Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул

Гигабитный интернет МТС пришел еще в два жилых комплекса Барнаула ском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры жители нескольких ЖК в Центральном районе Барнаула получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об эт

Для ключевых медцентров Барнаула «МегаФон» ускорил интернет Абоненты «МегаФона» в Ленинском районе Барнаула получили стабильный мобильный интернет скоростью до 120 Мбит/с. Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость передачи данных и емкость сети,

«МегаФон» модернизировал более 90 базовых станций в Барнауле е, дополнительные слои в сети четвертого поколения, за счёт чего средняя скорость передачи данных в Барнауле составляет 35 Мбит/с. Перенос частот сделал более доступными и голосовые звонки с по

В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона» SIM-карты «МегаФона» стали доступны на площадках многофункциональных центров Барнаула. Партнерская программа позволит действующим и новым абонентам сократить временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона

Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула иверситета. Кроме того, студенты детализировали карту жилого комплекса «Колумб» в новом микрорайоне Барнаула, новостройках Барнаула, что сделает визуализацию района более точной и полезн

«Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле ц продажи ноутбуков сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозавод

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов ждливой погоде. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов Для повышения безопасности поездок в городе будут действовать «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых самокаты сервиса будут

МТС модернизировала LTE-сеть в Барнауле МТС сообщила о завершении масштабной модернизации телеком-оборудования в Барнауле. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 3G, на более современный

МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула домашний интернет МТС получили около 4000 семей, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Теперь семьи, проживающие на улицах Молод

МТС модернизировала LTE-сеть в нескольких районах Барнаула Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС прокачала мобильный интернет в северо-восточной части Барнаула – на станции Ползуново, в поселках Борзовая Заимка и Силикатный, селе Власиха и микр

В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Inte

Жители еще 34 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Октябрьском районе Барнаула. В результате обновления телеком-инфраструктуры МТС почти 4000 барнаульских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили пред

Жители еще 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС ПАО «МТС» модернизировала сеть фиксированной связи в нескольких районах Барнаула. Гигабитный интернет стал доступен жителям 30 жилых многоквартирных домов, расположе

МТС ускорила интернет в пригороде Барнаула порядка 8000 человек, живут здесь круглогодично, пользуясь мобильной связью и интернетом для учебы и работы. Также в зону улучшенного покрытия попал и поселок Лесной, который входит в городской округ Барнаула. Поселок активно застраивается, за последние 10 лет население выросло в два раза и достигло порядка 3500 человек. Поэтому компания установила в поселке новое телеком-оборудование и рас

В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет Для жителей густонаселенного микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле «Мегафон» построил новую базовую станцию. В результате проведенных работ, средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают порядка 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пред

«Мегафон» улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор» отрудники смогут оценить новое качество связи. Алтайский завод «Ротор» – промышленное предприятие в Барнауле. На сегодняшний день на нём производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ,

«Мегафон» расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула В плотно населенных локациях Барнаула — жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» — усилили 4G-покрытие. «Ме

Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету пропускную способность сети фиксированной связи до 1 Гбит/с в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая сеть МТС заработала в 50 многокварт

МТС улучшила связь в пригороде Барнаула рироде смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом. «Скоро лето, и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это

Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС исов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных до

«Росэлектроника» модернизирует электротранспортную инфраструктуру Барнаула поставит оборудование для автоматизации системы энергоснабжения электротранспортной инфраструктуры Барнаула. Аппаратура повысит энергоэффективность городского электротранспорта, оптимизирует н

МТС улучшила покрытие 4G вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино С обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс. МТС установила 12 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной лин

Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домаш

МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде МТС обновила собственное оборудование, расположенное во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%. Т

За безопасностью в барнаульском парке «Изумрудный» проследит умное видеонаблюдение от МТС ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, внедрила систему умного видеонаблюдения на территории парка «Изумрудный» в городе Барнауле Алтайского края. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг объекта и обеспечить безопасность отдыхающих в парке горожан. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система

МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Galaxy» в Барнауле оссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении строительства сети в ТРЦ «Galaxy», одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула. МТС реализовала полное indoor-покрытие на площади 154 тыс. кв. метров. Здание ТРЦ «Galaxy» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегор

МТС в пять раз увеличила скорости домашнего интернета для жителей Индустриального и Ленинского районов Барнаула МТС продолжает модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Барнауле. На днях домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с от МТС стал доступен для более чем 200 тыс. барнаульцев. Модернизация охватила многоквартирные дома Индустриального района, а такж

МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 2

ИТ-разработка из Академпарка усовершенствовала госуслуги в Барнауле сток. Как рассказали CNews в администрации парка, Заказчиком проекта выступила администрация города Барнаула. Благодаря внедрению муниципальный портал госуслуг станет удобней как для сотруднико

МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле МТС сообщил об итогах строительства сети фиксированной связи в столице в Барнауле. Как рассказали CNews в компании, всего в период с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в столицу Алтайского края более 15 млн р

МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле ряем покрытие сети, открывая доступ к современным цифровым сервисам всё большему количеству жителей Барнаула и, как следствие, отмечаем рост интереса барнаульцев к «домашним» услугам МТС. Сегод

Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело» Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула, столицы Алтайского края, продолжается уже более 10 лет. В настоящее время пользоват

«Мегафон» увеличил покрытие барнаульской сети 4G+ в 2 раза “Мегафона” будет расширяться. До конца лета мы планируем обеспечить почти 100% покрытие территории Барнаула, затем выйдем в другие города и районы края», — подчеркнул Валерий Казаченко, директ

В салонах «МегаФона» в Барнауле начались продажи 4G-оборудования В преддверии запуска сети 4G+ в г. Барнауле «МегаФон» начал продажи фирменных 4G-устройств: USB-модемов, Wi-Fi-маршрутизаторов и смартфонов. Наиболее доступным устройством для жителей города станет LTE-модем, стоимость которого

МТС запустила в Барнауле сеть 4G Компания МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Алтайском крае. Сеть «четвертого поколения» обеспечит жителей г. Барнаула высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в столице края, базовые станции установлены в центральных густ

В Барнауле запущено вещание второго мультиплекса цифрового ТВ х, общей численностью 1,3 миллиона человек. Еще пять лет назад в большинстве из них, за исключением Барнаула, можно было принимать не более 3-5 телеканалов. Каналы первого мультиплекса на Алтае

«Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле там протестировать продукт. В команду первых пользователей 4G вошли популярные общественные деятели Барнаула и активные интернет-пользователи, которые проверили новую сеть на простоту и удобств

«Билайн» начал тестирование сети 4G в Барнауле Барнаульский филиал «ВымпелКома» собрал команду для тестирования новой сети 4G в Барнауле. 26 июня прошла презентация новой технологии для группы клиентов «Билайн», которые я

Конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» пройдет в Барнауле 12 декабря 2013 г. в Барнауле впервые состоится международная конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» — одно из самых крупных отраслевых мероприятий на территории СНГ,