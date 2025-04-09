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Индексная книга (каталог) CNews*
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Баланова Светлана



09.04.2025 «Национальная Медиа Группа» запускает приложение «Сторис» для просмотра короткого ТВ-контента в вертикальном формате 1
16.06.2023 «Ростелеком» и хозяева СТС завершили слияние своих онлайн-кинотеатров 1
19.12.2022 Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 2
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор 1
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения 1
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS займутся совместной разработкой технологий для бизнеса 2
11.11.2019 Mail.ru Group и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки технологий для бизнеса 2
04.03.2019 Исследование Schneider Electric и ЦСП «Платформа»: к 2020 году объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей 1
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
26.06.2018 IBS объявила о назначении Сергея Резонтова на должность главного финансового директора 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
23.03.2018 Ольга Дергунова вошла совет директоров IBS 1
23.03.2018 Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS 1
18.10.2017 IBS инвестирует 100 млн рублей в фонд Skolkovo Ventures 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.08.2014 Утвержден профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения» 1
15.08.2013 IBS и Witology предлагают совместное решение для поиска и отбора сотрудников 1
23.07.2013 ВТБ24 внедряет систему бюджетного планирования и контроля на базе SAP BI 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
04.06.2013 Из IBS ушел заместитель гендиректора, главный по нефтегазу 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
05.06.2012 IBS заработала за год меньше, чем ожидала 1
05.04.2012 IBS, какой мы ее знали, подходит к концу 1
02.02.2012 Развод IBS и «Борлас» затягивается, но сотрудники уже переезжают 1
19.01.2012 Как Сергей Мацоцкий объясняет уход с поста гендиректора IBS 2
19.01.2012 Сергей Мацоцкий покинул пост гендиректора IBS 2
02.06.2010 8 июня в Москве откроется VIII международный саммит брендов-лидеров 1
24.07.2008 «3M Россия» представила стратегию развития бизнеса до 2012 г. 1
31.03.2008 В «3М Россия» назначен гендиректор 2

Публикаций - 34, упоминаний - 40

Баланова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 28
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 7
SAP SE 5311 6
Ростелеком 9845 5
Yandex - Яндекс 7563 5
VK - Mail.ru Group 3471 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 5
Oracle Corporation 6741 5
МегаФон 9123 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 254 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 133 4
Samsung Electronics 10336 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4984 3
Microsoft Corporation 24756 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 341 3
8361 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 519 3
Verysell - Верисел 317 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1472 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2180 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 358 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 2
Broadcom - VMware - Greenplum 105 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 266 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Softkey - Софткей 210 2
Maykor Expertek - Экспертек 32 2
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1322 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 4
Газпром ПАО 1355 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 469 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 2
Почта России ПАО 2139 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 879 1
NanduQ - Qiwi 997 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2736 1
Газпром нефть 630 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Sova Capital 5 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Nike 187 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2935 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11889 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 3
Федеральное казначейство России 1797 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2789 1
Президент Украины 123 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
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Apple iPhone 6 4862 1
АПЕ - полевые мобильные пункты управления соединениями сухопутных войск 2 1
Ростех - КРЭТ - Градиент ВНИИ - Красуха РЭБ - российское семейство комплексов радиоэлектронной борьбы 4 1
IBS GAS ИАСУ 5 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2301 1
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Мацоцкий Сергей 177 10
Карачинский Анатолий 93 8
Кочаров Григорий 19 4
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Кутилов Евгений 22 4
Краснов Михаил 84 3
Шадаев Максут 1028 2
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