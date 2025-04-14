Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГПБ ГС-инвест Arenadata DB Arenadata DataBase ADB Arenadata Analytical DB Распределенная СУБД
Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределённая массивно-параллельная СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Подходит для аналитической работы с очень большим объёмом данных, построения больших и масштабируемых хранилищ. Замещает программные продукты западных вендоров Teradata, Oracle, Vertica, SAP, IBM и др. С 2021 года enterprise-версия Arenadata DB доступна на платформе VК Cloud.
СОБЫТИЯ
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру
вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища ба
|14.04.2025
Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений
эффективности бизнеса. По прогнозам ЦСР , доля рынка средств управления данными составляет около 16% от общего рынка систем управления и обработки данных, оцениваемого в 95 млрд руб. на конец 2024 г. Группа Arenadata планирует наращивать свою долю рынка за счет комплексного предложения, состоящего из продуктов по каталогизации, очистке и стандартизации данных, а также MDM. «Мы наблюдаем рас
|10.04.2025
Бизнесу стал доступен облачный сервис Cloud.ru для работы с данными Evolution Managed Arenadata DB
Evolution Managed Arenadata DB — аналитическая база данных на основе решения с открытым исходным кодом Greenplu
|31.03.2025
ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу
информации для российских министерств и ведомств работают на отечественном программном обеспечении Arenadata DB. «Производительность обработки запросов на кластере Arenadata DB увеличил
|20.03.2025
Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft
лючает следующие продукты, являющиеся компонентами единой платформы: аналитическое хранилище данных Arenadata DB (ADB) на базе Greenplum\Greengage; экосистему хранения, обработки и анализа боль
|04.03.2025
Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит корпоративное хранилище данных на базе Arenadata DB в VK Cloud
Компания «Рив Гош» разработала систему для сбора отчетности и принятия решений на основе данных в масштабе всей розничной сети. Решение построено на базе облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud и обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем. Для реализации проекта «Рив Гош» разработала методологи
|20.02.2025
|Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит платформу для работы с данными на базе Arenadata DB
|22.01.2025
«Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata
ого хранилища данных. В его рамках он использует продукты Группы Arenadata — аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) и систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADС). «Наци
|28.11.2024
Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС
Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3
|29.10.2024
«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
кт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и аналитическая распределённая MPP-СУБД Arenadata DB (ADB). Совместимость с ОС Astra Linux означает, что ПО Arenadata подходит для ши
|02.10.2024
FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB
данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту начала проекта в FESCO был накоплен значительный пласт данных,
|25.09.2024
«Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru
строению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была
|18.09.2024
Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже
«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первич
|24.07.2024
ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB
латформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках рабо
|08.07.2024
СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК
ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 у
|31.05.2024
Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB
m. Arenadata дает свой комментарий относительно сложившейся ситуации для пользователей как продукта Arenadata DB (ADB), так и ванильной open source версии Greenplum. «Эта ситуация не является у
|20.02.2024
Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux
Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), включивший поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже дос
|08.11.2023
СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF»
а компаний «Гарда» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость аналитической MPP СУБД Arenadata DB (ADB) и агента подключений «Гарда DBF». Комплексное применение программного стек
|15.06.2023
Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК
спределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Соглас
|11.05.2023
ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB
дународную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым
|17.01.2023
«Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions
«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксп
|22.07.2021
Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark
Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распр
|09.07.2021
Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise
На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно п
|24.06.2021
Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)
Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0
|15.04.2021
«Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB
зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в российском
|31.08.2020
СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП»
Российская аналитическая СУБД для хранения больших данных Arenadata DB прошла сертификацию на совместимость и корректность работы с отечественной операционной системой «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Созданный программный стек будет, в первую очередь
|29.04.2020
Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum
Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым
|11.02.2020
«Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных
аботки и анализа данных, запустили сервис на основе технологии Big Data. С помощью облачной системы Arenadata DB крупные компании смогут без существенных инвестиций в собственную инфраструктуру
|08.02.2018
«Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера
«Доктор Веб» сообщает о том, что информация о распространении троянца Android.CoinMine.15, известного также под названием ADB.miner, появилась несколько дней назад в блоге китайской компании, работающей в сфере информационной безопасности. По данным китайских исследователей, скорость распространения троянца в акти
