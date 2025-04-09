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Баланова Светлана
Баланова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Мацоцкий Сергей 177 10
|Карачинский Анатолий 93 8
|Кочаров Григорий 19 4
|Ананьин Алексей 81 4
|Кутилов Евгений 22 4
|Краснов Михаил 84 3
|Шадаев Максут 1028 2
|Дергунова Ольга 119 2
|Гонтарев Павел 96 2
|Клячин Александр 16 2
|Рудников Вячеслав 10 2
|Акимов Максим 187 1
|Торбахов Александр 97 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Савкин Владимир 39 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Соколовский Александр 40 1
|Делицын Леонид 130 1
|Трачук Алексей 3 1
|Земков Сергей 159 1
|Востриков Юрий 71 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Тихонов Александр 68 1
|Воркачев Владимир 1 1
|Резонтов Сергей 5 1
|Ведехин Игорь 30 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Углов Александр 4 1
|Изосимов Александр 192 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Трачук Аркадий 16 1
|Крупнов Александр 30 1
|Лящ Михаил 46 1
|Галицкий Александр 107 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Иванов Дмитрий 91 1
|Петров Сергей 60 1
|IDC - International Data Corporation 4912 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 3
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3263 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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