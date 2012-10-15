ПО в России остаются сами пользователи, а также так называемые «черные внедренцы». Об этом сообщило НП ППП (Некоммерческое партнерство Поставщиков программных продуктов) по итогам своего ежегод

жебного положения или в особо крупном размере - когда ущерб превышает 250 тыс. руб). Как сообщили в НП ППП , из 966 рассмотренных судами за 2010 г. дел 897 нарушителей получили наказание в виде

едний год сократилось с 6926 в 2009 г. до 5890 в 2010 г. Такой неожиданный вывод следует из доклада НП ППП (Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов), основанного на данных

ушения авторских прав на ПО). Из них 344 направлено в суд (из них по продукции «1С» и других членов НП ППП — 323 дела). Стоит отметить также, что юристы фирмы «1С» в 2004 г. участвовали в

спам попал на глаза и представителям Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов ( НП ППП ). Ими был оформлен запрос в правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Уже 14 октября

Руководство Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов ( НП ППП ) заявило о том, что при участии членов партнерства в 1 полугодии 2004 года было возбуж