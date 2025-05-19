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АГАУ Алтайский ГАУ Алтайский государственный аграрный университет
УПОМИНАНИЯ
АГАУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Галэкс НТЦ - Galex 39 2
|Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
|Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
|АссистАгро 14 1
|Yandex - Яндекс 7768 1
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 480 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 1
|Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 87 6
|Колпаков Николай 3 3
|Ковалев Алексей 16 2
|Чернышков Владимир 2 2
|Посохин Евгений 1 1
|Пересыпкин Сергей 1 1
|Фадеев Дмитрий 2 1
|Беляев Владимир 5 1
|Воронков Илья 10 1
|Графеев Владимир 3 1
|Попова Евгения 9 1
|Локтионов Сергей 1 1
|Мозговой Николай 1 1
|Немцев Андрей 1 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Холкин Владислав 1 1
|Халин Николай 1 1
|Хохлунов Евгений 2 1
|Смышляев Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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