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АГАУ Алтайский ГАУ Алтайский государственный аграрный университет


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 С помощью ИИ молодой ученый Алтайского ГАУ создал рабочий стол для занятий аддитивными технологиями 1
20.01.2025 Алтайский ГАУ и «Яндекс» будут совместно работать в области применения искусственного интеллекта в аграрном образовании и науке 1
02.11.2024 В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100 2
29.05.2024 Индустриальный партнер «Летной школы» АГАУ с помощью агродронов ведет борьбу с непарным шелкопрядом в Алтайском крае 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ вместе с индустриальным партнером наладят производство заправочных узлов для агробеспилотников 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ и ООО «Галэкс Сервис» подписали договор о сотрудничестве 2
08.12.2023 В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий 3
22.04.2022 Алтайский ГАУ и компания «ЭР-телеком» приступают к созданию сети агрометеостанций в Алтайском крае 2
04.02.2010 В руководящем составе филиалов «Сибирьтелекома» произведены новые назначения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

АГАУ и организации, системы, технологии, персоны:

Галэкс НТЦ - Galex 39 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
АссистАгро 14 1
Yandex - Яндекс 7768 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 480 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 87 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 2
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LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 1
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 1
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