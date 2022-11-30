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Компания Cloud получила награду CNews AWARDS за цифровизацию отрасли страховых услуг

Компания Cloud (ООО «Облачные технологии») стала лауреатом премии CNews AWARDS 2022 в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS». Награды удостоился проект по созданию резервного ЦОДа для одной из крупнейших страховых компаний России.

Премия CNews AWARDS проводится с 2007 года. Победителями в этом году стали компании, предложившие наиболее яркие, социально значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Одним из таких проектов было признано создание облачным провайдером Cloud резервного ЦОДа для одной из крупнейших страховых компаний России.

«Эта награда подтверждает высочайшие компетенции Cloud в части реализации проектов построения в облаке отказоустойчивых ИТ-инфраструктур любой сложности. Мы гордимся тем, что жюри отметило наш проект и надеемся на еще более яркие достижения в цифровой трансформации российской экономики», – прокомментировал Владимир Свиридов, лидер продуктового направления Enterprise, Cloud.

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Безопасность

В отрасли страхования простои бизнеса, связанные с различными техническими инцидентами, недопустимы, поэтому заказчику было важно исключить эти риски и обеспечить непрерывность процессов компании даже при полной недоступности основной инфраструктуры. Решение предложила компания Cloud, в кратчайшие сроки построившая резервный ЦОД. К сервису подключены и регулярно реплицируются 190 виртуальных машин заказчика с 89 ТБ дискового пространства. Общая инфраструктура в облаке составляет более 1,5 ПБ данных. В результате с момента отключения инфраструктуры в основном ЦОДе и до полного восстановления работы всех конечных ИТ-систем заказчика прошло 4 часа, что является целевым показателем в рамках проекта.

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