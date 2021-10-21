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НП ППП
Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов



21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
07.08.2013 Adobe заманивает пиратов скидкой и 31-дневной амнистией 1
28.03.2013 Четверть торговых точек компьютерной розницы в Москве предлагает пиратский софт 1
28.11.2012 Пират из Белгородской области выплатит Microsoft и Autodesk более 2,5 млн руб. 1
26.10.2012 В 92% случаев при загрузке пиратского ПО из Сети пользователь попадает в ловушку мошенников 1
15.10.2012 Полиция назвала самых страшных пиратов России 1
19.03.2012 Рост компьютерного пиратства в России в последние годы замедлился 4
21.11.2011 В Барнауле компанию оштрафовали на 30 тыс. руб. за пиратское ПО в офисе 1
07.10.2011 Россия: пираты переместились из розницы в интернет. ЦИФРЫ 3
05.08.2011 Microsoft продолжает мониторить уровень пиратства в компьютерной рознице по всей России 1
12.07.2011 Управление «К» накрыло крупнейшую федеральную пиратскую сеть 1
28.03.2011 В ЦФО предприниматель заплатит двойную цену за пиратское ПО 1
14.03.2011 Жителя России посадили за пиратство Microsoft и «1С» 1
04.03.2011 Рейтинг уголовных дел Управления «К»: 1С уступила лидерство Microsoft 2
03.02.2011 Пират получил 8 месяцев условно и штраф в 20 тыс. руб. за установку нелицензионного ПО 1
01.02.2011 Уровень пиратства в России снизился до исторического минимума 1
21.12.2010 Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры 1
16.12.2010 Пираты в СКФО выплатят Microsoft свыше 4,3 млн руб. компенсации 1
01.12.2010 Интернет-пират получил 2 года условно: суд учел каждую раздачу в торренте 1
11.11.2010 27% торговых точек в России предлагают пиратскую Windows 1
08.11.2010 Северо-Енисейское и Нижне-Енисейское лесничества выплатят крупные компенсации за использование пиратского ПО Microsoft 1
02.11.2010 Уральские предприниматели получили год условно и штраф в 100 тыс. руб. за использование пиратских программ Microsoft и «1C» 1
26.10.2010 В Москве закрыт магазин пиратского ПО для Mac, владельцу дали срок 2
05.10.2010 Россиянин раздал через торрент ПО Microsoft на 53 млн рублей 1
22.09.2010 Рязанца оштрафовали на 135 тыс. руб за пиратское ПО Adobe и Microsoft 1
22.09.2010 У пользовавшейся пиратским ПО фирмы конфисковали компьютеры 1
21.04.2010 Предприниматель проведёт 5 лет и 1 месяц в колонии строгого режима за хищение имущества и пиратство 1
09.03.2010 В Москве судят «черных внедренцев» 1
17.02.2010 Москва: 3 года строгого режима за пиратское ПО 2
16.02.2010 У пирата из Уфы изъяли контрафакт на 23 млн руб. 1
03.02.2010 Adobe нанимает армию юристов для борьбы с пиратами в России 1
18.11.2009 Россия: Розница ставит 14% пиратского ПО Microsoft 1
30.09.2009 Россия: Наказание за пиратство ужесточилось 1
28.09.2009 Москвича посадили за пиратские игры для Хbox 1
16.09.2009 Компьютерное пиратство в Москве: приговоры судов по 24 уголовным делам 1
13.08.2009 Огромная партия пиратских дисков накрыта в Москве 1
19.05.2009 Россия: Microsoft не преследует домашних пиратов 1
26.01.2009 Adobe усилит борьбу с пиратством в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки 1
28.11.2008 Adobe: итоги борьбы с пиратством в 2008 г. 1

Публикаций - 65, упоминаний - 98

НП ППП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20288 42
4772 18
Adobe Systems 1267 17
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 504 7
BSA - Business Software Alliance 217 7
Corel Corporation 318 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 363 3
Abbyy 1026 3
IBM 8248 3
Sony 5126 2
VK - Mail.ru Group 2771 2
Numa Technology - НумаТех 2 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Yandex - Яндекс 4442 2
Аскон - Ascon 260 2
AltEll - АльтЭль 23 2
Bentley Systems 47 1
IBM Internet Security Systems 97 1
Google LLC 8948 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 1
Marvel - Марвел КТ 107 1
Macromedia 196 1
Avid 28 1
Softkey - Софткей 140 1
Компас 161 1
Rainbow Security - Rainbow Technologies 174 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 1
Micro Focus - Borland 172 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Глобус-телеком 159 1
RRC 126 1
ICC AOKpass 32 1
Росплатформа - Р-Платформа 57 1
Rambler Group - Рамблер ГК 751 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 1
Red Hat 1105 1
Veritas Technologies 275 1
SafeNet 114 1
AMD - Advanced Micro Devices 3373 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 746 1
Askona Life Group - Аскона 68 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 7
МВД РФ Управление К 46 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2241 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1806 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2174 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 262 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 2
МВД РФ УБЭП - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 58 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 35 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
Районные суды города Москвы 144 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 783 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1067 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 1
Президент Российской Федерации 1597 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 348 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 3
Руссофт - Russoft 330 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 1
4CIO 15 1
Eclipse Foundation 24 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 860 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 153 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1298 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 46 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 147 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 519 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 211 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1057 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 206 1
AltEll Neo 10 2
AltEll Trust 7 2
Numa Arce 3 2
Microsoft Office 2824 2
Numa Edge 2 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 2
Microsoft Windows XP 2171 2
Abbyy Lingvo 161 2
Adobe Creative Cloud 54 1
Abbyy FineReader 177 1
Microsoft Word 543 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 166 1
Autodesk AutoCAD 256 1
Dassault Systemes - SolidWorks 72 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 18 1
SAP Sybase 274 1
Microsoft Office 2007 163 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 177 1
Linux - Debian GNU 312 1
Adobe Photoshop 586 1
Apache HTTP Server 355 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 865 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 933 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 295 1
Red Hat - Linux Fedora 160 1
SQL - Язык программирования 541 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 340 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 577 1
Aladdin JaCarta 165 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 1
Linux KDE Plasma 172 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Microsoft Windows 10 9806 1
Linux OS 6990 1
Соколов Дмитрий 57 29
Страх Александр 35 17
Нуралиев Борис 240 5
Путин Владимир 2158 2
Смоленский Павел 2 2
Сватков Леонид 6 2
Медведев Дмитрий 1477 1
Липич Григорий 60 1
Шустов Игорь 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Гейх Марина 1 1
Монэгэн Татьяна 2 1
Викентий Францев 7 1
Biden Joe - Байден Джо 34 1
Кравченко Алексей 6 1
Кузнецов Антон 5 1
Черный Алексей 23 1
Пушкарев Сергей 2 1
Васильевых Евгений 1 1
Любимов Юрий 2 1
Наумов Виктор 112 1
Смекалкин Алексей 1 1
Соколов Николай 1 1
Прянишников Николай 282 1
Потапов Александр 23 1
Абрамов Сергей 66 1
Сачков Илья 105 1
Новодворский Алексей 100 1
Калинин Алексей 25 1
Макаров Валентин 157 1
Рубанов Владимир 61 1
Оганесян Ашот 69 1
Россия - Российская федерация - РФ 76303 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 22
Европа Восточная 2685 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 6
Украина 5156 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 5
Эстония - Эстонская Республика 622 4
Россия - СФО - Красноярский край 842 4
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 141 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 3
Германия - Федеративная Республика 6767 3
Россия - УФО - Свердловская область 985 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 80 3
Казахстан - Республика 3736 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 2
Молдавия - Республика Молдова 619 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 314 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 251 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Европа 6447 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 163 2
Россия - СФО - Новосибирск 2783 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 2
Беларусь - Белоруссия 2935 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1039 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 834 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 212 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 290 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 284 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1196 16
Пиратство - Авторское право 259 8
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 260 4
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 883 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 284 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 307 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 1
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IDC - International Data Corporation 4390 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 156 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
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