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ЦОД Резервный дата-центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.12.2018
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«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства
«Ростелеком» запустил в эксплуатацию Резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации
|04.08.2016
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Эксперты «Крок» помогли «РуссНефти» обеспечить высокую надежность инфраструктуры и подготовиться к строительству резервного ЦОДа
еактуальной документации практически по всем существующим ИТ-системам. Это могло критичным образом повлиять как на поддержку существующих бизнес-процессов, так и на планирующийся проект строительства резервного ЦОДа (РЦОД). Чтобы разобраться в текущей ситуации, а также запланировать проекты по повышению надежности и развитию инфраструктуры, руководство ИТ-подразделения решило обратиться в к
|28.03.2016
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ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов
Подмосковья (фото: РБК) Отметим, что новый ЦОД должен располагаться на расстоянии не менее 5 км от резервного ЦОДа (находится в Москве: ул. 8 Марта, дом 14, строение 1), но и не далее 75 км по
|25.05.2015
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Резервный ЦОД РЖД превращается в многолетний долгострой
и CNews в пресс-службе РЖД, в соответствии со скорректированными планами компании, строительство ее резервного ЦОДа в Екатеринбурге завершится лишь в 2016 г. Первоначально запуск объекта в эксп
|13.05.2015
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Борис Головатских - Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов
ветствия требованиям регуляторов. Необходимо добавить, что проекты реализуются в рамках ИТ-стратегии, разработанной на основе бизнес-стратегии банка. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проекте создания резервного ЦОДа. Борис Головатских: Проект по созданию резервного центра обработки данных был инициирован для минимизации риска выхода из строя основного ЦОДа и прерывания бизнеса. В первую оче
|11.04.2012
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«Техносерв» создаст для «Tele2 Россия» резервный дата-центр и модернизирует основной ЦОД
ю и расширение вычислительной и инженерной инфраструктуры основного ЦОДа оператора в ЮФО, спроектированного и построенного «Техносервом» в 2005 г., а также открытие резервного дата-центра в СЗФО. Для резервного ЦОДа в СЗФО «Техносерв» создает «под ключ» всю вычислительную и сетевую инфраструктуру, включая поставку, инсталляцию и пуско-наладку. Также была создана система хранения класса Hi-E
ЦОД и организации, системы, технологии, персоны:
|Катрич Алексей 43 3
|Орловский Виктор 405 3
|Бобровников Борис 104 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Козлов Михаил 179 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Меднов Сергей 124 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Колмычек Павел 17 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Серебряков Александр 8 2
|Заединов Руслан 47 2
|Наскидаев Олег 9 2
|Зуев Николай 4 2
|Путин Владимир 3441 2
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Лящ Михаил 49 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Свиридов Владимир 28 2
|Кудрявцев Максим 43 2
|Волков Владимир 68 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Хлызов Андрей 21 2
|Петухов Максим 14 1
|Прянишников Николай 315 1
|Козак Николай 207 1
|Лавров Владимир 104 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Инюцын Антон 17 1
|Павленко Антон 20 1
|Гаврилов Антон 25 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Мордкович Ольга 11 1
|Прохоров Юрий 64 1
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