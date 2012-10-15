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НП ППП Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов
СОБЫТИЯ
|15.10.2012
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Полиция назвала самых страшных пиратов России
ПО в России остаются сами пользователи, а также так называемые «черные внедренцы». Об этом сообщило НП ППП (Некоммерческое партнерство Поставщиков программных продуктов) по итогам своего ежегод
|19.03.2012
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Рост компьютерного пиратства в России в последние годы замедлился
очередного Общего собрания членов «Некоммерческого партнерства Поставщиков программных продуктов» (НП ППП), были проанализированы результаты правоприменительной практики в России с 2005 по 201
|07.10.2011
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Россия: пираты переместились из розницы в интернет. ЦИФРЫ
жебного положения или в особо крупном размере - когда ущерб превышает 250 тыс. руб). Как сообщили в НП ППП, из 966 рассмотренных судами за 2010 г. дел 897 нарушителей получили наказание в виде
|04.03.2011
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Рейтинг уголовных дел Управления «К»: 1С уступила лидерство Microsoft
едний год сократилось с 6926 в 2009 г. до 5890 в 2010 г. Такой неожиданный вывод следует из доклада НП ППП (Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов), основанного на данных
|02.11.2010
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Уральские предприниматели получили год условно и штраф в 100 тыс. руб. за использование пиратских программ Microsoft и «1C»
ся в сообщении «Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов». По словам директора НП ППП Дмитрия Соколова, «данный приговор является показательным примером, когда попытка сэко
|21.04.2010
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Предприниматель проведёт 5 лет и 1 месяц в колонии строгого режима за хищение имущества и пиратство
упном размере, говорится в сообщении Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП). В феврале-марте 2008 г. Толмачев установил в офисе предприятия ООО «Кронос», собстве
|30.09.2009
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Россия: Наказание за пиратство ужесточилось
овам Анны Лавриновой, зам. директора Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП), количество уголовных дел по программному обеспечению членов НП ППП (объединяе
|24.08.2007
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Лицензировать ПО Microsoft в России опасно для бизнеса
ическое Бюро» ведет сотрудничество с Некоммерческим партнерством поставщиков программных продуктов (НП ППП). «Балтийское Юридическое Бюро» получает информацию об установленных в компаниях нелиц
|01.03.2006
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SoftKey вступает в НП ППП
ечения Softkey становится участником Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП). НП ППП — это общественная организация, объединяющая разработчиков и пост
|05.07.2005
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"1С": уголовные дела на пиратов множатся
ушения авторских прав на ПО). Из них 344 направлено в суд (из них по продукции «1С» и других членов НП ППП — 323 дела). Стоит отметить также, что юристы фирмы «1С» в 2004 г. участвовали в
|21.10.2004
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Жизнь "черных внедренцев" резко сокращается
спам попал на глаза и представителям Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). Ими был оформлен запрос в правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Уже 14 октября
|14.10.2004
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НП ППП: в 1 полугодии в России осуждено 159 компьютерных пиратов
Руководство Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) заявило о том, что при участии членов партнерства в 1 полугодии 2004 года было возбуж
|19.04.2004
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Федеральные чиновники покрывают пиратов?
ентировал CNews.ru ситуацию директор Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов. - Представляется, что здесь справедлив традиционный аргумент - проти
|17.09.2003
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МВД – лучший друг борцов с пиратами?
67% респондентов уверены, что ситуация с контрафактом в России не изменилась, хотя и стала менее острой. Наиболее эффективными агитационными мероприятиями в борьбе с компьютерным пиратством участники НП ППП считают публикации и выступления в СМИ. Президент НП ППП и глава компании «1С» Борис Нуралиев считает, что ситуация с пиратством пока в стране не улучшилась: «Партнеры «1с» считаю
НП ППП и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Дмитрий 71 37
|Страх Александр 44 19
|Лавринова Анна 13 10
|Нуралиев Борис 298 7
|Береснев Дмитрий 19 5
|Путин Владимир 3462 5
|Громова Екатерина 21 3
|Карелина Марина 12 3
|Шадаев Максут 1213 3
|Комлев Николай 114 3
|Петрова Анна 13 2
|Гуз Денис 6 2
|Прянишников Николай 317 2
|Смоленский Павел 2 2
|Сватков Леонид 9 2
|Фенёв Сергей 12 2
|Поносов Александр 69 1
|Серго Антон 41 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Рыжак Николай 10 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Мухин Денис 60 1
|Третьяк Михаил 3 1
|Молчанов Артем 6 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Поклонская Наталья 1 1
|Исламова Людмила 4 1
|Красноюрченко Иван 4 1
|Бахин Евгений 22 1
|Яшин Олег 9 1
|Мещанкин Михаил 8 1
|Зуденков Виктор 8 1
|Петров Георгий 6 1
|Торосян Вахе 6 1
|Кудрявцев Геннадий 12 1
|Турдакина Елена 6 1
|Абрамов Олег 5 1
|Калятин Виталий 5 1
|Толмачев Денис 1 1
|Курт-Аджиев Сергей 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2452 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 479 1
|РИА Новости 1039 1
|Новая газета 24 1
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