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SQL
Structured Query Language
Язык программирования



08.02.2018 Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений
18.05.2017 Mail.Ru Group представила СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL
18.05.2017 СУБД Mail.ru Tarantool внедрила SQL, чтобы «реально отъесть долю» у Oracle
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid
05.12.2016 «АЛАН-ИТ» закончил анализ SQL-окружения в ТГК-2
17.10.2016 В «Ингосстрахе» провели анализ работы Microsoft SQL Server
27.05.2016 Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать
14.03.2016 Microsoft бесплатно раздает SQL Server в обмен на Oracle
09.03.2016 Microsoft готовит к релизу SQL Server для Linux
03.08.2015 Superjob изучил зарплаты программистов MS SQL в России
16.07.2014 Oracle пополнила портфолио решений для больших данных продуктом Big Data SQL
24.04.2014 Microsoft запустила SQL Server 2014 в России
13.01.2014 Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c
30.07.2013 Знание SQL, 1С и PHP — самые востребованные работодателями ИТ-навыки
28.09.2012 Эффективная обработка данных: используем MS SQL Server
30.05.2012 Как защищен MS SQL Server 2012?
30.05.2012 MS SQL Server 2012: работаем в "облаках"
28.05.2012 MS SQL Server 2012: как решить вопросы производительности?
03.04.2012 MS SQL Server 2012 раскладывает данные "по полочкам"
26.03.2012 2011 г.: на фоне снижения объемов спама зафиксирован рост числа мобильных эксплойтов и появление альтернативы «SQL-инъекциям»
28.06.2011 Электронный документооборот на базе СУБД MS SQL Server и Oracle станет безопасным
23.05.2011 В SQL Azure появится возможность анализа массивных потоков данных в реальном времени
04.04.2011 Microsoft анонсировала SQL Server Fast Track Data Warehouse 3.0
03.03.2011 Embarcadero выпустила PowerStudio for SQL Server: набор ПО для работы с базами данных
01.04.2010 Вышла новая версия встраиваемой СУБД Oracle Berkeley DB: теперь с поддержкой SQL API
23.12.2008 В SQL Server серьезный баг
18.09.2008 Сайты чаще всего страдают от XSS-атак, утечек данных и SQL-вторжений
21.11.2007 Sentrigo оснастила Hedgehog защитой от 0-day SQL-инъекций
09.11.2007 Embarcadero расширила возможности Rapid SQL и DBArtisan для работы с СУБД
10.05.2007 Microsoft SQL Server: новый релиз в 2008 году
10.01.2007 Анонсирована новая бесплатная версия 1.1 пакета Oracle SQL Developer
21.04.2006 Началось бета-тестирование СУБД Sybase SQL Anywhere v.10
04.06.2004 Microsoft выпустит аналитическое ПО для SQL-сервера
03.10.2002 Microsoft: очередные "дыры" в SQL-сервере
26.07.2002 Устранены три уязвимости SQL Server 2000
26.07.2000 Lecco Technology объявила о выпуске второго поколения Lecco SQL Expert для поддержки Sybase Adaptive Server Enterprise 12.0
10.02.2000 Группа компаний "МирТелеКом" разработала единую структуру корпоративной отчетности на основе Platinum SQL
16.07.1999 "1C" и Microsoft выпустили новое семейство совместных продуктов - "1С:MS SQL - предприятие 777"
31.05.1999 "МедиаЛингва" предложила модуль "Следопыт для Microsoft SQL Server 7.0" для формирования русскоязычных запросов
28.05.1999 BrainTree ввела поддержку СУБД Sybase и Microsoft SQL Server в средства обеспечения безопасности для систем PeopleSoft

Публикаций - 589, упоминаний - 825

SQL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5893 164
Microsoft Corporation 22012 130
IBM - International Business Machines Corp 8811 52
5500 36
1С-ИжТиСи 4907 35
VMware 1993 29
SAP SE 4415 29
Программный продукт ГК 3658 22
VK - Mail.ru Group 2930 20
Dell EMC 4648 19
Teradata 195 19
Google LLC 9822 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 16
Intel Corporation 11016 15
Softline - Софтлайн 1828 14
Accenture - Аксенчер 794 13
GitHub 462 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 12
Yandex - Яндекс 4779 12
Embarcadero 65 11
InterSystems - ИнтерСистемз 130 11
Meta - Facebook 4162 10
HP Inc. 5239 10
SAS Institute 798 9
Amazon Inc - Amazon.com 2567 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3823 8
SEQ - SEC Consult Services 1342 8
TmaxSoft 46 7
Cloudera 50 7
Apple Inc 10386 7
Инфосистемы Джет 856 7
Oracle Россия и СНГ 216 6
Huawei 3090 6
Twitter 2335 6
Cisco Systems 4676 6
Salesforce.com 349 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 6
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Check Point Software Technologies 690 6
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Avito - Авито 206 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 10
Сбер - СберАвто 18 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 6
Qiwi 853 6
Аэрофлот 625 6
Альфа-Банк 1340 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 5
Балтика - Пивоваренная компания 147 5
Coursera 42 4
ВТБ - ВТБ24 644 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 4
Газпром нефть 406 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 3
LinkedIn 553 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 3
ГПБ - Газпромбанк 815 3
X5 Group 660 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 745 3
Почта России ПАО 1825 3
Роснефть НК 422 3
Visa International 1672 3
Royal Dutch Shell - Шелл 135 2
Дикси - Сеть магазинов 95 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
Магнит - Сеть магазинов 356 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 2
Открытие ФК 2003 2
Wildberries - Вайлдберриз 167 2
АТАК - сеть магазинов 394 2
ЕКА Топливная компания 137 2
Уралсиб Банк 467 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Hyundai Motor 292 2
Мосэнергосбыт АО 87 2
НСПК - Национальная система платежных карт 276 2
Газпром ПАО 869 2
Деловые Линии ГК 40 2
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 6
Правительство РФ 6983 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1037 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 4
Федеральное казначейство России 1139 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 3
Правительство Москвы 1480 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 3
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 146 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 380 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 2
World Bank Group - Всемирный банк 277 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 2
Президент Российской Федерации 3003 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 2
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 12 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 84 1
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