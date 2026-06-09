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Россия СФО Алтайский край Барнаул

Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул

Ольга Мальцева "Вечерний Барнаул" (2015) Ольга Мальцева "Вечерний Барнаул" (2015)
Ольга Мальцева "Вечерний Барнаул" (2015)

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Гигабитный интернет МТС пришел еще в два жилых комплекса Барнаула

ском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры жители нескольких ЖК в Центральном районе Барнаула получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об эт
08.06.2026 Для ключевых медцентров Барнаула «МегаФон» ускорил интернет

Абоненты «МегаФона» в Ленинском районе Барнаула получили стабильный мобильный интернет скоростью до 120 Мбит/с. Инженеры оператора установили телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость передачи данных и емкость сети,
27.11.2025 «МегаФон» модернизировал более 90 базовых станций в Барнауле

е, дополнительные слои в сети четвертого поколения, за счёт чего средняя скорость передачи данных в Барнауле составляет 35 Мбит/с. Перенос частот сделал более доступными и голосовые звонки с по
20.11.2025 В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»

SIM-карты «МегаФона» стали доступны на площадках многофункциональных центров Барнаула. Партнерская программа позволит действующим и новым абонентам сократить временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона
05.09.2025 Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула

иверситета. Кроме того, студенты детализировали карту жилого комплекса «Колумб» в новом микрорайоне Барнаула, новостройках Барнаула, что сделает визуализацию района более точной и полезн
01.09.2025 «Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле

ц продажи ноутбуков сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозавод
08.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов

ждливой погоде. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку. МТС Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов Для повышения безопасности поездок в городе будут действовать «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых самокаты сервиса будут

17.01.2025 МТС модернизировала LTE-сеть в Барнауле

МТС сообщила о завершении масштабной модернизации телеком-оборудования в Барнауле. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 3G, на более современный

12.12.2024 МТС «завела» гигабитный интернет еще почти в 40 многоквартирных домов Барнаула

домашний интернет МТС получили около 4000 семей, проживающих в Ленинском и Железнодорожном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Теперь семьи, проживающие на улицах Молод
18.11.2024 МТС модернизировала LTE-сеть в нескольких районах Барнаула

Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС прокачала мобильный интернет в северо-восточной части Барнаула – на станции Ползуново, в поселках Борзовая Заимка и Силикатный, селе Власиха и микр
09.09.2024 В Барнауле открылся новый офис Bell Integrator

Компания Bell Integrator, входящая в ГК Softline, открыла новое представительство в Алтайском крае, Барнауле. Это уже девятый офис компании на территории России и Белоруссии. Развитие Bell Inte
06.09.2024 Жители еще 34 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС модернизировала сеть фиксированной связи в Октябрьском районе Барнаула. В результате обновления телеком-инфраструктуры МТС почти 4000 барнаульских семей получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили пред
09.07.2024 Жители еще 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС» модернизировала сеть фиксированной связи в нескольких районах Барнаула. Гигабитный интернет стал доступен жителям 30 жилых многоквартирных домов, расположе
14.06.2024 МТС ускорила интернет в пригороде Барнаула

порядка 8000 человек, живут здесь круглогодично, пользуясь мобильной связью и интернетом для учебы и работы. Также в зону улучшенного покрытия попал и поселок Лесной, который входит в городской округ Барнаула. Поселок активно застраивается, за последние 10 лет население выросло в два раза и достигло порядка 3500 человек. Поэтому компания установила в поселке новое телеком-оборудование и рас
16.11.2023 В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет

Для жителей густонаселенного микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле «Мегафон» построил новую базовую станцию. В результате проведенных работ, средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают порядка 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили пред
26.09.2023 «Мегафон» улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор»

отрудники смогут оценить новое качество связи. Алтайский завод «Ротор» – промышленное предприятие в Барнауле. На сегодняшний день на нём производят продукцию по заказам Министерства обороны РФ,
31.08.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула

В плотно населенных локациях Барнаула — жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» — усилили 4G-покрытие. «Ме
24.08.2023 Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернету

пропускную способность сети фиксированной связи до 1 Гбит/с в Железнодорожном и Центральном районах Барнаула. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новая сеть МТС заработала в 50 многокварт
05.05.2023 МТС улучшила связь в пригороде Барнаула

рироде смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом. «Скоро лето, и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это

23.12.2022 Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

исов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных до
07.12.2022 «Росэлектроника» модернизирует электротранспортную инфраструктуру Барнаула

поставит оборудование для автоматизации системы энергоснабжения электротранспортной инфраструктуры Барнаула. Аппаратура повысит энергоэффективность городского электротранспорта, оптимизирует н
03.11.2022 МТС улучшила покрытие 4G вдоль железной дороги от Барнаула до Новомоношкино

С обеспечила непрерывное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом железной дороги, ведущей из Барнаула в Кузбасс. МТС установила 12 базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожной лин
27.10.2022 Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске в Барнауле интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домаш
21.10.2022 МТС ускорила мобильный интернет в Барнауле и его пригороде

МТС обновила собственное оборудование, расположенное во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – поселок Научный городок, села Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 25%. Т
11.05.2022 За безопасностью в барнаульском парке «Изумрудный» проследит умное видеонаблюдение от МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, внедрила систему умного видеонаблюдения на территории парка «Изумрудный» в городе Барнауле Алтайского края. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг объекта и обеспечить безопасность отдыхающих в парке горожан. Об этом CNews сообщили представители МТС. Система
04.02.2022 МТС обеспечила cвязью торгово-развлекательный центр «Galaxy» в Барнауле

оссийская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о завершении строительства сети в ТРЦ «Galaxy», одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула. МТС реализовала полное indoor-покрытие на площади 154 тыс. кв. метров. Здание ТРЦ «Galaxy» имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегор
10.12.2021 МТС в пять раз увеличила скорости домашнего интернета для жителей Индустриального и Ленинского районов Барнаула

МТС продолжает модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Барнауле. На днях домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с от МТС стал доступен для более чем 200 тыс. барнаульцев. Модернизация охватила многоквартирные дома Индустриального района, а такж
25.08.2021 МТС «ускорила» LTE в Барнауле и пригороде

МТС «обновила» оборудование во всех пяти районах Барнаула, включая пригород – вблизи поселка Южного, сел Гоньба и Власиха, а также на подъезде к Старому мосту. В результате модернизации скорости мобильного интернета увеличились в среднем на 2
26.12.2016 ИТ-разработка из Академпарка усовершенствовала госуслуги в Барнауле

сток. Как рассказали CNews в администрации парка, Заказчиком проекта выступила администрация города Барнаула. Благодаря внедрению муниципальный портал госуслуг станет удобней как для сотруднико
12.12.2016 МТС расширил фиксированную сеть в Барнауле

МТС сообщил об итогах строительства сети фиксированной связи в столице в Барнауле. Как рассказали CNews в компании, всего в период с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в столицу Алтайского края более 15 млн р
08.04.2016 МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым ТВ еще 10 тыс. квартир в Барнауле

ряем покрытие сети, открывая доступ к современным цифровым сервисам всё большему количеству жителей Барнаула и, как следствие, отмечаем рост интереса барнаульцев к «домашним» услугам МТС. Сегод
19.10.2015 Комитет по образованию Барнаула осваивает новые возможности СЭД «Дело»

Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления города Барнаула, столицы Алтайского края, продолжается уже более 10 лет. В настоящее время пользоват
01.07.2015 «Мегафон» увеличил покрытие барнаульской сети 4G+ в 2 раза

“Мегафона” будет расширяться. До конца лета мы планируем обеспечить почти 100% покрытие территории Барнаула, затем выйдем в другие города и районы края», — подчеркнул Валерий Казаченко, директ
19.11.2014 В салонах «МегаФона» в Барнауле начались продажи 4G-оборудования

В преддверии запуска сети 4G+ в г. Барнауле «МегаФон» начал продажи фирменных 4G-устройств: USB-модемов, Wi-Fi-маршрутизаторов и смартфонов. Наиболее доступным устройством для жителей города станет LTE-модем, стоимость которого

18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G

Компания МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) в Алтайском крае. Сеть «четвертого поколения» обеспечит жителей г. Барнаула высокоскоростной передачей данных на скорости до 75 Мбит/с. На первоначальном этапе строительства LTE МТС развернула сеть в столице края, базовые станции установлены в центральных густ
18.08.2014 В Барнауле запущено вещание второго мультиплекса цифрового ТВ

х, общей численностью 1,3 миллиона человек. Еще пять лет назад в большинстве из них, за исключением Барнаула, можно было принимать не более 3-5 телеканалов. Каналы первого мультиплекса на Алтае
04.07.2014 «Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле

там протестировать продукт. В команду первых пользователей 4G вошли популярные общественные деятели Барнаула и активные интернет-пользователи, которые проверили новую сеть на простоту и удобств
27.06.2014 «Билайн» начал тестирование сети 4G в Барнауле

Барнаульский филиал «ВымпелКома» собрал команду для тестирования новой сети 4G в Барнауле. 26 июня прошла презентация новой технологии для группы клиентов «Билайн», которые я
06.12.2013 Конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» пройдет в Барнауле

12 декабря 2013 г. в Барнауле впервые состоится международная конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IP. Бизнес и информационные технологии» — одно из самых крупных отраслевых мероприятий на территории СНГ,
24.10.2013 В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО

24 октября 2013 г. в Барнауле к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе приступило интернет-агентство «Регионинфо». Как рассказали CNews в компании, «

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МегаФон 10742 37
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Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 20
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ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
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Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 11
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Softline - Софтлайн 3743 11
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Cisco Systems 5372 10
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 65
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 57
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 42
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 27
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 20
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Google Android 15243 13
Microsoft Windows 2000 8678 11
ЭОС Дело-web 209 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Apple iOS 8583 9
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Outlook 1506 7
Apple iPhone 6 4861 7
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 7
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple - App Store 3109 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
Avito - Авито услуги 142 6
Microsoft Windows 16882 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Office 4170 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Linux OS 11533 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
НКТ - Р7-Офис 543 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 3
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 3
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 3
Цой Иннокентий 51 19
Занько Мария 64 17
Левин Дмитрий 47 13
Соловьев Александр 120 8
Путин Владимир 3454 8
Терентьев Юрий 16 6
Мельников Александр 98 4
Смятских Алексей 48 4
Цицин Константин 9 4
Лапиков Андрей 6 4
Исаков Георгий 4 4
Хасьянова Гульнара 156 4
Путин Сергей 73 3
Кунис Григорий 7 3
Дмитриев Алексей 85 3
Томенко Виктор 11 3
Петров Антон 17 3
Бызов Дмитрий 38 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Шалманов Сергей 202 3
Балабанов Андрей 6 3
Полянин Евгений 4 3
Шишин Юрий 3 3
Орловский Виктор 408 2
Панченко Иван 197 2
Зрюмов Евгений 13 2
Печатников Анатолий 37 2
Иванов Сергей 405 2
Солонин Спартак 33 2
Кудрявцев Максим 43 2
Киселёв Алексей 90 2
Попов Андрей 116 2
Васильев Евгений 132 2
Кузнецов Андрей 115 2
Лебедева Ирина 65 2
Вольпе Борис 92 2
Кусков Денис 221 2
Романив Владимир 10 2
Соловенчук Александр 156 2
Гурко Александр 139 2
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ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Forbes - Форбс 1002 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
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In-Stat 115 1
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АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 10
РАН - Российская академия наук 2122 9
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 8
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 7
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Алтайский региональный ИТ-форум 4 3
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
РГУ - Ростовский государственный университет 8 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
КГУ - Курский государственный университет 9 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 2
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 5 2
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 2
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 2 2
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
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День молодёжи - 27 июня 1087 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 2 2
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Подмосковные Вечера 7 1
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Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
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Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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