Hitachi HCP

Подтверждена совместимость платформы vStack HCP с распространенными ОС Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершила цикл подтверждения совместимости флагманского продукта vStack HCP с самыми распространенными операционными системами страны. На сегодняшний день vStack HCP работает без сбоев и в едином контуре с ОС: AlmaLinux от версии 8 и выше, Alt Linux от верси

Серверы «Гравитон» совместимы с гиперконвергентной платформой vStack HCP 3.0 к и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» и компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон» флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай». Решения готовы к совместной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Тестир

Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон» Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) и производитель вычислительной техники «Гравитон» завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай» этого производителя. Решения готовы к совместной эксплуатации. Тестирование охватило модели серверов С2121ИВ, С

Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) протестировала производительность хранилища гиперконвергентной платформы vStack HCP при отказе дисков и полном выходе из строя узла. Эксперимент направлен на проверку работы системы в условиях критических сбоев, где важно не только сохранить данные, но и обеспечить стабиль

Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании, но и государственные учреждения страны. Об

vStack выпустил фундаментальное обновление платформы vStack HCP до версии 3.0 Разработчик решений для виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, представил обновление гиперконвергентной платформы vStack HCP. В версии 3.0 добавлена поддержка кластеров в топологиях 2N (НА-пара) и Stretched Cluster, возможность объединять несколько кластеров в единую инфраструктуру («Глобальная Инфраструктура»),

Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) подтвердили совместимость серверных платформ «Рикор» и ПО vStack HCP. Все соответствующие лабораторные испытания завершились успешно, и продукты корректно работают в едином контуре. В комплексном тестировании участвовали серверные платформы «Рикор» 7 серии н

vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP ации vStack (входит в корпорацию ITG) провели успешное тестирование совместной работы серверов линейки Trusted с отечественной гиперконвергентной платформой виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Лабораторные испытания завершились успешно и подтвердили полную совместимость продуктов. В тестовых испытаниях участвовали доверенные серверы серий Kraftway TS2000, TS3000, TS3020 и TS3100

vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP ми одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-диски (Raw Device Mapping) и внешних потребителей. Об этом CNews сообщили представители vStack. В основе платформы vStack HCP лежит принцип гиперконвергенции, где все слои инфраструктуры — вычисления, сети и хранение — управляются как единое целое. Благодаря этому тот же слой хранения, который обеспечивает работу

«Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius. В ходе испытаний специалисты развернули виртуальную инфраструктуру на базе гиперконвергентной платформы vSta

В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая функциональность, названная глобальной инфраструктурой, позволяет создавать из отдельных кластеров общую вирт

РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний специалисты установили операционную систе

В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster. Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распред

Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3» Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3». Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС 7.3». Для э

Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2 итики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продукт

HDS: Hitachi Content Intelligence – это конструктор, из которого бизнес может собрать все, что угодно свойства любого документа в формате Microsoft Office: это имя объекта, дата его создания, автор, размер и так далее. С разных файлов можно «снять» разное количество метаданных: так, например, решение Hitachi Content Intelligence (HCI) позволяет выделить порядка 150 строк с метаданными с фотоснимка, сделанного на iPhone, включая информацию о локации, в которой было сделано фото.CNews: Какую

Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака омпания Hitachi, Ltd., объявила о появлении новинок в портфеле продуктов объектного хранения данных Hitachi Content Platform (HCP). Для поиска новых источников прибыли HDS рекомендует бизнесу и

HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere – решения, позволяющего сотрудникам предприятий совме

Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о том, что платформа Hitachi Content Platform (HCP) вошла в категорию лидеров согласно отчета IDC, в котором предс

Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных которых неактуальная информация перемещается в централизованные хранилища данных (прежде всего это Hitachi Content Platform) с возможностью длительного хранения и доступа в будущем.Быстрый ана

Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных ания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске Hitachi Content Intelligence — дополнения к портфелю решений Hitachi Content Platform (HCP). Благодаря новому дополнению этот портфель является на данный

SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP SAP объявил о проведении в рамках форума для компаний-разработчиков практикума CodeJam по разработке программных решений на платформе SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Как рассказали CNews в компании, на мероприятии был создан прототип облачного приложения для городских маршрутов города.На форуме собственным опытом разработок на технологиях и при поддер

SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов ативных приложений, представила новое предложение Центра интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) по сертификации партнерских решений, созданных на базе облачной платформы SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Предлагаемая модель сертификации призвана упростить и унифицировать интеграцию партнерских приложений с SAP HCP, способствовать увеличению доли облачных разработок в российской пар

Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1 itachi Data Systems (HDS), дочерняя компания корпорации Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба

Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными Hitachi Data Systems, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба

Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных Компания Hitachi Data Systems анонсировала новые усовершенствования решений Hitachi Content Platform для достижения большей гибкости, безопасности и мобильности облачных

HDS представила платформу Hitachi Content Platform Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила новую платформу Hitachi Content Platform (HCP) S10, которая расширяет созданную HDS гибридную архитектуру, до

Hitachi Data Systems упрощает внедрение «облачных» инфраструктур с помощью новой интегрированной платформы Corporation (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о выходе новых интегрированных технологий Hitachi Content Platform (HCP) v4 и Hitachi Data Ingestor (HDI), предназначенных для упрощени