Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200097
ИКТ 15467
Организации 11799
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27065
Персоны 87371
География 3124
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2833
Мероприятия 895

НП ППП Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов

СОБЫТИЯ


15.10.2012 Полиция назвала самых страшных пиратов России

ПО в России остаются сами пользователи, а также так называемые «черные внедренцы». Об этом сообщило НП ППП (Некоммерческое партнерство Поставщиков программных продуктов) по итогам своего ежегод
19.03.2012 Рост компьютерного пиратства в России в последние годы замедлился

очередного Общего собрания членов «Некоммерческого партнерства Поставщиков программных продуктов» (НП ППП), были проанализированы результаты правоприменительной практики в России с 2005 по 201
07.10.2011 Россия: пираты переместились из розницы в интернет. ЦИФРЫ

жебного положения или в особо крупном размере - когда ущерб превышает 250 тыс. руб). Как сообщили в НП ППП, из 966 рассмотренных судами за 2010 г. дел 897 нарушителей получили наказание в виде

04.03.2011 Рейтинг уголовных дел Управления «К»: 1С уступила лидерство Microsoft

едний год сократилось с 6926 в 2009 г. до 5890 в 2010 г. Такой неожиданный вывод следует из доклада НП ППП (Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов), основанного на данных
02.11.2010 Уральские предприниматели получили год условно и штраф в 100 тыс. руб. за использование пиратских программ Microsoft и «1C»

ся в сообщении «Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов». По словам директора НП ППП Дмитрия Соколова, «данный приговор является показательным примером, когда попытка сэко
21.04.2010 Предприниматель проведёт 5 лет и 1 месяц в колонии строгого режима за хищение имущества и пиратство

упном размере, говорится в сообщении Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП). В феврале-марте 2008 г. Толмачев установил в офисе предприятия ООО «Кронос», собстве
30.09.2009 Россия: Наказание за пиратство ужесточилось

овам Анны Лавриновой, зам. директора Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП), количество уголовных дел по программному обеспечению членов НП ППП (объединяе
24.08.2007 Лицензировать ПО Microsoft в России опасно для бизнеса

ическое Бюро» ведет сотрудничество с Некоммерческим партнерством поставщиков программных продуктов (НП ППП). «Балтийское Юридическое Бюро» получает информацию об установленных в компаниях нелиц
01.03.2006 SoftKey вступает в НП ППП

ечения Softkey становится участником Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП). НП ППП — это общественная организация, объединяющая разработчиков и пост
05.07.2005 "1С": уголовные дела на пиратов множатся

ушения авторских прав на ПО). Из них 344 направлено в суд (из них по продукции «1С» и других членов НП ППП — 323 дела). Стоит отметить также, что юристы фирмы «1С» в 2004 г. участвовали в 
21.10.2004 Жизнь "черных внедренцев" резко сокращается

спам попал на глаза и представителям Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП). Ими был оформлен запрос в правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Уже 14 октября
14.10.2004 НП ППП: в 1 полугодии в России осуждено 159 компьютерных пиратов

Руководство Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов (НП ППП) заявило о том, что при участии членов партнерства в 1 полугодии 2004 года было возбуж
19.04.2004 Федеральные чиновники покрывают пиратов?

ентировал CNews.ru ситуацию директор Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов. - Представляется, что здесь справедлив традиционный аргумент - проти
17.09.2003 МВД – лучший друг борцов с пиратами?

67% респондентов уверены, что ситуация с контрафактом в России не изменилась, хотя и стала менее острой. Наиболее эффективными агитационными мероприятиями в борьбе с компьютерным пиратством участники НП ППП считают публикации и выступления в СМИ. Президент НП ППП и глава компании «1С» Борис Нуралиев считает, что ситуация с пиратством пока в стране не улучшилась: «Партнеры «1с» считаю

Публикаций - 100, упоминаний - 187

НП ППП и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25811 51
9630 30
Adobe Systems 1600 22
Autodesk 639 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 8
1С-Битрикс - Bitrix 677 7
1С-Рарус 984 7
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 7
Google LLC 12736 7
Corel Corporation 341 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
SAP SE 5608 4
Yandex - Яндекс 9281 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Apple Inc 13205 3
IBM - International Business Machines Corp 9706 3
Softline - Софтлайн 3765 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 482 3
AltEll - АльтЭль 27 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Oracle Corporation 7089 2
VK - Mail.ru Group 3607 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 2
Sony 6746 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 15 2
НЭТА 37 1
US West 53 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 516 1
Т1 Иннотех 213 1
1С Украина 2 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 277 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
КонсультантПлюс 163 3
Балтийское Юридическое Бюро 4 2
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 2
ИТ-кластер Сибири НП 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1941 2
Резонанс НПП 407 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
ЧКХП N1 - Челябинский комбинат хлебопродуктов N1 1 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Северо-Енисейское лесничество КГКУ 2 1
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 1
Газстройпром 6 1
Барщевский и Партнёры 12 1
Бизнес кар СП 20 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 91 1
Европейский деловой клуб 6 1
Газпром ПАО 1495 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1337 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1712 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 120 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 195 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 51 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 505 1
Велесстрой СМУ 13 1
Технопарк-Мордовия 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 16
Судебная власть - Judicial power 2512 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13942 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 873 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 7
Районные суды РФ 196 6
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 294 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 4
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 756 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2874 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 459 3
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5731 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
Администрация Барнаула 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 764 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 308 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3207 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2342 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 819 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Русский Щит - ассоциация 39 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1067 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
АКСИТ - Ассоциации компаний сферы информационных технологий 3 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9957 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54187 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17026 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25986 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35274 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36407 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14325 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28379 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12904 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18407 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33624 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7854 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12244 5
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1391 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8690 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1259 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2085 5
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 59 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2530 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2027 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1163 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23019 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5521 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1888 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12324 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26459 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 641 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7938 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9552 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4422 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4484 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 942 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2731 3
Repository - Репозиторий 1183 2
Microsoft Windows 16937 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 6
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 5
Microsoft Office 4192 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 914 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 3
Microsoft Windows XP Professional 235 3
Autodesk AutoCAD 376 3
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft RemoteFX 25 2
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 2
Linux OS 11576 2
Microsoft Windows 7 2008 2
Новые облачные технологии - МойОфис 961 2
Нанософт - nanoCAD 150 2
Microsoft Outlook 1507 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 2
Apple iPhone 6 4861 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4171 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Adobe Photoshop 804 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 268 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 71 2
1С:Розница 110 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Microsoft Office 2007 265 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
Numa Technology - Numa Edge 6 2
AltEll Trust 8 2
AltEll Neo 10 2
Microsoft Office 2003 158 1
МТ-Интеграция - GMCS Oil&Gas 4 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Adobe After Effects 72 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 1
Pixabay 262 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 1
Соколов Дмитрий 71 37
Страх Александр 44 19
Лавринова Анна 13 10
Нуралиев Борис 298 7
Береснев Дмитрий 19 5
Путин Владимир 3462 5
Громова Екатерина 21 3
Карелина Марина 12 3
Шадаев Максут 1213 3
Комлев Николай 114 3
Петрова Анна 13 2
Гуз Денис 6 2
Прянишников Николай 317 2
Смоленский Павел 2 2
Сватков Леонид 9 2
Фенёв Сергей 12 2
Поносов Александр 69 1
Серго Антон 41 1
Фарукшин Тимур 26 1
Рыжак Николай 10 1
Савельев Дмитрий 10 1
Мухин Денис 60 1
Третьяк Михаил 3 1
Молчанов Артем 6 1
Владимиров Кирилл 8 1
Поклонская Наталья 1 1
Исламова Людмила 4 1
Красноюрченко Иван 4 1
Бахин Евгений 22 1
Яшин Олег 9 1
Мещанкин Михаил 8 1
Зуденков Виктор 8 1
Петров Георгий 6 1
Торосян Вахе 6 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Турдакина Елена 6 1
Абрамов Олег 5 1
Калятин Виталий 5 1
Толмачев Денис 1 1
Курт-Аджиев Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166972 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47747 33
Европа Восточная 3140 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 15
Европа 24992 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19597 9
Украина 7936 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1446 4
Беларусь - Белоруссия 6315 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3145 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8606 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4500 4
Германия - Федеративная Республика 13247 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 4
Эстония - Эстонская Республика 765 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1693 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 274 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19231 3
Казахстан - Республика 6075 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4210 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Россия - УФО - Свердловская область 1968 3
Россия - СФО - Новосибирск 4895 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1423 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 119 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 2
Ближний Восток 3158 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2865 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 2
Россия - ПФО - Самарская область 1590 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1522 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 500 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 831 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1321 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1675 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 472 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5126 74
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3160 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57947 32
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8278 29
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8866 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8889 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27422 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3873 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53691 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6586 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11791 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2572 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1895 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1013 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4625 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21781 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 567 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 398 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4039 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 4
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3871 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 3
Судебная власть - Мировой суд 122 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7864 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4004 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2496 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5530 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 433 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6607 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2759 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2452 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 3
TAdviser - Центр выбора технологий 479 1
РИА Новости 1039 1
Новая газета 24 1
IDC - International Data Corporation 4995 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8640 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 2
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 22 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 595 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 351 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 144 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2673 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще