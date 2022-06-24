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Телефон Телефонная связь голосовая связь голосовой трафик телефонные звонки телефонные системы telephone communication, calls, systems

Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems


24.06.2022 Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа
01.06.2022 Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес
12.04.2022 «Телфин» завершил модернизацию телефонной сети для «Крафттранс» в России
31.03.2022 Smart Engines разработала универсальное решение для считывания платежных реквизитов в мобильном приложении
17.03.2022 VK предоставила возможность звонить по телефону из карточки товара в «Магазине Вконтакте»
21.02.2022 «АМТ-груп» модернизировала ядро сети корпоративной телефонии и видеоконференцсвязи Росбанка
07.02.2022 «Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов
16.12.2021 Orange Business Services обеспечил шахтеров Забайкалья современной системой телефонной связи
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО
23.07.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи кнопочных телефонов в России выросли впервые с 2011 года
28.06.2021 Три способа скрыть свой телефонный номер даже от определителей
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам
27.05.2021 Киберкриминалисты «Информзащиты» расследовали взлом телефонной сети государственной промышленной компании
16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов
12.02.2021 GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году
28.01.2021 «Тинькофф» интегрировал в телефонный колл-центр голосового помощника «Олега»
24.12.2020 «Тинькофф мобайл» запустил голосового помощника 2.0, которого можно настроить под себя
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году
26.11.2020 Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами
23.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены
12.11.2020 В России стартуют продажи двух новых кнопочных телефонов Nokia для сетей 4G. Цены
11.11.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Цены
11.08.2020 HMD Global привлекла $230 миллионов инвестиций от стратегических партнеров
10.08.2020 В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 125 и Nokia 150
17.07.2020 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
10.07.2020 Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены
18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов
27.04.2020 «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито»
12.12.2019 Windows 10 научилась звонить через Android-смартфон
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные
22.10.2019 «Автоматика» представила новый промышленный телефонный аппарат

Публикаций - 3940, упоминаний - 4624

Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 1021
Samsung Electronics 9333 844
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 838
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 725
Apple Inc 10683 717
Microsoft Corporation 22497 657
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 636
Lenovo Motorola 3463 539
Google LLC 10352 524
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 520
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 440
Sony 6145 305
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 301
LG Electronics 3372 289
Cisco Systems 4720 284
Meta Platforms - Facebook 4267 271
Intel Corporation 11262 262
Huawei 3222 260
Siemens AG - Siemens Group 2311 249
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 247
Yandex - Яндекс 5015 247
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 227
HTC Corporation 1428 224
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 222
Sony Ericsson 1107 218
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 214
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 205
NTT DoCoMo 1109 203
IBM - International Business Machines Corp 8941 193
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 190
AT&T Inc 1563 185
Twitter 2493 173
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 162
Qualcomm Technologies 1639 162
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 157
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 143
Vodafone Group 1318 141
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 129
Сбер - Dialog - Диалог 864 128
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 126
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 291
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 253
Точка 1820 226
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 182
Россети Ленэнерго 786 142
Евросеть 1393 138
Связной ГК 1190 115
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 97
Открытие ФК 2713 92
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 90
Почта России ПАО 1853 87
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 87
Альфа-Банк 1476 81
Visa International 1809 80
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 78
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 74
Лента - Сеть розничной торговли 912 66
РЖД - Российские железные дороги 1458 63
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 53
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 47
ГПБ - Газпромбанк 842 47
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 47
X5 Group 709 45
eBay Inc 1576 45
ПСБ - Промсвязьбанк 682 39
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 39
Самолёт ГК 216 38
Рапида НКО - платежные система 140 36
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 34
Газпром ПАО 1008 34
Май - Российская торговая компания 416 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 33
Qiwi 878 31
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 30
LinkedIn 558 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 29
НСПК - Национальная система платежных карт 401 29
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 27
МКБ - Московский кредитный банк 333 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 810
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 445
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 420
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 212
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 158
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 154
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 153
Президент Российской Федерации 3770 144
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 138
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 125
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 113
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 85
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 77
Правительство Москвы 1640 74
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 72
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 72
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 67
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 64
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 61
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 56
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 56
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 53
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 53
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 52
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 52
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 50
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 47
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 45
Федеральное казначейство России 1345 44
Таможня - Таможенная служба 421 43
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 41
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 37
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 37
Верховный суд Российской Федерации 709 34
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 33
Администрация Президента РФ 904 32
Счётная палата РФ 628 31
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 684
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 68
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 58
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 33
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 19
АФТ - Ассоциация Финтех 251 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 16
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 11
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 11
Symbian Foundation 38 10
Единая Россия - Политическая партия 246 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 6
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 5
TIA - Telecommunications Industry Association 70 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 5
Демократическая политическая партия США 91 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
Коммунистические партии 0 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 4
ЛДПР 98 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4306
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 2967
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2064
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1835
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1700
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 1378
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 1248
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 1217
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 1099
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 1078
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 1038
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 1018
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 970
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 846
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 790
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 777
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 749
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 746
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 714
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 642
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 638
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 629
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 614
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 613
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 605
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 557
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 554
Беспроводные технологии - Wireless technologies 2050 553
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 551
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 540
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 539
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 538
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 503
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 488
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 481
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 476
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 466
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 453
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 452
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 451
Google Android 11959 1187
Microsoft Windows 2000 2856 684
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 649
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 582
Apple iOS 6422 527
ЭОС Дело СЭД 4365 478
Microsoft Windows 10 11713 421
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 395
LG 75SM99 2832 385
Nokia Symbian OS 1388 317
Apple iPhone 6 2649 313
Google Play - Google Store - Android Market 2732 256
Microsoft Skype 1940 229
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 224
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 222
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 222
Apple iPad 3663 208
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 202
Linux OS 7669 199
Age of Kings 498 173
Oracle Java - язык программирования 2554 162
Apple - App Store 2437 160
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 139
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 118
Samsung Galaxy 832 111
Google YouTube - Видеохостинг 2277 110
WhatsApp Messenger 745 105
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 103
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 102
Microsoft Office 3247 100
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 94
Apple iPhone 4 743 91
Nokia Nseries 424 85
Samsung Galaxy Note 673 84
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 83
Microsoft Outlook 1241 83
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 82
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 80
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 77
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 76
Путин Владимир 2542 90
Медведев Дмитрий 1604 56
Jobs Steve - Джобс Стив 996 44
Рейман Леонид 1009 38
Никифоров Николай 1161 38
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 31
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 29
Щеголев Игорь 685 28
Круглов Максим 25 24
Чичваркин Евгений 158 22
Осеевский Михаил 264 21
Яровая Ирина 68 21
Тюрина Мария 46 21
Мельников Александр 68 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 20
Прянишников Николай 285 19
Малис Александр 155 19
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 19
Baker Simon - Бейкер Саймон 37 19
Герчук Михаил 87 19
Козлов Михаил 167 19
Дуров Павел 230 18
Школьников Николай 26 18
Айбашева Анна 97 18
Иванов Сергей 360 17
Орловский Виктор 325 17
Потапкин Михаил 26 17
Соловьев Владимир 102 16
Брюквин Юрий 281 16
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 16
Макаров Станислав 116 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 15
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 15
Евтушенков Владимир 194 15
Кусков Денис 212 15
Ермолаев Артем 348 15
Казак Максим 161 15
Бызов Дмитрий 38 14
Аксаков Анатолий 104 14
Алифанов Кирилл 62 14
Россия - РФ - Российская федерация 108428 4534
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1894
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1888
Европа 12319 884
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 789
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 786
Япония 10069 660
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 593
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 563
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 453
Германия - Федеративная Республика 8903 421
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 421
Южная Корея - Республика 4394 373
Финляндия - Финляндская Республика 1816 300
Франция - Французская Республика 5665 265
Украина 6212 238
Азия - Азиатский регион 3803 229
Индия - Республика 4263 202
Китай - Тайвань 2115 196
Канада 3319 193
Россия - СФО - Новосибирск 3269 182
Италия - Итальянская Республика 3310 180
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 178
Испания - Королевство 2917 173
Казахстан - Республика 4467 166
Швеция - Королевство 2072 166
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 165
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 154
Австралия - Австралийский Союз 2791 153
Земля - планета Солнечной системы 7427 152
Нидерланды 2197 145
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 142
Беларусь - Белоруссия 3525 138
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 137
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 123
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 115
Америка Северная 2650 112
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 108
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 107
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1714
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1594
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1212
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1169
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 862
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 725
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 616
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 608
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 596
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 526
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 464
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 446
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 356
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 327
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 298
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 294
Английский язык 764 279
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 270
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 239
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 218
Абонентская база - Абонентская плата 1383 213
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 211
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 207
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 198
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 195
Физическое лицо - Физлицо 1548 195
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 194
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 183
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 182
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 180
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 178
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 171
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 167
Кредитование - Сrediting 1515 165
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 161
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 205
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Total Telecom 260 99
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Bloomberg 1009 62
Коммерсантъ - Издательский дом 888 58
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AP - Associated Press 1975 47
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 46
The Register 1286 43
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DigiTimes - Издание 1284 41
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Cellular News 231 36
Times 500 34
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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