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SQL Structured Query Language Язык программирования

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С»

Команда Efsol представила обновление в Metrika42 – дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, используемого для работы информационных баз «1С». Новая функция упрощает диагностику инфраструктуры, сокращает время поиска потенциальных причин замедлений и позволяет заранее выявл
20.07.2026 Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами

Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы
10.07.2026 Анализ проблемных SQL-запросов «1С» в Metrika42 стал быстрее и понятнее

производительности и доступности «1С:Предприятия» — преобразователь запросов. Он переводит исходный SQL-текст в термины «1С» и помогает специалистам быстрее перейти от обнаруженного в системе м
06.07.2026 Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS

ктуру, запуск полноценного аналога службы отчетов (SSRS) и расширение поддержки диалектов Microsoft SQL Server и Oracle. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Нововведения направлены

10.06.2026 Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций

я визуализаций. Главным технологическим приобретением версии стал полностью переработанный редактор SQL-кода в вычисляемых полях. Инструмент получил увеличенное рабочее пространство, нумерацию

10.04.2026 Digital Q.DataBase: новые возможности для упрощения миграции с зарубежных СУБД

Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase, которая исполняет диалекты Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Обновленная версия СУБД реализована на основе PostgreSQL 18.1 и содержит ряд технологических улучшений в части поддержки диалектов популярных СУБД, ушедших с российског
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В обновлении разработчик сделал ставку на дальнейшее усиление кибербезопасности и комфор
05.02.2026 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase с поддержкой диалектов зарубежных СУБД

rosoft SQL Server. Расширена поддержка SQL-диалекта СУБД Oracle: поддержаны новые конструкции языка PL/SQL, реализована поддержка вложенных таблиц (Nested Tables), улучшены механизмы для работы
19.12.2025 ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

ере, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python. Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на вт
10.11.2025 «Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

ожности «Полиглота» Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его пе
10.10.2025 Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую

Microsoft Defender вновь чудит Корпоративная платформа безопасности Microsoft Defender for Endpoint ошибочно помечает экземпляры систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL актуальных версий как программное обеспечение, поддержка которого была прекращена, пишет Bleeping Computer. Как отмечает издание, проблема наблюдается по крайней мере со среды, 8 октября 20
25.09.2025 BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей

Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязвимостей. Ситуация осложняется ростом числа рабочих эксплоитов: если они есть в инфраструктуре, увеличивается риск использова
19.09.2025 В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0. Ключевая особенность формата – новый вариант хранения данных и проверки контрольных соотношений в виде скриптов SQL. Он оптимизирует время валидации отчетов с объемами данных в миллионы строк. В «Синтегро консалтинг» разработали новый модуль для решения «Фабрика XBRL», который позволяет работать с новым

02.07.2025 В России разработан новый метод повышения надежности генерации запросов для работы с данными

Ученые из «Института AIRI» усовершенствовали работу языковых моделей для генерации SQL-запросов, создав систему, которая помогает точнее создавать запросы к базам данных c помо
18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования

SQL впервые выпал из топ-10 Структурированный язык запросов SQL теряет популярность среди программистов, которые все чаще обращают внимание на NoSQL-инструменты, пишет DevClass. Согласно рейтингу TIOBE, SQL впервые за все время сбора статистики н
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище

ть и производительность. В свою очередь, Ozone имеет преимущество в средах, где требуется эффективная работа с большим количеством маленьких файлов и совместимость с S3». Релиз также включает Trino — SQL-движок для параллельной обработки данных, распределенных по хранилищам разного типа (объектным хранилищам, базам данных и файловым системам). Он позволяет выполнять сложные федеративные зап
31.10.2024 EFSOL: внедрение кластера «1С» и SQL с шифрованием для разработчика отечественного ПО

течек даже при физическом доступе к серверам посторонних лиц. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. Для решения поставленных задач эксперты EFSOL предложили реализовать кластер «1С» и Microsoft SQL Server с использованием технологий AlwaysOn и прозрачного шифрования SQL TDE (Transparent Data Encryption), которые обеспечивают отказоустойчивость, защиту данных и высокую производи
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным

стрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для корпоративных хранилищ и озёр данных. Он расширяет возможности быстрой интеракти
17.06.2024 Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности

Застрять в прошлом Приблизительно 20% всех существующих в мире SQL-серверов под управлением Microsoft SQL Server морально устарели, пишет The Register. Их владельцы давно забыли о необходимости обновлять систему управления базами данных и пользуются
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

решений, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами для государства и бизнеса. Входит в N3.Group. Одно из направлений работы компании — услуги по миграции баз данных (БД) с зарубежных СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database на отечественную СУБД Postgres Pro российской компании Postgres Professional. Postgres Pro — российская система управления базами данных, глубоко переработанная вер
13.12.2023 «Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase

в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис уже опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Digital Q.DataBase – импортонезависима
19.09.2023 Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld

Свободный мир Слабо защищённые серверы Microsoft SQL используются хакерами для распространения инструмента для пентестов Cobalt Strike и шифровальщика FreeWorld. Эта программа, как указывается в анализе фирмы Securonix, представляет собой нов
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД

В России разработка приложений для работы с операционными системами Windows, Android, iOS, Mac OS, а также с СУБД MS SQL, Oracle и MySQL продолжает сокращаться, хотя и с разной скоростью. При этом растет разработка приложений для работы с отечественными операционными системами на базе Linux и с системой управ
31.07.2023 EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup

Компания Flamcogroup получила оптимальный вариант реализации проекта смены СУБД без простоя в работе. В результате перевода учетной системы «1С:УПП» с MS SQL на Postgres Pro, удалось оптимизировать потребление серверных ресурсов без ущерба производительности системы. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. В EFSOL обратилась компания Flamcog
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL

занимает Python, а по данным «Нетологии» за март-май 2023 г. по количеству открытых за пределами России вакансий с его упоминанием он лишь на третьем месте с долей в 23%. Совсем ненамного его обогнал SQL с результатом в 24%, а позади Python идут JavaScript (22%) и с очень большим отставанием (13%) CSS. 10 самых востребованных языков программирования за рубежом Язык Доля от общего числа ИТ-в
31.01.2023 Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД

нное в 2019 г., продемонстрировало практически тотальную зависимость российских пользователей, как в государственном, так и в бизнес-сегменте, от СУБД иностранных производителей — на долю Oracle и MS SQL приходилось 81% и 64% внедрений соответственно. На третьем месте по популярности — открытый продукт PostgreSQL (51%). На тот момент более 70% опрошенных организаций заявили, что изучают или
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL

ия договора. «Объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS) предполагается использовать для перевода существующих баз данных, находящихся под управлением СУБД PostgreSQL и MS SQL, на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — заявлено в ТЗ тендера в разделе «Назначение ПО, цели закупки». «Дом.РФ» меняет СУБД MS SQL

01.08.2022 «Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию

лака» Чего лишатся россияне С 15 августа 2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании. Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года С 31 авгу
01.07.2022 OCS Distribution представила новую СУБД NitrosBase SQL российской разработки

независимую СУБД от отечественного разработчика NitrosData, резидента инновационного центра «Сколково» и члена ассоциации «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. NitrosBase SQL представляет собой высокопроизводительную реляционную СУБД для современных ИТ-решений, использующую диалект SQL, совместимый с Microsoft Transact-SQL. Система обладает повышен
02.06.2022 Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

ClickHouse — инструмент для структурирования в виде колонок аналитических данных, с использованием SQL-запросов в реальном времени. Особенности системы и принцип функционирования Данные в стол
04.05.2022 Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий

м является наличие загранпаспорта и возможность выезжать в долгосрочные командировки в другие страны. Работодатель компенсирует питание и предоставляет два месяца в году для отпуска. Программист C# + SQL может получать от 250 тыс. руб. В обязанности специалиста входит разработка CRM и ERP систем и электронных словарей, построение хранилищ данных, реализация алгоритмов полнотекстового поиска
28.02.2022 Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО

Новые атаки на Microsoft SQL Эксперты по информационной безопасности наблюдают новую волну атак на серверы Microsoft SQL с использованием «маяков» Cobalt Strike. Cobalt Strike — легальный инструмент пентеста и п
15.12.2021 ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях

лжают доминировать в требованиях к кандидатам на вакансии, связанные с ИТ, пишет авторитетный портал ZDnet. Активнее всего работодатели ищут сотрудников, не понаслышке знающих о Python, Java, Linux и SQL. Как сообщает ZDnet, компании испытывают трудности в поиске таких работников. Также им не менее нелегко найти экспертов по кибербезопасности и целый ряд других квалифицированных ИТ-специали
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую компании ожидают от масштабируемой и упрощенной облачной архитектуры, в локальной среде. Заказчики смогут объединять виртуализи
06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server

Новый пакет экспертизы в Positive Technologies Maxpatrol SIEM поможет пользователям выявить подозрительную активность в системах управления базами данных Microsoft SQL Server. В состав пакета вошли правила, которые позволяют обнаружить атаку на разных стадиях — от разведки в скомпрометированной системе до воздействия на отдельные процессы в СУБД и на сист
08.02.2018 Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений

мы» совместно с «Реляционное программирование» представили новое поколение платформы RP-Server. Новый продукт носит название RP ServerX2.RP-Server– программируемая среда разработки и функционирования SQL-приложений, известная, в первую очередь, благодаря широко распространенным на российском рынке информационным системам БОСС, и особенно флагману этой серии – системе управления персоналом «
27.09.2017 DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных

DataCore Software представила свой первый продукт для оптимизации баз данных, предназначенный для быстрой обработки транзакций и аналитики в реальном времени. MaxParallel for SQL Server уже доступен на Azure Marketplace, а также у авторизованных партнеров DataCore по всему миру. Этот продукт поддерживает базы данных SQL Server 2016, 2014, 2012 и 2008, работаю
18.05.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL

Mail.Ru Group выпустила альфа-версию релиза СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL. Благодаря обновлению пользователи этой СУБД получат удобный доступ к данным, их модификации и описанию в соответствии с признанными в индустрии стандартами. Компании, использующие другие к
18.05.2017 СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle

В Tarantool внедрили SQL Mail.ru Group реализовала в своей СУБД Tarantool с открытым исходным кодом поддержку языка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему

19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid

последней версии Apache Ignite 1.8, а также возможности распределенного хранилища данных In-Memory SQL Grid, сообщили CNews в GridGain Systems. По словам представителей компании, хранилище In-

Публикаций - 1210, упоминаний - 1381

SQL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 283
Oracle Corporation 7074 274
9594 119
IBM - International Business Machines Corp 9699 67
SAP SE 5601 54
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 46
Broadcom - VMware 2610 46
Google LLC 12688 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 38
Yandex - Яндекс 9216 33
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 32
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 32
Dell EMC 5180 30
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 27
Softline - Софтлайн 3743 27
Microsoft Corporation - GitHub 1075 27
Teradata - Терадата 225 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Diasoft - Диасофт 1144 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Intel Corporation 12811 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 20
Apple Inc 13154 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Ростелеком 10948 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
HP Inc. 5883 14
АйТи 1519 13
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 13
Embarcadero 67 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
SAS Institute 1082 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 34
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
Superjob - Суперджоб 858 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Альфа-Банк 1979 15
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Royal Dutch Shell - Шелл 233 8
Газпром ПАО 1493 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Газпром нефть 725 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Сбер - СберАвто 38 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Почта России ПАО 2370 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Carlsberg Group 26 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Верный - торговая сеть 326 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
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Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 11
Apache Software Foundation - ASF 231 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
OSI - Open Source Initiative 80 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
NASS - National Association of Secretaries of State - Национальная ассоциация государственных секретарей 1 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 614
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 408
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 343
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 256
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 247
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 222
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 195
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 186
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 181
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 175
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 166
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 163
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 159
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 156
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 146
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 144
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 136
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 124
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 115
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 113
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 110
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 107
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 103
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 99
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 97
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 89
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 88
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 85
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 80
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 79
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 73
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 67
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 65
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 63
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 62
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 300
Microsoft Windows 16882 181
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 166
Oracle Java - язык программирования 3469 161
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 155
Linux OS 11533 131
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 129
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 126
JavaScript - JS - язык программирования 1425 100
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 83
Microsoft Office 4170 79
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 78
C/C++ - Язык программирования 894 71
Apache Hadoop 470 68
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 67
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 64
Microsoft Azure 1526 60
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 55
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 53
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 48
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 44
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 40
Google Android 15243 40
IBM DB2 396 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 37
Microsoft Windows 2000 8678 35
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 35
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 35
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 34
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 32
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 29
Apple iOS 8583 29
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 28
Docker - Платформа распределённых приложений 543 27
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 24
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 24
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 22
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 22
Панченко Иван 197 14
Дорохова Марина 64 13
Яценко Вадим 104 9
Мельникова Анастасия 440 9
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 8
Самойленко Максим 67 8
Бартунов Олег 54 7
Татаринов Алексей 16 7
Зайцев Михаил 345 6
Соловьев Алексей 97 6
Аникин Денис 33 6
Эпштейн Герман 32 6
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 6
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
Семина Татьяна 13 6
Ulin Tomas - Улин Томас 8 6
Пахомов Денис 17 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Марченко Дмитрий 28 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Царев Дмитрий 52 5
Тятюшев Максим 215 5
Озеров Владимир 21 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Колесов Александр 63 4
Дырмовский Дмитрий 149 4
Хавторин Антон 25 4
Осипов Юрий 74 4
Кречетов Николай 25 4
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 4
Анисимов Александр 19 4
Путин Владимир 3454 4
Шадаев Максут 1210 4
Абакумов Евгений 227 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Чернов Даниил 79 3
Ермаков Александр 31 3
Осипов Александр 96 3
Ковалев Александр 165 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 536
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
Европа 24964 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 36
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Казахстан - Республика 6048 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 20
Украина 7928 19
Южная Корея - Республика 7052 18
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Куба - Республика 417 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Франция - Французская Республика 8177 13
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
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Япония 13807 10
Индия - Bharat 5869 10
Канада 5081 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
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Aberdeen Group 53 1
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 9
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 5
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Oracle Academy 8 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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Oracle Live SQL 1 1
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
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ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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