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Россия СФО Алтайский край Барнаул
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
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Гигабитный интернет МТС пришел еще в два жилых комплекса Барнаула
ском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры жители нескольких ЖК в Центральном районе Барнаула получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об эт
|08.06.2026
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Для ключевых медцентров Барнаула «МегаФон» ускорил интернет
Абоненты «МегаФона» в Ленинском районе Барнаула получили стабильный мобильный интернет скоростью до 120 Мбит/с. Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость передачи данных и емкость сети,
|27.11.2025
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«МегаФон» модернизировал более 90 базовых станций в Барнауле
е, дополнительные слои в сети четвертого поколения, за счёт чего средняя скорость передачи данных в Барнауле составляет 35 Мбит/с. Перенос частот сделал более доступными и голосовые звонки с по
|20.11.2025
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В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»
SIM-карты «МегаФона» стали доступны на площадках многофункциональных центров Барнаула. Партнерская программа позволит действующим и новым абонентам сократить временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона
|05.09.2025
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Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула
иверситета. Кроме того, студенты детализировали карту жилого комплекса «Колумб» в новом микрорайоне Барнаула, новостройках Барнаула, что сделает визуализацию района более точной и полезн
|01.09.2025
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«Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле
ц продажи ноутбуков сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозавод
|08.04.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов
ждливой погоде. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов Для повышения безопасности поездок в городе будут действовать «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых самокаты сервиса будут
|17.01.2025
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МТС модернизировала LTE-сеть в Барнауле
МТС сообщила о завершении масштабной модернизации телеком-оборудования в Барнауле. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 3G, на более современный
|12.12.2024
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МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула
домашний интернет МТС получили около 4000 семей, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Теперь семьи, проживающие на улицах Молод
|18.11.2024
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МТС модернизировала LTE-сеть в нескольких районах Барнаула
Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС прокачала мобильный интернет в северо-восточной части Барнаула – на станции Ползуново, в поселках Борзовая Заимка и Силикатный, селе Власиха и микр
|09.09.2024
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В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator
Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Inte
|06.09.2024
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Жители еще 34 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС
МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Октябрьском районе Барнаула. В результате обновления телеком-инфраструктуры МТС почти 4000 барнаульских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили пред
|09.07.2024
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Жители еще 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС
ПАО «МТС» модернизировала сеть фиксированной связи в нескольких районах Барнаула. Гигабитный интернет стал доступен жителям 30 жилых многоквартирных домов, расположе
|14.06.2024
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МТС ускорила интернет в пригороде Барнаула
порядка 8000 человек, живут здесь круглогодично, пользуясь мобильной связью и интернетом для учебы и работы. Также в зону улучшенного покрытия попал и поселок Лесной, который входит в городской округ Барнаула. Поселок активно застраивается, за последние 10 лет население выросло в два раза и достигло порядка 3500 человек. Поэтому компания установила в поселке новое телеком-оборудование и рас
|16.11.2023
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В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет
Для жителей густонаселенного микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле «Мегафон» построил новую базовую станцию. В результате проведенных работ, средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают порядка 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пред
|26.09.2023
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«Мегафон» улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор»
отрудники смогут оценить новое качество связи. Алтайский завод «Ротор» – промышленное предприятие в Барнауле. На сегодняшний день на нём производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ,
|31.08.2023
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«Мегафон» расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула
В плотно населенных локациях Барнаула — жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» — усилили 4G-покрытие. «Ме
|24.08.2023
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Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету
пропускную способность сети фиксированной связи до 1 Гбит/с в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая сеть МТС заработала в 50 многокварт
|05.05.2023
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МТС улучшила связь в пригороде Барнаула
рироде смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом. «Скоро лето, и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это
|23.12.2022
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Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС
исов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных до
|07.12.2022
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«Росэлектроника» модернизирует электротранспортную инфраструктуру Барнаула
поставит оборудование для автоматизации системы энергоснабжения электротранспортной инфраструктуры Барнаула. Аппаратура повысит энергоэффективность городского электротранспорта, оптимизирует н
|03.11.2022
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МТС улучшила покрытие 4G вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино
С обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс. МТС установила 12 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной лин
|27.10.2022
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Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домаш
|21.10.2022
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МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде
МТС обновила собственное оборудование, расположенное во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%. Т
|11.05.2022
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За безопасностью в барнаульском парке «Изумрудный» проследит умное видеонаблюдение от МТС
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, внедрила систему умного видеонаблюдения на территории парка «Изумрудный» в городе Барнауле Алтайского края. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг объекта и обеспечить безопасность отдыхающих в парке горожан. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система
|04.02.2022
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МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Galaxy» в Барнауле
оссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении строительства сети в ТРЦ «Galaxy», одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула. МТС реализовала полное indoor-покрытие на площади 154 тыс. кв. метров. Здание ТРЦ «Galaxy» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегор
|10.12.2021
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МТС в пять раз увеличила скорости домашнего интернета для жителей Индустриального и Ленинского районов Барнаула
МТС продолжает модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Барнауле. На днях домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с от МТС стал доступен для более чем 200 тыс. барнаульцев. Модернизация охватила многоквартирные дома Индустриального района, а такж
|25.08.2021
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МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде
МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 2
|26.12.2016
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ИТ-разработка из Академпарка усовершенствовала госуслуги в Барнауле
сток. Как рассказали CNews в администрации парка, Заказчиком проекта выступила администрация города Барнаула. Благодаря внедрению муниципальный портал госуслуг станет удобней как для сотруднико
|12.12.2016
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МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле
МТС сообщил об итогах строительства сети фиксированной связи в столице в Барнауле. Как рассказали CNews в компании, всего в период с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в столицу Алтайского края более 15 млн р
|08.04.2016
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МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле
ряем покрытие сети, открывая доступ к современным цифровым сервисам всё большему количеству жителей Барнаула и, как следствие, отмечаем рост интереса барнаульцев к «домашним» услугам МТС. Сегод
|19.10.2015
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Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело»
Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула, столицы Алтайского края, продолжается уже более 10 лет. В настоящее время пользоват
|01.07.2015
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«Мегафон» увеличил покрытие барнаульской сети 4G+ в 2 раза
“Мегафона” будет расширяться. До конца лета мы планируем обеспечить почти 100% покрытие территории Барнаула, затем выйдем в другие города и районы края», — подчеркнул Валерий Казаченко, директ
|19.11.2014
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В салонах «МегаФона» в Барнауле начались продажи 4G-оборудования
В преддверии запуска сети 4G+ в г. Барнауле «МегаФон» начал продажи фирменных 4G-устройств: USB-модемов, Wi-Fi-маршрутизаторов и смартфонов. Наиболее доступным устройством для жителей города станет LTE-модем, стоимость которого
|18.08.2014
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МТС запустила в Барнауле сеть 4G
Компания МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Алтайском крае. Сеть «четвертого поколения» обеспечит жителей г. Барнаула высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в столице края, базовые станции установлены в центральных густ
|18.08.2014
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В Барнауле запущено вещание второго мультиплекса цифрового ТВ
х, общей численностью 1,3 миллиона человек. Еще пять лет назад в большинстве из них, за исключением Барнаула, можно было принимать не более 3-5 телеканалов. Каналы первого мультиплекса на Алтае
|04.07.2014
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«Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле
там протестировать продукт. В команду первых пользователей 4G вошли популярные общественные деятели Барнаула и активные интернет-пользователи, которые проверили новую сеть на простоту и удобств
|27.06.2014
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«Билайн» начал тестирование сети 4G в Барнауле
Барнаульский филиал «ВымпелКома» собрал команду для тестирования новой сети 4G в Барнауле. 26 июня прошла презентация новой технологии для группы клиентов «Билайн», которые я
|06.12.2013
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Конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» пройдет в Барнауле
12 декабря 2013 г. в Барнауле впервые состоится международная конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» — одно из самых крупных отраслевых мероприятий на территории СНГ,
|24.10.2013
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В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО
24 октября 2013 г. в Барнауле к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе приступило интернет-агентство «Регионинфо». Как рассказали CNews в компании, «
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Цой Иннокентий 51 19
|Занько Мария 64 17
|Левин Дмитрий 47 13
|Соловьев Александр 120 8
|Путин Владимир 3454 8
|Терентьев Юрий 16 6
|Мельников Александр 98 4
|Смятских Алексей 48 4
|Цицин Константин 9 4
|Лапиков Андрей 6 4
|Исаков Георгий 4 4
|Хасьянова Гульнара 156 4
|Путин Сергей 73 3
|Кунис Григорий 7 3
|Дмитриев Алексей 85 3
|Томенко Виктор 11 3
|Петров Антон 17 3
|Бызов Дмитрий 38 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Балабанов Андрей 6 3
|Полянин Евгений 4 3
|Шишин Юрий 3 3
|Орловский Виктор 408 2
|Панченко Иван 197 2
|Зрюмов Евгений 13 2
|Печатников Анатолий 37 2
|Иванов Сергей 405 2
|Солонин Спартак 33 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Киселёв Алексей 90 2
|Попов Андрей 116 2
|Васильев Евгений 132 2
|Кузнецов Андрей 115 2
|Лебедева Ирина 65 2
|Вольпе Борис 92 2
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