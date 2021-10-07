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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде 2
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
25.06.2021 Жителям Индустриального района стал доступен гигабитный интернет МТС 2
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
03.12.2020 ВТБ: более 1,5 тысячи предпринимателей принимают платежи клиентов без карт и терминалов 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
11.11.2020 «Билайн» внедряет в российских городах сети нового поколения на базе искусственного интеллекта 1
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 1
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
30.01.2020 Альфа-банк запустил доставку денег на дом 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов 2
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1

Публикаций - 373, упоминаний - 471

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 44
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 37
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 13
М2М телематика 165 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 11
Синтерра - Synterra 602 9
Microsoft Corporation 11628 9
3934 7
Галэкс НТЦ - Galex 26 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 7
Cisco Systems 2158 7
Ростелеком Сибирьтелеком 337 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 6
Softline - Софтлайн 1507 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 5
IBM 3677 5
Samsung Electronics 5878 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 4
SAP SE 3272 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Скай Линк - Skylink 548 4
Facebook 3796 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 119 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
Adobe Systems 846 3
Ситроникс - Sitronics 598 3
Infotecs - ИнфоТеКС 251 3
АТОЛ ГК 168 3
HP - Hewlett-Packard 963 3
Nokia Corporation 2546 3
Золотая Корона 282 3
Naumen - Наумен 349 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 355 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Dr.Web - Доктор Веб 996 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
Росводоканал 44 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
Мария Ра - торговая сеть 19 4
Альфа-Банк 1135 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Яндекс.Такси 271 3
iGooods 10 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
Роснефть НК 372 2
Сбербанк Сибирский банк 17 2
Joom - маркетплейс 13 2
Uber Russia 3 2
Яндекс.Еда 93 2
Uber 257 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Hyundai Motor 148 2
Евросеть 939 2
S7 Airlines 81 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
НОВЭКС 6 2
JTI - Japan Tobacco International 18 2
Uber Technologies 258 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
Lego 84 2
Интер РАО ПАО 167 2
Газпром ПАО 538 2
Телефон.Ру 62 1
Qiwi 783 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
Почта России ПАО 1586 1
Росгосстрах 184 1
Аэрофлот 496 1
Gett 60 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Правительство РФ 2226 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Законодательное собрание Новосибирской области 4 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы 660 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Мосгордума - Московская городская Дума 59 1
Верховный суд Российской Федерации 179 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 213 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
SoGo - Open Source Groupware 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 22
3G - Стандарт мобильной связи 3835 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 17
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 8
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
Родительский контроль 156 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
ЭОС Дело СЭД 649 34
Google Android 10752 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 10
ЭОС Дело-web 134 8
Apple iOS 5744 8
ЭОС eDocLib 88 7
Microsoft Outlook 659 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2199 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Windows 10 6810 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
МТС Мобильные сотрудники 40 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Office 2004 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 3
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Excel 445 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 65 2
Apple Pay 385 2
Linux OS 4386 2
Amedia Premium HD 28 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Tele2 TV 13 2
Тройка - транспортная карта 35 2
WhatsApp Messenger 654 2
Viasat Premium HD 17 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Shturmann Navigation 44 2
Золотая Корона - Денежные переводы 61 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 1
Microsoft Windows XP 954 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Левин Дмитрий 35 11
Соловьев Александр 62 8
Путин Владимир 1840 5
Мельников Александр 63 4
Смятских Алексей 47 4
Медведев Дмитрий 1437 3
Путин Сергей 36 3
Бызов Дмитрий 31 3
Кунис Григорий 7 3
Печатников Анатолий 24 2
Вольпе Борис 70 2
Солонин Спартак 25 2
Кудрявцев Максим 37 2
Гурко Александр 129 2
Ремез Алексей 5 2
Томенко Виктор 6 2
Кусков Денис 156 2
Басов Алексей 86 2
Горянский Павел 15 2
Орловский Виктор 229 2
Страх Александр 31 2
Кузяев Андрей 59 1
Мирошников Борис 31 1
Арлазаров Владимир 118 1
Сапунов Алексей 30 1
Русинова Юлия 21 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Хасис Лев 96 1
Храмцовская Наталья 38 1
Ускова Ольга 128 1
Волин Алексей 113 1
Воробьев Андрей 126 1
Петрухин Дмитрий 17 1
Матвиенко Валентина 65 1
Смирнов Алексей 144 1
Бегтин Иван 48 1
Макаров Алексей 49 1
Соколов Дмитрий 45 1
Зрюмов Евгений 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 180
Россия - СФО - Новосибирск 2037 133
Россия - СФО - Республика Алтай 712 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 110
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 102
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 101
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 93
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 67
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 64
Россия - ПФО - Казань 1548 64
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 63
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 61
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 57
Россия - Сибирь 899 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 56
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 56
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 55
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 54
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 53
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 48
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 48
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 46
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 44
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 44
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 610 43
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 42
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 41
Россия - Новокузнецк 179 41
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 35
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 32
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 32
Россия - СФО - Новосибирская область 843 31
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 31
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 30
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 30
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 28
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 46 25
Россия - СФО - Кемеровская область 496 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 24
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
POI - points of interest 60 1
Конституция Российской Федерации 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Проектный офис 16 1
Русский язык 1028 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
Золотое кольцо России 7 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Образование в России 381 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
КХЛ HD - телеканал 22 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
РИА Новости 657 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
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