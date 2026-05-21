Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad в Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода материала

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений т Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Аферисты предлагают жертвам скачать моды для мессенджера, предназначенные для iPhone и iPad. По данным F6, среди мошеннических программ фигурируют названия ToxicGram, DarkGram, HakoGram, HoloGram, AstroGram или Doxogram. Мошенники заявляют, что такие приложения в 2026 г. якобы по

«М.Видео» назвала цены на iPad Air с чипом M4 ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на новый планшет iPad откроется 3 марта. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии iPad Air с диагональю

Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR Сеть магазинов техники и электроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители restore:. С 3 марта в сети открыт предзаказ на первые устройства из новинок, представленных 2 марта в

В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5 Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об э

Продажи планшетов рухнули по всему миру, потому что они надоели. Никто не может придумать ничего нового, и даже iPad перестал меняться разных брендов выглядят примерно одинаково вне зависимости от ценового сегмента и часто имеют очень схожие аппаратные возможности. Ivan Samkov / Pexels Отличить Android-планшет от другого, а также от iPad с каждым разом становится гораздо сложнее Усиливает сходство планшетов и тот факт, что подавляющее их большинство работает на одной и той же операционной системе – она установлена как на т

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad ложением на рынке, навязав пользователям чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую американская компания Apple взимает с разработчиков. Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны Apple. Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе 2025 г. Истцы потребовали от Apple компенсацию в разме

«М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов «М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″

Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги Поэтому такая техника зачастую побеждала в аукционах. И это демотивировало отечественных производителей вкладываться в свои решения». По словам Горшенина АРМ можно было комплектовать даже iPhone или iPad. Было два решения этой проблемы, говорит собеседник CNews. Или переписать требования к АРМ на уровне постановления правительства 719 (регулирует ведение реестра российской продукции Минпро

Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» оставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов планшетов и ноутбуков на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями планшетов в 2025 г. стали iPad 11 2025 на 128 ГБ серебристого цвета, iPad Air 11 2024 на 128 ГБ серебристого цвета и iPad 11 2025 на 128 ГБ синего цвета. Среди ноутбуков покупатели чаще всего выбирают MacBook Pro

В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple ет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивши

«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5 «М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro

Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос так: Xiaomi (14%), Huawei (12%), Samsung (10%), Apple (7,5) и малоизвестные китайские бренды (7%). В сравнении видно, что россияне стали активнее покупать планшеты небольших китайских компаний. А вот iPad стал интересовать из значительно меньше. Что по деньгам В плане выручки с продаж планшетов игроки на российском рынке все те же, но распределены они немного иначе. В первой половине 2025 г

Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом планирована на 18 июня 2025 г. Единственный соперник По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi,

Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос вилась инструкция, как обезопасить себя от несанкционированного удаления приложения сервиса силами самой Apple. У нее есть такая возможность, и она распространяется на все установленные на iPhone или iPad приложения. Чтобы обезопасить себя, необходимо без промедления отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемое». Эта функция нужна для освобождения памяти iPhone и iPad

«Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16 Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие

«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11 «Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемо

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках» ерационными системами Tizen, электронными книгами Amazon Kindle, консолями Nintendo, начиная с 3DS Internet Browser, GNOME Web и снятым с производства BlackBerry Browser. Unsplash - Thai Nguyen Apple iPad Pro 11 Уязвимость отслеживается как CVE-2025-24201. Со слов специалистов по кибербезопасности Apple, эта проблема могла быть использована в чрезвычайно сложных кибератаках против определен

Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4.

Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad ть гаджеты можно будет в флагманских магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Restore:. iPad Air с чипом М3 С процессором M3 на борту, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиату

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость

«Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео 60-дневная подписка «Яндекс Плюс». Для сравнения, на момент выхода материала самый доступный Apple iPad стоил в России почти 34 тыс. руб. и это морально устаревший базовый 10,2-дюймовый iPa

В России планшетная революция. Продажи побили все исторические рекорды. Apple повержена, на рынке новый неожиданный лидер ществования российского рынка планшетных компьютеров, возникшего, по-видимому, с появлением первого Apple iPad в 2010 г. Продажи планшетов в России демонстрируют стабильный рост как минимум с 2

Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud Технологического университета Джорджии, Мичиганского университета и Рурского университета в Бохуме обнаружила два серьезных недостатка в процессорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п. В 2023 г. эта

Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad целом китайские производители продолжают укрепление своих позиций. Fplus Рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд рублей Также в пятерку лучших по итогам 2024 г. попали Redmi (10%), Samsung (10%) и iPad от Apple (8%). В 2023 г. Топ-5 продаж выглядел так: Huawei (16,3%), Samsung (13,2%), Apple (10,8%), Honor (6,4%), Lenovo (6,2%). Т.е. в этом году, Lenovo и Huawei выбыли из списка лидеров.

Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro ортал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или

МТС открыла продажи iPad Mini 2024 МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщил

«Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024 В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, н

«М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7 Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдач

В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом совре

Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен RuStore в каждый iPhone Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры. В своей экосистеме Apple развела монополию и запрещает скачивать приложе

Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad ратила разработку открытого и бесплатного кодировщика видео SVT-HEVC. Он предназначен для работы с высокоэффективным кодеком H.265/HEVC, который используется при записи видеороликов на Apple iPhone и iPad. В настройках этих устройств можно выбрать более распространенный кодек H.264/AVC, но H.265/HEVC сжимает видео на 25-50% лучше при том же уровне качества итогового видеоряда. На сворачиван

Дорогие iPhone и iPad можно поломать, набрав четыре простых символа. Решения проблемы не существует Четыре клика – и iPhone сломан В смартфонах iPhone и планшетах iPad компании Apple обнаружен дефект, позволяющий «подвесить» их при помощи всего лишь четырех символов, введенных с клавиатуры, пишет портал TechCrunch. Сбой будет кратковременным, и, в теории

Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортным. Об этом CNe

Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini ании Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения

Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad Цифровая экосистема МТС сообщает о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т

Аналитика МТС: продажи новых iPad Air и Pro оказались в 3 раза выше предыдущих моделей МТС сообщила о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т

Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad Отказ для UTM Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило издание 9to5mac. Исполнительный совет по проверке или executive review board (ERB), устанавливает политику для отделов по связям с разработчиками Ap

«Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro «Ситилинк» открыл продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, об