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1С:ERP Управление предприятием


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
14.07.2021 «1С» представила комплекс для цифровизации крупных промышленных предприятий 2
04.06.2021 «ФТО» внедрила «1С:ERP» на предприятиях тепличного холдинга ГК «РОСТ» 1
28.05.2021 «1С-ИжТиСи» вдвое ускорила обновление информационной системы в АО «Уралэластотехника» 2
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 7
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 6
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 2
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 4
29.04.2021 Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС» 2
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 5
19.04.2021 «Эдит про» внедрила подсистему «Производство спулов» в «Велесстрой СМУ» 1
12.04.2021 «1С:Предприятие» внедрено в подразделениях «Вэлбор интегрити сервис» в России и Казахстане 3
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
31.03.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 1
26.03.2021 «1С-ижтиси» автоматизировала процесс обновления нетиповой «1С: ERP» в ТД «Продсервис» 2
15.01.2021 «Алвиса» автоматизировала обновление ERP-системы с помощью «1С-Ижтиси» 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 3
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 2
09.12.2020 Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ 2
08.12.2020 «1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями» 1
24.11.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Сибеко» 2
11.11.2020 EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо» 1
09.11.2020 «1С-Рарус» автоматизировала учет в «Биофудлабе» с помощью «1С:ERP» 3
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1

Публикаций - 203, упоминаний - 379

1С:ERP Управление предприятием упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3727 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 21
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 20
SAP SE 3207 16
Cinimex - Синимекс 160 15
Rimini Street 38 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Schneider Electric 408 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Центр2М - Center2М 47 13
Такском - Taxcom 119 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Microsoft Corporation 11017 11
1С-Рарус 535 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
Корус Консалтинг ГК 804 4
Гэндальф - Gendalf 59 4
Veeam Software 250 4
Oracle Corporation 3331 4
VK - Mail.ru Group 2482 3
Yandex - Яндекс 4099 3
IBM 3527 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Naumen - Наумен 341 3
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 3
Dynatrace 46 3
Diasoft - Диасофт 354 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Red Hat 664 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 232 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Аскон - Ascon 174 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
Газпромбанк - ГПБ 692 23
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 17
X5 Group 599 16
X5 Group - Пятерочка 559 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Уралсиб Банк 389 14
Интер РАО ПАО 158 13
PepsiCo - Пепсико 94 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
МТС банк 254 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
OKS Group 31 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Аэрофлот 492 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Альфа-Банк 1123 9
Мотовилихинские заводы 10 6
Газпром нефть 380 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Почта России ПАО 1570 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 3
Global CIO 28 3
Газпром ПАО 518 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы 649 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Правительство РФ 2200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 19
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 16
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Big Data - Большие данные 1136 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 8
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
Google Android 10750 7
1С:Документооборот 78 7
1С:Бухгалтерия 394 6
Java - Язык программирования 1167 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 5
1С:Документооборот КОРП 35 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 5
Linux OS 4243 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
Microsoft Excel 435 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 4
1С:Корпорация 10 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 3
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 3
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 6 3
Microsoft Office 1921 2
Microsoft Windows 10 6612 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Apple iOS 5741 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
C++ - Язык программирования 284 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
1С:CRM 32 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 2
1С:Консолидация 7 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 922 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Microsoft Azure 1171 1
Нестеров Алексей 79 25
Дьяченко Валерий 66 17
Соловьев Алексей 60 15
Клепиков Алексей 77 15
Урьяс Вадим 76 15
Генкина Екатерина 24 14
Егоров Владимир 52 14
Слышкин Василий 54 14
Мискевич Евгений 29 14
Ямщиков Владимир 32 14
Путятинский Сергей 53 14
Сотин Денис 102 14
Рубин Адар 28 14
Халматов Максим 45 14
Сыкулев Андрей 57 14
Васильев Владислав 39 14
Чаркин Евгений 182 14
Трофимова Людмила 31 14
Прохорова Алла 45 14
Каюмов Шамиль 34 14
Степченков Максим 36 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Семенихин Игорь 37 13
Сирота Юрий 38 13
Карпов Иван 41 13
Портной Михаил 23 13
Антонов Александр 73 13
Смык Виталий 27 13
Вахнин Павел 51 13
Емелин Александр 25 13
Платонов Михаил 38 13
Шевченко Владимир 135 13
Хасин Михаил 26 13
Бурилов Андрей 25 13
Шадура Максим 17 13
Лебедев Антон 28 13
Абакумов Евгений 103 13
Рыстенко Михаил 57 13
Богданов Кирилл 90 13
Федечкин Сергей 19 13
Россия - Российская федерация - РФ 57180 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 24
Восточная Европа 1669 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 11
Казахстан - Республика 2621 10
Беларусь - Белоруссия 2081 10
Европа 3730 9
Украина 3347 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 7
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Грузия 690 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Италия - Итальянская Республика 1371 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Краснодар 1031 3
Япония 2760 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - Воронеж 684 2
Испания - Королевство 1248 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 2
Индия - Республика 2161 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Новая Зеландия 290 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Аргентина - Аргентинская Республика 187 2
Австралия - Австралийский Союз 1118 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
Россия - Железнодорожный 33 1
Россия - Оренбург 254 1
Европа Западная 610 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 16
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Русский язык 970 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2188 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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