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1С:ERP Управление предприятием

1С:ERP Управление предприятием

ПАК 1С:ERP – комплексное решение, включающее программное обеспечение 1С:ERP, серверное оборудование, системы информационной безопасности, инструменты мониторинга и управления, а также продукты для резервного копирования и восстановления данных. ПАК подойдет для тех, кто стремится внедрить или модернизировать систему 1С:ERP, повысить эффективность бизнес-процессов, обеспечить надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры, сократить затрат и получать квалифицированную поддержку.

 

"Будущее систем управления предприятием в эпоху цифровизации"   Алексей Нестеров , Директор по ERP-решениям, фирма "", CNews FORUM 2023

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 «1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки

«Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, ЭДО и обмен с ФГИС «Честный знак» в единой логике. Компания смогла без расширения штата выполнить нов
07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

енных решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта. Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026» «На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для после
07.07.2026 Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом»

емы управления» («1С-КСУ») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в группе «Уралхим». Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена в пилотном контуре «Уралхим-Транс» и далее станет основой для масштабирования на другие бизнес-единицы группы. В рамках проекта (внутреннее название в гру
03.07.2026 «КАМА» повысила операционную эффективность за счет внедрения «1С:ERP»

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» внедрил новую информационную систему на базе «1С:ERP» с учетом отраслевой специфики. Реализация проекта повысила операционную эффективность производства и бизнес-процессов, сделав работу предприятия более гибкой и конкурентоспособной. Объе
01.07.2026 «Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP»

Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано операти
24.06.2026 Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов

В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP», «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8», «1С:Документооборот 8» и «1С:Производственная безопасность. Охрана труда». В результате компания оперативно запустила работу нового склада,
11.06.2026 «Аксиома-Софт» и «Уралоргсинтез» вывели проект внедрения «1С:ERP» на этап опытно-промышленной эксплуатации

Компания «Аксиома-Софт» сообщила о переходе проекта внедрения «1С:ERP» в АО «Уралоргсинтез» на этап опытно-промышленной эксплуатации. Проект реализуется с 2024 г. и предусматривает замену системы «1С:УПП», поддержка которой завершится в 2026 г. Об этом CNe
03.06.2026 НПО «Стеклопластик» на 10% снизило производственную себестоимость и на 5% повысило рентабельность контрактов с помощью «1С:ERP»

комплексно автоматизировали работу производственного предприятия АО «НПО Стеклопластик». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное объемно-календарное планирование производства, оптимизирован
29.05.2026 «1С-Рарус» за полтора месяца внедрил ERP-систему на новом заводе бытовой химии «Альмикс»

«1С-Рарус» внедрил «1С:ERP Управление предприятием» на новом предприятии бытовой химии «Альмикс». Автоматизированы производство, закупки, контроль качества и продажи. Система интегрирована с маркетплейсами и «Чест
28.05.2026 CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»

Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик получил единую информационную среду для сбора и обработки финансово-экономических показателей своих активов, формирования аналитической от
22.05.2026 «Газпром СПГ Портовая» и РАУ ИТ автоматизировали сквозной процесс снабжения: 500 АРМ на «1С:ERP»

На производственном комплексе «Газпром СПГ Портовая» (1,5 млн тонн СПГ в год) завершен проект полной цифровизации цепочки поставок. Решение реализовано компанией РАУ ИТ на базе «1С:ERP». Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ. Проблема: ключевой для непрерывного производства процесс снабжения оставался вне цифрового контура. Заявки, закупки и контроль годового пла
21.05.2026 «Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита». Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету
18.05.2026 Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP»

С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной автоматизаци
28.04.2026 RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP»

Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реали
22.04.2026 Metrika42 предоставляет возможность заранее замечать замедление критичных операций в «1С:ERP»

Компания Efsol реализовала практический сценарий проактивного контроля за скоростью выполнения критичных операций в «1С:ERP» для крупного клиента – российского поставщика материалов и оборудования для стоматологов и зубных техников. Сценарий реализован за счет правильного использования уже существующего функц
17.04.2026 ВЦ «Раздолье» перевел Смоленский авиационный завод на «1С:ERP»

ГОЗ) на АО «Смоленский авиационный завод», входящем в АО «КТРВ». Переход с устаревшей «1С:УПП» на «1С:ERP Управление предприятием 2» позволил интегрировать ключевые контуры — продажи, производ
13.04.2026 Axenix принял участие в создании ERP-системы для металлургии на базе «1С»

Компания «1С» выпустила новый отраслевой программный продукт «1С:ERP.УХ Металлургия Корп», предназначенный для комплексной автоматизации крупных предприятий черной и цветной металлургии. Разработчиком решения является компания «1С-Перспектива». Специалист
27.03.2026 «1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7%

ровал работу НПФ «Экопром» — одного из российских производителей ветеринарной продукции. С помощью «1C:ERP» унифицирована нормативно-справочная информация, внедрена новая эффективная система бю
23.03.2026 ВЦ «Раздолье» завершил масштабную автоматизацию МПО им. Румянцева на базе «1С:ERP»

АО «МПО им. И. Румянцева» завершило масштабный проект по внедрению информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект реализован совместно с внедренческим центром «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье». Комплексная автоматизация охватила четыре про
18.03.2026 «Техприбор» внедрил «1С:ERP» на 800 рабочих местах с помощью ВЦ «Раздолье»

ПАО «Техприбор» завершило проект по внедрению информационной системы учета и планирования на базе конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.0». Партнером по внедрению выступил Внедренческий центр «Раздолье». Система переведена в промышленную эксплуатацию в декабре 2025 г., количество автоматизирован
16.03.2026 «1С:ERP. Управление холдингом» помогает контролировать бюджеты и платежи в шести компаниях группы «Ника-Петротэк»

Российский производитель пропантов «Ника-Петротэк» завершил основной этап цифровой трансформации финансового управления. Об этом CNews сообщил представитель фирмы «1С». Внедрение «1С:ERP. Управление холдингом» совместно с партнером, компанией «Активная Логика», позволило оптимизировать управление бюджетами и платежами в 6 компаниях группы. Унифицирован учет затрат по 150
05.03.2026 Вышла новая редакция 5.0 программы «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» с измененным названием

аля 2026 года выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Также изменилось наименован
27.01.2026 «Первый Бит» перевел БЭТ на «1С:ERP УПП»

ИТ-интегратор «Первый Бит» (офис «Спортивная») объявил о завершении проекта по переходу с устаревшей платформы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную систему «1С:ERP Управление предприятием» для БЭТ (АО «БЭТ»), производителя железобетонных элементов железнодорожного пути для РЖД. Внедрение охватило две производственные площадки в Энгельсе и Вязьме и

13.01.2026 ГК «Айсберри» переходит к гибридной ИТ-инфраструктуре и размещает «1С:ERP» в «K2 Облаке»

реннюю ИТ-команду. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud. По итогам конкурса в качестве провайдера выбрали K2 Cloud. Специалисты тщательно проработали архитектуру облачной инфраструктуры под «1С:ERP», спроектировав решение на базе двух выделенных серверов и публичного облака в рамках одного ЦОД. Такой подход обеспечил стабильную работу ERP-системы, высокую доступность и возможность

26.12.2025 РКБ «Глобус» ускорило процесс заключения договора с поставщиками за счёт автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

Рязанское приборостроительное предприятие «Глобус» сократило срок заключения договора с поставщиками с месяца до недели за счёт автоматизации процессов на базе информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»). Внедрение провела команда «АиБ Цифровизация». «Стоит отметить, что до старта проекта на предприятии не были решены вопросы с качеством веден
25.12.2025 Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP»

за подбор, производство и поддержку серверного и клиентского оборудования, прошедшего сайзинг под «1C:ERP». Такой формат позволяет заказчикам строить ИТ-контур с предсказуемой производительнос
17.12.2025 «1С-Рарус» автоматизировал отчетность и кадровые процессы на заводе «Электроприбор»

«1С-Рарус» реализовал проект по внедрению «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Зарплата и управление персоналом» в АО «Завод «Электроприбор». В результате полностью автоматизированы сдача отчетности, кадровая работа, настроено планиро
12.12.2025 «ЛокоТех» сократила транспортные расходы за счёт автоматизации

Специалистами «ЛокоТех» разработана и внедрена комплексная система заказа транспорта, охватывающая все этапы процесса: от запроса на перевозку до оперативной и бюджетной отчётности в среде «1С:ERP». Также обеспечена интеграция с информационными системами транспортных компаний. Система создана для обработки весомого документооборота и контроля исполнения бюджетных обязательств, с у
11.12.2025 Два новых АРМа в «1С:ERP» прошли испытания на рынке «1С»: они позволяют видеть обеспеченность материалами каждого полуфабриката без полуфабрикатного учета

нерального директора Виталия С., уже можно точно говорить о том, что эти решения очень сильно облегчили жизнь предприятия. Об этом CNews сообщили представители ООО «АиБ Цифровизация». «При внедрении «1С:ERP» качество нашей НСИ оставляло желать лучшего, мы не могли позволить себе ввести полуфабрикатный учет, однако нам нужны были его производные: нам нужно было формировать заказы материалов

25.11.2025 Нагрузочное тестирование на российских процессорах Baikal-S выдержало 20 000 пользователей, одновременно работающих в «1С:ERP»

ных компонентов. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспе.ртиза». Для запуска НТ была использована машина баз данных Tantor XData 2B, работающая на российских процессорах Baikal-S, а запускали «1С:ERP Управление предприятием» в СУБД «Tantor Postgres». В ходе испытаний 20 тыс. пользователей одновременно формировали документы, проводили продажи, начисляли зарплату и выполняли другие тип
19.11.2025 «Первый Бит» реализовал 25 подсистем в холдинговой «1С:ERP» для «Артпласт»

февраль 2025 г. специалистами «Первого Бита», офиса «Спортивная», была внедрена экосистема на базе «1С:ERP Управление холдингом», включившая в себя 25 ключевых подсистем, автоматизировавших 488
12.11.2025 Отраслевая автоматизация на базе «1С:ERP» помогла компании Ladoga оптимизировать управление импортом и ускорить обработку заказов

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу компании Ladoga. С помощью «1С:ERP» и специализированного отраслевого модуля «1С» оптимизировано управление производственными подразделениями и таможенным складом. Обеспечена сквозная прослеживаемость сырья и готовой прод
10.11.2025 «Свердловский завод трансформаторов тока» обновил конфигурацию системы «1С:ERP» при поддержке команды «Лиги Цифровой Экономики»

«Лига Цифровой Экономики» успешно завершила обновление продукта «1С:ERP» для ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (СЗТТ). Проект реализован в сжатые сроки – в результате оперативный контур учета предприятия был переведен на актуальный релиз системы

15.10.2025 «Электрорешения» совместно с ИТ-интегратором «ФТО» запустили адресный склад в «1С:ERP», повысив точность исполнения заказов

адресного хранения и автоматизации учета заготовок и полуфабрикатов на производственных площадках ООО «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России. Использование решения на базе «1С:ERP. Управление предприятием» позволило повысить прослеживаемость производства — от станка до готовой продукции, сократить брак и повысить производительность труда. Об этом CNews сообщили пр
08.10.2025 ГК «Химпэк» перешла на современную систему «1С:ERP 2»

проект по переходу с системы «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Группа компаний «Химпэк» — российский производитель гибких
08.10.2025 Обновлена функциональность «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» на новой архитектуре «1С:РМ» редакции 5

нансами организации с план-фактным анализом до первички. Продукт содержит типовую функциональность «1C:ERP», дополненную всеми возможностями «1С:РМ Управление проектами КОРП» новой пятой редакц
07.10.2025 АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro

компетенций по информационным системам управления холдингом» совместно с «ИТ-Экспертиза» успешно повторили нагрузочный тест фирмы «1С» с имитацией одновременной работы 30 тыс. пользователей системы «1С:ERP. Управление предприятием» на машине баз данных (МБД) Tantor XData 2Y, использующей СУБД Tantor Postgres. Испытания подтвердили готовность отечественного технологического стека к промышле
01.10.2025 Эксперты ГК «Современные технологии управления» разработали цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием»

Команда экспертов ГК «Современные технологии управления» разработала цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием». Это система взаимосвязанных графических моделей и объектов, описывающих функционал системы «1С:ERP» в нотации ArchiMate. Технически модель реализована в

18.09.2025 Tarkett внедрила «1С:ERP» с помощью аssino

оизводству напольных покрытий Tarkett завершила комплексный переход с SAP на отечественное решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Интегратором выступила компания аssino. Об этом CNews сооб
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска

«Бобдей Софт» завершила проект внедрения «1С:ERP» в группе компаний «Лимкорм». Оптимизировано управление производством и складом, улучшено планирование. Предприятие в режиме реального времени отслеживает движение сырья, полуфабрикатов


Публикаций - 841, упоминаний - 1175

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МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
МИК - Московский инновационный кластер 185 12
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 635
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 486
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 486
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 271
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 236
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 185
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 180
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 178
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 158
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 157
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 131
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 111
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 101
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 97
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 87
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 83
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 78
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 68
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 64
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 63
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 62
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 60
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 59
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 57
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 53
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 53
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 52
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 50
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 47
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 47
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 188
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 132
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 123
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 114
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 79
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 72
Microsoft Office 4170 56
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 49
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 41
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 41
1С:Корпорация 57 40
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 39
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 39
Linux OS 11533 38
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 33
Новые облачные технологии - МойОфис 958 32
1С:Документооборот КОРП 90 31
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 23
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 23
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 23
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 21
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 19
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 17
Google Android 15243 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 70 14
1С:Аналитика 30 14
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 14
1С:CRM 80 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 13
Нестеров Алексей 175 82
Шадаев Максут 1210 62
Чаркин Евгений 317 51
Сотин Денис 216 47
Абакумов Евгений 227 46
Дьяченко Валерий 96 45
Сыкулев Андрей 85 45
Клепиков Алексей 121 43
Слышкин Василий 129 43
Халматов Максим 64 42
Урьяс Вадим 98 42
Соловьев Алексей 97 42
Васильев Владислав 59 42
Мискевич Евгений 50 42
Генкина Екатерина 43 42
Лебедев Антон 53 42
Рубин Адар 47 42
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Прохорова Алла 66 42
Карпов Иван 79 41
Семенихин Игорь 56 41
Степченков Максим 65 41
Ямщиков Владимир 51 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Нуралиев Борис 298 40
Натрусов Артем 313 39
Козырев Алексей 328 35
Панченко Иван 197 27
Кирьянова Александра 169 27
Козак Николай 209 26
Казарин Станислав 175 26
Желтухин Вадим 72 26
Бурилов Андрей 117 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 555
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 79
Европа Восточная 3138 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 37
Европа 24964 34
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Казахстан - Республика 6048 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 14
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Украина 7928 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Индия - Bharat 5869 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Узбекистан - Республика 2005 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Грузия 1332 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - Крайний Север 350 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 240
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 201
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 180
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 180
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 123
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 106
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 88
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 62
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 54
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 52
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 49
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 47
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 47
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 45
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 43
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 38
Экономический эффект 1342 37
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 36
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 35
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 34
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 28
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 24
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 22
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Vogue 25 1
Мобильные системы 118 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
IDC - International Data Corporation 4975 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
CNews Инновация года - награда 155 6
Российский рынок ERP 24 6
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Moody's Investors Service 136 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
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