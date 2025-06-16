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Apple iPad mini

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16.06.2025 Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом

планирована на 18 июня 2025 г. Единственный соперник По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi,

03.12.2024 МТС открыла продажи iPad Mini 2024

МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщил
01.11.2024 «Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024

В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, н
17.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдач
24.07.2024 Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini

ании Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения
02.02.2024 Apple может прекратить выпуск любимого миллионами iPad, лишь бы насолить Samsung. Замены ему нет во всем мире

Сложить iPad пополам Компания Apple в обозримом будущем может отказаться от выпуска одного из своих самых успешных и известных продуктов – от планшетного компьютера iPad Mini. По прогнозам экспертов корейского портала The Elec, убрать его из своего модельного ряда она собирается в 2026 г., в крайнем случае, в 2027 г. Прогнозы аналитиков The Elec зачастую с
29.03.2022 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini

ланшетный компьютер Pad Mini, по размерам и дизайну являющийся полноценным аналогом недавнего Apple iPad mini шестого поколения. О его скором релизе сообщило филиппинское представительство Real
30.09.2021 Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит

Apple заявила профильному ресурсу ArsTechnica, что так называемый «желейный экран» нового планшета iPad mini шестого поколения не является его недостатком. Так пользователи и профильные экспер
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России

едставила в октябре 2020 г. В общей сложности Apple показала семь новых устройств – планшеты iPad и iPad mini, часы Watch и четыре смартфона iPhone, включая iPhone 13 mini, несмотря на провальн
25.08.2021 Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей

еосмысление миниатюрного iPad Компании Apple приписывают стремление глобально обновить свой планшет iPad mini. Как пишет портал GSM Arena, его премьера состоится на ежегодной сентябрьской презе
12.11.2020 Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone

Смартфон вместо планшета Компания Apple может свернуть производство и продажи планшетного компьютера iPad mini. По данным портала The Verifier, в обозримом будущем он уступит место еще одному смартфону iPhone, подобного которому еще не было в линейке компании. На замену iPad mini может

21.04.2020 Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini

GPD Win Max и сроки его поступления в продажу известны не были. Базовые спецификации GPD Win Max получил размеры 207х145х26 мм при массе 790 г., что по длине и ширине вполне сопоставимо с габаритами iPad mini (200х135х7 мм) – самого компактного планшета Apple. Для ноутбука не предусмотрен выбор аппаратной комплектации – на момент публикации материала он был доступен лишь в одном исполнении
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini

,1х6,1 мм 240х169,5х6,1 мм Масса 456/464 г 437/444 г Источник: ZOOM.CNewsiPad mini Появление нового iPad mini предсказывали некоторые инсайдеры, но мало кто воспринимал эти слухи всерьез — каза
18.03.2019 iPad mini и iPad Air снова в деле!

Apple расширила линейку планшетов iPad, представив новое поколение легендарного iPad mini и десятидюймовый iPad Air. Обе новые модели работают на базе процессора Apple A12 Bionic с системой Neural Engine. Как и десятидюймовая модель, iPad mini получил качественный д
18.03.2019 Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена

ьных намеков и утечек информации впервые за четыре года выпустила обновление планшетного компьютера iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обнов
04.08.2016 Самые ожидаемые планшеты 2016 года

Apple iPad mini 5 Линейка «мини» — самая непредсказуемая среди всех «планшетных» серий Apple. Всего
19.11.2014 Компания выходцев из Nokia представила первый планшет

а ниже. И он обладает собственным дизайном, тогда как дизайн Nokia N1 по большей части скопирован с iPad mini. С другой стороны, у Jolla Tablet есть очевидное сходство с iPad mini и Noki
18.11.2014 Nokia представила клон iPad mini, работающий на Android. ФОТО

очки (лончера), которую можно поменять. Зарубежные СМИ мгновенно отметили сходство Nokia N1 с Apple iPad mini. Планшет имеет экран такого же формата, 4:3, и обладает такой же диагональю, 7,9 дю
06.11.2014 Apple может снять с производства iPad mini

Компания Apple может снять с производства iPad mini и добавить в линейку iPad новую модель с увеличенным дисплеем iPad Pro, сообщает тайваньское издание Economic Daily News. По сведениям EDN, представленный в октябре 2014 г. iPad mi
03.11.2014 Тест смартфона iPhone 6 Plus: главный конкурент iPad mini

обление для извлечения лотка для nano-SIM карты.Вывод iPhone 6 Plus — самый большой смартфон компании Apple. Отчасти, такое устройство может оказаться достойной заменой компактного планшета, например iPad Mini. Ведь, iPhone 6 Plus обеспечивает максимальную производительность, богатые фото, видео и другие мультимедийные возможности. Это первый смартфон компании с камерой, оборудованной систе
16.10.2014 Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ

Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2 стал тоньше модели

16.10.2014 За сутки до анонса Apple проболталась о характеристиках новых iPad Air 2

Новые iPad Air 2 и iPad mini 3 будут оснащены датчиком отпечатка пальца Touch ID и будут базироваться на обновленной версии операционной системы iOS 8.1. Эти сведения Apple случайно раскрыла в руководстве по рабо
28.03.2014 iPad mini трансформируется в трансформер

Компания Century представила на рынке беспроводную клавиатуру для iPad mini, которая превращает его в ноутбук-трансформер. Весь фокус трансформации – в крутящемся на 360 градусов креплении планшета, которое находится на лицевой стороне клавиатуры. Устройство

13.01.2014 «Аладдин Р.Д.» предлагает пластиковый чехол для iPad mini со встроенным смарт-карт ридером

и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о начале продаж нового смарт-карт ридера, который обеспечивает возможность использования смарт-карт на мобильных устройствах iPad mini производства компании Apple. Устройство выполнено в виде пластикового чехла со встроенным смарт-карт ридером, который подключается ко всем моделям iPad mini через стандартный р
16.12.2013 Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует

новлённую линейку iPad, градус дискуссий существенно увеличился. Одни говорили, что если не сделают iPad mini Retina, это будет провал. Другие склонялись к мысли, что всё-таки смысла в Retina-э
20.11.2013 Тестировщики: У нового iPad mini нашлись проблемы с дисплеем

Дисплей нового iPad mini получил низкие оценки за узкий цветовой диапазон. И хотя ширина его цветового диапа
13.11.2013 В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina

ма Apple объявила вчера, что приступит к продажам в своем российском интернет-магазине к iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina 15 ноября. Стоимость iPad mini Retina в России составит от
11.11.2013 Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях

Компания Apple до сих пор не назвала конкретную дату начала продаж iPad mini с дисплеем Retina из-за остаточного изображения - проблемы, которую пока не удалось
08.11.2013 Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России

Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только Wi-Fi, без 4G) нач
09.10.2013 Названа дата появления новых iPad и iPad mini

. По сведениям источников, на мероприятии будут представлены полноразмерный iPad пятого поколения и iPad mini второго поколения. Полноразмерый iPad будет оснащен более узким корпусом, в котором
03.10.2013 Запуск нового iPad mini под угрозой срыва

Компания Apple может представить iPad mini с дисплеем Retina в октябре, однако до конца 2013 г. поставки устройств будут ограниченными, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, поставщики ЖК-пан
13.08.2013 Знающие источники рассказали подробности о будущих iPad 5 и iPad mini

Компания Apple планирует представить новые модели iPad и iPad mini, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Новый iPad, пятого покол
17.06.2013 Названа дата появления дешевого iPhone и iPad mini 2

Компания Apple разместила у Pegatron заказы на сборку недорогой модели Apple iPhone и iPad mini второго поколения, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники на азиатском рынке. Производители деталей для бюджетного iPhone и нового iPad mini планируют приступить к поставка
10.06.2013 iPhone 6 получит увеличенный дисплей, iPad mini Retina задерживается: аналитик

один раз увеличила дисплей iPhone - в iPhone 5 его размер вырос с 3,5 до 4 дюймов. В iPhone 5S, который ожидается этой осенью, дисплей останется прежним, добавляет Йен. По сведениям аналитика, запуск iPad mini с дисплеем Retina задерживается до IV квартала 2013 г. или может состояться даже в начале будущего года. Причины задержки не уточняются. Йен сообщил, что модель будет обладать экраном
08.04.2013 NetTAB Parus Quad - выгодная альтернатива iPad Mini

Компания iconBIT Limited представила на российском рынке планшетный компьютер NetTAB Parus Quad, готовый стать выгодной альтернативой Apple iPad Mini. Устройство оснащено четырехъядерным процессором Samsung Exynos 4412 с частотой ядра 1,4 гигагерца, четырехъядерным видеоускорителем Mali-400, двумя гигабайтами оперативной и 16
25.02.2013 Samsung выпустил "убийцу" iPad mini

вым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и разрешающей способностью 189 ppi. Для сравнения, в iPad mini установлен дисплей диагональю 7,9 дюйма с разрешением 1024 x 768 пикселей и разреша
15.02.2013 Соцсеть LinkedIn выдала всем своим сотрудникам по iPad mini

Деловая социальная сеть LinkedIn выдала каждому из 3,5 тыс. своих сотрудников по планшету Apple iPad mini, сообщает Business Insider. Сотрудники LinkedIn получили модель планшета с 32 ГБ па
05.02.2013 Logitech Ultrathin Keyboard mini: чехол-клавиатура для iPad mini

Logitech представила защитный чехол-клавиатуру Logitech Ultrathin Keyboard mini для планшета Apple iPad mini. Чехол-клавиатура крепится к iPad mini благодаря магнитам и сочетается с пла
05.02.2013 Дисплей нового iPad mini может оказаться более четким по сравнению с iPad 4

го ожидается в марте, будет обладать дисплеем с разрешающей способностью, превышающей разрешающую способность экрана в iPad 4, сообщает AppleInsider со ссылкой на BrightWire. Ожидается, что пиксели в iPad mini будут размещены с плотностью 324 ppi. Для сравнения, в iPad 4 разрешающая способность составляет 264 ppi. По информации источника, панели для нового iPad mini будет выпускать т
26.12.2012 Обзор Apple iPad 4 и Apple iPad mini: казнить(,) нельзя(,) помиловать

год - слишком малый срок для разработки подобного продукта «с нуля». Даже если учесть тот факт, что iPad mini по характеристикам полностью повторяет iPad 2 (во всём, кроме габаритов, разумеется

Публикаций - 430, упоминаний - 579

Apple iPad mini и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 330
Samsung Electronics 11064 96
Google LLC 12688 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
Microsoft Corporation 25775 37
Huawei 4676 37
HTC Corporation 1512 29
Lenovo Group 2446 28
Sony 6739 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 26
Intel Corporation 12811 26
LG Electronics 3735 25
Xiaomi - Сяоми 2231 22
Nvidia Corp 4002 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
Meta Platforms - Facebook 4621 17
MediaTek - Ralink 595 15
X Corp - Twitter 2938 14
ZTE Corporation 800 13
Sharp Corporation 1062 12
Acer Group - Acer Inc 2776 11
МегаФон 10742 9
Qualcomm Technologies 1974 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 9
Dropbox 527 9
Wacom 143 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 7
Canalys 236 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Lenovo Motorola 3566 5
Samsung - Harman - JBL 242 4
Nintendo 823 4
Qisda BenQ Corp - AUO - AU Optronics - Unipac Optoelectronics 98 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
KGI Securities 50 13
Visa International 1993 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Связной ГК 1401 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Perla Penna 6 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Евросеть 1421 5
Barnes & Noble 171 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Белый Ветер 365 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Assist - Ассист 218 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
КонсультантПлюс 161 2
Ferrari NV 159 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 2
Mascotte 22 2
Глобэкс банк 47 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
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Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
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W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
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Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 194
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 178
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 100
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 66
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 41
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 39
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 39
Аксессуары 4282 38
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 37
Lightning 240 36
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 36
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 36
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