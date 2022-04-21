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Карачинский Анатолий

СОБЫТИЯ


21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского

странными активами (OFAC). В частности, в SDN был включен основатель и владелец группы компаний IBS Анатолий Карачинский. Это связано с вхождением им в 2021 г в состав наблюдательного совета ба
10.09.2014 Медиаимперия Анатолия Карачинского подешевела в 1,7 раза

itibank Миленко Хорват, также входивший в советы директоров «дочек» IBS (с 2003 г. покинул проект). Анатолий Карачинский выплатил долг IBS Group акциями фонда Oradell, которые затем были уценен
15.12.2009 CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции

Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.
15.12.2009 CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции

Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.
15.12.2009 CNews TV. Анатолий Карачинский: о государстве и коррупции

Выступление основателя IBS Анатолия Карачинского на Инновационном Конвенте в Санкт-Петербурге. Работать с государством, значит «с кем-то коррумпироваться» и быть «отмывочной конторой», уверен бизнесмен.смотреть на CNews.

Публикаций - 96, упоминаний - 112

Карачинский Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 92
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 30
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 16
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 13
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 13
Ростелеком 10948 12
Microsoft Corporation 25775 12
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Крок - Croc 1964 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Yandex - Яндекс 9216 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 8
Softkey - Софткей 215 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
DXC Technology - Computer Sciences 100 7
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
9594 6
Maykor - Expertek - Экспертек 32 5
МегаФон 10742 5
SAP SE 5601 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Cisco Systems 5372 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Код Безопасности 812 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Газпром ПАО 1493 5
Croyton 4 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Oradell Equites 3 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 2
DXC Global 2 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Альфа-Банк 1979 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Sova Capital 5 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Президент Украины 128 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Apple iPhone 6 4861 4
Stafory - робот Вера 377 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Azure 1526 2
Apache Hadoop 470 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Neoflex Reporting 25 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
ФНС РФ ЦОД 30 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
NativeAI 1 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Мацоцкий Сергей 180 31
Медведев Дмитрий 1665 8
Баланова Светлана 37 8
Кутилов Евгений 22 6
Нуралиев Борис 298 6
Бобровников Борис 104 5
Краснов Михаил 87 5
Кочаров Григорий 20 5
Генс Георгий 79 5
Ананьин Алексей 90 4
Эскин Сергей 39 4
Григорьева Нина 4 4
Ведехин Игорь 41 4
Путин Владимир 3454 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 4
Дергунова Ольга 120 4
Лощинин Дмитрий 41 4
Генс Филипп 54 3
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Ананьев Алексей 110 3
Васин Василий 35 3
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Волож Аркадий 268 3
Собянин Сергей 538 3
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Попов Алексей 339 2
Мельников Алексей 74 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 20
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Английский язык 7030 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
CNews TV 747 3
Forbes - Форбс 1002 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Царьград - телеканал 29 1
Руспрофайл 3 1
Сноб 7 1
РБК Инновации 47 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
PCweek 30 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
The Bell - Издание 42 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
НМГ - Медиалогия 37 6
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
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Gartner - Гартнер 3658 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
ФСБ РФ МИНИТ - Московский институт новых информационных технологий - Учебно-методический центр новых информационных технологий ФСБ России 2 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
Микроинформ 36 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
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Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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