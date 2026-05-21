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Apple iPad

Apple iPad

СОБЫТИЯ

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21.05.2026 Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

в Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода материала
16.03.2026 Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

т Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Аферисты предлагают жертвам скачать моды для мессенджера, предназначенные для iPhone и iPad. По данным F6, среди мошеннических программ фигурируют названия ToxicGram, DarkGram, HakoGram, HoloGram, AstroGram или Doxogram. Мошенники заявляют, что такие приложения в 2026 г. якобы по
03.03.2026 «М.Видео» назвала цены на iPad Air с чипом M4

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что предзаказ на новый планшет iPad откроется 3 марта. Оформить его можно будет на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Стоимость версии iPad Air с диагональю
03.03.2026 Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR

Сеть магазинов техники и электроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители restore:. С 3 марта в сети открыт предзаказ на первые устройства из новинок, представленных 2 марта в
01.12.2025 В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5

Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об э
12.11.2025 Продажи планшетов рухнули по всему миру, потому что они надоели. Никто не может придумать ничего нового, и даже iPad перестал меняться

разных брендов выглядят примерно одинаково вне зависимости от ценового сегмента и часто имеют очень схожие аппаратные возможности. Ivan Samkov / Pexels Отличить Android-планшет от другого, а также от iPad с каждым разом становится гораздо сложнее Усиливает сходство планшетов и тот факт, что подавляющее их большинство работает на одной и той же операционной системе – она установлена как на т
24.10.2025 В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

ложением на рынке, навязав пользователям чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую американская компания Apple взимает с разработчиков. Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны Apple. Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе 2025 г. Истцы потребовали от Apple компенсацию в разме
23.10.2025 «М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов

«М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″

22.10.2025 Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги

Поэтому такая техника зачастую побеждала в аукционах. И это демотивировало отечественных производителей вкладываться в свои решения». По словам Горшенина АРМ можно было комплектовать даже iPhone или iPad. Было два решения этой проблемы, говорит собеседник CNews. Или переписать требования к АРМ на уровне постановления правительства 719 (регулирует ведение реестра российской продукции Минпро
22.10.2025 Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»

оставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов планшетов и ноутбуков на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями планшетов в 2025 г. стали iPad 11 2025 на 128 ГБ серебристого цвета, iPad Air 11 2024 на 128 ГБ серебристого цвета и iPad 11 2025 на 128 ГБ синего цвета. Среди ноутбуков покупатели чаще всего выбирают MacBook Pro
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple

ет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивши
15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro

29.07.2025 Мечта Стива Джобса сбывается в России – все массово скупают iPad и другие планшеты. Поставлен рекорд продаж. Опрос

так: Xiaomi (14%), Huawei (12%), Samsung (10%), Apple (7,5) и малоизвестные китайские бренды (7%). В сравнении видно, что россияне стали активнее покупать планшеты небольших китайских компаний. А вот iPad стал интересовать из значительно меньше. Что по деньгам В плане выручки с продаж планшетов игроки на российском рынке все те же, но распределены они немного иначе. В первой половине 2025 г
16.06.2025 Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом

планирована на 18 июня 2025 г. Единственный соперник По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi,

29.05.2025 Новые санкции против владельцев iPhone и iPad. Их втихую лишили приложения «Авито». Решение найдено. Опрос

вилась инструкция, как обезопасить себя от несанкционированного удаления приложения сервиса силами самой Apple. У нее есть такая возможность, и она распространяется на все установленные на iPhone или iPad приложения. Чтобы обезопасить себя, необходимо без промедления отключить в настройках iOS функцию «Сгружать неиспользуемое». Эта функция нужна для освобождения памяти iPhone и iPad

28.03.2025 «Ситилинк» запускает продажи планшетов Apple iPad Air М3 и Apple iPad A16

Новые планшеты Apple стали доступны для покупки в «Ситилинк». iPad Air получил новый чип Apple M3 и поддержку Apple Intelligence, который открывает широкие
13.03.2025 «Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11

«Яндекс Маркет» открыл продажу новой линейки iPad Air 11. Стоимость планшетов варьируется в зависимости от модели. Цена на модель с объемо
12.03.2025 Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

ерационными системами Tizen, электронными книгами Amazon Kindle, консолями Nintendo, начиная с 3DS Internet Browser, GNOME Web и снятым с производства BlackBerry Browser. Unsplash - Thai Nguyen Apple iPad Pro 11 Уязвимость отслеживается как CVE-2025-24201. Со слов специалистов по кибербезопасности Apple, эта проблема могла быть использована в чрезвычайно сложных кибератаках против определен
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4.

05.03.2025 Сеть Restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple —нового iPad Air и обновленного iPad

ть гаджеты можно будет в флагманских магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Restore:. iPad Air с чипом М3 С процессором M3 на борту, поддержкой Apple Intelligence и новой клавиату
05.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новых iPad Air и базового iPad

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа новых планшетов Apple — iPad Air и базового iPad. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость
14.02.2025 «Яндекс» выпустил свой первый планшет – «убийцу» iPad. Он металлический, большой и дешевый. Видео

60-дневная подписка «Яндекс Плюс». Для сравнения, на момент выхода материала самый доступный Apple iPad стоил в России почти 34 тыс. руб. и это морально устаревший базовый 10,2-дюймовый iPa
07.02.2025 В России планшетная революция. Продажи побили все исторические рекорды. Apple повержена, на рынке новый неожиданный лидер

ществования российского рынка планшетных компьютеров, возникшего, по-видимому, с появлением первого Apple iPad в 2010 г. Продажи планшетов в России демонстрируют стабильный рост как минимум с 2
30.01.2025 Процессоры в iPhone, iPad и Mac уязвимы для взлома и кражи данных из почты и облака iCloud

Технологического университета Джорджии, Мичиганского университета и Рурского университета в Бохуме обнаружила два серьезных недостатка в процессорах Apple серий A и M, использующихся в Mac, iPhone и iPad. Как пишет Ars Technica, проблемы в кибербезопасности позволяют похищать конфиденциальные данные из браузеров и получить доступ к секретам iCloud, Google Maps и Gmail и т.п. В 2023 г. эта

10.01.2025 Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad

целом китайские производители продолжают укрепление своих позиций. Fplus Рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд рублей Также в пятерку лучших по итогам 2024 г. попали Redmi (10%), Samsung (10%) и iPad от Apple (8%). В 2023 г. Топ-5 продаж выглядел так: Huawei (16,3%), Samsung (13,2%), Apple (10,8%), Honor (6,4%), Lenovo (6,2%). Т.е. в этом году, Lenovo и Huawei выбыли из списка лидеров.
25.12.2024 Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro

ортал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или

03.12.2024 МТС открыла продажи iPad Mini 2024

МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщил
01.11.2024 «Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024

В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, н
17.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдач
03.10.2024 В России не работает Gmail. Пока только на iPhone и iPad. Проблема всероссийская

Доступ закрыт Россияне массово лишились доступа к своей рабочей и личной электронной почте на Gmail. Подключиться к почтовому ящику не могут владельцы iPhone и iPad – фирменное приложение Gmail для iOS перестало работать корректно. В то же время на Android приложение Gmail полностью выполняет все свои функции. Веб-версия Gmail, доступная в любом совре
23.09.2024 Правительство России заставляет Apple вставить RuStore в каждый iPhone и iPad страны. Законопроект уже одобрен

RuStore в каждый iPhone Российское правительство частично (с замечаниями) поддержало законопроект по принудительной предустановке магазина приложений RuStore на iPhone и iPad, пишет ТАСС. Это отечественный каталог, работающий с мая 2022 г. и развиваемый холдингом VK при поддержке Минцифры. В своей экосистеме Apple развела монополию и запрещает скачивать приложе
23.08.2024 Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad

ратила разработку открытого и бесплатного кодировщика видео SVT-HEVC. Он предназначен для работы с высокоэффективным кодеком H.265/HEVC, который используется при записи видеороликов на Apple iPhone и iPad. В настройках этих устройств можно выбрать более распространенный кодек H.264/AVC, но H.265/HEVC сжимает видео на 25-50% лучше при том же уровне качества итогового видеоряда. На сворачиван
22.08.2024 Дорогие iPhone и iPad можно поломать, набрав четыре простых символа. Решения проблемы не существует

Четыре клика – и iPhone сломан В смартфонах iPhone и планшетах iPad компании Apple обнаружен дефект, позволяющий «подвесить» их при помощи всего лишь четырех символов, введенных с клавиатуры, пишет портал TechCrunch. Сбой будет кратковременным, и, в теории
16.08.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей iPad

Приложение «VK Видео» для iPad вышло в App Store. Владельцам этих устройств станет доступен адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра, что делает просмотр видео более комфортным. Об этом CNe
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini

ании Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения
18.06.2024 Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad

Цифровая экосистема МТС сообщает о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т
14.06.2024 Аналитика МТС: продажи новых iPad Air и Pro оказались в 3 раза выше предыдущих моделей

МТС сообщила о старте продаж Apple iPad Pro и Air. По итогам предзаказа, длившегося с 15 мая по 13 июня, спрос на новинки оказался выше в три раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за т
10.06.2024 Apple запретила выпускать эмуляторы ПК для iPhone и iPad

Отказ для UTM Группа проверки приложений App Review из Apple App Store отклонила заявку разработчиков UTM, универсального эмулятора системы ПК для iPhone и iPad. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило издание 9to5mac. Исполнительный совет по проверке или executive review board (ERB), устанавливает политику для отделов по связям с разработчиками Ap
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro

«Ситилинк» открыл продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, об
03.06.2024 Apple всех обманула. Новейший iPad Air оказался слабее, чем заявлено. Apple «пририсовала» ему несуществующее ядро

Минус одно ядро Компания Apple без лишнего шума ухудшила свой iPad Air седьмого поколения спустя почти месяц после его официальной презентации. Показанный


Публикаций - 4011, упоминаний - 5739

Apple iPad и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 2297
Google LLC 12688 567
Samsung Electronics 11064 555
Microsoft Corporation 25775 460
Meta Platforms - Facebook 4621 211
Intel Corporation 12811 189
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 174
X Corp - Twitter 2938 155
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 147
Huawei 4676 143
Sony 6739 141
Nvidia Corp 4002 137
Lenovo Group 2446 134
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 131
Amazon Inc - Amazon.com 3277 130
HP Inc. 5883 121
LG Electronics 3735 115
Xiaomi - Сяоми 2231 114
Yandex - Яндекс 9216 109
HTC Corporation 1512 104
Dell EMC 5180 101
Acer Group - Acer Inc 2776 99
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 98
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 98
Qualcomm Technologies 1974 90
Adobe Systems 1597 88
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
IBM - International Business Machines Corp 9699 78
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 74
VK - Mail.ru Group 3602 71
Oracle Corporation 7074 64
Lenovo Motorola 3566 62
SAP SE 5601 58
AT&T Inc 1725 57
Toshiba Corporation 2980 54
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 51
AMD - Advanced Micro Devices 4641 49
Dropbox 527 47
Cisco Systems 5372 46
HP - Hewlett-Packard 3662 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 76
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 62
Связной ГК 1401 39
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 37
Альфа-Банк 1979 35
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
Visa International 1993 24
Евросеть 1421 24
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
Barnes & Noble 171 24
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 21
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 21
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Microsoft - LinkedIn 699 19
eBay Inc 1640 17
Почта России ПАО 2370 17
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 17
KGI Securities 50 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Россети Ленэнерго 1699 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
Walt Disney Company 647 13
Hyundai Motor Company 436 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 12
BMW Group 482 11
Tesla Motors 461 11
Ford 434 11
Volkswagen Audi Group 232 11
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 11
RBC Capital Markets 59 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 88
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 42
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
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U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 14
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 13
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2169
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1454
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1045
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 723
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 704
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 641
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 626
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 589
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 538
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 440
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 423
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 421
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 408
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 372
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 370
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 369
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 337
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 330
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 329
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 328
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 322
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 320
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 317
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 305
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 292
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 284
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 283
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 280
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 273
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 255
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 247
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 234
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 227
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 218
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 217
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 213
Аксессуары 4282 213
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 210
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 195
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2265
Google Android 15243 1330
Apple iOS 8583 1271
Apple - App Store 3109 688
Microsoft Windows 16882 522
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 504
Apple iPod Touch 747 426
Apple iPad mini 430 306
Apple iPhone 6 4861 270
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 264
Apple iPhone 4 800 255
Apple iPod 1553 248
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 247
Apple iPhone 5 783 240
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 214
Apple iPad Pro 320 210
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 207
Apple iTunes Store 1118 200
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 195
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 181
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 176
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 173
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 173
Apple macOS 2419 168
Apple Safari - браузер 896 166
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 161
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 157
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 147
Linux OS 11533 146
Samsung Galaxy 1035 133
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 132
Apple iCloud 310 130
Apple Siri - Голосовой помощник 441 129
Apple MacBook Pro 559 119
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 117
Microsoft Office 4170 116
Google Chrome - браузер 1701 109
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 108
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 105
Apple iMac - Серия моноблоков 468 104
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 231
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 147
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 36
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 33
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 33
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 29
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 21
Путин Владимир 3454 21
Cue Eddy - Кью Эдди 36 20
Медведев Дмитрий 1665 18
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Орлик Сергей 83 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 16
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 16
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 15
Munster Gene - Манстер Джин 60 15
Макаров Станислав 118 14
Алексахин Андрей 21 14
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 13
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 13
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 13
Дуров Павел 329 12
Ермолаев Артем 379 12
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 12
Меднов Сергей 124 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Шадаев Максут 1210 10
Никифоров Николай 1138 10
Свириденко Андрей 99 10
Gruber John - Грубер Джон 18 10
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 10
Мельникова Анастасия 440 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 9
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 9
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 9
Сапельников Сергей 109 9
Гайдамаков Сергей 27 9
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 9
Pogue David - Пог Дэвид 16 9
Артамонова Анна 183 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1374
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 944
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 447
Европа 24964 263
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 255
Южная Корея - Республика 7052 210
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 200
Япония 13807 187
Германия - Федеративная Республика 13221 170
Китай - Тайвань 4245 161
США - Калифорния 4829 118
Франция - Французская Республика 8177 117
Канада 5081 111
Индия - Bharat 5869 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 90
США - Калифорния - Купертино 281 90
Азия - Азиатский регион 5920 85
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 81
Италия - Итальянская Республика 4508 78
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 75
Испания - Королевство 3840 65
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 63
Украина 7928 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 49
Финляндия - Финляндская Республика 3697 48
Бразилия - Федеративная Республика 2520 47
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 45
Казахстан - Республика 6048 45
США - Нью-Йорк 3180 43
Швеция - Королевство 3782 38
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Нидерланды 3746 37
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 35
Беларусь - Белоруссия 6289 34
Сингапур - Республика 1953 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 33
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 31
Турция - Турецкая республика 2620 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 438
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 421
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 339
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 176
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 168
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 156
Английский язык 7030 122
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 120
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 112
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 98
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 88
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 80
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 80
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 78
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 76
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 65
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 34
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 27
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 25
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 19
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
День молодёжи - 27 июня 1087 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
Intel Developer Forum - IDF 317 5
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Docflow 148 4
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Black Hat - Конференция 120 3
CeBIT 614 3
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Citrix Synergy 6 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 2
Adobe MAX 11 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Amazon Prime Day 7 1
Defcon 45 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
CiscoLive! 10 1
Cisco Connect 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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