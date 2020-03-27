В IBS сменился гендиректор

Новый глава IBS из числа ветеранов компании

Совет директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ Услуги») принял отставку генерального директора компании Светланы Балановой и назначил новым генеральным директором Григория Кочарова.

Григорий Кочаров начал свою карьеру в IBS в 2001 г. На протяжении последних семи лет он занимал пост первого заместителя генерального директора и руководил департаментом корпоративных систем управления IBS.

«Я благодарен акционерам за доверие, которое мне оказано. Принципы и стандарты качества работы IBS останутся неизменными. Благодаря нашей команде мы укрепляем свои лидирующие позиции на рынке и продолжаем обеспечивать текущих и потенциальных заказчиков инновационными технологическими решениями», – заявил Григорий Кочаров, генеральный директор IBS.

Светлана Баланова занимала должность генерального директора IBS с января 2012 г. Как пояснили в пресс-службе IBS, отставка Светланы Балановой носила запланированный характер. После ухода из IBS она назначена первым заместителем генерального директора «Газпром-медиа».

«Я благодарен Светлане за результаты, которых компания IBS достигла под ее руководством за последние восемь лет. За это время, действуя в непростых экономических условиях, мы продемонстрировали впечатляющий рост бизнеса. Сегодня компания находится в отличной форме и готова к турбулентной ситуации на рынке. Я желаю Светлане успехов в ее дальнейшей карьере», – сказал Анатолий Карачинский, председатель совета директоров IBS.

Трудовая биография нового гендиректора IBS

Григорий Ованесович Кочаров окончил Ереванский политехнический институт (факультет технической кибернетики), затем обучался управлению персоналом и маркетингу в Management Center Europe (Франция), окончил ряд технологических и бизнес-курсов в России, Германии и США.

Григорий Кочаров, CEO IBS

До прихода в IBS Григорий Кочаров работал инженером в НПО «Норд» (1984–1989 гг.), и главной группы в Институте физических исследований Академии наук Армянской ССР (1989–1993 гг.), а также возглавлял подразделения Schlumberger в России, в том числе, региональное представительство компании в Тюмени (1993–2000 гг.).

Карьера Григория Кочарова в IBS началась в 2001 г. в должности заместителя гендиректора и главы направления по работе с компаниями ТЭК в IBS. Начиная с 2004 г. он возглавлял отделение SAP в IBS, в 2005 г. стал главой департамента корпоративных систем управления IBS.

Начиная с 2009 г. Григорий Кочаров перешел на должность старшего вице-президента организационного комитета «Сочи-2014», с 2013 г. до сегодняшнего дня занимал пост первого заместителя генерального директора IBS, начиная с 2014 г. также возглавил дивизион «Бизнес-решения» IBS.