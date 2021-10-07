Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Алтайский край
Барнаул
Публикаций - 373, упоминаний - 471
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левин Дмитрий 35 11
|Соловьев Александр 62 8
|Путин Владимир 1840 5
|Мельников Александр 63 4
|Смятских Алексей 47 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Путин Сергей 36 3
|Бызов Дмитрий 31 3
|Кунис Григорий 7 3
|Печатников Анатолий 24 2
|Вольпе Борис 70 2
|Солонин Спартак 25 2
|Кудрявцев Максим 37 2
|Гурко Александр 129 2
|Ремез Алексей 5 2
|Томенко Виктор 6 2
|Кусков Денис 156 2
|Басов Алексей 86 2
|Горянский Павел 15 2
|Орловский Виктор 229 2
|Страх Александр 31 2
|Кузяев Андрей 59 1
|Мирошников Борис 31 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Русинова Юлия 21 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Хасис Лев 96 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Ускова Ольга 128 1
|Волин Алексей 113 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Петрухин Дмитрий 17 1
|Матвиенко Валентина 65 1
|Смирнов Алексей 144 1
|Бегтин Иван 48 1
|Макаров Алексей 49 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Зрюмов Евгений 7 1
|TelecomDaily ИАА 112 3
|CNews Analytics 2006 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
|Kelly Services 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786204, в очереди разбора - 689880.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786204, в очереди разбора - 689880.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru