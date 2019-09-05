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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Размахаев Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 96
Размахаев Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Алексей 79 19
|Аксаков Анатолий 98 11
|Елистратов Николай 90 11
|Лигачев Глеб 60 11
|Попов Андрей 72 11
|Натрусов Артем 121 11
|Клепиков Алексей 77 10
|Кучугин Илья 41 9
|Сотин Денис 103 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Нагаев Олег 30 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Беляев Владислав 65 9
|Аитов Тимур 47 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Фридман Илья 41 8
|Марич Игорь 18 8
|Гулянский Игорь 9 8
|Бугаев Леонид 11 7
|Пашнин Роман 10 7
|Шмаков Роман 13 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Козырев Алексей 270 7
|Китляр Владимир 19 7
|Меньшов Кирилл 72 7
|Кузьмич Всеволод 30 6
|Шакманас Алгирдас 33 6
|Ушацкий Андрей 100 6
|Хасин Михаил 26 6
|Плахов Дмитрий 9 6
|Воронин Петр 35 6
|Скурятина Елена 20 6
|Чамара Денис 57 6
|Потапкин Михаил 26 6
|Айвазов Армен 449 6
|Суворов Антон 20 6
|Шипов Савва 70 6
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru