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Apple iPad
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.05.2026
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Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad
в Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода материала
|16.03.2026
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Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений
т Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Аферисты предлагают жертвам скачать моды для мессенджера, предназначенные для iPhone и iPad. По данным F6, среди мошеннических программ фигурируют названия ToxicGram, DarkGram, HakoGram, HoloGram, AstroGram или Doxogram. Мошенники заявляют, что такие приложения в 2026 г. якобы по
|03.03.2026
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«М.Видео» назвала цены на iPad Air с чипом M4
ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на новый планшет iPad откроется 3 марта. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии iPad Air с диагональю
|03.03.2026
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Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR
Сеть магазинов техники и электроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители restore:. С 3 марта в сети открыт предзаказ на первые устройства из новинок, представленных 2 марта в
|01.12.2025
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В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5
Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об э
|12.11.2025
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Продажи планшетов рухнули по всему миру, потому что они надоели. Никто не может придумать ничего нового, и даже iPad перестал меняться
разных брендов выглядят примерно одинаково вне зависимости от ценового сегмента и часто имеют очень схожие аппаратные возможности. Ivan Samkov / Pexels Отличить Android-планшет от другого, а также от iPad с каждым разом становится гораздо сложнее Усиливает сходство планшетов и тот факт, что подавляющее их большинство работает на одной и той же операционной системе – она установлена как на т
|24.10.2025
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В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad
ложением на рынке, навязав пользователям чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую американская компания Apple взимает с разработчиков. Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны Apple. Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе 2025 г. Истцы потребовали от Apple компенсацию в разме
|23.10.2025
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«М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов
«М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″
|22.10.2025
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Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги
Поэтому такая техника зачастую побеждала в аукционах. И это демотивировало отечественных производителей вкладываться в свои решения». По словам Горшенина АРМ можно было комплектовать даже iPhone или iPad. Было два решения этой проблемы, говорит собеседник CNews. Или переписать требования к АРМ на уровне постановления правительства 719 (регулирует ведение реестра российской продукции Минпро
|22.10.2025
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Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»
оставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов планшетов и ноутбуков на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями планшетов в 2025 г. стали iPad 11 2025 на 128 ГБ серебристого цвета, iPad Air 11 2024 на 128 ГБ серебристого цвета и iPad 11 2025 на 128 ГБ синего цвета. Среди ноутбуков покупатели чаще всего выбирают MacBook Pro
|16.10.2025
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В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple
ет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивши
|15.10.2025
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«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5
«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro
|29.07.2025
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Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос
так: Xiaomi (14%), Huawei (12%), Samsung (10%), Apple (7,5) и малоизвестные китайские бренды (7%). В сравнении видно, что россияне стали активнее покупать планшеты небольших китайских компаний. А вот iPad стал интересовать из значительно меньше. Что по деньгам В плане выручки с продаж планшетов игроки на российском рынке все те же, но распределены они немного иначе. В первой половине 2025 г
|16.06.2025
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Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом
планирована на 18 июня 2025 г. Единственный соперник По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi,
|29.05.2025
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Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос
вилась инструкция, как обезопасить себя от несанкционированного удаления приложения сервиса силами самой Apple. У нее есть такая возможность, и она распространяется на все установленные на iPhone или iPad приложения. Чтобы обезопасить себя, необходимо без промедления отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемое». Эта функция нужна для освобождения памяти iPhone и iPad
|28.03.2025
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«Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16
Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие
|13.03.2025
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«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11
«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемо
|12.03.2025
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Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»
ерационными системами Tizen, электронными книгами Amazon Kindle, консолями Nintendo, начиная с 3DS Internet Browser, GNOME Web и снятым с производства BlackBerry Browser. Unsplash - Thai Nguyen Apple iPad Pro 11 Уязвимость отслеживается как CVE-2025-24201. Со слов специалистов по кибербезопасности Apple, эта проблема могла быть использована в чрезвычайно сложных кибератаках против определен
|07.03.2025
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Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ
Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4.
|05.03.2025
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Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad
ть гаджеты можно будет в флагманских магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Restore:. iPad Air с чипом М3 С процессором M3 на борту, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиату
|05.03.2025
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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость
|14.02.2025
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«Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео
60-дневная подписка «Яндекс Плюс». Для сравнения, на момент выхода материала самый доступный Apple iPad стоил в России почти 34 тыс. руб. и это морально устаревший базовый 10,2-дюймовый iPa
|07.02.2025
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В России планшетная революция. Продажи побили все исторические рекорды. Apple повержена, на рынке новый неожиданный лидер
ществования российского рынка планшетных компьютеров, возникшего, по-видимому, с появлением первого Apple iPad в 2010 г. Продажи планшетов в России демонстрируют стабильный рост как минимум с 2
|30.01.2025
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Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud
Технологического университета Джорджии, Мичиганского университета и Рурского университета в Бохуме обнаружила два серьезных недостатка в процессорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п. В 2023 г. эта
|10.01.2025
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Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad
целом китайские производители продолжают укрепление своих позиций. Fplus Рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд рублей Также в пятерку лучших по итогам 2024 г. попали Redmi (10%), Samsung (10%) и iPad от Apple (8%). В 2023 г. Топ-5 продаж выглядел так: Huawei (16,3%), Samsung (13,2%), Apple (10,8%), Honor (6,4%), Lenovo (6,2%). Т.е. в этом году, Lenovo и Huawei выбыли из списка лидеров.
|25.12.2024
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Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro
ортал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или
|03.12.2024
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МТС открыла продажи iPad Mini 2024
МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщил
|01.11.2024
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«Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024
В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, н
|17.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдач
|03.10.2024
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В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская
Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом совре
|23.09.2024
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Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен
RuStore в каждый iPhone Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры. В своей экосистеме Apple развела монополию и запрещает скачивать приложе
|23.08.2024
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Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad
ратила разработку открытого и бесплатного кодировщика видео SVT-HEVC. Он предназначен для работы с высокоэффективным кодеком H.265/HEVC, который используется при записи видеороликов на Apple iPhone и iPad. В настройках этих устройств можно выбрать более распространенный кодек H.264/AVC, но H.265/HEVC сжимает видео на 25-50% лучше при том же уровне качества итогового видеоряда. На сворачиван
|22.08.2024
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Дорогие iPhone и iPad можно поломать, набрав четыре простых символа. Решения проблемы не существует
Четыре клика – и iPhone сломан В смартфонах iPhone и планшетах iPad компании Apple обнаружен дефект, позволяющий «подвесить» их при помощи всего лишь четырех символов, введенных с клавиатуры, пишет портал TechCrunch. Сбой будет кратковременным, и, в теории
|16.08.2024
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Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad
Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортным. Об этом CNe
|24.07.2024
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Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini
ании Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения
|18.06.2024
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Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad
Цифровая экосистема МТС сообщает о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т
|14.06.2024
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Аналитика МТС: продажи новых iPad Air и Pro оказались в 3 раза выше предыдущих моделей
МТС сообщила о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т
|10.06.2024
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Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad
Отказ для UTM Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило издание 9to5mac. Исполнительный совет по проверке или executive review board (ERB), устанавливает политику для отделов по связям с разработчиками Ap
|06.06.2024
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«Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro
«Ситилинк» открыл продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, об
|03.06.2024
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Apple всех обманула. Новейший iPad Air оказался слабее, чем заявлено. Apple «пририсовала» ему несуществующее ядро
Минус одно ядро Компания Apple без лишнего шума ухудшила свой iPad Air седьмого поколения спустя почти месяц после его официальной презентации. Показанный
Apple iPad и организации, системы, технологии, персоны:
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