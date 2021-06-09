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Карачинский Анатолий


09.06.2021 «Билайн» покупает облачный бизнес IBS 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 2
17.07.2020 Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком 1
06.05.2020 За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 1
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками 3
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 3
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 3
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 1
16.09.2014 IBS Group изменила условия обмена своих акций на бумаги Luxoft 1
10.09.2014 Медиаимперия Анатолия Карачинского подешевела в 1,7 раза 3
03.09.2014 IBS Group готовится к стагнации 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
03.06.2014 Выручка интегратора IBS упала. Объявлена реорганизация 1
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
06.03.2014 Приложение для чтения новостей, созданное россиянами, вошло в мировой топ-3 1
27.02.2014 IBS за девять месяцев 2013-2014 финансового года увеличила выручку от разработки ПО на 27,7% 1
02.12.2013 Доход IBS в США и Европе достиг половины общей выручки 1
05.09.2013 Медведев обновил состав правкомиссии по ИТ: выбыли президенты IBS, УЭК и «Ростелекома» 1
03.09.2013 Выручка системного интегратора IBS упала на 15% 1
03.09.2013 IBS увеличила выручку от разработки ПО на 18% в первом квартале 2013-2014 финансового года 1
21.08.2013 Как Карачинский помог Эскину выкупить Depo у IBS 3
04.03.2013 Консолидированная выручка IBS за 9 месяцев 2012-2013 финансового года выросла более чем на 6% 1
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1
12.12.2012 Интегратор IBS готов продаться. Объявлена цена 1
30.11.2012 IBS сократила годовой прогноз по выручке 1
30.11.2012 Выручка группы IBS во втором квартале 2012-2013 финансового года увеличилась на 18,1% 1
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1
01.10.2012 Цукерберг рассказал Медведеву, зачем он приехал в Россию 1
28.09.2012 Глава IBS потрясен, что Цукербергу не стыдно встречаться с Медведевым 2
20.09.2012 Наблюдательный совет НКО НРД избрал состав комиссии по технической политике и развитию технологий 1

Публикаций - 74, упоминаний - 100

Карачинский Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Luxoft - Люксофт 233 7
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 5
VK - Mail.ru Group 2484 5
Microsoft Corporation 11110 4
DXC Technology 17 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Verysell - Верисел 91 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 2
Крок 1221 2
Google LLC 7158 2
АйТи 752 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
SAP SE 3216 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Ситроникс - Sitronics 562 1
Логика Бизнеса 141 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
МойСклад - Логнекс 85 1
PressReader 1 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
ИБС экспертиза 43 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Компьюлинк УСП 67 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Аплана Преферентум 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ГС-инвест - GS Invest 9 1
Visteon Corporation - Вистеон Электроникс Рус 1 1
PM Expert 82 1
K-Systems - К-Системс 49 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
SEC Consult Services 931 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Аплана Группа компаний 102 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Газпром ПАО 523 5
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Аэрофлот 493 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 3
Oradell Equites 2 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
DXC Global 2 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
M&G Investment Management 2 1
Latham & Watkins 6 1
Croyton 5 1
MFS Investment Management - Massachusetts Financial Services 1 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 1
Citigroup 114 1
White&Case 2 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Sanofi - Санофи 33 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Sova Capital 4 1
О2О Холдинг 43 1
Связной ГК 881 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Credit Suisse 68 1
Альфа-Банк 1126 1
Qiwi 783 1
О2О Delivery club 153 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ВТБ24 583 1
UBS AG 119 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Magnetar Financial 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Федеральное казначейство России 766 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Администрация Президента РФ 268 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
DevOps - Development и Operations 297 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 2
Apple Mac 1460 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Яндекс.TheQuestion 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Java - Язык программирования 1178 1
CloudPayments CloudTips 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 1
NativeAI 1 1
Мацоцкий Сергей 150 10
Баланова Светлана 29 5
Кочаров Григорий 13 3
Дворкович Аркадий 169 3
Ведехин Игорь 23 2
Григорьева Нина 4 2
Волков Александр 17 2
Волож Аркадий 181 2
Делицын Леонид 94 2
Лощинин Дмитрий 31 2
Андреев Сергей 40 1
Моносов Александр 8 1
Рычагова Мария 1 1
Мельников Андрей 3 1
Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
Карачинский Роман 3 1
Самсонова Антонина 4 1
Каримов Булат 1 1
Белов Василий 18 1
Полихрониди Георгий 1 1
Saleh Paul - Салех Пол 1 1
Рыбакова Любовь 12 1
Касимов Игорь 8 1
Тимакова Наталья 5 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Кальварский Сергей 1 1
Соловьев Юрий 25 1
Федорова Екатерина 1 1
Фридлянд Михаил 1 1
Стыскин Андрей 9 1
Будберг Александр 1 1
Акопов Александр 5 1
Сурков Владислав 59 1
Яковицкий Алексей 12 1
Яппаров Тагир 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 10
Восточная Европа 1682 5
Европа 3766 4
Россия - Ульяновск 293 3
Украина 3374 3
Россия - Пенза 254 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Россия - Белгород 243 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Великобритания - Лондон 823 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Пермь 740 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Канада - Ванкувер 67 1
Москва - Бибирево 11 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Индия - Республика 2175 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Тюмень 497 1
Северная Америка 1413 1
Кипр - Республика 247 1
Нидерланды 976 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Сочи 912 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Forbes - Форбс 442 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Руспрофайл 3 1
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Медиалогия 37 2
CNews Fast рейтинг 30 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 2 1
Академия АйТи 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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