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В IBS сменился гендиректор

Бизнес Кадры Интеграция
, Текст: Владимир Бахур
Григорий Кочаров, сотрудник IBS с 19-летним стажем, занимавший последние семь лет пост первого зама гендиректора, занял кресло CEO компании после плановой отставки Светланы Балановой.

Новый глава IBS из числа ветеранов компании

Совет директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ Услуги») принял отставку генерального директора компании Светланы Балановой и назначил новым генеральным директором Григория Кочарова.

Григорий Кочаров начал свою карьеру в IBS в 2001 г. На протяжении последних семи лет он занимал пост первого заместителя генерального директора и руководил департаментом корпоративных систем управления IBS.

«Я благодарен акционерам за доверие, которое мне оказано. Принципы и стандарты качества работы IBS останутся неизменными. Благодаря нашей команде мы укрепляем свои лидирующие позиции на рынке и продолжаем обеспечивать текущих и потенциальных заказчиков инновационными технологическими решениями», – заявил Григорий Кочаров, генеральный директор IBS.

Светлана Баланова занимала должность генерального директора IBS с января 2012 г. Как пояснили в пресс-службе IBS, отставка Светланы Балановой носила запланированный характер. После ухода из IBS она назначена первым заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

«Я благодарен Светлане за результаты, которых компания IBS достигла под ее руководством за последние восемь лет. За это время, действуя в непростых экономических условиях, мы продемонстрировали впечатляющий рост бизнеса. Сегодня компания находится в отличной форме и готова к турбулентной ситуации на рынке. Я желаю Светлане успехов в ее дальнейшей карьере», – сказал Анатолий Карачинский, председатель совета директоров IBS.

Трудовая биография нового гендиректора IBS

Григорий Ованесович Кочаров окончил Ереванский политехнический институт (факультет технической кибернетики), затем обучался управлению персоналом и маркетингу в Management Center Europe (Франция), окончил ряд технологических и бизнес-курсов в России, Германии и США.

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Григорий Кочаров, CEO IBS

До прихода в IBS Григорий Кочаров работал инженером в НПО «Норд» (1984–1989 гг.), и главной группы в Институте физических исследований Академии наук Армянской ССР (1989–1993 гг.), а также возглавлял подразделения Schlumberger в России, в том числе, региональное представительство компании в Тюмени (1993–2000 гг.).

Карьера Григория Кочарова в IBS началась в 2001 г. в должности заместителя гендиректора и главы направления по работе с компаниями ТЭК в IBS. Начиная с 2004 г. он возглавлял отделение SAP в IBS, в 2005 г. стал главой департамента корпоративных систем управления IBS.

Начиная с 2009 г. Григорий Кочаров перешел на должность старшего вице-президента организационного комитета «Сочи-2014», с 2013 г. до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя генерального директора IBS, начиная с 2014 г. также возглавил дивизион «Бизнес-решения» IBS.

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