пассажирских терминалов аэропорта. Шереметьево стал первым аэропортом в России, реализовавшим навигацию по помещению

В Пермском аэропорту появился робот-консультант модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облегчая работу сотрудникам аэропорта. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле

«Рексофт» приняла участие в модернизации международного аэропорта «Минеральные Воды» «Рексофт», российский разработчик цифровых решений, приняла участие в проекте переустройства и технического переоснащения павильона вылета аэропорта «Минеральные Воды». «Рексофт» в партнерстве с компанией «Конветроник» выполнил проект по модернизации существующей системы обработки багажа. В этом тандеме «Рексофт» отвечала за разра

«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска бортовой номер, высота полета, остаток топлива. «Модернизация навигационного оборудования ижевского аэропорта была связана в первую очередь с увеличением его пропускной способности. Характерист

Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково» Компания «Неолабс», резидент Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), перевела оборудование Международного аэропорта Уфы с иностранной платформы на отечественную. Система «АИСТ» ускорила обработку дан

Леонид Сергеев - Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта е и приложения — на 90%. Собственная ИТ-экосистема способна дальше обеспечивать устойчивое развитие аэропорта. А все управленческие решения принимаются на основе глубокого анализа данных. Измен

«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево После завершения плановых работ клиентам оператора стали доступны непрерывный мобильный интернет и голосовая связь во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта. Специалисты компании установили новые базовые станции и модернизировали существующие для улучшения работы мобильной связи внутри и возле терминалов D, B, C, F и E, на парковках, а та

МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик ент МТС – единственный сотовый оператор связи в новом аэровокзальном комплексе. При этом сеть разработана с учетом последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Геленджик. Мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек охвачены все помещения аэропорта общей площадью более 16 тыс. квадратных метров. Это не только сам пассажирс

Sita модернизирует работу аэропорта Франкфурта с помощью новых киосков самообслуживания TS6 акомпаний. Кроме того, данное решение позволяет свести к минимуму контакты пассажира с сотрудниками аэропорта. Пассажиры могут оценить преимущества от использования киосков самообслуживания: от

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске «Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории России аэропортом, построенным для города с населением менее 500 тыс. человек. Специалисты национального цифрового

МТС предоставила связь для системы видеонаблюдения и торговых точек в аэропорту «Гагарин» Компания МТС обеспечила здание терминала аэропорта «Гагарин» фиксированным доступом в интернет на скорости до 300 Мбит/сек с перспективой расширения канала до 1 Гбит/сек. Сеть МТС используется для обеспечения безопасности пассажиров и

T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково нием всех операций. «Пулково – один из наиболее загруженных аэропортов России. Управляющая компания аэропорта ежедневно ведет объемный документооборот с большим числом контрагентов, обрабатывая

Как безопасно использовать зарядные станции в аэропорту Пополнять заряд смартфона от общественной зарядной станции в людном месте наподобие аэропорта — мероприятие довольно рискованное, можно подарить свои личные данные хакерам. Но есть способы защитить свое устройство от возможных злоумышленников, и они довольно простые. Во многих

«Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств и приложения «Авиасейлс» — их посещают 15 илн пользователей в месяц. «Авиастатс» позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется, — сказал Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами «Авиасейлс», — Авиастатс пока