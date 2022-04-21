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Карачинский Анатолий
СОБЫТИЯ
|21.04.2022
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США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского
странными активами (OFAC). В частности, в SDN был включен основатель и владелец группы компаний IBS Анатолий Карачинский. Это связано с вхождением им в 2021 г в состав наблюдательного совета ба
|10.09.2014
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Медиаимперия Анатолия Карачинского подешевела в 1,7 раза
itibank Миленко Хорват, также входивший в советы директоров «дочек» IBS (с 2003 г. покинул проект). Анатолий Карачинский выплатил долг IBS Group акциями фонда Oradell, которые затем были уценен
|15.12.2009
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CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции
Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.
|15.12.2009
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CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции
Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.
|15.12.2009
|
CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции
Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.
Карачинский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 180 31
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Баланова Светлана 37 8
|Кутилов Евгений 22 6
|Нуралиев Борис 298 6
|Бобровников Борис 104 5
|Краснов Михаил 87 5
|Кочаров Григорий 20 5
|Генс Георгий 79 5
|Ананьин Алексей 90 4
|Эскин Сергей 39 4
|Григорьева Нина 4 4
|Ведехин Игорь 41 4
|Путин Владимир 3454 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
|Дергунова Ольга 120 4
|Лощинин Дмитрий 41 4
|Генс Филипп 54 3
|Яппаров Тагир 110 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Васин Василий 35 3
|Карачинский Роман 3 3
|Клягин Максим 29 3
|Касперская Наталья 319 3
|Волож Аркадий 268 3
|Собянин Сергей 538 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Ускова Ольга 174 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Делицын Леонид 137 3
|Евтушенков Владимир 217 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Фридман Михаил 146 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Сурков Владислав 73 2
|Попов Алексей 339 2
|Мельников Алексей 74 2
|Сорокин Максим 16 2
|Задорнов Михаил 30 2
|Зимин Дмитрий 42 2
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