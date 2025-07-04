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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалев Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Россияне выпустили мощные компьютеры на китайских процессорах и российском Linux 1
02.11.2024 В Алтайском ГАУ изготовили и провели первое испытание ремкомплекта для агродрона XAG P100 1
16.04.2024 Алтайский ГАУ вместе с индустриальным партнером наладят производство заправочных узлов для агробеспилотников 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
27.07.2023 «Ростелеком» зафиксировал летний рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20% 1
06.09.2022 Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
27.12.2010 Новые процессоры Intel можно будет «убить» с помощью SMS 1
01.02.2006 "Финам" инвестировал во фрилансеров 1
05.03.2002 Главный редактор Internet.ru покинет свой пост 1
18.12.2001 Internet.ru: забастовка сработала 1
18.12.2001 Internet.ru: конфликт редакции и издателя разрешен 1
17.12.2001 Internet.ru снова на грани закрытия 1
17.12.2001 Internet.ru снова на грани закрытия 1
03.12.2001 Рунетчики учат, как и зачем делать сайты 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Ковалев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10004 3
Cisco Systems 5168 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 63 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 2
Сател 152 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 21 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
Intel Corporation 12345 1
Lenovo Group 2314 1
InfoWatch - Инфовотч 1051 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
HP Inc. 5722 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
СТК Развитие 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13399 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 54 1
БайтЭрг 60 1
Honeywell 287 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Tiandy Technologies 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
Почта России ПАО 2179 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 21 1
BLF Partners 13 1
Финам ИК - E-generator - Интернет холдинг Е-Генератор - АМК Е-Генератор 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1190 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 404 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 88 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 1
Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2606 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13983 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10669 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4198 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1879 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22055 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15512 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13012 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29502 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10815 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32289 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53777 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7548 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12459 2
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3092 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10289 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8680 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3249 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 594 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14694 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8976 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21309 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7114 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13116 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4421 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Оповещение и уведомление - Notification 4982 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1073 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2146 1
Night Vision - режим ночного видения 376 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10965 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1588 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11600 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21273 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Intel Core - Семейство процессоров 1219 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Sandy Bridge 144 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
DSSL Trassir 25 1
Яндекс.Маркет - Роборука 7 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 66 1
RozumFormer 1 1
Щербаков Алексей 12 2
Яресько Александр 15 2
Пригожин Алексей 5 2
Емельянов Валерий 1 1
Вакуленко Андрей 11 1
Михеев Сергей 11 1
Федоров Николай 11 1
Белоусов Юрий 6 1
Захарченко Виктор 2 1
Прасолов Михаил 3 1
Маслиев Антон 2 1
Староверов Алексей 1 1
Зиганшин Станислав 2 1
Чечков Григорий 1 1
Колпаков Николай 3 1
Пирожков Дмитрий 2 1
Холкин Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150488 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 2
Украина 7689 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1348 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2581 2
Москва - Садовое кольцо 150 1
Россия - СФО - Кемеровская область 952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 1
Азия - Азиатский регион 5632 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1094 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2076 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 622 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3434 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5791 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8286 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6522 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19436 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8021 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3219 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7659 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6323 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1964 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7131 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Энергетика - Energy - Energetically 5286 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 714 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6062 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 720 1
Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 9 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9311 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 627 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9186 1
Дача - дачники 919 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 408 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5777 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1759 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2837 1
Образование в России 2400 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 85 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5126 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 288 1
IEEE Access 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3335 1
Markets&Markets Research 113 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 10 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 20 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 73 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 33 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2503 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369775, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178266.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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