Sumitomo NEC НЭК Нева Коммуникационные Системы


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 182 443 621 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 182 443 621 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 170 316 347 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 9 212 274 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

26.12.2025 Сергей Журавель назначен директором направления «Телеком» компании VPG LaserONE 1
09.01.2025 Oracle наносит по России ответный удар. Она потребовала заплатить миллионы у тех, кто ее обанкротил 1
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1
07.08.2023 Oracle довели до банкротства в России 1
23.03.2023 Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей 1
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
02.03.2017 NEC и МТС «разогнали» радиорелейную линию до 10 Гбит/с 2
01.03.2017 NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании 3
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
26.10.2015 Назначен новый руководитель офиса NEC в Санкт-Петербурге 2
21.09.2015 NEC поставил «МегаФону» улучшенные ультракомпактные радиорелейные станции 1
31.01.2014 К концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд 1
27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства 1
15.10.2013 NEC и NetCracker помогут «МегаФону» повысить операционную эффективность 1
30.08.2013 NEC поставил «Скартелу» микростанции LTE 1
24.06.2013 «NEC Нева» подписала соглашение с Санкт-Петербургом о сотрудничестве в области развития и внедрения ИКТ 2
31.05.2013 МТС запустила магазин SaaS-приложений для бизнеса 1
16.05.2013 NEC и Transmode модернизировали сеть «МегаФона» 1
16.05.2013 «NEC Нева» основала дочернюю компанию в Украине 2
02.04.2013 МТС и NEC запускают фемтосеть на Урале 2
05.07.2012 Назначен глава офиса NEC в Санкт-Петербурге 2
22.06.2012 МТС и NEC запускают фемтосеть в Сибири 1
26.10.2011 NEC поставит новые серии радиорелейных систем iPasolink компании МТС 1
14.10.2011 NEC открыл представительство в Казахстане 1
06.09.2011 «Роснано» и NEC договорились о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций, ИТ и общественной безопасности 2
07.07.2011 NEC открывает представительство в Беларуси 2
30.05.2011 NEC подписал соглашение с МТС о поставке радиорелейных систем iPasolink 2
10.02.2011 «Билайн» выбрал платформу iPasolink корпорации NEC для модернизации мобильной транспортной сети 1
07.02.2011 Круглый стол «SaaS в России: в ожидании бума» 1
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 1
21.04.2003 Ростов перешел на оптоволокно 2

Публикаций - 34, упоминаний - 46

Sumitomo и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 24
МегаФон 9958 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 9
Ростелеком 10348 6
Oracle Corporation 6882 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 6
ФОРС - Центр разработки 680 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 5
ФОРС Дистрибуция 45 5
Сател 165 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 4
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 4
Huawei 4232 3
Крок - Croc 1815 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 3
Yandex - Яндекс 8505 2
ИКС 398 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
Компьюлинк ГК - Compulink 446 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
ТелеСвязь 21 2
Т8 НТЦ 104 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 2
Ростех - РТ-Информ 143 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Ростелеком - Булат НИЦ 40 2
Infinera 36 2
Coriant 17 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 60 2
Nokia Networks - ЦБТ - Центр беспроводных технологий 7 1
Samsung Electronics 10644 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 5
Альфа-Банк 1873 5
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 55 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
BP - British Petroleum 182 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 9 1
Гута ГК 34 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 9 1
Евротраст КБ 10 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1086 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2371 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 880 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6168 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8460 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 74 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
HetNet - Heterogenic Networks - Heterogeneous network - Гетерогенная компьютерная сеть 18 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Red Hat Ansible 125 1
Microsoft Office 3969 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Microsoft Office 365 984 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 35 1
Ansible 123 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 9
Размахаев Сергей 44 4
Сакураи Акихиро 3 3
Непомнящих Егор 7 3
Смирнов Дмитрий 101 2
Курочка Алексей 14 2
Серова Елена 320 2
Бахтиаров Алексей 21 2
Ильин Николай 25 2
Пак Александр 3 1
Путин Владимир 3361 1
Чубайс Анатолий 217 1
Петров Дмитрий 69 1
Иревли Сергей 21 1
Шевченко Владимир 150 1
Вислый Александр 20 1
Чернов Антон 23 1
Полтавченко Георгий 23 1
Назаров Алексей 73 1
Комков Алексей 16 1
Малышев Андрей 13 1
Лобанов Владимир 7 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Кузьмин Сергей 43 1
Попова Мария 141 1
Шаров Борис 73 1
Рассказов Сергей 39 1
Четвертнев Илья 11 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Тихонов Андрей 43 1
Невольников Александр 1 1
Салтанов Александр 2 1
Карпович Владимир 10 1
Новицкий Сергей 25 1
Жбанков Антон 13 1
Артюхов Александр 19 1
Севрюков Алексей 19 1
Брызгалов Александр 11 1
Широков Игорь 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 6
Япония 13556 5
Беларусь - Белоруссия 6043 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 3
Украина 7801 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Казахстан - Республика 5813 1
Европа 24653 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Ирландия - Республика 1026 1
Сингапур - Республика 1908 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Английский язык 6882 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Аренда 2584 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1875 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 230 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2170 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Телеком 1 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 1
CNews AWARDS - награда 556 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

