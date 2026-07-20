В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С» Команда Efsol представила обновление в Metrika42 – дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, используемого для работы информационных баз «1С». Новая функция упрощает диагностику инфраструктуры, сокращает время поиска потенциальных причин замедлений и позволяет заранее выявл

Modus выпускает Modus BI 3.15: поддержка MySQL и StarRocks, переработанный SQL-редактор и новый механизм управления фильтрами Релиз расширяет список поддерживаемых источников данных, существенно улучшает инструменты работы с SQL и вводит механизм обязательных фильтров — новый уровень контроля над корректностью работы

Анализ проблемных SQL-запросов «1С» в Metrika42 стал быстрее и понятнее производительности и доступности «1С:Предприятия» — преобразователь запросов. Он переводит исходный SQL-текст в термины «1С» и помогает специалистам быстрее перейти от обнаруженного в системе м

Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS ктуру, запуск полноценного аналога службы отчетов (SSRS) и расширение поддержки диалектов Microsoft SQL Server и Oracle. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Нововведения направлены

Modus BI 3.14: интеллектуальный экспорт, новый SQL-редактор и расширенный контроль визуализаций я визуализаций. Главным технологическим приобретением версии стал полностью переработанный редактор SQL-кода в вычисляемых полях. Инструмент получил увеличенное рабочее пространство, нумерацию

Digital Q.DataBase: новые возможности для упрощения миграции с зарубежных СУБД Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase, которая исполняет диалекты Oracle Database, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Обновленная версия СУБД реализована на основе PostgreSQL 18.1 и содержит ряд технологических улучшений в части поддержки диалектов популярных СУБД, ушедших с российског

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL «Газинформсервис» представил новую линейку CУБД «Ятоба» на 18 ядре РоstgreSQL. В обновлении разработчик сделал ставку на дальнейшее усиление кибербезопасности и комфор

«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase с поддержкой диалектов зарубежных СУБД rosoft SQL Server. Расширена поддержка SQL-диалекта СУБД Oracle: поддержаны новые конструкции языка PL/SQL, реализована поддержка вложенных таблиц (Nested Tables), улучшены механизмы для работы

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей ере, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис по поиску работы hh.ru. Более того, наибольший интерес работодатели проявляют вовсе не к специалистам, пишущим на С и С++, а к тем, кто умеет писать код на SQL и Python. Все четыре языка входят в топ-10 самых популярных в мире по версии компании Tiobe. Согласно ее рейтингу за декабрь 2025 г., на Python расположился на первом месте, С и С++ – на вт

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL ожности «Полиглота» Ключевым преимуществом «Полиглот» является возможность исполнения существующего SQL-кода прикладных приложений на базе Oracle и MS SQL Server без необходимости его пе

Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую Microsoft Defender вновь чудит Корпоративная платформа безопасности Microsoft Defender for Endpoint ошибочно помечает экземпляры систем управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL актуальных версий как программное обеспечение, поддержка которого была прекращена, пишет Bleeping Computer. Как отмечает издание, проблема наблюдается по крайней мере со среды, 8 октября 20

BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязвимостей. Ситуация осложняется ростом числа рабочих эксплоитов: если они есть в инфраструктуре, увеличивается риск использова

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0 В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0. Ключевая особенность формата – новый вариант хранения данных и проверки контрольных соотношений в виде скриптов SQL. Он оптимизирует время валидации отчетов с объемами данных в миллионы строк. В «Синтегро консалтинг» разработали новый модуль для решения «Фабрика XBRL», который позволяет работать с новым

В России разработан новый метод повышения надежности генерации запросов для работы с данными Ученые из «Института AIRI» усовершенствовали работу языковых моделей для генерации SQL-запросов, создав систему, которая помогает точнее создавать запросы к базам данных c помо

SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования SQL впервые выпал из топ-10 Структурированный язык запросов SQL теряет популярность среди программистов, которые все чаще обращают внимание на NoSQL-инструменты, пишет DevClass. Согласно рейтингу TIOBE, SQL впервые за все время сбора статистики н

Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище ть и производительность. В свою очередь, Ozone имеет преимущество в средах, где требуется эффективная работа с большим количеством маленьких файлов и совместимость с S3». Релиз также включает Trino — SQL-движок для параллельной обработки данных, распределенных по хранилищам разного типа (объектным хранилищам, базам данных и файловым системам). Он позволяет выполнять сложные федеративные зап

EFSOL: внедрение кластера «1С» и SQL с шифрованием для разработчика отечественного ПО течек даже при физическом доступе к серверам посторонних лиц. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. Для решения поставленных задач эксперты EFSOL предложили реализовать кластер «1С» и Microsoft SQL Server с использованием технологий AlwaysOn и прозрачного шифрования SQL TDE (Transparent Data Encryption), которые обеспечивают отказоустойчивость, защиту данных и высокую производи

Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным стрибутива Arenadata Hadoop (ADH) новый сервис Apache Kyuubi — распределённый многопользовательский SQL-шлюз для корпоративных хранилищ и озёр данных. Он расширяет возможности быстрой интеракти

Бизнес всего мира базируется на SQL-серверах, которые не обновляются десятилетиями. Это колоссальная «дыра» в безопасности Застрять в прошлом Приблизительно 20% всех существующих в мире SQL-серверов под управлением Microsoft SQL Server морально устарели, пишет The Register. Их владельцы давно забыли о необходимости обновлять систему управления базами данных и пользуются

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro решений, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами для государства и бизнеса. Входит в N3.Group. Одно из направлений работы компании — услуги по миграции баз данных (БД) с зарубежных СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database на отечественную СУБД Postgres Pro российской компании Postgres Professional. Postgres Pro — российская система управления базами данных, глубоко переработанная вер

«Диасофт» выпустил сервис по переводу кастомного кода ИТ-системы c MS SQL на Digital Q.DataBase в программных продуктах, входящих в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее – продукты линейки Diasoft FA#), с СУБД MS SQL на Digital Q.DataBase. Сервис уже опробован в реальных проектах и показал свою эффективность. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Digital Q.DataBase – импортонезависима

Серверы Microsoft SQL заражают ПК трояном-шифровальщиком FreeWorld Свободный мир Слабо защищённые серверы Microsoft SQL используются хакерами для распространения инструмента для пентестов Cobalt Strike и шифровальщика FreeWorld. Эта программа, как указывается в анализе фирмы Securonix, представляет собой нов

Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД В России разработка приложений для работы с операционными системами Windows, Android, iOS, Mac OS, а также с СУБД MS SQL, Oracle и MySQL продолжает сокращаться, хотя и с разной скоростью. При этом растет разработка приложений для работы с отечественными операционными системами на базе Linux и с системой управ

EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup Компания Flamcogroup получила оптимальный вариант реализации проекта смены СУБД без простоя в работе. В результате перевода учетной системы «1С:УПП» с MS SQL на Postgres Pro, удалось оптимизировать потребление серверных ресурсов без ущерба производительности системы. Об этом CNews сообщили представители EFSOL. В EFSOL обратилась компания Flamcog

Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL занимает Python, а по данным «Нетологии» за март-май 2023 г. по количеству открытых за пределами России вакансий с его упоминанием он лишь на третьем месте с долей в 23%. Совсем ненамного его обогнал SQL с результатом в 24%, а позади Python идут JavaScript (22%) и с очень большим отставанием (13%) CSS. 10 самых востребованных языков программирования за рубежом Язык Доля от общего числа ИТ-в

Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД нное в 2019 г., продемонстрировало практически тотальную зависимость российских пользователей, как в государственном, так и в бизнес-сегменте, от СУБД иностранных производителей — на долю Oracle и MS SQL приходилось 81% и 64% внедрений соответственно. На третьем месте по популярности — открытый продукт PostgreSQL (51%). На тот момент более 70% опрошенных организаций заявили, что изучают или

Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL ия договора. «Объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS) предполагается использовать для перевода существующих баз данных, находящихся под управлением СУБД PostgreSQL и MS SQL, на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — заявлено в ТЗ тендера в разделе «Назначение ПО, цели закупки». «Дом.РФ» меняет СУБД MS SQL

«Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию лака» Чего лишатся россияне С 15 августа 2022 г. создание новых сервисов на базе Microsoft в «Яндекс.Облаке» станет невозможным. «Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится», — уточняют в компании. Пользователи «Яндекс.Облака» лишаться лицензий Microsoft с 1 сентября 2022 года С 31 авгу

OCS Distribution представила новую СУБД NitrosBase SQL российской разработки независимую СУБД от отечественного разработчика NitrosData, резидента инновационного центра «Сколково» и члена ассоциации «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. NitrosBase SQL представляет собой высокопроизводительную реляционную СУБД для современных ИТ-решений, использующую диалект SQL, совместимый с Microsoft Transact-SQL. Система обладает повышен

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики ClickHouse — инструмент для структурирования в виде колонок аналитических данных, с использованием SQL-запросов в реальном времени. Особенности системы и принцип функционирования Данные в стол

Программист C# + SQL вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых майских вакансий м является наличие загранпаспорта и возможность выезжать в долгосрочные командировки в другие страны. Работодатель компенсирует питание и предоставляет два месяца в году для отпуска. Программист C# + SQL может получать от 250 тыс. руб. В обязанности специалиста входит разработка CRM и ERP систем и электронных словарей, построение хранилищ данных, реализация алгоритмов полнотекстового поиска

Хакеры массово захватывают серверы MS SQL с помощью антихакерского ПО Новые атаки на Microsoft SQL Эксперты по информационной безопасности наблюдают новую волну атак на серверы Microsoft SQL с использованием «маяков» Cobalt Strike. Cobalt Strike — легальный инструмент пентеста и п

ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях лжают доминировать в требованиях к кандидатам на вакансии, связанные с ИТ, пишет авторитетный портал ZDnet. Активнее всего работодатели ищут сотрудников, не понаслышке знающих о Python, Java, Linux и SQL. Как сообщает ZDnet, компании испытывают трудности в поиске таких работников. Также им не менее нелегко найти экспертов по кибербезопасности и целый ряд других квалифицированных ИТ-специали

HPE расширяет возможности HPE GreenLake Hewlett Packard Enterprise объявила о расширении возможностей своей платформы HPE GreenLake, которая теперь поддерживает Microsoft Azure Stack HCI и Microsoft SQL Server. Новые облачные сервисы обеспечивают гибкость, которую компании ожидают от масштабируемой и упрощенной облачной архитектуры, в локальной среде. Заказчики смогут объединять виртуализи

Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server Новый пакет экспертизы в Positive Technologies Maxpatrol SIEM поможет пользователям выявить подозрительную активность в системах управления базами данных Microsoft SQL Server. В состав пакета вошли правила, которые позволяют обнаружить атаку на разных стадиях — от разведки в скомпрометированной системе до воздействия на отдельные процессы в СУБД и на сист

Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений мы» совместно с «Реляционное программирование» представили новое поколение платформы RP-Server. Новый продукт носит название RP ServerX2.RP-Server– программируемая среда разработки и функционирования SQL-приложений, известная, в первую очередь, благодаря широко распространенным на российском рынке информационным системам БОСС, и особенно флагману этой серии – системе управления персоналом «

DataCore Software представила DataCore MaxParallel для оптимизации баз данных DataCore Software представила свой первый продукт для оптимизации баз данных, предназначенный для быстрой обработки транзакций и аналитики в реальном времени. MaxParallel for SQL Server уже доступен на Azure Marketplace, а также у авторизованных партнеров DataCore по всему миру. Этот продукт поддерживает базы данных SQL Server 2016, 2014, 2012 и 2008, работаю

Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL Mail.Ru Group выпустила альфа-версию релиза СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL. Благодаря обновлению пользователи этой СУБД получат удобный доступ к данным, их модификации и описанию в соответствии с признанными в индустрии стандартами. Компании, использующие другие к

СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle В Tarantool внедрили SQL Mail.ru Group реализовала в своей СУБД Tarantool с открытым исходным кодом поддержку языка SQL (от англ. structured query language — язык структурированных запросов), благодаря чему