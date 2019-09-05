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Размахаев Сергей


05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
21.03.2019 Mitel запускает сервисное подразделение в России 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 9
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 3
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 10
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 2
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 3
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 11
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
04.12.2015 Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit 1
08.10.2015 Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России 2
30.06.2014 Сергей Размахаев: Современные средства связи – это больше, чем телеком 21
27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства 3
14.10.2011 NEC открыл представительство в Казахстане 1
30.05.2011 NEC подписал соглашение с МТС о поставке радиорелейных систем iPasolink 1
10.02.2011 «Билайн» выбрал платформу iPasolink корпорации NEC для модернизации мобильной транспортной сети 1
01.12.2010 NEC слил российские офисы и сменил руководителя 2

Публикаций - 40, упоминаний - 96

Размахаев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 16
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 13
Schneider Electric 409 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
Cinimex - Синимекс 160 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
IBM 3557 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Программный продукт ГК 92 7
IBM Европа 7 5
3779 5
Microsoft Corporation 11168 3
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Atrinity - Атринити 21 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Siemens Information Systems 1 1
Mitel 30 1
Google LLC 7177 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Vocord - Вокорд 99 1
Xiaomi 904 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dell Technologies 133 1
Астерос - Asteros 531 1
Код Безопасности 365 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
РДТЕХ 159 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Directum - Директум 647 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
Ингосстрах СПАО 210 10
ВТБ24 583 9
Черкизово ГК 73 9
UBS AG 119 9
О’Кей - Сеть магазинов 61 9
Банк Зенит 132 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
X5 Group 600 8
Медскан 12 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
Coca-Cola Company 113 6
Мегаполис ТК 90 6
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
Альфа-Банк 1127 6
Глобэкс банк 28 5
Аэрофлот 493 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 3
Почта России ПАО 1579 3
Геобанк КБ 30 3
Уралсиб Банк 390 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
X5 Group - Пятерочка 560 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Открытие ФК 538 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Bayer AG - Байер 37 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Правительство Москвы 653 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Правительство РФ 2208 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Big Data - Большие данные 1136 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Apple iPad mini 375 2
Abbyy Compreno 20 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Unify Openscape Desk Phone CP - серия SPI-телефонов 1 1
Sales Force KPI 1 1
IBM Softlayer 30 1
IBM Bluemix 38 1
Google Android 10751 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
Directum Ario 14 1
Schneider Electric EcoStruxure 37 1
IBM Cloud 84 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Нестеров Алексей 79 19
Аксаков Анатолий 98 11
Елистратов Николай 90 11
Лигачев Глеб 60 11
Попов Андрей 72 11
Натрусов Артем 121 11
Клепиков Алексей 77 10
Кучугин Илья 41 9
Сотин Денис 103 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Чаркин Евгений 182 9
Нагаев Олег 30 9
Бокучава Тариэл 21 9
Беляев Владислав 65 9
Аитов Тимур 47 8
Мехришвили Александр 11 8
Спиридонов Александр 35 8
Фридман Илья 41 8
Марич Игорь 18 8
Гулянский Игорь 9 8
Бугаев Леонид 11 7
Пашнин Роман 10 7
Шмаков Роман 13 7
Дюгаев Евгений 12 7
Козырев Алексей 270 7
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Меньшов Кирилл 72 7
Кузьмич Всеволод 30 6
Шакманас Алгирдас 33 6
Ушацкий Андрей 100 6
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Плахов Дмитрий 9 6
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Айвазов Армен 449 6
Суворов Антон 20 6
Шипов Савва 70 6
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 36
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Восточная Европа 1691 10
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Казахстан - Республика 2650 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Республика Крым 626 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 23
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Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
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