Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190007
ИКТ 14664
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26580
Персоны 82506
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

СТК Развитие


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.02.2026 Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично 2
18.12.2023 Cisco покидает Россию. Ликвидировано юрлицо 1
11.05.2023 Российская ИТ-компания, 7 месяцев державшаяся в партнерах HPE после ее бегства, взыскала с нее 130 миллионов 1
31.01.2023 Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel 1
06.09.2022 Знаменитый российский подрядчик «Росатома» победил в суде сбежавшую из России HPE 3
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор 1
26.05.2022 Российская ИТ-компания подала «принципиальный» иск к сбежавшей из страны Cisco 1
17.12.2021 Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку 1
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России 4
16.10.2020 После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС 2
19.08.2020 Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 1
19.08.2019 После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО 2
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки 1
28.11.2017 РЖД купит серверы у «Аквариуса» на 3 миллиарда 2
12.08.2016 «Украинские» серверы на Крымской железной дороге заменит загадочная компания офицеров 2
28.06.2016 Крымская железная дорога избавляется от серверного украинского наследия 1
01.10.2015 РЖД закупает ПО и серверное оборудование SAP на сотни миллионов 2
15.08.2011 Microsoft примет участие в «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность-2011» 1
07.09.2010 5 октября в Москве откроется выставка «Infobez-Expo/ИнфоБезопасность 2010» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 31

СТК Развитие и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 7
Cisco Systems 5232 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 5
Microsoft Corporation 25321 4
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 3
Huawei 4274 3
Intel Corporation 12573 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 2
Телеком-защита 53 2
Forcepoint - Websense 125 2
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 2
ИнфоТехноПроект 5 2
Алмитек 17 2
SAP SE 5457 2
HP Inc. 5768 2
Информзащита 864 2
Крок - Croc 1816 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1045 2
Код Безопасности 711 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 2
ДиалогНаука 260 2
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 1
Cisco Solutions LLC 1 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 26 1
Radware 60 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 13 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 1
Промпоставка 6 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 7
BLF Partners 13 6
РЖД - Российские железные дороги 2017 5
ИСК - Ижевская строительная компания 6 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 57 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 5
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 4
Судебная власть - Judicial power 2410 3
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Минстрой РФ - Объединенная дирекция ФКУ 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5311 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Росатом - АтомКомплект 8 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Микрофон - Microphone 2705 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 4
Оповещение и уведомление - Notification 5385 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Контрастность 2953 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6329 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Умные платформы 1874 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3562 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 5
Intel x86 - архитектура процессора 1992 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 2
Broadcom - VMware vSphere 598 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
IBM Mainframe z/OS 66 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 1
HP Care Pack 13 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
SAP BC - Business Connector 2 1
SAP Business Analytics 2 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
IBM DB2 392 1
Linux OS 10997 1
Microsoft Windows 10 1899 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16417 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
Oracle Java - язык программирования 3348 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 321 1
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 12 1
HPE Synergy 59 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 1
HPE ProLiant 399 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
Харитонов Александр 68 6
Курбанов Тимур 13 3
Прасолов Михаил 3 3
Мелано Богдан 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 2
Тенишев Андрей 16 2
Малышев Алексей 9 1
Домуховский Николай 5 1
Терещенко Николай 2 1
Шальнов Олег 20 1
Тихонова Наталья 1 1
Киселева Наталья 5 1
Востриков Илья 2 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Lozano Phil - Лозано Фил 1 1
Ковалев Алексей 17 1
Боос Алексей 1 1
Лобков Сергей 1 1
Бовкун Михаил 2 1
Сахабудинов Роман 1 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 13
Украина 7812 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 746 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 321 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Канада 4994 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1455 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1671 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7802 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Аренда 2581 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 406 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Информзащита Учебный центр 38 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 21 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще