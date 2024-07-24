Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini

Xiaomi разработала новый планшетный компьютер под своим дочерним брендом Redmi размером немногим больше iPad mini. При этом он стоит втрое дешевле в сравнении с ним. Xiaomi удалось уместить в компактном корпусе довольно емкий аккумулятор, но все же ей пришлось пойти на ряд ухищрений, чтобы удержать цену устройства на минимальном уровне.

iPad mini по-китайски

Китайская компания Xiaomi готовит к релизу новый компактный планшетный компьютер в семействе Redm для тех, кто не любит гигантские гаджеты, пишет портал GizmoChina. Новинка получила название Redmi Pad SE 8.7, а ее полноценная премьера пройдет 29 июля 2024 г. в Индии. Тем не менее, цена и характеристики планшета известны уже сейчас.

Индекс в названии Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения, установлен дисплей на 8,3 дюйма по диагонали, да и в целом планшеты очень похожи как внешне, так и по физическим габаритам.

GizmoChina Дизайн нового планшета Redmi уникальными особенностями не располагает

Но если сравнивать их по стоимости, то новинка Xiaomi окажется более чем в 2,7 раза дешевле. По данным GizmoChina, на старте продаж Redmi Pad SE 8.7 будет стоить 169 евро или 16,1 тыс. руб. за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Apple же просит за iPad mini $499 или 43,6 тыс. руб., но за эту цену предложит лишь конфигурацию с 64-гигабайтным накопителем.

Причины низкой цены

Redmi Pad SE 8.7 тоже будет доступен в версии с 64 ГБ ROM, но ее цена пока не разглашается. Другими словами, мини-планшет Xiaomi намерена продавать по цене очень доступного смартфона – например, в России за 15 тыс. руб. можно приобрести смартфон Redmi Note 12 с 128 ГБ памяти, премьера которого состоялась в первых числах января 2023 г., а российский релиз – в начале апреля 2023 г.

Основное, что позволило Xiaomi удержать стоимость Redmi Pad SE 8.7 на столь низком уровне – это процессор. Чипа от Qualcomm, даже старенького, здесь нет, как и современного CPU от MediaTek – планшет построен на MediaTek Helio G99, которому уже более двух лет.

Процессор вышел в мае 2022 г. и производится по 6-нанометровому техпроцессу. Его результат в AnTuTu 10 – около 419 тыс. баллов, в GeekBench 6 – приблизительно 1990 баллов в многоядерном режиме.

Процессор состоит из двух кластеров ядер: в первом – два высокопроизводительных Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц, во втором – шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц. Также в наличии видеоподсистема Mali-G57 MP2.

Баланс соблюден

Наличие не самого современного «кремниевого сердца» в составе Redmi Pad SE 8.7 Xiaomi компенсировала с избытком. В планшете установлен аккумулятор 6650 мАч с 18-ваттной зарядкой по USB-C, тогда как в iPad mini 6 используется батарея на 5124 мАч.

Xiaomi Xiaomi вполне получилось сделать очень недорогую альтернативу Apple iPa mini

Также стоит отметить наличие у экран в новинке Redmi частоты обновления 90 Гц – в гораздо более дорогом iPad mini 6 лишь 60 Гц, к тому же в первых моделях планшета Apple был обнаружен массовый дефект вывода изображения.

Но разрешение экрана у Redmi Pad SE 8.7 ниже, чем у iPad mini, хотя между этими планшетами три года разницы – 1340х800 и 2266х1488 пикселей соответственно. Также новый Redmi немного крупнее и тяжелее iPad mini, но в первую очередь за счет большей диагонали экрана и более емкой АКБ – 212х125х9 мм и 195х135х6 мм, 373 и 293 грамма.

Новый планшет Xiaomi в дополнение к перечисленному получил лоток под карты microSD объемом вплоть до 2 ТБ, отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 мм и две фотокамеры. Одна из них расположена на экраном в портретном (вертикальном) режиме и снимает в разрешении 5 МП, а вторая находится сзади и базируется на сенсоре 8 МП.

В стоимость Redmi Pad SE 8.7 вошли два стереодинамика с поддержкой технологии улучшения звука Dolby Atmos. Помимо конфигурации с 128 ГБ встроенной памяти будет доступна и младшая версия на 64 ГБ, но ее цена пока неизвестна. Планшет работает на Android 14 и, как и все новые устройства Xiaomi, укомплектован прошивкой HyperOS вместо MIUI.