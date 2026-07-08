1С:ERP Управление предприятием

«1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки «Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО и обмен с ФГИС «Честный знак» в единой логике. Компания смогла без расширения штата выполнить нов

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP енных решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для после

Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом» емы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы. В рамках проекта (внутреннее название в гру

«КАМА» повысила операционную эффективность за счет внедрения «1С:ERP» Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» внедрил новую информационную систему на базе «1С:ERP» с учетом отраслевой специфики. Реализация проекта повысила операционную эффективность производства и бизнес-процессов, сделав работу предприятия более гибкой и конкурентоспособной. Объе

«Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP» Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано операти

Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада,

«Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNe

НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP» комплексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизирован

«1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс» «1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмикс». Автоматизированы производство, закупки, контроль качества и продажи. Система интегрирована с маркетплейсами и «Чест

CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP» Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду для сбора и обработки финансово-экономических показателей своих активов, формирования аналитической от

«Газпром СПГ Портовая» и РАУ ИТ автоматизировали сквозной процесс снабжения: 500 АРМ на «1С:ERP» На производственном комплексе «Газпром СПГ Портовая» (1,5 млн тонн СПГ в год) завершен проект полной цифровизации цепочки поставок. Решение реализовано компанией РАУ ИТ на базе «1С:ERP». Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ. Проблема: ключевой для непрерывного производства процесс снабжения оставался вне цифрового контура. Заявки, закупки и контроль годового пла

«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP» ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету

Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP» С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизаци

RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP» Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реали

Metrika42 предоставляет возможность заранее замечать замедление критичных операций в «1С:ERP» Компания Efsol реализовала практический сценарий проактивного контроля за скоростью выполнения критичных операций в «1С:ERP» для крупного клиента – российского поставщика материалов и оборудования для стоматологов и зубных техников. Сценарий реализован за счет правильного использования уже существующего функц

ВЦ «Раздолье» перевел Смоленский авиационный завод на «1С:ERP» ГОЗ) на АО «Смоленский авиационный завод», входящем в АО «КТРВ». Переход с устаревшей «1С:УПП» на «1С:ERP Управление предприятием 2» позволил интегрировать ключевые контуры — продажи, производ

Axenix принял участие в создании ERP-системы для металлургии на базе «1С» Компания «1С» выпустила новый отраслевой программный продукт «1С:ERP.УХ Металлургия Корп», предназначенный для комплексной автоматизации крупных предприятий черной и цветной металлургии. Разработчиком решения является компания «1С-Перспектива». Специалист

«1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7% ровал работу НПФ «Экопром» — одного из российских производителей ветеринарной продукции. С помощью «1C:ERP» унифицирована нормативно-справочная информация, внедрена новая эффективная система бю

ВЦ «Раздолье» завершил масштабную автоматизацию МПО им. Румянцева на базе «1С:ERP» АО «МПО им. И. Румянцева» завершило масштабный проект по внедрению информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект реализован совместно с внедренческим центром «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье». Комплексная автоматизация охватила четыре про

«Техприбор» внедрил «1С:ERP» на 800 рабочих местах с помощью ВЦ «Раздолье» ПАО «Техприбор» завершило проект по внедрению информационной системы учета и планирования на базе конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.0». Партнером по внедрению выступил Внедренческий центр «Раздолье». Система переведена в промышленную эксплуатацию в декабре 2025 г., количество автоматизирован

«1С:ERP. Управление холдингом» помогает контролировать бюджеты и платежи в шести компаниях группы «Ника-Петротэк» Российский производитель пропантов «Ника-Петротэк» завершил основной этап цифровой трансформации финансового управления. Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С». Внедрение «1С:ERP. Управление холдингом» совместно с партнером, компанией «Активная Логика», позволило оптимизировать управление бюджетами и платежами в 6 компаниях группы. Унифицирован учет затрат по 150

Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием аля 2026 года выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Также изменилось наименован

«Первый Бит» перевел БЭТ на «1С:ERP УПП» ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») объявил о завершении проекта по переходу с устаревшей платформы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную систему «1С:ERP Управление предприятием» для БЭТ (АО «БЭТ»), производителя железобетонных элементов железнодорожного пути для РЖД. Внедрение охватило две производственные площадки в Энгельсе и Вязьме и

ГК «Айсберри» переходит к гибридной ИТ-инфраструктуре и размещает «1С:ERP» в «K2 Облаке» реннюю ИТ-команду. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud. По итогам конкурса в качестве провайдера выбрали K2 Cloud. Специалисты тщательно проработали архитектуру облачной инфраструктуры под «1С:ERP», спроектировав решение на базе двух выделенных серверов и публичного облака в рамках одного ЦОД. Такой подход обеспечил стабильную работу ERP-системы, высокую доступность и возможность

РКБ «Глобус» ускорило процесс заключения договора с поставщиками за счёт автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» Рязанское приборостроительное предприятие «Глобус» сократило срок заключения договора с поставщиками с месяца до недели за счёт автоматизации процессов на базе информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»). Внедрение провела команда «АиБ Цифровизация». «Стоит отметить, что до старта проекта на предприятии не были решены вопросы с качеством веден

Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP» за подбор, производство и поддержку серверного и клиентского оборудования, прошедшего сайзинг под «1C:ERP». Такой формат позволяет заказчикам строить ИТ-контур с предсказуемой производительнос

«1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор» «1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отчетности, кадровая работа, настроено планиро

«ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обеспечена интеграция с информационными системами транспортных компаний. Система создана для обработки весомого документооборота и контроля исполнения бюджетных обязательств, с у

Два новых АРМа в «1С:ERP» прошли испытания на рынке «1С»: они позволяют видеть обеспеченность материалами каждого полуфабриката без полуфабрикатного учета нерального директора Виталия С., уже можно точно говорить о том, что эти решения очень сильно облегчили жизнь предприятия. Об этом CNews сообщили представители ООО «АиБ Цифровизация». «При внедрении «1С:ERP» качество нашей НСИ оставляло желать лучшего, мы не могли позволить себе ввести полуфабрикатный учет, однако нам нужны были его производные: нам нужно было формировать заказы материалов

Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP» ных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ была использована машина баз данных Tantor XData 2B, работающая на российских процессорах Baikal-S, а запускали «1С:ERP Управление предприятием» в СУБД «Tantor Postgres». В ходе испытаний 20 тыс. пользователей одновременно формировали документы, проводили продажи, начисляли зарплату и выполняли другие тип

«Первый Бит» реализовал 25 подсистем в холдинговой «1С:ERP» для «Артпласт» февраль 2025 г. специалистами «Первого Бита», офиса «Спортивная», была внедрена экосистема на базе «1С:ERP Управление холдингом», включившая в себя 25 ключевых подсистем, автоматизировавших 488

Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов «1С:Первый Бит» автоматизировал работу компании Ladoga. С помощью «1С:ERP» и специализированного отраслевого модуля «1С» оптимизировано управление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой прод

«Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики» «Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы

«Электрорешения» совместно с ИТ-интегратором «ФТО» запустили адресный склад в «1С:ERP», повысив точность исполнения заказов адресного хранения и автоматизации учета заготовок и полуфабрикатов на производственных площадках ООО «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России. Использование решения на базе «1С:ERP. Управление предприятием» позволило повысить прослеживаемость производства — от станка до готовой продукции, сократить брак и повысить производительность труда. Об этом CNews сообщили пр

ГК «Химпэк» перешла на современную систему «1С:ERP 2» проект по переходу с системы «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Группа компаний «Химпэк» — российский производитель гибких

Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5 нансами организации с план-фактным анализом до первички. Продукт содержит типовую функциональность «1C:ERP», дополненную всеми возможностями «1С:РМ Управление проектами КОРП» новой пятой редакц

АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro компетенций по информационным системам управления холдингом» совместно с «ИТ-Экспертиза» успешно повторили нагрузочный тест фирмы «1С» с имитацией одновременной работы 30 тыс. пользователей системы «1С:ERP. Управление предприятием» на машине баз данных (МБД) Tantor XData 2Y, использующей СУБД Tantor Postgres. Испытания подтвердили готовность отечественного технологического стека к промышле

Эксперты ГК «Современные технологии управления» разработали цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием» Команда экспертов ГК «Современные технологии управления» разработала цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием». Это система взаимосвязанных графических моделей и объектов, описывающих функционал системы «1С:ERP» в нотации ArchiMate. Технически модель реализована в

Tarkett внедрила «1С:ERP» с помощью аssino оизводству напольных покрытий Tarkett завершила комплексный переход с SAP на отечественное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Интегратором выступила компания аssino. Об этом CNews сооб