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Ковалев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Ковалев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербаков Алексей 12 2
|Яресько Александр 15 2
|Пригожин Алексей 5 2
|Емельянов Валерий 1 1
|Вакуленко Андрей 11 1
|Михеев Сергей 11 1
|Федоров Николай 11 1
|Белоусов Юрий 6 1
|Захарченко Виктор 2 1
|Прасолов Михаил 3 1
|Маслиев Антон 2 1
|Староверов Алексей 1 1
|Зиганшин Станислав 2 1
|Чечков Григорий 1 1
|Колпаков Николай 3 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Холкин Владислав 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3335 1
|Markets&Markets Research 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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