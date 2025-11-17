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Hitachi HCP Hitachi Content Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.11.2025 Подтверждена совместимость платформы vStack HCP с распространенными ОС

Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершила цикл подтверждения совместимости флагманского продукта vStack HCP с самыми распространенными операционными системами страны. На сегодняшний день vStack HCP работает без сбоев и в едином контуре с ОС: AlmaLinux от версии 8 и выше, Alt Linux от верси
14.11.2025 Серверы «Гравитон» совместимы с гиперконвергентной платформой vStack HCP 3.0

к и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» и компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон» флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай». Решения готовы к совместной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Тестир
13.11.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон»

Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) и производитель вычислительной техники «Гравитон» завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай» этого производителя. Решения готовы к совместной эксплуатации. Тестирование охватило модели серверов С2121ИВ, С
23.09.2025 Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования

Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) протестировала производительность хранилища гиперконвергентной платформы vStack HCP при отказе дисков и полном выходе из строя узла. Эксперимент направлен на проверку работы системы в условиях критических сбоев, где важно не только сохранить данные, но и обеспечить стабиль
12.09.2025 Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии

корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании, но и государственные учреждения страны. Об

25.06.2025 vStack выпустил фундаментальное обновление платформы vStack HCP до версии 3.0

Разработчик решений для виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, представил обновление гиперконвергентной платформы vStack HCP. В версии 3.0 добавлена поддержка кластеров в топологиях 2N (НА-пара) и Stretched Cluster, возможность объединять несколько кластеров в единую инфраструктуру («Глобальная Инфраструктура»),

20.03.2025 Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP

ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) подтвердили совместимость серверных платформ «Рикор» и ПО vStack HCP. Все соответствующие лабораторные испытания завершились успешно, и продукты корректно работают в едином контуре. В комплексном тестировании участвовали серверные платформы «Рикор» 7 серии н
04.02.2025 vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP

ации vStack (входит в корпорацию ITG) провели успешное тестирование совместной работы серверов линейки Trusted с отечественной гиперконвергентной платформой виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Лабораторные испытания завершились успешно и подтвердили полную совместимость продуктов. В тестовых испытаниях участвовали доверенные серверы серий Kraftway TS2000, TS3000, TS3020 и TS3100
25.12.2024 vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP

ми одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-диски (Raw Device Mapping) и внешних потребителей. Об этом CNews сообщили представители vStack. В основе платформы vStack HCP лежит принцип гиперконвергенции, где все слои инфраструктуры — вычисления, сети и хранение — управляются как единое целое. Благодаря этому тот же слой хранения, который обеспечивает работу

30.09.2024 «Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений

Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius. В ходе испытаний специалисты развернули виртуальную инфраструктуру на базе гиперконвергентной платформы vSta
07.08.2024 В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему

В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая функциональность, названная глобальной инфраструктурой, позволяет создавать из отдельных кластеров общую вирт
01.08.2024 РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений

Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний специалисты установили операционную систе
10.07.2024 В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster

В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster. Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распред
16.01.2024 Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»

Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3». Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС 7.3». Для э
10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2

итики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продукт
15.09.2017 HDS: Hitachi Content Intelligence – это конструктор, из которого бизнес может собрать все, что угодно

свойства любого документа в формате Microsoft Office: это имя объекта, дата его создания, автор, размер и так далее. С разных файлов можно «снять» разное количество метаданных: так, например, решение Hitachi Content Intelligence (HCI) позволяет выделить порядка 150 строк с метаданными с фотоснимка, сделанного на iPhone, включая информацию о локации, в которой было сделано фото.CNews: Какую

07.06.2017 Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака

омпания Hitachi, Ltd., объявила о появлении новинок в портфеле продуктов объектного хранения данных Hitachi Content Platform (HCP). Для поиска новых источников прибыли HDS рекомендует бизнесу и
22.05.2017 HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere

Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere – решения, позволяющего сотрудникам предприятий совме
20.12.2016 Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ

Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о том, что платформа Hitachi Content Platform (HCP) вошла в категорию лидеров согласно отчета IDC, в котором предс
19.12.2016 Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных

которых неактуальная информация перемещается в централизованные хранилища данных (прежде всего это Hitachi Content Platform) с возможностью длительного хранения и доступа в будущем.Быстрый ана
16.11.2016 Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных

ания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске Hitachi Content Intelligence — дополнения к портфелю решений Hitachi Content Platform (HCP). Благодаря новому дополнению этот портфель является на данный

26.10.2016 SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP

SAP объявил о проведении в рамках форума для компаний-разработчиков практикума CodeJam по разработке программных решений на платформе SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Как рассказали CNews в компании, на мероприятии был создан прототип облачного приложения для городских маршрутов города.На форуме собственным опытом разработок на технологиях и при поддер
10.03.2016 SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов

ативных приложений, представила новое предложение Центра интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) по сертификации партнерских решений, созданных на базе облачной платформы SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Предлагаемая модель сертификации призвана упростить и унифицировать интеграцию партнерских приложений с SAP HCP, способствовать увеличению доли облачных разработок в российской пар
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1

itachi Data Systems (HDS), дочерняя компания корпорации Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба
02.03.2016 Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными

Hitachi Data Systems, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба
06.11.2015 Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных

Компания Hitachi Data Systems анонсировала новые усовершенствования решений Hitachi Content Platform для достижения большей гибкости, безопасности и мобильности облачных
21.01.2015 HDS представила платформу Hitachi Content Platform

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила новую платформу Hitachi Content Platform (HCP) S10, которая расширяет созданную HDS гибридную архитектуру, до
08.11.2010 Hitachi Data Systems упрощает внедрение «облачных» инфраструктур с помощью новой интегрированной платформы

Corporation (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о выходе новых интегрированных технологий Hitachi Content Platform (HCP) v4 и Hitachi Data Ingestor (HDI), предназначенных для упрощени
16.10.2009 Hitachi Data Systems выпустила новые решения Agile Cloud

ь процесс внедрения инфраструктур с поддержкой «облачных вычислений», а также представила платформу Hitachi Content Platform, которая является частью линейки решений для облачных вычислений. Но

Публикаций - 101, упоминаний - 166

Hitachi HCP и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 50
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 32
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 19
Broadcom - VMware 2610 12
SAP SE 5601 11
Pentaho 63 10
Microsoft Corporation 25775 8
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 7
Intel Corporation 12811 7
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Dropbox 527 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 3
Weka 4 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
SAS Institute 1082 3
Крок - Croc 1964 3
Gen Digital - Avast Software 184 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Росплатформа - Р-Платформа 98 2
HEC 26 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 2
Hitachi Insight Group 9 2
HPE Scality 11 2
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 2
MIND Software - Майнд Софт 72 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 2
Центр открытых разработок - OpenYard 94 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
Rabobank 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Русский стандарт Банк 509 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Uber 357 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 12
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 10
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 7
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 40
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 15
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 13
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 11
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 7
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 7
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Azure 1526 6
Hitachi Lumada 29 5
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 5
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 5
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 4
Linux OS 11533 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Hitachi Data Protection Suite 7 3
Hitachi Command Suite - HCS 6 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 26 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
IDC MarketScape 18 2
Hitachi Data Instance Director - HDID- 5 2
Росплатформа - Р-Хранилище 24 2
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 6
Белов Василий 82 6
Яхина Ирина 40 4
Никифоров Алексей 16 3
Гаврилов Евгений 55 3
Ablett Mark - Аблетт Марк 3 3
Борняков Илья 52 3
Surak Brad - Сурак Брэд 6 2
Скачков Юрий 52 2
Baker Scott - Бейкер Скотт 3 2
Воронецкий Антон 3 2
Potnis Amita - Потнис Амита 3 2
Явор Ярослав 2 2
Груздев Антон 45 2
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 2
Гачко Дмитрий 49 2
Мриль Станислав 14 2
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 2
Котов Алексей 8 2
Фильченков Александр 40 2
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Андрианов Павел 86 1
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Семенов Александр 166 1
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Свидерский Евгений 77 1
Лукьянов Михаил 7 1
Комстачев Михаил 14 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
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Люксембург Великое Герцогство 446 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
США - Юта 198 1
США - Массачусетс 517 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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