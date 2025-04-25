Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173548
ИКТ 13507
Организации 10572
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25420
Персоны 74478
География 2815
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Мордкович Ольга



25.04.2025 НСИС разработал новый сервис для повышения прозрачности рынка вторичных продаж автомобилей 1
15.04.2024 Национальная страховая информационная система и HFLabs запустили проект по повышению качества данных 1
20.02.2018 Tele2 переманил экс-ИТ-директора «Пятерочки» и «Перекрестка» 2
25.07.2016 Tele2 модернизировал свою ИТ-инфраструктуру с помощью флэш-технологий Hitachi Data Systems 1
16.05.2016 «Астерос» создал «умную» систему формирования, хранения и печати документов для Tele2 1
06.04.2016 В Ростове-на-Дону запущен новый ЦОД Tele2 1
25.11.2013 «Техносерв» повысил производительность ИТ-инфраструктуры «Tele2 Россия» 1
11.04.2012 «Техносерв» создаст для «Tele2 Россия» резервный дата-центр и модернизирует основной ЦОД 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Мордкович Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 4
Hitachi - Хитачи 1468 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
Ростелеком 9873 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Atrinity - Атринити 21 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - Sovam Teleport 15 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 21 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
X5 Group - Перекрёсток 566 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
Mars Incorporated 16 1
Mars Wrigley 21 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31575 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9597 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2573 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4869 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5884 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1093 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6994 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3298 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 1
ЦОД - Резервный дата-центр 99 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7755 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8805 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 646 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12360 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2067 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6420 1
Управляемость - Manageability 1761 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1200 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5952 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1152 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7904 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4923 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2203 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 1
Hitachi Dynamic Tiering - HDT 7 1
Hitachi Data Instance Director - HDID- 5 1
Oracle Active Data Guard 26 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 57 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5013 1
Бородянский Борис 24 3
Холкин Дмитрий 21 1
Мордашев Алексей 8 1
Ливанов Дмитрий 53 1
Криевс Ритварс 15 1
Закрепин Евгений 60 1
Скачков Юрий 51 1
Кириллов Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2295 2
Индия - Bharat 5522 1
Европа Восточная 3109 1
Америка Южная 856 1
Ближний Восток 2974 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1374 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1357 1
Украина 7657 1
Швеция - Королевство 3640 1
Европа 21885 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4952 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2490 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7618 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7965 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6822 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1472 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 429 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4964 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8177 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5945 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 387 1
Forbes - Форбс 848 1
N+1 - Издание 168 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153