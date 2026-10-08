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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Телеком

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В III квартале 2026 г. DDoS-атаки настигли многих ритейлеров в России, а также нарушили работу ряда логистических компаний и телеком-операторов 1
06.10.2026 «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT 1
29.05.2026 Лери Губкин назначен генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом» 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
30.11.2022 Компания Cloud получила награду CNews AWARDS за цифровизацию отрасли страховых услуг 1
11.11.2021 Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели 1
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим» 1
28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021 1
24.06.2021 «Ростелеком» и «Кьюлиджент.ру» создают совместное предприятие 1
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 3
11.11.2015 Владимир Егоров - 2016 год покажет эффективность российского телекома в условиях реального рынка 1
15.04.2009 Названы лидирующие игроки рынка ШПД и фиксированной связи 1
09.06.2008 Вышел июньский номер журнала CNews 1
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 1
26.04.2007 Вышел майский номер журнала CNews 2
27.02.2007 Российские операторы опоздали с глобализацией 1
07.11.2006 Капитализация российских сотовых операторов составляет более $24 млрд. 1
30.10.2006 Российские операторы потратили $2,7 млрд. на зарубежные активы 1
11.09.2006 Сотовая связь: Россия в тройке роста 1
08.09.2006 АПЭК подготовило доклад о развитии телеком-рынка России в августе 2006 г. 1
05.04.2006 Интервью CNews с генеральным директором "Связьинвеста" Валерием Яшиным 1
17.12.2003 Европа трезвеет после телеком-провала 2
21.05.2003 ITXC и "Ростелеком" подписали соглашение о взаимном обмене трафиком 1
28.03.2003 Мобильная связь: Куда пойдут активы «Гамма Групп»? 1
08.08.2002 Чтобы инкогнито контролировать 18% "Уралтела", понадобится $63 млрд. 1
23.07.2002 На рынке телекоммуникаций России действует более 2,5 тыс. альтернативных операторов 1
19.07.2002 СNews выступит информационным спонсором конференции "Управление - Телеком" 1
11.06.2002 CNews.ru проводит исследование рынка интеграции в сфере телекоммуникационных решений 2
11.06.2002 CNews.ru проводит исследование рынка интеграции в сфере телекоммуникационных решений 2

Публикаций - 38, упоминаний - 44

CNews Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16160 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 672 11
Ростелеком 11054 9
9717 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 9
R-Vision - Р-Вижн 280 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 845 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 8
ФинГрад - FinGrad 49 8
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 8
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 154 8
Аусферр ИТЦ 45 8
Ланит Интеграция 221 8
Polymedia - Полимедиа 162 8
Газинформсервис - ГИС 519 8
МегаФон 10965 7
Microsoft Corporation 25883 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Oracle Corporation 7111 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 5
Cisco Systems 5383 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2155 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5729 3
SAP SE 5630 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3205 3
Крок - Croc 1971 3
Deutsche Telekom 956 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
МТС - Система Телеком 239 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 534 2
Yandex - Яндекс 9391 2
Intel Corporation 12878 2
ИКС 576 2
РЖД - Российские железные дороги 2109 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 9
Русагро Группа Компаний 394 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 565 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 8
ВТБ - Почта Банк 515 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 643 8
Абсолют Банк 251 8
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 637 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 4
ГПБ - Газпромбанк 1293 2
Альфа-Банк 1993 2
Альфа-Групп 751 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Альфа-Капитал УК 162 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Фора Банк 86 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 735 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Кофемания 85 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
ОТЭКО ГК 29 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Apax Partners 29 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
Cybersteel - Киберсталь 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13913 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1932 8
Федеральное казначейство России 1958 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5843 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5779 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4039 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3732 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5476 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2145 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 1
ФРИИ Акселератор 60 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
Ассоциация менеджеров 109 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23223 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36826 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29926 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18374 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35945 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4942 9
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 9
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Бизнес Технологии - Global-ERP 98 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 9
Новые облачные технологии - МойОфис 971 9
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 8
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 8
НКТ - Р7-графика 48 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 8
НКТ - Р7-Офис 561 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1845 4
OpenAI - ChatGPT 775 3
Microsoft Windows 17030 3
1С:ERP Управление предприятием 868 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2526 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 2
Linux OS 11672 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1656 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6406 2
Oracle Java - язык программирования 3499 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 234 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 378 2
Atlassian - Confluence 195 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 58 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 21 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 38 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 320 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
1С:Аналитика 32 1
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 236 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 25 1
Oracle GraalVM 7 1
Аникин Дмитрий 70 9
Шадаев Максут 1232 9
Чаркин Евгений 318 9
Нестеров Алексей 180 9
Кирьянова Александра 174 9
Урусов Виктор 160 9
Нальский Максим 54 8
Врацкий Андрей 177 8
Соловьев Виталий 53 8
Каушанский Александр 57 8
Денисов Анатолий 59 8
Распопов Алексей 50 8
Харитонов Вадим 44 8
Шмаков Антон 75 8
Шаев Виталий 60 8
Аксенов Олег 64 8
Оберемок Надежда 46 8
Милованов Андрей 47 8
Солдатенкова Ксения 42 8
Белан Иван 42 8
Желнова Алина 43 8
Артюхов Сергей 68 8
Натрусов Артем 320 8
Абакумов Евгений 230 8
Малышев Сергей 100 8
Никитин Сергей 103 8
Новикова Елена 108 8
Ульянов Николай 177 8
Теплицкий Дмитрий 89 8
Воронин Павел 204 8
Петухов Антон 63 8
Калякин Павел 80 7
Губкин Лери 9 2
Панченко Иван 201 2
Понкращенков Роман 3 1
Пшиченко Дмитрий 49 1
Агеев Максим 34 1
Гайнулин Андрей 5 1
Аксенов Алексей 12 1
Кислов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168650 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48126 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55106 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19790 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19387 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 4
Европа 25033 3
Индия - Bharat 5918 3
Африка - Африканский регион 3650 3
Украина 7961 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 798 3
Азия - Азиатский регион 5958 2
Сингапур - Республика 1969 2
Европа Восточная 3140 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1435 2
Германия - Федеративная Республика 13303 2
Ближний Восток 3171 2
Франция - Французская Республика 8208 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3243 2
Индонезия - Республика 1073 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1157 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 32 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5525 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Франция - Марсель 57 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 18 1
Казахстан - Республика 6123 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4239 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 1
Земля - планета Солнечной системы 10915 1
Южная Корея - Республика 7107 1
Япония 13855 1
Беларусь - Белоруссия 6364 1
Дания - Королевство 1343 1
Боливия - Многонациональное Государство 65 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3514 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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