Dinord завершила внедрение «1С Управление Холдингом 3.2» для крупного аэропорта

Компания Dinord завершила проект по внедрению и доработке системы «1С Управление Холдингом 3.2» для ООО «Код Открытия» (ИТ-интегратор, обслуживающий один из крупнейших аэропортов России). Проект реализован в сжатые сроки — за восемь месяцев — и позволил автоматизировать ключевые бизнес-процессы аэропорта. Об этом CNews сообщили представители Dinord.

Заказчик столкнулся с необходимостью внедрения комплексного решения на базе «1С» в условиях ограниченных ресурсов и жестких сроков. Требовалось: внедрить модули ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), СИЗ (средства индивидуальной защиты), «Закупки»; доработать процессы казначейства, ценообразования и интеграции с другими системами аэропорта; обеспечить переход на новую платформу «1С:Предприятие 8.3» с соблюдением требований РСБУ и налогового законодательства.

Команда Dinord в составе пяти специалистов (два аналитика и три программиста) реализовала проект в три этапа: управление запасами, складом, ТОиР и ремонтами (июль – декабрь 2024 г.); закупки, договоры, казначейство, ценообразование (июль 2024 г. – январь 2025 г.); финансовый учет (РСБУ, НК РФ) (октябрь 2024 г. – март 2025 г.).

В работе использовались: «1С Управление Холдингом 3.2», «1С ERP», «1С Документооборот», интеграция с внутренними системами аэропорта.

Результаты

Автоматизированы ключевые процессы: закупки (тендеры, заявки, контроль исполнения); учет СИЗ, МТО и складских операций; техническое обслуживание и ремонты оборудования; казначейские операции и управление ликвидностью.

Создано единое информационное пространство для всех подразделений. Настроена двусторонняя интеграция между «1С» и другими системами аэропорта. Учет переведен на «1С:Предприятие 8.3» с соблюдением РСБУ и НК РФ.

Объем проекта: 150 консалто-дней. Сроки: восемь месяцев (без превышения бюджета).

Эффект для бизнеса: сокращение ручного труда и ошибок за счет автоматизации; повышение прозрачности закупок и контроля затрат; оптимизация управления ремонтами и запасами; ускорение подготовки финансовой отчетности.