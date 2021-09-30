Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит

Apple отказалась признавать проблему с обновлением экрана iPad mini 6, в результате которой проявляется эффект «желе». Правая часть дисплея обновляется медленнее левой, и это видно невооруженным глазом. По мнению Apple, это недостаток всех IPS-дисплеев, однако ничего подобного нет ни в одном из ее современных планшетов с такими матрицами, как нет такого недостатка и в продукции конкурирующих брендов.

Это норма

Компания Apple заявила профильному ресурсу ArsTechnica, что так называемый «желейный экран» нового планшета iPad mini шестого поколения не является его недостатком. Так пользователи и профильные эксперты окрестили дефект дисплея, при котором во время вертикального скроллинга в портретном режиме левая его часть обновляется быстрее, нежели чем правая.

В результате возникает эффект «желе», что особенно хорошо видно при быстрой прокрутке вверх-вниз. Неравномерное обновление экрана заметно невооруженным глазом и присуще, судя по количеству пользовательских отзывов, подавляющему большинству экземпляров планшета.

В ландшафтном режиме использования планшета «желейность» не проявляется.

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Жаловаться на работу экрана новоиспеченные владельцы iPad mini шестого поколения стали сразу после его поступления в продажу. Релиз состоялся 24 сентября 2021 г. Apple отреагировала спустя почти неделю, заявив, фактически, что решать эту проблему не планирует.

Компания утверждает, что подобный эффект присущ абсолютно всем IPS-экранам. Такие дисплеи обновляются построчно, и существует небольшая задержка обновления в разных частях дисплея, что, по мнению технических специалистов компании, и приводит к возникновению эффекта желе.

Пример проявления дефекта

В России iPad mini 6 на 30 сентября 2021 г. стоил 48 тыс. руб. с 64 ГБ памяти и 62 тыс. руб. с 256 ГБ в версии с Wi-Fi. При добавлении поддержки сетей 5G цены за те же объемы накопителя вырастают до 62 тыс. руб. и 76 тыс. руб. соответственно.

Apple что-то недоговаривает

На деле «желейный экран», как бы того ни хотелось Apple, не является «бонусом» при покупке любого гаджета с IPS-дисплеем. Редакция CNews протестировала ряд подобных устройств, включая смартфоны Xiaomi Mi Max 3 и Redmi Note 8T, а также планшет Mi Pad 4, и убедилась, что как минимум в этих трех устройствах такой дефект или не проявляется, или просто незаметен.

Специалисты ArsTechnica тоже утверждают, что «желейный экран» присущ исключительно iPad mini 6. С их слов, этого дефекта нет (или он не виден глазу) на других планшетах Apple с ЖК-экраном и частотой обновления 60 Гц. В качестве примера они привели iPad Air 4 образца сентября 2020 г., а также новейший базовый iPad, дебютировавший в сентябре 2021 г. одновременно с самим iPad mini 6.

В прошлогоднем iPad Air 4 с таким же, как у iPad mini 6 дизайном экран работает корректно

Эксперты портала также обратили внимание на хорошо заметную линию посередине экрана при вертикальном скроллинге в портретном режиме. Часть экрана справа от нее обновляется сильно медленнее, чем левая половина дисплея.

Причина не установлена

На момент публикации материала не было известно, чем вызвана «желейность» экрана новейшего iPad mini. Проблема может скрываться как в программной, так и в аппаратной частях планшета.

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В первом случае для устранения дефекта от Apple потребуется лишь выпустить соответствующий патч, а пользователю нужно будет установить его. В случае «железной» неисправности избавиться от «желейного экрана» будет намного сложнее. Придется нести планшет в авторизованный сервис Apple и либо менять его на новый, либо ждать, пока специалисты проведут ремонтные работы.

В любом случае, на 30 сентября 2021 г. Apple проблему с экраном в новом iPad mini 6 не признавала. Это означает, что ее решение может затянуться на долгие месяцы.

Добавим, что в iPad mini 6 появилась поддержка пера Apple Pencil второго поколения, для которого на корпусе предусмотрено крепление на базе довольно сильных магнитов. Эти магниты расположены на правом торце корпуса, и именно правая часть экрана обновляется медленнее, чем левая. Не исключено, что это может быть взаимосвязано.

Для сравнения, iPad mini 5, вышедший в марте 2019 г., тоже работает с Apple Pencil, но только первого поколения.

Пятое поколение iPad mini

Магнитов на боковом торце у него нет, как нет и «желейного» дисплея.

Основное конкурентное преимущество

Дисплей нового iPad mini 6 – его не единственное, но, с пользовательской точки зрения, основное отличие от всех пяти предыдущих поколений. Оригинальный iPad mini Apple анонсировала в конце октября 2012 г., после чего на протяжении девяти лет она раз за разом ставила во все его модификации 7,9-дюймовый экран с широчайшими рамками по периметру.

Очевидная разница между шестым поколением планшета...

В iPad mini 6 ситуация изменилась. Пожертвовав кнопкой Home и перенеся сканер отпечатков пальцев в кнопку включения, Apple нарастила диагональ дисплея до 8,3 дюйма. Рамки вокруг него никуда не делись, но, нельзя не признать, стали заметно тоньше.

...и самым первым

К остальным изменениям нового iPad mini в сравнении с пятым поколением относятся более производительный процессор, поддержка 5G-сетей и Wi-Fi 6, а также упомянутая поддержка Pencil второго поколения и отсутствие порта зарядки Lightning. Apple заменила его на современный универсальный и быстрый интерфейс USB-C.