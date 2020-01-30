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Surak Brad Сурак Брэд

СОБЫТИЯ


30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data 2
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada 2
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ 2
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights 2
27.09.2018 Hitachi Vantara расширяет линейку решений Lumada за счет приложений для ремонта оборудования и оптимизации обслуживания 2

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Surak Brad и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 6
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
SAS Institute 1082 1
Waterline Data 2 1
Pentaho 63 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 48 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 276 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 74 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 16 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 1
СХД - STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 32 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 623 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Hitachi Lumada 29 4
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Apple iPhone 6 4861 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Apache Hadoop 470 1
Hitachi Dedupe Optimizer 2 1
Hitachi Accelerated Fabric 2 1
Hitachi GAD - Hitachi Global-Active Device 1 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 1
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Microsoft Azure 1526 1
Hitachi Ops Center 19 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Renaud Christian - Рено Кристиан 1 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Aslett Matthew - Аслетт Мэтью 5 1
Япония 13807 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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