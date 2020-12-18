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ИСК
Ижевская строительная компания



18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна»
20.08.2019 Рейман требует 6 миллиардов у принадлежащего ему «Ангстрема»
06.08.2019 Вице-президента Tinder уволили после сексуального скандала
03.07.2019 «Отца» Android обвинили в сутенерстве
06.06.2018 Долги «Астероса» перевалили за 3 миллиарда. Претензии предъявил банк госипотеки
05.03.2018 Google распорядилась брать на работу только женщин и афроамериканцев
24.08.2016 Из-за сделки с «Билайном» покупателю предъявили иск на $750 млн
30.12.2015 Создатели Heroes of Might and Magic обвинили россиян в пиратстве, а россияне их в ценовом сговоре
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов
03.07.2015 «ИСК Евро-Полис» запустит онлайн-продажу полисов ОСАГО с помощью IBS
08.06.2009 ИСК «Волга Групп» построила СЭД на базе Directum
18.08.2008 Конфликт акционеров подарил «Билайну» $2,8 млрд

Публикаций - 64, упоминаний - 71

ИСК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10170 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 5
Google LLC 9504 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8559 5
Cisco Systems 4645 4
HP Inc. 5106 4
Samsung Electronics 8966 4
СТК Развитие 11 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 636 3
Qualcomm Technologies 1563 3
Meta - Facebook 4147 3
AMD - Advanced Micro Devices 3503 3
HP - Hewlett-Packard 3546 3
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 3
Cisco Systems - Сиско солюшенз 7 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 2
IBM - International Business Machines Corp 8708 2
Microsoft Corporation 21108 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 232 2
SEQ - SEC Consult Services 1319 2
Yandex - Яндекс 4584 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 460 2
Rambler Group - Рамблер ГК 759 2
HP Autonomy 73 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 2
Ангстрем-Т 96 2
Telecel Globe 12 2
Ангстрем-М 21 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1031 2
Econet Wireless 9 2
Telecel Centrafrique 7 2
U-Com 6 2
Питерская группа связистов 211 2
Alawar - Алавар 57 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1522 1
Directum - Директум 810 1
Telia Company - TeliaSonera 783 1
Telenor - Теленор 715 1
АФК Система ПАО 1629 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1959 4
Связной ГК 1087 3
Евросеть 1366 3
Ангстрем Инвест 9 2
Trellas 17 2
Альтернатива Капитал 7 2
ПСБ - Промсвязьбанк 638 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Возрождение - Коммерческий банк 122 2
ПромСвязьКапитал 66 2
Банк Зенит 193 2
Контрактфинансгрупп МФО 12 2
GM - General Motors 420 1
WMG - Warner Music Group 196 1
Связной Логистика 10 1
Связной Банк 86 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
Silver Lake Partners 75 1
Sony Music Entertainment 137 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Коал Трейдинг 3 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Магнат 6 1
BLF Partners 5 1
Runica Investments 10 1
UMG - Universal Music Group 249 1
Hagens Berman 6 1
Альтренатива капитал 2 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 101 1
ОНЭКСИМ ГК 42 1
Trellas Enterprises 7 1
ATIC 38 1
Delta Air Lines - авиакомпания 43 1
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 17 1
LinkedIn 550 1
Альфа-Групп 592 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 377 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 1
МТС банк 265 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 499 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 313 4
Верховный суд Российской Федерации 368 4
Пермский краевой суд 7 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 49 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 513 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 558 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2381 2
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 434 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 430 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 73 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 11 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
Высший административный суд Египта 1 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 417 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 22 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
Международный арбитраж 13 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 9 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 613 1
Правительство РФ 3176 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 110 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 12 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1698 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 126 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 47 1
Демократическая политическая партия США 58 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Bitcoin Foundation 8 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14614 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1411 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 76 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 36 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 39 1
UDR - User Data Repository - База данных абонентов и связанных с ними услуг и тарифных планов 4 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1265 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 271 1
Датчик магнитного поля Холла 61 1
Мобильное приложение - Mobile app 1461 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 129 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2741 1
ARM64 - Архитектура процессора 1214 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 516 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5097 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 638 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3437 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4699 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 817 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2779 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1692 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5836 5
Google Android 11579 4
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 209 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 3
Apple iOS 6251 3
Apple iPad 3545 3
Microsoft Windows 10 10129 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 275 2
Google Gmail 780 2
СПАРК-Интерфакс 115 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 2
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 1
Tinder 27 1
Apple iPhone 4 727 1
Apple FaceTime 163 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 39 1
Apple iPhone 3 400 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 216 1
Apple iPhone 11 162 1
Avaya Vantage 18 1
Google AdWords - Google Ads 114 1
Intel Itanium 608 1
Avaya IP Office Cloud Platform 76 1
Avaya Equinox 12 1
Avaya Aura 43 1
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 51 1
Google Search - Google Поиск 38 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 4 1
Silk Road 12 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 30 1
Модернизация ИБД 6 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 24 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 242 1
Cisco Webex Teams 12 1
Directum СЭД - ECM-система 136 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 256 1
Microsoft Security Essentials - MSE 93 1
WhatsApp Messenger 699 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 3
Малис Александр 155 3
Харитонов Александр 52 2
Ананьев Дмитрий 58 2
Ананьев Алексей 105 2
Рейман Леонид 1002 2
Ноготков Максим 46 2
Малис Олег 73 2
Киселева Наталья 4 1
Курбанов Тимур 8 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 1
Махонов Александр 31 1
Нечаев Андрей 21 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Солонин Сергей 84 1
Афанасьев Александр 20 1
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 5 1
Воробьев Валерий 6 1
Lynch Mike - Линч Майк 9 1
Фридман Михаил 89 1
Пархоменко Александр 15 1
Дуров Павел 222 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 1
Боксер Андрей 5 1
Нечаев Владимир 11 1
Солодовников Денис 74 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 4 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Иванов Дмитрий 50 1
Жупанов Андрей 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Козлюк Артем 39 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
Ампелонский Вадим 31 1
Шаталов Владимир 13 1
Абрамович Роман 31 1
Козеренко Евгений 9 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 86020 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34681 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27473 9
США - Калифорния 3084 7
США - Нью-Йорк 2588 3
Канада 3060 3
Германия - Федеративная Республика 7797 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 2
Европа 7403 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 736 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11671 2
США - Колорадо 304 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1782 2
США - Калифорния - Санта-Клара 149 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9668 2
США - Иллинойс - Чикаго 385 2
Бурунди - Республика 56 2
Африка - Африканский регион 2672 2
Азия - Азиатский регион 3180 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 26 2
Великобритания - Виргинские Острова 161 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12069 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 2
Великобритания - Лондон 1872 2
Нидерланды 2019 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11662 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 567 1
Румыния 581 1
США - Гавайи - Гавайские острова 265 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 650 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 471 1
США - Южная Каролина 62 1
Зимбабве - Республика 102 1
США - Техас 772 1
Китай - Гуандун - Хойчжоу 6 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
США - Мичиган 165 1
Хорватия - Республика 205 1
Пиратство - Авторское право 298 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 632 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1299 3
Истец 52 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4609 2
Первая Мировая война 37 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 12 1
Мертвые души 30 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 1
F2P - Free-to-play 26 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 69 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
Конституция Российской Федерации 44 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 321 1
Спам - Spam 258 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 86 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 443 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2255 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1109 1
Мошенничество 129 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
Thomson Reuters - Рейтер 5686 4
WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
Ведомости 280 2
AppleInsider 382 2
NYT - The New York Times 943 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
Re/code 40 1
GQ 12 1
Газпром ГПМ Авторадио - радиостанция 13 1
BuzzFeed 13 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 121 1
Агентство городских новостей Москва 2 1
Gizmodo 115 1
Digital Trends - Издание 30 1
Коммерсантъ - Издательский дом 800 1
Wired - Издание 206 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1839 1
Business Insider 186 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 1
ZDnet 560 1
The Register 1262 1
FT - Financial Times 1095 1
The Verge - Издание 459 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 2
Gartner 3202 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 1
SAP Quality Awards 6 1
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