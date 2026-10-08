Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Телеком
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 44
CNews Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Дмитрий 70 9
|Шадаев Максут 1232 9
|Чаркин Евгений 318 9
|Нестеров Алексей 180 9
|Кирьянова Александра 174 9
|Урусов Виктор 160 9
|Нальский Максим 54 8
|Врацкий Андрей 177 8
|Соловьев Виталий 53 8
|Каушанский Александр 57 8
|Денисов Анатолий 59 8
|Распопов Алексей 50 8
|Харитонов Вадим 44 8
|Шмаков Антон 75 8
|Шаев Виталий 60 8
|Аксенов Олег 64 8
|Оберемок Надежда 46 8
|Милованов Андрей 47 8
|Солдатенкова Ксения 42 8
|Белан Иван 42 8
|Желнова Алина 43 8
|Артюхов Сергей 68 8
|Натрусов Артем 320 8
|Абакумов Евгений 230 8
|Малышев Сергей 100 8
|Никитин Сергей 103 8
|Новикова Елена 108 8
|Ульянов Николай 177 8
|Теплицкий Дмитрий 89 8
|Воронин Павел 204 8
|Петухов Антон 63 8
|Калякин Павел 80 7
|Губкин Лери 9 2
|Панченко Иван 201 2
|Понкращенков Роман 3 1
|Пшиченко Дмитрий 49 1
|Агеев Максим 34 1
|Гайнулин Андрей 5 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Кислов Алексей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 6
|CNews - ZOOM.CNews 1913 2
|Мобильные системы 118 1
|FT - Financial Times 1305 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.