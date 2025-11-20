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Телефон Телефонная связь голосовая связь голосовой трафик телефонные звонки телефонные системы telephone communication, calls, systems

Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems

"Стена" 1972 г. Е.Рухин "Стена" 1972 г. Е.Рухин
Захаров Гурий Филиппович «Телефонный разговор». 1965 Захаров Гурий Филиппович «Телефонный разговор». 1965

СОБЫТИЯ

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20.11.2025 Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон

в режиме ожидания*, поэтому можно спокойно отправить ребенка в школу, не переживая, что телефон разрядится к концу дня. Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга. Никакого предустановленного ПО, игр или браузера — только то, что действительно нужно для связи и безопасности. Xenium X900 доступен в универсальном черном цвете. В комплект в
17.11.2025 «Магнит» запустил сервис «Касса в телефоне»

Ритейлер «Магнит» запустил новый способ оплаты товаров в магазине. Функционал «Касса в телефоне» позволяет максимально быстро совершать покупки, оплачивая товары прямо в мобильном

12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%   

МТС проанализировала данные по использованию в своей сети старых телефонов 3G-only без LTE: сегодня доля их пользователей в России составляет 1,4%, а доля выходящих в интернет с таких устройств - всего 0,6% от общей абонентской базы МТС. Это позволит компани
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

— в доступные мессенджеры, поясняет управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов. «Рост голосового трафика не создает критических технологических проблем для операторов в России: ИТ
17.10.2025 Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

млн руб. Завод «Телта» «Телта» занимается производством стационарных телефонных аппаратов, полевых телефонов, IP-телефонов и таксофонов. Производственные площадки «Телта» находится в Пе
16.10.2025 Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества

их карт от самых распространенных рисков мошенничества. «Антириск» поможет в таких случаях как снятие денег с карты третьими лицами, в том числе при потере карты или использовании ее обманом во время телефонного разговора. Программа также покрывает следующие риски: переподключение мобильного банка на сторонний номер телефона, хищение у владельца карты денег, полученных в банкомате, или спис
15.10.2025 «Новофон»: раскрыто отношение россиян к телефонным звонкам

ные звонки самым удобным и быстрым способом коммуникации. Почти половина россиян все еще использует телефонные звонки для решения деловых вопросов. Их считает самым удобным способом связи 44% р
09.10.2025 Kaspersky Who Calls: в III квартале 2025 г. 61% пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством

овятся все более разнообразными. Причем все чаще после того, как злоумышленники связались с жертвой по телефону или в мессенджере, они присылают вредоносное ПО под видом легитимных программ. В

26.09.2025 Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин

ным членам семьи оперативно узнать, если их близкий – ребенок, родитель или друг – начал разговор с телефонным мошенником. При поступлении мошеннического звонка на номер ответственного абонента
25.09.2025 Возвращение к истокам: 70% россиян стали чаще звонить по телефону 

(15%). Практически четверть опрошенных (24%) любые вопросы решают только текстом, так как не любят телефонные звонки. Столько же звонят только в том случае, если вопрос долго описывать. «После
29.08.2025 С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Маркировка звонков С 1 сентября 2025 г. телефонные звонки от компаний и предпринимателей должны быть маркированы, пишет РБК. Это нужн
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов

аконопроектов, разработанному Правительством, Минцифры будет вести базу данных IMEI-номеров сотовых телефонов и определит «черный список» номеров, которые не должны обслуживаться Нынешний докум
26.08.2025 3 схемы телефонного и онлайн-мошенничества, популярные перед 1 сентября

ники оперативно подключатся и постараются вам помочь. Но лучше, чтобы необходимости в решительных действиях не возникало. Для этого важно помнить несколько простых правил: Не общайтесь с незнакомцами по телефону, в мессенджерах и соцсетях. Никогда не диктуйте по телефону СМС-коды и не включайте демонстрацию экрана по чьей-то просьбе. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и вообще п
16.07.2025 Россиян будут штрафовать на сотни тысяч рублей за передачу телефонного номера другому человеку

озапрете на регистрацию новых SIM-карт. Его можно будет активировать в «Госуслугах», чтобы никто посторонний не смог воспользоваться персональными данными других граждан для оформления на них номеров телефонов.
10.07.2025 Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков

ы будут предоставлять операторам проверенные данные для передачи их абонентам при входящем вызове с телефонов компании STIR/SHAKEN применяется в VoIP-сетях (звонках через интернет). Работа по е
09.07.2025 Не только зумеры: россияне всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на або
25.06.2025 В России появятся телефонные звонки с логотипами — «Билайн» и Tecno интегрируют новую технологию

Не только название, но и лого звонящей компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют «Билайн биз
23.06.2025 В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров

ь устройство, ведь после этого, операторы и службы безопасности воспринимают перепрошитое устройство как совершенно новый гаджет. Unsplash - Eliott Chatauret В России планируют запретить перепрошивку телефонов Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Нево
23.06.2025 МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники

Лжесотрудники из правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об этом говорится в Telegram-канале ведомства. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) М
20.06.2025 Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели

ые транзакции». «Определитель номера» Сбербанка автоматически определяет звонки злоумышленников как по телефону, так и через мессенджеры в W******p и Telegram с помощью ИИ-модели, разработанной
20.06.2025 Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества

ту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис станет доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества. Т2 уже запустила проект в Псковской и Волгоградской областях. Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком

06.05.2025 «Т-Банк» добавил в программу «Защитим или вернем деньги» новые сценарии мошенничества: шантаж и лжеинвестиции

доступа к банковскому счету или отдал деньги. Лжеработа. Мошенники пишут в мессенджерах или звонят по телефону. Представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают подработку. Условия об
21.04.2025 «Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц

С первого апреля 2025 г. не только физические, но и юридические лица могут совершать переводы через СБП по номерам телефонов иностранных операторов связи. Изменения касаются операций C2B (физические лица – бизнесу) и В2С (бизнес – физическим лицам). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Компания «
16.04.2025 В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством

н», — сказала Дарья Яушева, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье». Для защиты от телефонного мошенничества специалисты рекомендуют при малейших сомнениях завершать телефонный
08.04.2025 Московская телефонная сеть закупает 1,5 тысячи лицензий «Касперского»

ает широкий спектр услуг обеспечения населения средствами телекоммуникаций: местная и внутризоновая телефонная связь для физических и юридических лиц, мобильная связь, широкополосный доступ в и
07.04.2025 Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП

ений в сфере корпоративной связи. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. Серийное производство телефонов РТУ и его ключевых компонентов осуществляется в городе Санкт-Петербург. Таким образ
26.03.2025 Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций

й, в которых доля государственного участия превышает 50%. Согласие на спам Закон разрешает массовые телефонные звонки только при наличии согласия абонентов, которое должно быть выражено через д
24.03.2025 Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

щих нескольких минут все больше индикаторов меняли цвет с красного на зеленый, и он был уверен, что телефонные звонки снова поступают по всей Великобритании. Как будто в доказательство этого, у
07.03.2025 Телефонные мошенники стали применять тактику «двойного кода»

м собеседникам и не выполнять их требования; не торопиться и перепроверять информацию; не диктовать по телефону какие-либо коды из сообщений; внимательно читать сообщения с кодами, чтобы понима
21.02.2025 Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз

шенников, мы постоянно работаем над технологиями для защиты своих абонентов. Так, наши абоненты могут получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал услышит только пользователь, принявший звонок, и примет решение — продолжать его или завершить», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
21.02.2025 «Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта

тив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными месяцами стали май и декабрь 2023 г., а также март и м
11.02.2025 МТС обеспечила современными телеком-услугами новый ледовый дворец в Хорошево-Мневниках

инфраструктурой связи. Сотрудникам новой ледовой арены доступен высокоскоростной офисный интернет и телефонная связь, а посетителям – высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосова
31.01.2025 Kaspersky Who Calls: в 2024 г. больше половины пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством

ль отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского». Для защиты от телефонного мошенничества специалисты по кибербезопасности рекомендуют никому не передавать к
28.01.2025 Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика

ользования на своей мобильной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла
21.01.2025 «Ростелеком» призвал абонентов срочно сменить пароли. В Сеть утекли сотни тысяч телефонов и почтовых адресов

тично и сам оператор, заявив, что в утечке может быть повинен один из его подрядчиков. По данным DLBI, в распоряжении киберпреступников оказались 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов россиян. Информация в утекших базах свежая – он датирована 20 сентября 2024 г., то есть ей всего четыре месяца. Адреса и телефоны принадлежат не только абонентам оператора, но и тем,

14.01.2025 IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга

2024 г. и внесение оборудования в реестр РЭП. Об этом CNews сообщили представители компании «Флат». На сегодняшний день компанией «Флат» подтвержден статус ТОРП для всей выпускаемой в России линейки телефонов: Flat-Phone С10, B6, B10, консоль расширения FPEx60. Внесение оборудования в Реестр радиоэлектронной промышленности (РЭП) подтверждает соответствие требованиям безопасности и функцион
28.12.2024 В России запретили телефонные звонки через интернет

тернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. Запреты как средство борьбы с телефонными мошенниками В 2024 г. российские власти уделяли достаточно много внимания введени
23.12.2024 Сбербанк: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги

здников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под

10.12.2024 Исследование МТС: россияне стали переводить телефонные разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще

поколения имеют свои предпочтения в общении. Люди в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессендж
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП

нфраструктуры и других предприятиях. В списке подтвержденного оборудования представлены 4 модели IP-телефонов: IVA Video со встроенной камерой, IVA Advanced, IVA Advanced M и IVA Basic, а также

Публикаций - 26306, упоминаний - 33993

Телефон и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2367
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2210
МегаФон 10742 2167
Samsung Electronics 11064 1873
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1428
Apple Inc 13154 1374
Ростелеком 10948 1248
Lenovo Motorola 3566 1246
Microsoft Corporation 25775 1229
Google LLC 12688 956
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 880
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 747
Sony 6739 742
LG Electronics 3735 704
Siemens AG - Siemens Group 2673 671
Cisco Systems 5372 597
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 561
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 523
Yandex - Яндекс 9216 520
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 511
Intel Corporation 12811 487
Huawei 4676 470
Meta Platforms - Facebook 4621 397
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 378
HTC Corporation 1512 367
Motorola Inc 1156 364
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 362
AT&T Inc 1725 351
IBM - International Business Machines Corp 9699 343
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 343
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 337
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 337
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 336
Telegram Group 2940 331
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 331
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 320
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 315
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 312
Vodafone Group 1412 312
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 310
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 512
Евросеть 1421 431
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 318
Связной ГК 1401 266
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 186
Dixis - Диксис - Dиксис 371 184
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 177
Почта России ПАО 2370 175
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 172
Альфа-Банк 1979 168
Россети Ленэнерго 1699 168
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 151
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 150
РЖД - Российские железные дороги 2096 143
Visa International 1993 141
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 133
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 118
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 114
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 104
eBay Inc 1640 98
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 97
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 96
ГПБ - Газпромбанк 1273 89
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 79
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 78
Carl Zeiss AG 307 75
Цифроград 171 72
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 72
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 68
НСПК - Национальная система платежных карт 948 65
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 64
NanduQ - Qiwi 1013 63
Газпром ПАО 1493 62
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 62
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 61
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 59
ПСБ - Промсвязьбанк 963 59
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 58
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1056
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 666
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 392
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 379
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 370
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 369
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 345
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 272
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 267
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 254
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 245
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 179
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 167
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 150
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 147
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 142
Судебная власть - Judicial power 2500 140
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 139
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 128
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 127
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 126
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 126
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 124
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 121
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 118
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 117
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 113
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 92
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 91
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 90
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 88
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 83
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 81
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 79
Федеральное казначейство России 1949 73
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 69
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 68
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 66
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1747
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 135
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 96
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 65
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 43
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 38
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 30
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 25
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 24
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 20
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 20
Единая Россия - Политическая партия 321 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 17
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 17
Symbian Foundation 38 16
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 14
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 14
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 14
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 13
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 13
WiMAX Forum 69 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 11
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 10
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 9
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8313
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4426
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4261
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3009
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2638
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2569
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2436
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2317
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 2180
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2046
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2008
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1976
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1915
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1890
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1795
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1754
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1700
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1687
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 1672
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1640
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1590
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1581
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1519
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1431
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1401
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1391
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1385
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1302
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1248
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1222
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1184
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1184
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1147
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1141
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1130
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1105
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1086
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1055
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1031
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1000
Google Android 15243 1979
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1292
Apple iOS 8583 938
Microsoft Windows 16882 924
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 831
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 636
Microsoft Windows 2000 8678 632
Nokia Symbian OS 1411 564
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 557
Oracle Java - язык программирования 3469 483
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 470
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 465
Linux OS 11533 421
Apple iPhone 6 4861 418
Apple - App Store 3109 337
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 312
Apple iPad 4011 305
Microsoft Office 4170 271
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 248
Nokia Nseries 538 241
Google YouTube - Видеохостинг 3002 239
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 238
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 225
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 211
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 192
Samsung Galaxy 1035 192
Microsoft Outlook 1506 180
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 178
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 162
Samsung SVR-диктофон 464 162
Apple iPod 1553 154
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 145
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 145
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 142
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 138
Apple iTunes Store 1118 136
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 136
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 134
Apple iPhone 4 800 132
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 132
Путин Владимир 3454 179
Рейман Леонид 1065 149
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 114
Ксенин Алекс 311 103
Медведев Дмитрий 1665 87
Арлазаров Владимир 290 59
Кусков Денис 221 58
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 57
Симаткина Светлана 71 55
Шадаев Максут 1210 54
Солонин Виталий 90 52
Никифоров Николай 1138 50
Брюквин Юрий 300 50
Савин Сергей 97 49
Симонов Игорь 103 47
Слизень Виталий 244 45
Москалева Татьяна 73 43
Малис Александр 158 42
Кожевников Алексей 66 41
Щеголев Игорь 699 40
Муртазин Эльдар 74 37
Ким Андрей 58 37
Попова Мария 141 36
Кузнецов Станислав 162 36
Орловский Виктор 408 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 34
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 34
Кочетков Владислав 248 34
Овчинников Борис 129 33
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 32
Герчук Михаил 88 32
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 32
Приданцев Сергей 149 31
Иванов Сергей 405 30
Осеевский Михаил 350 29
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 29
Соловенчук Александр 156 29
Демидов Михаил 134 29
Анкилов Константин 121 28
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 28
Россия - РФ - Российская федерация 166167 10992
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4268
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3686
Европа 24964 2170
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1758
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1601
Япония 13807 1239
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1172
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1063
Германия - Федеративная Республика 13221 970
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 920
Финляндия - Финляндская Республика 3697 905
Франция - Французская Республика 8177 616
Азия - Азиатский регион 5920 605
Украина 7928 549
Индия - Bharat 5869 474
Беларусь - Белоруссия 6289 472
Швеция - Королевство 3782 446
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 404
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Казахстан - Республика 6048 396
Земля - планета Солнечной системы 10865 389
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 388
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 380
Китай - Тайвань 4245 375
Канада 5081 370
Италия - Итальянская Республика 4508 352
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Испания - Королевство 3840 318
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 313
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 303
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 298
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 293
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 65
ABI Research 236 65
Mobile Research Group 87 59
Forrester Research 834 57
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Gartner - Dataquest 353 48
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Juniper Research 131 30
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 29
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In-Stat/MDR 74 15
Fortune Global 500 295 14
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 39
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 25
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 25
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 24
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 20
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 19
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 18
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 18
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 18
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 17
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 15
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 12
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 11
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 9
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 9
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 9
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 8
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 8
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 610
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 214
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 40
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
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CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 10
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