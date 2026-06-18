Индексная книга (каталог) CNews*
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Размахаев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 55
Размахаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 24
|Нестеров Алексей 175 19
|Меньшов Кирилл 139 18
|Фридман Илья 42 17
|Бойко Елена 152 14
|Рахтеенко Владимир 42 14
|Евраев Михаил 266 13
|Попов Андрей 116 11
|Елистратов Николай 90 11
|Аксаков Анатолий 163 11
|Натрусов Артем 313 11
|Сотин Денис 216 11
|Лигачев Глеб 120 11
|Шипов Савва 102 10
|Чамара Денис 59 10
|Клепиков Алексей 121 10
|Шушкин Дмитрий 95 10
|Гусев Дмитрий 92 10
|Бокучава Тариэл 21 9
|Хомченко Дмитрий 13 9
|Шадаев Максут 1210 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 9
|Кучугин Илья 42 9
|Сабынин Андрей 37 9
|Беляев Владислав 104 9
|Нагаев Олег 30 9
|Гузовский Денис 79 9
|Скородумов Анатолий 65 8
|Гулянский Игорь 13 8
|Волков Никита 80 8
|Васильев Александр 72 8
|Козлов Михаил 182 8
|Скурятина Елена 20 8
|Десятов Роман 15 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Масарская Наталия 36 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Алябьев Андрей 27 8
|Спиридонов Александр 49 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.