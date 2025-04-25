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Мордкович Ольга
Мордкович Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
|X5 Group - Перекрёсток 566 1
|Северсталь ПАО - Severstal 490 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
|Mars Incorporated 16 1
|Mars Wrigley 21 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
|Бородянский Борис 24 3
|Холкин Дмитрий 21 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Ливанов Дмитрий 53 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Скачков Юрий 51 1
|Кириллов Борис 2 1
|Forbes - Форбс 848 1
|N+1 - Издание 168 1
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