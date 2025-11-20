Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems

Xenium X900: первый 4G-телефон с видеосвязью для тех, кому рано держать смартфон в режиме ожидания*, поэтому можно спокойно отправить ребенка в школу, не переживая, что телефон разрядится к концу дня. Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: фонарик, будильник, калькулятор, телефонная книга. Никакого предустановленного ПО, игр или браузера — только то, что действительно нужно для связи и безопасности. Xenium X900 доступен в универсальном черном цвете. В комплект в

«Магнит» запустил сервис «Касса в телефоне» Ритейлер «Магнит» запустил новый способ оплаты товаров в магазине. Функционал «Касса в телефоне» позволяет максимально быстро совершать покупки, оплачивая товары прямо в мобильном

МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6% МТС проанализировала данные по использованию в своей сети старых телефонов 3G-only без LTE: сегодня доля их пользователей в России составляет 1,4%, а доля выходящих в интернет с таких устройств - всего 0,6% от общей абонентской базы МТС. Это позволит компани

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50% — в доступные мессенджеры, поясняет управляющий партнер «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов. «Рост голосового трафика не создает критических технологических проблем для операторов в России: ИТ

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны млн руб. Завод «Телта» «Телта» занимается производством стационарных телефонных аппаратов, полевых телефонов, IP-телефонов и таксофонов. Производственные площадки «Телта» находится в Пе

Т2 и «АльфаСтрахование» запустили программу для защиты от рисков телефонного мошенничества их карт от самых распространенных рисков мошенничества. «Антириск» поможет в таких случаях как снятие денег с карты третьими лицами, в том числе при потере карты или использовании ее обманом во время телефонного разговора. Программа также покрывает следующие риски: переподключение мобильного банка на сторонний номер телефона, хищение у владельца карты денег, полученных в банкомате, или спис

«Новофон»: раскрыто отношение россиян к телефонным звонкам ные звонки самым удобным и быстрым способом коммуникации. Почти половина россиян все еще использует телефонные звонки для решения деловых вопросов. Их считает самым удобным способом связи 44% р

Kaspersky Who Calls: в III квартале 2025 г. 61% пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством овятся все более разнообразными. Причем все чаще после того, как злоумышленники связались с жертвой по телефону или в мессенджере, они присылают вредоносное ПО под видом легитимных программ. В

Аналитика сервиса «Защитник МТС»: телефонные мошенники начали чаще атаковать женщин ным членам семьи оперативно узнать, если их близкий – ребенок, родитель или друг – начал разговор с телефонным мошенником. При поступлении мошеннического звонка на номер ответственного абонента

Возвращение к истокам: 70% россиян стали чаще звонить по телефону (15%). Практически четверть опрошенных (24%) любые вопросы решают только текстом, так как не любят телефонные звонки. Столько же звонят только в том случае, если вопрос долго описывать. «После

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка Маркировка звонков С 1 сентября 2025 г. телефонные звонки от компаний и предпринимателей должны быть маркированы, пишет РБК. Это нужн

В России появится «черный список» сотовых телефонов аконопроектов, разработанному Правительством, Минцифры будет вести базу данных IMEI-номеров сотовых телефонов и определит «черный список» номеров, которые не должны обслуживаться Нынешний докум

3 схемы телефонного и онлайн-мошенничества, популярные перед 1 сентября ники оперативно подключатся и постараются вам помочь. Но лучше, чтобы необходимости в решительных действиях не возникало. Для этого важно помнить несколько простых правил: Не общайтесь с незнакомцами по телефону, в мессенджерах и соцсетях. Никогда не диктуйте по телефону СМС-коды и не включайте демонстрацию экрана по чьей-то просьбе. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и вообще п

Россиян будут штрафовать на сотни тысяч рублей за передачу телефонного номера другому человеку озапрете на регистрацию новых SIM-карт. Его можно будет активировать в «Госуслугах», чтобы никто посторонний не смог воспользоваться персональными данными других граждан для оформления на них номеров телефонов.

Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков ы будут предоставлять операторам проверенные данные для передачи их абонентам при входящем вызове с телефонов компании STIR/SHAKEN применяется в VoIP-сетях (звонках через интернет). Работа по е

Не только зумеры: россияне всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров Россияне все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на або

В России появятся телефонные звонки с логотипами — «Билайн» и Tecno интегрируют новую технологию Не только название, но и лого звонящей компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют «Билайн биз

В России запретят перепрошивку IMEI телефонов, созддадут единую базу мобильных устройств и введут «черные списки» уникальных номеров ь устройство, ведь после этого, операторы и службы безопасности воспринимают перепрошитое устройство как совершенно новый гаджет. Unsplash - Eliott Chatauret В России планируют запретить перепрошивку телефонов Российские власти возьмут под контроль использование идентификаторов IMEI, они намерены ввести черные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Нево

МВД, ФСБ и еще несколько госорганов: Названы ведомства, от чьего имени чаще всего действуют телефонные мошенники Лжесотрудники из правоохранительных органов Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России назвали ведомства, от имени которых чаще всего действуют телефонные мошенники, об этом говорится в Telegram-канале ведомства. По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) М

Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели ые транзакции». «Определитель номера» Сбербанка автоматически определяет звонки злоумышленников как по телефону, так и через мессенджеры в W******p и Telegram с помощью ИИ-модели, разработанной

Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно всем абонентам для защиты от спама и телефонного мошенничества ту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис станет доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества. Т2 уже запустила проект в Псковской и Волгоградской областях. Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком

«Т-Банк» добавил в программу «Защитим или вернем деньги» новые сценарии мошенничества: шантаж и лжеинвестиции доступа к банковскому счету или отдал деньги. Лжеработа. Мошенники пишут в мессенджерах или звонят по телефону. Представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают подработку. Условия об

«Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц С первого апреля 2025 г. не только физические, но и юридические лица могут совершать переводы через СБП по номерам телефонов иностранных операторов связи. Изменения касаются операций C2B (физические лица – бизнесу) и В2С (бизнес – физическим лицам). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Компания «

В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством н», — сказала Дарья Яушева, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье». Для защиты от телефонного мошенничества специалисты рекомендуют при малейших сомнениях завершать телефонный

Московская телефонная сеть закупает 1,5 тысячи лицензий «Касперского» ает широкий спектр услуг обеспечения населения средствами телекоммуникаций: местная и внутризоновая телефонная связь для физических и юридических лиц, мобильная связь, широкополосный доступ в и

Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП ений в сфере корпоративной связи. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. Серийное производство телефонов РТУ и его ключевых компонентов осуществляется в городе Санкт-Петербург. Таким образ

Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций й, в которых доля государственного участия превышает 50%. Согласие на спам Закон разрешает массовые телефонные звонки только при наличии согласия абонентов, которое должно быть выражено через д

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания щих нескольких минут все больше индикаторов меняли цвет с красного на зеленый, и он был уверен, что телефонные звонки снова поступают по всей Великобритании. Как будто в доказательство этого, у

Телефонные мошенники стали применять тактику «двойного кода» м собеседникам и не выполнять их требования; не торопиться и перепроверять информацию; не диктовать по телефону какие-либо коды из сообщений; внимательно читать сообщения с кодами, чтобы понима

Телефонные мошенники пытались дозвониться до абонента МТС из Норильска более 22 тыс. раз шенников, мы постоянно работаем над технологиями для защиты своих абонентов. Так, наши абоненты могут получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал услышит только пользователь, принявший звонок, и примет решение — продолжать его или завершить», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Мотив» фиксирует рост голосового трафика среди пассажиров курганского аэропорта тив». Согласно данным «Мотив», в 2023-2024 гг. в курганском аэропорту зафиксирован рост потребления голосового трафика. Наиболее активными месяцами стали май и декабрь 2023 г., а также март и м

МТС обеспечила современными телеком-услугами новый ледовый дворец в Хорошево-Мневниках инфраструктурой связи. Сотрудникам новой ледовой арены доступен высокоскоростной офисный интернет и телефонная связь, а посетителям – высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосова

Kaspersky Who Calls: в 2024 г. больше половины пользователей столкнулись с телефонным мошенничеством ль отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского». Для защиты от телефонного мошенничества специалисты по кибербезопасности рекомендуют никому не передавать к

Аналитика МТС: на технологии звонков в интернете приходится почти половина голосового трафика ользования на своей мобильной сети технологий передачи голоса через интернет в 2024 г. – общая доля голосового трафика через VoLTE (голос через 4G интернет) и VoWiFi (голос через Wi-Fi) выросла

«Ростелеком» призвал абонентов срочно сменить пароли. В Сеть утекли сотни тысяч телефонов и почтовых адресов тично и сам оператор, заявив, что в утечке может быть повинен один из его подрядчиков. По данным DLBI, в распоряжении киберпреступников оказались 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов россиян. Информация в утекших базах свежая – он датирована 20 сентября 2024 г., то есть ей всего четыре месяца. Адреса и телефоны принадлежат не только абонентам оператора, но и тем,

IP-телефон Flat-Phone B6 и консоль расширения FPEx60 внесены в реестр продукции РЭП Минпромторга 2024 г. и внесение оборудования в реестр РЭП. Об этом CNews сообщили представители компании «Флат». На сегодняшний день компанией «Флат» подтвержден статус ТОРП для всей выпускаемой в России линейки телефонов: Flat-Phone С10, B6, B10, консоль расширения FPEx60. Внесение оборудования в Реестр радиоэлектронной промышленности (РЭП) подтверждает соответствие требованиям безопасности и функцион

В России запретили телефонные звонки через интернет тернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи. Запреты как средство борьбы с телефонными мошенниками В 2024 г. российские власти уделяли достаточно много внимания введени

Сбербанк: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги здников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих. Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно! — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под

Исследование МТС: россияне стали переводить телефонные разговоры на голосовых помощников в 2,5 раза чаще поколения имеют свои предпочтения в общении. Люди в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессендж