Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hitachi HCP Hitachi Content Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.11.2025
|
Подтверждена совместимость платформы vStack HCP с распространенными ОС
Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершила цикл подтверждения совместимости флагманского продукта vStack HCP с самыми распространенными операционными системами страны. На сегодняшний день vStack HCP работает без сбоев и в едином контуре с ОС: AlmaLinux от версии 8 и выше, Alt Linux от верси
|14.11.2025
|
Серверы «Гравитон» совместимы с гиперконвергентной платформой vStack HCP 3.0
к и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» и компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон» флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай». Решения готовы к совместной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Тестир
|13.11.2025
|
Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон»
Компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) и производитель вычислительной техники «Гравитон» завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай» этого производителя. Решения готовы к совместной эксплуатации. Тестирование охватило модели серверов С2121ИВ, С
|23.09.2025
|
Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования
Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) протестировала производительность хранилища гиперконвергентной платформы vStack HCP при отказе дисков и полном выходе из строя узла. Эксперимент направлен на проверку работы системы в условиях критических сбоев, где важно не только сохранить данные, но и обеспечить стабиль
|12.09.2025
|
Российская платформа виртуализации vStack HCP сертифицирована для госкомпаний Белоруссии
корпорации ITG) совместно с дистрибьютором ITGlobal.com BY получили сертификат Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) на платформу виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Документ подтверждает соответствие продукта требованиям белорусского рынка. Теперь платформу могут использовать не только коммерческие компании, но и государственные учреждения страны. Об
|25.06.2025
|
vStack выпустил фундаментальное обновление платформы vStack HCP до версии 3.0
Разработчик решений для виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, представил обновление гиперконвергентной платформы vStack HCP. В версии 3.0 добавлена поддержка кластеров в топологиях 2N (НА-пара) и Stretched Cluster, возможность объединять несколько кластеров в единую инфраструктуру («Глобальная Инфраструктура»),
|20.03.2025
|
Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP
ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) подтвердили совместимость серверных платформ «Рикор» и ПО vStack HCP. Все соответствующие лабораторные испытания завершились успешно, и продукты корректно работают в едином контуре. В комплексном тестировании участвовали серверные платформы «Рикор» 7 серии н
|04.02.2025
|
vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP
ации vStack (входит в корпорацию ITG) провели успешное тестирование совместной работы серверов линейки Trusted с отечественной гиперконвергентной платформой виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Лабораторные испытания завершились успешно и подтвердили полную совместимость продуктов. В тестовых испытаниях участвовали доверенные серверы серий Kraftway TS2000, TS3000, TS3020 и TS3100
|25.12.2024
|
vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP
ми одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-диски (Raw Device Mapping) и внешних потребителей. Об этом CNews сообщили представители vStack. В основе платформы vStack HCP лежит принцип гиперконвергенции, где все слои инфраструктуры — вычисления, сети и хранение — управляются как единое целое. Благодаря этому тот же слой хранения, который обеспечивает работу
|30.09.2024
|
«Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений
Платформа виртуализации vStack HCP успешно прошла тестирование на совместимость с серверным оборудованием Aquarius. В ходе испытаний специалисты развернули виртуальную инфраструктуру на базе гиперконвергентной платформы vSta
|07.08.2024
|
В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему
В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая функциональность, названная глобальной инфраструктурой, позволяет создавать из отдельных кластеров общую вирт
|01.08.2024
|
РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений
Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний специалисты установили операционную систе
|10.07.2024
|
В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster
В vStack HCP реализована возможность создания Stretched cluster. Stretched cluster, или растянутый кластер, представляет собой модель развертывания, в которой узлы единого кластера географически распред
|16.01.2024
|
Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»
Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3». Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС 7.3». Для э
|10.12.2018
|
Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2
итики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продукт
|15.09.2017
|
HDS: Hitachi Content Intelligence – это конструктор, из которого бизнес может собрать все, что угодно
свойства любого документа в формате Microsoft Office: это имя объекта, дата его создания, автор, размер и так далее. С разных файлов можно «снять» разное количество метаданных: так, например, решение Hitachi Content Intelligence (HCI) позволяет выделить порядка 150 строк с метаданными с фотоснимка, сделанного на iPhone, включая информацию о локации, в которой было сделано фото.CNews: Какую
|07.06.2017
|
Hitachi Content Platform предлагает архивное хранение за одну пятую стоимости общедоступного облака
омпания Hitachi, Ltd., объявила о появлении новинок в портфеле продуктов объектного хранения данных Hitachi Content Platform (HCP). Для поиска новых источников прибыли HDS рекомендует бизнесу и
|22.05.2017
|
HDS выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere
Hitachi Data Systems (HDS), дочерняя компания Hitachi, Ltd., выпустила новую версию Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere – решения, позволяющего сотрудникам предприятий совме
|20.12.2016
|
Аналитики IDC назвали Hitachi Content Platform лидером в среде объектных хранилищ
Hitachi Data Systems, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о том, что платформа Hitachi Content Platform (HCP) вошла в категорию лидеров согласно отчета IDC, в котором предс
|19.12.2016
|
Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных
которых неактуальная информация перемещается в централизованные хранилища данных (прежде всего это Hitachi Content Platform) с возможностью длительного хранения и доступа в будущем.Быстрый ана
|16.11.2016
|
Hitachi Data Systems предложила портфель решений для объектных хранилищ с возможностью интеллектуальной обработки данных
ания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске Hitachi Content Intelligence — дополнения к портфелю решений Hitachi Content Platform (HCP). Благодаря новому дополнению этот портфель является на данный
|26.10.2016
|
SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP
SAP объявил о проведении в рамках форума для компаний-разработчиков практикума CodeJam по разработке программных решений на платформе SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Как рассказали CNews в компании, на мероприятии был создан прототип облачного приложения для городских маршрутов города.На форуме собственным опытом разработок на технологиях и при поддер
|10.03.2016
|
SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов
ативных приложений, представила новое предложение Центра интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) по сертификации партнерских решений, созданных на базе облачной платформы SAP HANA Cloud Platform (SAP HCP). Предлагаемая модель сертификации призвана упростить и унифицировать интеграцию партнерских приложений с SAP HCP, способствовать увеличению доли облачных разработок в российской пар
|04.03.2016
|
Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
itachi Data Systems (HDS), дочерняя компания корпорации Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба
|02.03.2016
|
Вышла новая версия Hitachi Content Platform Anywhere для совместной работы с данными
Hitachi Data Systems, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявила о выпуске платформы Hitachi Content Platform (HCP) Anywhere версии 2.1, позволяющей провайдерам услуг и ИТ-служба
|06.11.2015
|
Hitachi Data Systems модернизировала объектную систему хранения данных
Компания Hitachi Data Systems анонсировала новые усовершенствования решений Hitachi Content Platform для достижения большей гибкости, безопасности и мобильности облачных
|21.01.2015
|
HDS представила платформу Hitachi Content Platform
Корпорация Hitachi Data Systems (HDS), дочернее предприятие Hitachi, представила новую платформу Hitachi Content Platform (HCP) S10, которая расширяет созданную HDS гибридную архитектуру, до
|08.11.2010
|
Hitachi Data Systems упрощает внедрение «облачных» инфраструктур с помощью новой интегрированной платформы
Corporation (HDS), дочернее предприятие Hitachi, объявила о выходе новых интегрированных технологий Hitachi Content Platform (HCP) v4 и Hitachi Data Ingestor (HDI), предназначенных для упрощени
|16.10.2009
|
Hitachi Data Systems выпустила новые решения Agile Cloud
ь процесс внедрения инфраструктур с поддержкой «облачных вычислений», а также представила платформу Hitachi Content Platform, которая является частью линейки решений для облачных вычислений. Но
Hitachi HCP и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
|Apache Software Foundation - ASF 231 1
|N+1 - Издание 188 3
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|FT - Financial Times 1296 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.