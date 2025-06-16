Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом планирована на 18 июня 2025 г. Единственный соперник По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi,

МТС открыла продажи iPad Mini 2024 МТС объявляет о старте продаж новых планшетов iPad Mini 2024. Новинки уже доступны онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщил

«Ситилинк» запускает продажи обновленного iPad mini 2024 В «Ситилинк» начались продажи iPad mini седьмого поколения – обновленного планшета от Apple с неизмененным внешним видом, н

«М.Видео-Эльдорадо» первой среди ритейлеров бытовой техники и электроники открывает предзаказ на iPad Mini 7 Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой среди российских ритейлеров объявляет о старте предзаказа на iPad Mini 7. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 66,9 тыс. руб. Покупатели могут оформить рассрочку без первоначального взноса и переплат на 24 месяца. Выдач

Xiaomi создала миниатюрный планшет с огромной батареей втрое дешевле iPad mini ании Redmi Pad SE 8.7 – это прямое указание на диагональ экрана – 8,7 дюйма. Для сравнения, в Apple iPad mini, который в последний раз обновлялся в сентябре 2021 г. и дорос до шестого поколения

Apple может прекратить выпуск любимого миллионами iPad, лишь бы насолить Samsung. Замены ему нет во всем мире Сложить iPad пополам Компания Apple в обозримом будущем может отказаться от выпуска одного из своих самых успешных и известных продуктов – от планшетного компьютера iPad Mini. По прогнозам экспертов корейского портала The Elec, убрать его из своего модельного ряда она собирается в 2026 г., в крайнем случае, в 2027 г. Прогнозы аналитиков The Elec зачастую с

Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевого «убийцу» iPad mini ланшетный компьютер Pad Mini, по размерам и дизайну являющийся полноценным аналогом недавнего Apple iPad mini шестого поколения. О его скором релизе сообщило филиппинское представительство Real

Apple считает нормой ужасную проблему нового iPad mini, которая всех бесит Apple заявила профильному ресурсу ArsTechnica, что так называемый «желейный экран» нового планшета iPad mini шестого поколения не является его недостатком. Так пользователи и профильные экспер

Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России едставила в октябре 2020 г. В общей сложности Apple показала семь новых устройств – планшеты iPad и iPad mini, часы Watch и четыре смартфона iPhone, включая iPhone 13 mini, несмотря на провальн

Впервые обнародованы характеристики нового iPad mini. В нем исполняется заветная мечта пользователей еосмысление миниатюрного iPad Компании Apple приписывают стремление глобально обновить свой планшет iPad mini. Как пишет портал GSM Arena, его премьера состоится на ежегодной сентябрьской презе

Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone Смартфон вместо планшета Компания Apple может свернуть производство и продажи планшетного компьютера iPad mini. По данным портала The Verifier, в обозримом будущем он уступит место еще одному смартфону iPhone, подобного которому еще не было в линейке компании. На замену iPad mini может

Нетбуки возвращаются. Выпущен лэптоп размером с iPad mini GPD Win Max и сроки его поступления в продажу известны не были. Базовые спецификации GPD Win Max получил размеры 207х145х26 мм при массе 790 г., что по длине и ширине вполне сопоставимо с габаритами iPad mini (200х135х7 мм) – самого компактного планшета Apple. Для ноутбука не предусмотрен выбор аппаратной комплектации – на момент публикации материала он был доступен лишь в одном исполнении

Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini ,1х6,1 мм 240х169,5х6,1 мм Масса 456/464 г 437/444 г Источник: ZOOM.CNewsiPad mini Появление нового iPad mini предсказывали некоторые инсайдеры, но мало кто воспринимал эти слухи всерьез — каза

iPad mini и iPad Air снова в деле! Apple расширила линейку планшетов iPad, представив новое поколение легендарного iPad mini и десятидюймовый iPad Air. Обе новые модели работают на базе процессора Apple A12 Bionic с системой Neural Engine. Как и десятидюймовая модель, iPad mini получил качественный д

Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена ьных намеков и утечек информации впервые за четыре года выпустила обновление планшетного компьютера iPad mini, традиционно считающегося самым дешевым в линейке. Одновременно с ним вышел и обнов

Самые ожидаемые планшеты 2016 года Apple iPad mini 5 Линейка «мини» — самая непредсказуемая среди всех «планшетных» серий Apple. Всего

Компания выходцев из Nokia представила первый планшет а ниже. И он обладает собственным дизайном, тогда как дизайн Nokia N1 по большей части скопирован с iPad mini. С другой стороны, у Jolla Tablet есть очевидное сходство с iPad mini и Noki

Nokia представила клон iPad mini, работающий на Android. ФОТО очки (лончера), которую можно поменять. Зарубежные СМИ мгновенно отметили сходство Nokia N1 с Apple iPad mini. Планшет имеет экран такого же формата, 4:3, и обладает такой же диагональю, 7,9 дю

Apple может снять с производства iPad mini Компания Apple может снять с производства iPad mini и добавить в линейку iPad новую модель с увеличенным дисплеем iPad Pro, сообщает тайваньское издание Economic Daily News. По сведениям EDN, представленный в октябре 2014 г. iPad mi

Тест смартфона iPhone 6 Plus: главный конкурент iPad mini обление для извлечения лотка для nano-SIM карты.Вывод iPhone 6 Plus — самый большой смартфон компании Apple. Отчасти, такое устройство может оказаться достойной заменой компактного планшета, например iPad Mini. Ведь, iPhone 6 Plus обеспечивает максимальную производительность, богатые фото, видео и другие мультимедийные возможности. Это первый смартфон компании с камерой, оборудованной систе

Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ Apple в своей штаб-квартире в Купертино представила iPad Air 2, iPad mini 3 и и iMaс с дисплеем Retina (см. обзор ZOOM.CNews). iPad Air 2 стал тоньше модели

За сутки до анонса Apple проболталась о характеристиках новых iPad Air 2 Новые iPad Air 2 и iPad mini 3 будут оснащены датчиком отпечатка пальца Touch ID и будут базироваться на обновленной версии операционной системы iOS 8.1. Эти сведения Apple случайно раскрыла в руководстве по рабо

iPad mini трансформируется в трансформер Компания Century представила на рынке беспроводную клавиатуру для iPad mini, которая превращает его в ноутбук-трансформер. Весь фокус трансформации – в крутящемся на 360 градусов креплении планшета, которое находится на лицевой стороне клавиатуры. Устройство

«Аладдин Р.Д.» предлагает пластиковый чехол для iPad mini со встроенным смарт-карт ридером и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о начале продаж нового смарт-карт ридера, который обеспечивает возможность использования смарт-карт на мобильных устройствах iPad mini производства компании Apple. Устройство выполнено в виде пластикового чехла со встроенным смарт-карт ридером, который подключается ко всем моделям iPad mini через стандартный р

Apple iPad mini Retina: обзор особо четкого планшета 7,9". ZOOM рекомендует новлённую линейку iPad, градус дискуссий существенно увеличился. Одни говорили, что если не сделают iPad mini Retina, это будет провал. Другие склонялись к мысли, что всё-таки смысла в Retina-э

Тестировщики: У нового iPad mini нашлись проблемы с дисплеем Дисплей нового iPad mini получил низкие оценки за узкий цветовой диапазон. И хотя ширина его цветового диапа

В России начинаются продажи новых iPad Air и iPad mini Retina ма Apple объявила вчера, что приступит к продажам в своем российском интернет-магазине к iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina 15 ноября. Стоимость iPad mini Retina в России составит от

Продажи iPad mini Retina под угрозой срыва из-за брака в дисплеях Компания Apple до сих пор не назвала конкретную дату начала продаж iPad mini с дисплеем Retina из-за остаточного изображения - проблемы, которую пока не удалось

Стали известны официальные цены новых iPad Air и iPad mini Retina в России Сеть магазинов «Связной» опубликовала в интернет-магазине цены на iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina. Стоимость iPad Air Wi-Fi (с поддержкой только Wi-Fi, без 4G) нач

Названа дата появления новых iPad и iPad mini . По сведениям источников, на мероприятии будут представлены полноразмерный iPad пятого поколения и iPad mini второго поколения. Полноразмерый iPad будет оснащен более узким корпусом, в котором

Запуск нового iPad mini под угрозой срыва Компания Apple может представить iPad mini с дисплеем Retina в октябре, однако до конца 2013 г. поставки устройств будут ограниченными, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, поставщики ЖК-пан

Знающие источники рассказали подробности о будущих iPad 5 и iPad mini Компания Apple планирует представить новые модели iPad и iPad mini, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Новый iPad, пятого покол

Названа дата появления дешевого iPhone и iPad mini 2 Компания Apple разместила у Pegatron заказы на сборку недорогой модели Apple iPhone и iPad mini второго поколения, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники на азиатском рынке. Производители деталей для бюджетного iPhone и нового iPad mini планируют приступить к поставка

iPhone 6 получит увеличенный дисплей, iPad mini Retina задерживается: аналитик один раз увеличила дисплей iPhone - в iPhone 5 его размер вырос с 3,5 до 4 дюймов. В iPhone 5S, который ожидается этой осенью, дисплей останется прежним, добавляет Йен. По сведениям аналитика, запуск iPad mini с дисплеем Retina задерживается до IV квартала 2013 г. или может состояться даже в начале будущего года. Причины задержки не уточняются. Йен сообщил, что модель будет обладать экраном

NetTAB Parus Quad - выгодная альтернатива iPad Mini Компания iconBIT Limited представила на российском рынке планшетный компьютер NetTAB Parus Quad, готовый стать выгодной альтернативой Apple iPad Mini. Устройство оснащено четырехъядерным процессором Samsung Exynos 4412 с частотой ядра 1,4 гигагерца, четырехъядерным видеоускорителем Mali-400, двумя гигабайтами оперативной и 16

Samsung выпустил "убийцу" iPad mini вым дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей и разрешающей способностью 189 ppi. Для сравнения, в iPad mini установлен дисплей диагональю 7,9 дюйма с разрешением 1024 x 768 пикселей и разреша

Соцсеть LinkedIn выдала всем своим сотрудникам по iPad mini Деловая социальная сеть LinkedIn выдала каждому из 3,5 тыс. своих сотрудников по планшету Apple iPad mini, сообщает Business Insider. Сотрудники LinkedIn получили модель планшета с 32 ГБ па

Logitech Ultrathin Keyboard mini: чехол-клавиатура для iPad mini Logitech представила защитный чехол-клавиатуру Logitech Ultrathin Keyboard mini для планшета Apple iPad mini. Чехол-клавиатура крепится к iPad mini благодаря магнитам и сочетается с пла

Дисплей нового iPad mini может оказаться более четким по сравнению с iPad 4 го ожидается в марте, будет обладать дисплеем с разрешающей способностью, превышающей разрешающую способность экрана в iPad 4, сообщает AppleInsider со ссылкой на BrightWire. Ожидается, что пиксели в iPad mini будут размещены с плотностью 324 ppi. Для сравнения, в iPad 4 разрешающая способность составляет 264 ppi. По информации источника, панели для нового iPad mini будет выпускать т