Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Карачинский Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 100
Карачинский Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Мацоцкий Сергей 150 10
|Баланова Светлана 29 5
|Кочаров Григорий 13 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Ведехин Игорь 23 2
|Григорьева Нина 4 2
|Волков Александр 17 2
|Волож Аркадий 181 2
|Делицын Леонид 94 2
|Лощинин Дмитрий 31 2
|Андреев Сергей 40 1
|Моносов Александр 8 1
|Рычагова Мария 1 1
|Мельников Андрей 3 1
|Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
|Карачинский Роман 3 1
|Самсонова Антонина 4 1
|Каримов Булат 1 1
|Белов Василий 18 1
|Полихрониди Георгий 1 1
|Saleh Paul - Салех Пол 1 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Касимов Игорь 8 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Кальварский Сергей 1 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Федорова Екатерина 1 1
|Фридлянд Михаил 1 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Будберг Александр 1 1
|Акопов Александр 5 1
|Сурков Владислав 59 1
|Яковицкий Алексей 12 1
|Яппаров Тагир 72 1
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|Медиалогия 37 2
|CNews Fast рейтинг 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru