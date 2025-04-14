Разделы

ГПБ ГС-инвест Arenadata DB Arenadata DataBase ADB Arenadata Analytical DB Распределенная СУБД


Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределённая массивно-параллельная СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Подходит для аналитической работы с очень большим объёмом данных, построения больших и масштабируемых хранилищ. Замещает программные продукты западных вендоров Teradata, Oracle, Vertica, SAP, IBM и др. С 2021 года enterprise-версия Arenadata DB доступна на платформе VК Cloud.

Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру

вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища ба
14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений

эффективности бизнеса. По прогнозам ЦСР , доля рынка средств управления данными составляет около 16% от общего рынка систем управления и обработки данных, оцениваемого в 95 млрд руб. на конец 2024 г. Группа Arenadata планирует наращивать свою долю рынка за счет комплексного предложения, состоящего из продуктов по каталогизации, очистке и стандартизации данных, а также MDM. «Мы наблюдаем рас
10.04.2025 Бизнесу стал доступен облачный сервис Cloud.ru для работы с данными Evolution Managed Arenadata DB

Evolution Managed Arenadata DB — аналитическая база данных на основе решения с открытым исходным кодом Greenplu
31.03.2025 ВТБ перевел систему обработки данных для госорганов на российскую платформу

информации для российских министерств и ведомств работают на отечественном программном обеспечении Arenadata DB. «Производительность обработки запросов на кластере Arenadata DB увеличил
20.03.2025 Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft

лючает следующие продукты, являющиеся компонентами единой платформы: аналитическое хранилище данных Arenadata DB (ADB) на базе Greenplum\Greengage; экосистему хранения, обработки и анализа боль
04.03.2025 Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит корпоративное хранилище данных на базе Arenadata DB в VK Cloud

Компания «Рив Гош» разработала систему для сбора отчетности и принятия решений на основе данных в масштабе всей розничной сети. Решение построено на базе облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud и обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем. Для реализации проекта «Рив Гош» разработала методологи
20.02.2025 Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит платформу для работы с данными на базе Arenadata DB
22.01.2025 «Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata

ого хранилища данных. В его рамках он использует продукты Группы Arenadata — аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) и систему управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADС). «Наци
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3
29.10.2024 «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

кт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и аналитическая распределённая MPP-СУБД Arenadata DB (ADB). Совместимость с ОС Astra Linux означает, что ПО Arenadata подходит для ши
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB

данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту начала проекта в FESCO был накоплен значительный пласт данных,

25.09.2024 «Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru

строению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была
18.09.2024 Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первич
24.07.2024 ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB

латформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках рабо
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 у
31.05.2024 Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB

m. Arenadata дает свой комментарий относительно сложившейся ситуации для пользователей как продукта Arenadata DB (ADB), так и ванильной open source версии Greenplum. «Эта ситуация не является у
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), включивший поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже дос
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF»

а компаний «Гарда» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость аналитической MPP СУБД Arenadata DB (ADB) и агента подключений «Гарда DBF». Комплексное применение программного стек
15.06.2023 Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК

спределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Соглас
11.05.2023 ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB

дународную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым

17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions

«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксп
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark

Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распр
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise

На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно п
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)

Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB

зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в российском
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП»

Российская аналитическая СУБД для хранения больших данных Arenadata DB прошла сертификацию на совместимость и корректность работы с отечественной операционной системой «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Созданный программный стек будет, в первую очередь
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым

11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных

аботки и анализа данных, запустили сервис на основе технологии Big Data. С помощью облачной системы Arenadata DB крупные компании смогут без существенных инвестиций в собственную инфраструктуру
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера

«Доктор Веб» сообщает о том, что информация о распространении троянца Android.CoinMine.15, известного также под названием ADB.miner, появилась несколько дней назад в блоге китайской компании, работающей в сфере информационной безопасности. По данным китайских исследователей, скорость распространения троянца в акти

