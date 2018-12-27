«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства «Ростелеком» запустил в эксплуатацию Резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации

Эксперты «Крок» помогли «РуссНефти» обеспечить высокую надежность инфраструктуры и подготовиться к строительству резервного ЦОДа еактуальной документации практически по всем существующим ИТ-системам. Это могло критичным образом повлиять как на поддержку существующих бизнес-процессов, так и на планирующийся проект строительства резервного ЦОДа (РЦОД). Чтобы разобраться в текущей ситуации, а также запланировать проекты по повышению надежности и развитию инфраструктуры, руководство ИТ-подразделения решило обратиться в к

ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов Подмосковья (фото: РБК) Отметим, что новый ЦОД должен располагаться на расстоянии не менее 5 км от резервного ЦОДа (находится в Москве: ул. 8 Марта, дом 14, строение 1), но и не далее 75 км по

Резервный ЦОД РЖД превращается в многолетний долгострой и CNews в пресс-службе РЖД, в соответствии со скорректированными планами компании, строительство ее резервного ЦОДа в Екатеринбурге завершится лишь в 2016 г. Первоначально запуск объекта в эксп

Борис Головатских - Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов ветствия требованиям регуляторов. Необходимо добавить, что проекты реализуются в рамках ИТ-стратегии, разработанной на основе бизнес-стратегии банка. CNews: Расскажите, пожалуйста, о проекте создания резервного ЦОДа. Борис Головатских: Проект по созданию резервного центра обработки данных был инициирован для минимизации риска выхода из строя основного ЦОДа и прерывания бизнеса. В первую оче