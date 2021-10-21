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НП ППП
Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов
НП ППП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколов Дмитрий 57 29
|Страх Александр 35 17
|Нуралиев Борис 240 5
|Путин Владимир 2158 2
|Смоленский Павел 2 2
|Сватков Леонид 6 2
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Липич Григорий 60 1
|Шустов Игорь 1 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Гейх Марина 1 1
|Монэгэн Татьяна 2 1
|Викентий Францев 7 1
|Biden Joe - Байден Джо 34 1
|Кравченко Алексей 6 1
|Кузнецов Антон 5 1
|Черный Алексей 23 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Любимов Юрий 2 1
|Наумов Виктор 112 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Соколов Николай 1 1
|Прянишников Николай 282 1
|Потапов Александр 23 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Сачков Илья 105 1
|Новодворский Алексей 100 1
|Калинин Алексей 25 1
|Макаров Валентин 157 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Оганесян Ашот 69 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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