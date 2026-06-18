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Индексная книга (каталог) CNews*
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Размахаев Сергей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 VPG LaserONE представила отечественные лазерные решения для промышленности, медицины и телекома 1
09.06.2026 VPG LaserONE расширит центр промышленной робототехники в партнерстве с правительством Московской области 1
04.03.2026 VPG LaserONE включена в реестр центра промышленной роботизации 1
17.02.2026 Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга 1
26.12.2025 Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
21.03.2019 Mitel запускает сервисное подразделение в России 1
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 3
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017 2
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
27.10.2017 Сотни ИТ-директоров соберутся в одно время в одном месте 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса 1
23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
04.12.2015 Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit 1

Публикаций - 49, упоминаний - 55

Размахаев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 36
9594 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 14
Schneider Electric 614 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
ОТР ГК - ОТР 2000 227 10
Ростелеком 10948 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
HERE Technologies 113 8
Inline Group - Инлайн Груп 105 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 7
Программный Продукт ГК 104 7
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы - НЭК Инфокоммуникации - НЭК Корпорейшн 45 6
Microsoft Corporation 25775 6
IBM Европа 7 5
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Tibco Software 94 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Google LLC 12690 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
Мегар 8 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Directum - Директум 1268 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 19
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Ингосстрах СПАО 478 10
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 9
Adidas - Адидас 170 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 8
Глобэкс банк 47 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 8
Rietumu Banka 19 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 7
Mascotte 22 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Unilever - Юнилевер Русь 171 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Coca-Cola Company 261 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Почта России ПАО 2370 4
Локотех - Локомотивные технологии 70 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 4
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 8
Unify OpenScape Contact Center 9 3
Unify Openscape Desk Phone CP - серия SPI-телефонов 4 3
Google Chrome - браузер 1701 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 2
Unify Circuit - Project Ansible 6 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Red Hat Ansible 143 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Apple iPad mini 430 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Здравоохранение электронное - программа 36 1
IBM API Connect 10 1
IBM Power AI 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Sales Force KPI 1 1
РДП Инновации - EcoRouter 16 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Abbyy Compreno 21 1
Tibco EMS - Tibco Enterprise Message Service 3 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 4 1
Tibco BPM 4 1
Tibco Rendezvous 2 1
Tibco Spotfire 8 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 1
Чаркин Евгений 317 24
Нестеров Алексей 175 19
Меньшов Кирилл 139 18
Фридман Илья 42 17
Бойко Елена 152 14
Рахтеенко Владимир 42 14
Евраев Михаил 266 13
Попов Андрей 116 11
Елистратов Николай 90 11
Аксаков Анатолий 163 11
Натрусов Артем 313 11
Сотин Денис 216 11
Лигачев Глеб 120 11
Шипов Савва 102 10
Чамара Денис 59 10
Клепиков Алексей 121 10
Шушкин Дмитрий 95 10
Гусев Дмитрий 92 10
Бокучава Тариэл 21 9
Хомченко Дмитрий 13 9
Шадаев Максут 1210 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 9
Кучугин Илья 42 9
Сабынин Андрей 37 9
Беляев Владислав 104 9
Нагаев Олег 30 9
Гузовский Денис 79 9
Скородумов Анатолий 65 8
Гулянский Игорь 13 8
Волков Никита 80 8
Васильев Александр 72 8
Козлов Михаил 182 8
Скурятина Елена 20 8
Десятов Роман 15 8
Гуральников Сергей 164 8
Масарская Наталия 36 8
Свердлов Михаил 33 8
Алябьев Андрей 27 8
Спиридонов Александр 49 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Европа Восточная 3138 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Европа 24964 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Казахстан - Республика 6048 3
Украина 7928 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
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Туркмения - Ашхабад 23 1
Куба - Гавана 35 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
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