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Apple iPad


18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 2
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 2
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 2
17.09.2021 Самая интересная «фишка» новых iPhone 13 Pro искусственно отключена в дешевых комплектациях 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 8
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 2
30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 2
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель чипов поднимает цены. Грядет глобальное подорожание всей техники 1
25.08.2021 Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей 4
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 1
28.07.2021 Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов 1
21.07.2021 Создан супербезопасный почтовый сервис 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ 1
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир» 1
15.07.2021 Microsoft выпустила вторую новую Windows за месяц. Видео 1
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 1
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 2
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 5
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями 1
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 1
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri 1
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1

Публикаций - 3263, упоминаний - 7497

Apple iPad упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 490
Samsung Electronics 5633 416
Microsoft Corporation 11017 388
Google LLC 7128 135
Facebook 3765 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 58
VK - Mail.ru Group 2482 57
Huawei 2726 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 55
Intel Corporation 4152 48
SAP SE 3207 43
Xiaomi 904 42
Lenovo Group 1636 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 37
Twitter 2204 35
Yandex - Яндекс 4099 31
АйТи 749 29
Sony 2319 27
Amazon Inc - Amazon.com 1467 26
Qualcomm Technologies 1001 26
IBM 3527 25
LG Electronics 1832 25
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 24
CompanyMedia 110 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 22
Adobe Systems 805 21
Nvidia Corp 2011 20
HP Inc. 2898 17
AMD - Advanced Micro Devices 1664 16
VideoMost - ВидеоМост 191 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 16
GitHub 412 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 14
Acer Group 1357 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Dell EMC 2387 13
HTC Corporation 1185 13
Nokia Corporation 2416 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 12
Navitel - Навител Навигатор 252 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Связной ГК 877 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 11
Barnes & Noble 52 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Альфа-Банк 1123 7
Открытие ФК 538 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
LinkedIn 520 6
Tesla Motors 241 6
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Почта России ПАО 1570 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
KGI Securities 47 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 4
ДамПродам - DamProdam 4 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
Visa International 1344 4
eBay Inc 528 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Uber 257 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Аэрофлот 492 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Uber Technologies 258 3
Ford 173 2
Kickstarter 95 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
Евросеть 883 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
re:Store 106 2
The Walt Disney Company 166 2
Транснефть 159 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
Правительство РФ 2200 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 6
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
United States district court - Федеральные окружные суды США 20 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
PTO или USPTO - United States Patent and Trademark Office - Патентное бюро США - Ведомство по патентам и товарным знакам США 6 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 18 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Савёловский районный суд города Москвы 5 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
ЛДПР 68 2
Единая Россия - Политическая партия 171 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
Руссофт - Russoft 250 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 517
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 275
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 234
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 156
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 94
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 79
Flash 472 79
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 66
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 63
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 63
Lightning 131 60
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 57
USB Type-C - USB-C 901 43
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 42
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 42
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 41
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 39
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 39
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 36
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 36
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 24
ARM64 - Архитектура процессора 1017 23
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 20
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 19
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 19
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 298 19
Smartphone - Смартфон 773 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 18
3G - Стандарт мобильной связи 3709 17
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 16
Google Android 10750 1127
Apple iOS 5741 901
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 552
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 184
Apple - App Store 2198 170
Microsoft Windows 10 6612 149
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 146
Apple Mac 1454 142
Microsoft Windows Phone OS 1472 138
Google Play - Google Store - Android Market 2515 136
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 135
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 115
Microsoft Windows 8 1228 109
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 105
Apple macOS 922 101
Apple iPhone 6 547 99
Apple iPad Pro 226 99
Nvidia GeForce GTX 2054 91
Apple iPhone 3 383 88
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 86
Microsoft Windows 7 1662 83
Apple iPad mini 375 80
Apple iPod Touch 654 74
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 73
Apple iPhone 5 710 71
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 63
Apple macOS X 900 62
Apple Safari - Браузер 599 60
Apple Siri - Голосовой помощник 302 59
Samsung Galaxy Note 558 57
Google Nexus - Серия смартфонов 398 55
Apple Touch ID 207 50
Apple iTunes Store 568 48
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 45
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 44
Symbian OS 764 44
Apple Pencil 62 42
Apple Pay 385 42
Java - Язык программирования 1167 42
Apple iCloud 200 41
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 126
Steve Jobs - Стив Джобс 700 33
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 31
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 14
Путин Владимир 1820 9
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 7
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 5
Ипатов Вадим 80 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 4
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 4
Валяева Елизавета 72 4
Ющенко Александр 25 4
Ive Jony - Айва Джони 9 4
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 4
Григорьева Евгения 57 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 3
Демидов Михаил 119 3
Манзюк Юлия 5 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 3
Keller Jim - Келлер Джим 7 3
Гинятуллин Роман 61 3
Дуров Павел 216 3
Зубарев Яков 23 3
Мельникова Анастасия 166 3
Сергеев Алексей 26 3
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 2
Галушкин Олег 168 2
Лисовский Евгений 19 2
Белоусов Сергей 217 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 4 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
Никифоров Николай 1126 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 828
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 568
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 202
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 126
Германия - Федеративная Республика 3614 116
Япония 2760 104
Франция - Французская Республика 2112 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 71
Европа 3730 58
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Индия - Республика 2161 51
Украина 3347 44
США - Купертино 204 41
Казахстан - Республика 2621 33
Беларусь - Белоруссия 2081 28
США - Калифорния 969 24
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Канада 1294 20
Китай - Тайвань 589 20
Южная Корея - Республика 1450 20
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Австралия - Австралийский Союз 1118 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 17
Испания - Королевство 1248 15
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 15
Бразилия - Федеративная Республика 1121 14
Италия - Итальянская Республика 1371 14
США - Сан-Франциско 689 12
Россия - ПФО - Казань 1510 12
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