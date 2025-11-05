Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром

Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации строился в инновационную инфраструктуру заказчика – пользователями стали почти три тыс. сотрудников аэропорта «Шереметьево». Об этом CNews сообщили представители eXpress. Будучи аэропортом феде

«Ростелеком» модернизировал публичный Wi-Fi в международном аэропорту Сочи кной способностью до 10 Гбит/с, что гарантирует бесперебойную работу связи даже при высокой нагрузке. За два месяца пилотного тестирования в рамках проекта перехода на услуги «Ростелекома» посетители аэропорта совершили более 360 тыс. подключений к беспроводной сети. Публичный Wi-Fi доступен бесплатно на всей территории аэровокзального комплекса — в залах ожидания, VIP-терминале и в бизнес-

Международный аэропорт Владивосток ввел в эксплуатацию новое орнитологическое оборудование ссажиров и экипажей является для нас абсолютным приоритетом. Орнитологическое обеспечение полетов в аэропорту Владивосток организовано в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утве

«Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула «Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэропорта Стамбула (IST). Обновление поможет туристам пост

Wildberries купила аэропорт Wildberries стала владельцем аэропорта Магас Структура группы Wildberries - Russ купила АО «Международный Аэропорт Магас»

T2 усилила сеть в аэропорту Краснодара к старту международного сообщения оборудование, оптимизировали параметры сети и повысили качество передачи данных на всей территории аэропорта. Скорость, с которой абоненты T2 могут пользоваться цифровыми сервисами, составляет

Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард укты должны решить следующие задачи: отказаться от использования иностранных решений в деятельности аэропорта; оптимизировать процессы обслуживания рейсов, воздушных судов, искусственных взлетн

2ГИС запустил реалистичную 3D-модель аэропорта Краснодара и обновил поэтажные карты терминалов 2ГИС представил на карте реалистичную 3D-модель Международного аэропорта Краснодара имени Екатерины II и обновил поэтажные планы аэровокзала. Теперь в геосе

В аэропорту Пулково внедрена ERP-система на платформе «1С:Предприятие 8» Команда IBS внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексную систему управления ресурсами (ERP) на платформе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта стала завершающим шагом Пулково к технологической независимости от зарубежн

К открытию аэропорта Краснодара ускорили мобильный интернет спечив стабильное покрытие и высокую скорость интернета. Это позволит пассажирам пользоваться онлайн-сервисами, совершать бесконтактные платежи и поддерживать связь без перебоев. «Новость об открытии аэропорта в краевой столице стала по-настоящему значимой для жителей региона. Аэропорт — это не только транспортный узел, но и важный объект региональной экономики, который влияет на развитие б

«МегаФон» первым из операторов запустил 4G-оборудование внутри аэропорта Кирова лать онлайн-покупки. Для того чтобы сигнал связи проходил через многочисленные перегородки в здании аэропорта, инженеры установили телеком-оборудование непосредственно внутри помещений. Телеком

«Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов «Высокоточные комплексы» разработали первый российский телетрап для аэропортов Пассажирский телетрап оборудован специальными приводами, системой управления и безопасности и может менять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с самолетом. Об этом CNews сообщи

«МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика енты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылетов, правилам провоза багажа и животных, погоде в городе-курорте и дополнительным услугам аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Это решение особенно актуально в разгар туристического сезона: 18 июля 2025 г. аэропорт Геленджика после длительного перерыва вновь с

Dinord завершила внедрение «1С Управление Холдингом 3.2» для крупного аэропорта еализован в сжатые сроки — за восемь месяцев — и позволил автоматизировать ключевые бизнес-процессы аэропорта. Об этом CNews сообщили представители Dinord. Заказчик столкнулся с необходимостью

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети Поиск исполнителя Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки да

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности системы в режиме 24/7. Универсальное решение для всех объектов КИИ Хотя в статье рассмотрен пример аэропорта, платформа виртуализации «Базис» прекрасно подходит для любых объектов критической

IBS внедрила в Пулково отечественную ERP-систему на платформе "1С:Предприятие 8" с модулем EAM собственной разработки S в рекордные сроки разработала и внедрила в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково) комплексное ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8». Реализация проекта ста

ИИ не даст посетителям аэропортов забрести в опасные зоны ые зоны или ситуации. Решение может использоваться как в самом здании аэровокзала, так и на перроне аэропорта. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. Искусственный интеллект анализирует

«Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска мпания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году. Площадь возведенного объ

УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о реализации научно-исследовательского проекта разработки прототипа газоанализатора взрывчатых веществ. Устройство, получившее название «Эле

«МегаФон» обеспечил цифровую связь в аэропорту острова Итуруп Пассажиры аэропорта «Ясный» на острове Итуруп Сахалинской области теперь могут использовать мобильную связь в сети «МегаФона». Инженеры оператора запустили в воздушной гавани базовую станцию с поддержкой

«Яндекс Go» будет находить такси в аэропорту быстрее аранее получил предложение от сервиса приехать в аэропорт в часы высокого спроса, когда прибывает множество рейсов. Спрос на такси в аэропортах прогнозирует ML-модель, обученная на истории заказов из аэропортов. Она учитывает актуальное расписание прилета и число потенциальных пассажиров этих рейсов. Модель делает прогноз на полчаса вперед. Если водителей рядом с аэропортом недостаточно, то

В аэропорту «Байкал» стал доступен интернет до 100 Мбит/с Скорость интернета до 100 Мбит/с и стабильную мобильную связь получили посетители нового терминала аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. К началу летнего отпускного сезона инженеры «МегаФона» поставили на территории воздушной гавани дополнительную базовую станцию, которая значительно улучшила телек

МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи а строительство и обслуживание выделенной технологической сети связи LTE/5G-Ready для международный аэропорта Сочи. Директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин о

В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения ли центр управления потоками пассажиров и транспорта, в котором круглосуточно проводится мониторинг аэропорта для контроля нагрузки на инфраструктуру. В процессе запуска проекта появилась необх

Дороги, аэропорты, вокзалы: МТС расширила покрытие сети мобильной связи к сезону отпусков онентов скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью в новом здании международного аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, а также улучшила LTE-покрытие в международном

Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в

Аэропорты и города: «МегаФон» ускорил интернет в важных локациях Иркутской области Более высокие скорости загрузки стали доступны абонентам «МегаФона» в районе аэропорта Нижнеудинска и на окраине Усть-Илимска. Технические специалисты оператора построили дополнительные базовые станции, снизившие нагрузку на существующую сеть и повысившие качество телек

Новый терминал аэропорта Минеральные Воды работает на ОС «Альт» значимый вклад в развитие российского технологического стека авиационной отрасли. ИТ-инфраструктура аэропорта отвечает высоким стандартам качества и технологической эффективности», — сказал Сер

В самом красивом аэропорту страны абоненты активно пользуются интернетом «МегаФона» авители «МегаФона». Indoor-решение обеспечило высокую скорость мобильного интернета в здании нового аэропорта. Тысячи гостей и сотрудники терминала могут выходить в Сеть на средней интернет-ско

Оборудование компании «Азимут» обеспечит управление воздушным движением в аэропорту Сухума ушным движением», — отметил генеральный директор компании «Азимут» Аскер Саидов. В рамках оснащения аэропорта компания также приняла участие в летных проверках. После монтажа, пуско-наладочных

«МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную б

МТС завершила строительство ВОЛС к аэропорту Благовещенска пригороде Благовещенска и обеспечит дополнительный резерв мощности для строящегося нового терминала аэропорта. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая ВОЛС с пропускной способностью 10

В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности бнаружение запрещенных предметов, что создавало потенциальные риски. Испытания системы в московском аэропорту подтвердили ее высокую эффективность. Внедрение «ВеКО» станет важным шагом в развит

МТС запустила базовую станцию в аэропорту Читы к сезону летних отпусков ПАО «МТС» запустила базовую станцию в районе международного аэропорта Читы (Кадала). Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость м

«Яндекс Карты» добавили информацию о доступности более чем 900 вокзалов, аэропортов и станций метро в крупных городах России по теме». «Яндекс Карты» получают данные о доступности организаций из официальных источников. К примеру, информация о пандусах на вокзалах предоставлена РЖД. Кроме того, отметить доступность вокзала, аэропорта или станции помогают отзывы и фотографии пользователей. Команда контента анализирует их и обновляет сведения в карточке. Пользователи также могут сами добавить информацию о доступност

«Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска Аэрофлот» установил мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) в аэропорту Красноярска. Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или перед посадко

«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта ернета в четырех крупных аэропортах Уральского региона (Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО). Результаты показали тенденцию: несмотря на общее предпочтение пассажиров цифровым сервисам, в аэропорту Кургана наблюдается стабильный спрос на услуги голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропо

Пассажиры в аэропорту Елизово на 10% увеличили мобильный трафик Пассажиры главной воздушной гавани Камчатки — аэропорта Елизово — этой зимой активно пользуются мобильным интернетом. Аналитики «МегаФона»