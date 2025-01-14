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Анисимов Александр



14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
24.10.2024 Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности 1
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 1
25.07.2024 Arenadata Hadoop получил единую точку простого и безопасного доступа к данным 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
18.07.2024 Arenadata Streaming расширяет возможности управления кластерами потоковой передачи данных 1
03.04.2012 Positive Research обнаружил множественные уязвимости в Citrix XenServer 1
20.05.2011 Участники хакерского конкурса в Москве взломали браузер Safari 1
11.10.2010 ИБ с открытым кодом: почему Россия уступает? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Анисимов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Citrix Systems 812 1
Accenture plc 682 1
Apple Inc 12100 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Barracuda Networks 19 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Резонанс НПП 370 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 125 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Website URL - Uniform Resource Locator 875 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 38 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 21 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 3
Microsoft Windows 15656 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 16 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 2
Linux OS 9936 1
Apple Safari - браузер 853 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
Citrix XenServer 94 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 1
Positive Technologies - WebAppTools 1 1
Apache Hadoop 427 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - Smart Storage Manager - SSM 2 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Apache Kyuubi 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Ульяшова Екатерина 2 2
Песляк Александр 5 1
Гребнев Егор 41 1
Тараканов Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
РИА Новости 917 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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