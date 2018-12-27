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ЦОД Резервный дата-центр

СОБЫТИЯ

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27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию Резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации

04.08.2016 Эксперты «Крок» помогли «РуссНефти» обеспечить высокую надежность инфраструктуры и подготовиться к строительству резервного ЦОДа

еактуальной документации практически по всем существующим ИТ-системам. Это могло критичным образом повлиять как на поддержку существующих бизнес-процессов, так и на планирующийся проект строительства резервного ЦОДа (РЦОД). Чтобы разобраться в текущей ситуации, а также запланировать проекты по повышению надежности и развитию инфраструктуры, руководство ИТ-подразделения решило обратиться в к
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов

Подмосковья (фото: РБК) Отметим, что новый ЦОД должен располагаться на расстоянии не менее 5 км от резервного ЦОДа (находится в Москве: ул. 8 Марта, дом 14, строение 1), но и не далее 75 км по
25.05.2015 Резервный ЦОД РЖД превращается в многолетний долгострой

и CNews в пресс-службе РЖД, в соответствии со скорректированными планами компании, строительство ее резервного ЦОДа в Екатеринбурге завершится лишь в 2016 г. Первоначально запуск объекта в эксп
13.05.2015 Борис Головатских - Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов

ветствия требованиям регуляторов. Необходимо добавить, что проекты реализуются в рамках ИТ-стратегии, разработанной на основе бизнес-стратегии банка. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проекте создания резервного ЦОДа. Борис Головатских: Проект по созданию резервного центра обработки данных был инициирован для минимизации риска выхода из строя основного ЦОДа и прерывания бизнеса. В первую оче
11.04.2012 «Техносерв» создаст для «Tele2 Россия» резервный дата-центр и модернизирует основной ЦОД

ю и расширение вычислительной и инженерной инфраструктуры основного ЦОДа оператора в ЮФО, спроектированного и построенного «Техносервом» в 2005 г., а также открытие резервного дата-центра в СЗФО. Для резервного ЦОДа в СЗФО «Техносерв» создает «под ключ» всю вычислительную и сетевую инфраструктуру, включая поставку, инсталляцию и пуско-наладку. Также была создана система хранения класса Hi-E

Публикаций - 109, упоминаний - 120

ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1940 17
Microsoft Corporation 25655 15
IBM - International Business Machines Corp 9664 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1599 10
HP Inc. 5864 10
Компьюлинк ГК - Compulink 455 10
Softline - Софтлайн 3613 9
Broadcom - VMware 2586 8
SAP SE 5559 8
Oracle Corporation 7042 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 8
Ростелеком 10797 7
Ростех - Автоматика Концерн 1813 6
Cisco Systems 5332 6
Schneider Electric 606 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1117 6
АМДтехнологии 31 6
Siemens AG - Siemens Group 2660 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Google LLC 12568 4
МегаФон 10529 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2365 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 535 4
ФОРС - Центр разработки 698 4
Информсвязь сервис 4 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 3
Dell EMC 5160 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 615 3
9424 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 298 3
IXcellerate - Икселерейт 150 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 3
АйТи 1506 3
F5 Networks 73 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 760 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 11
РЖД - Российские железные дороги 2057 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 5
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 4
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 2
Трансбарьер М 2 2
Почта России ПАО 2327 2
Газпром ПАО 1457 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Альфа-Банк 1956 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2376 2
Газпром нефть 697 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 20 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 17 1
Благосостояние НПФ 52 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 55 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 140 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 9
Федеральное казначейство России 1933 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 5
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1486 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 365 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1506 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 90
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6540 28
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1318 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 17
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3245 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 15
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Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1027 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3119 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4539 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 11
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2992 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2256 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 10
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 816 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9136 10
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 705 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1322 9
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1593 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1346 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3516 22
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 13
ФНС РФ ЦОД 30 8
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1634 6
РЖД ЦОД 8 5
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 105 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 615 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 939 4
F5 Networks BIG-IP 24 3
Linux OS 11353 3
Intel x86 - архитектура процессора 2130 3
Microsoft Windows 16743 3
Microsoft Azure 1507 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1316 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 3
Крок ЦОД Компрессор- 28 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 2
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 2
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Google Android 15109 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1768 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Катрич Алексей 43 3
Орловский Виктор 405 3
Бобровников Борис 104 3
Корнеев Сергей 84 3
Козлов Михаил 179 2
Щепилов Евгений 36 2
Меднов Сергей 124 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Колмычек Павел 17 2
Прохоров Фёдор 83 2
Серебряков Александр 8 2
Заединов Руслан 47 2
Наскидаев Олег 9 2
Зуев Николай 4 2
Путин Владимир 3441 2
Сяо Хайцзюнь 31 2
Лящ Михаил 49 2
Богданов Кирилл 112 2
Пегасов Сергей 55 2
Свиридов Владимир 28 2
Кудрявцев Максим 43 2
Волков Владимир 68 2
Фомичев Андрей 74 2
Хлызов Андрей 21 2
Петухов Максим 14 1
Прянишников Николай 315 1
Козак Николай 207 1
Лавров Владимир 104 1
Ходырев Владимир 7 1
Инюцын Антон 17 1
Павленко Антон 20 1
Гаврилов Антон 25 1
Назипов Дмитрий 86 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Морозов Дмитрий 20 1
Бейлезон Олег 32 1
Подкопаев Олег 30 1
Мордкович Ольга 11 1
Прохоров Юрий 64 1
Грин Диана 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 14
Европа 24874 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 11
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 91 10
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 457 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 5
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 391 4
Азия - Азиатский регион 5873 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 4
Украина 7898 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 3
Казахстан - Республика 5977 3
Земля - планета Солнечной системы 10822 3
Россия - УФО - Свердловская область 1903 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1689 3
Франция - Французская Республика 8107 3
Евразия - Евразийский континент 640 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1754 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 3
Нидерланды 3708 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 384 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 101 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2499 2
Беларусь - Белоруссия 6227 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1059 2
Германия - Федеративная Республика 13108 2
Италия - Итальянская Республика 4486 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 2
Россия - СФО - Новосибирск 4824 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5408 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6544 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 11
Аренда 2644 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2439 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11128 9
Энергетика - Energy - Energetically 5756 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2395 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5514 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4562 7
Аудит - аудиторский услуги 3347 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10123 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7271 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 957 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3045 5
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 463 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5587 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2823 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2327 1
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MACS - Школа новой экономики 7 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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